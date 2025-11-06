2025. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud poolaastaaruanne (auditeerimata)

Võrreldes aasta alguse optimistlike hinnangutega, on 2025. aasta majanduskasvu prognoos muutunud üha tagasihoidlikumaks. Eesti majanduse kasv jätkub aeglases tempos, viimaste prognooside kohaselt on aastase majanduskasvu hinnang 0,6%. Ehitusturul on näha stabiliseerumist, kuid sektori taastumine on siiski väga aeglane ja konarlik.

80% kogu kontserni müügitulust moodustab hoonete segment, segmentide vahelises müügitulu jaotuses ei ole võrreldes eelmise aasta sama perioodiga toimunud olulist muutust. Müügitulu vähenemist võrdlusena 2024. aasta sama perioodiga mõjutas hoonete segmendi mahu vähenemine ligikaudu 21%. Rajatise segmendi müügitulu jäi sisuliselt samasse suurusjärku. Kontsern on aruandeperioodil sõlminud märkimisväärses mahus uusi lepinguid, mille mõju müügitulule avaldub pikema perioodi vältel.

Kontserni brutokasumi määr oli 6,7% ning ärikasumlikkus 3,2%. Puhaskasumit mõjutas aruandeperioodil eelkõige Ukraina grivna nõrgenemisest euro suhtes saadud kursikahjum.

Aastases võrdluses ehk võrreldes 30.09.2024 suurenes kontserni teostamata tööde portfell 41%. Suurenenud on nii hoonete kui ka rajatiste segmendi teostamata tööde mahud. Märkimisväärse osa portfellist moodustavad 2026. ja 2027. aastal teostatavad tööd.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000 30.09.2025 31.12.2024 VARA Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 8 083 8 195 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 44 289 29 449 Ettemaksed 3 261 3 543 Varud 25 500 28 091 Käibevara kokku 81 133 69 278 Põhivara Pikaajalised finantsinvesteeringud 77 77 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 11 202 10 681 Kinnisvarainvesteeringud 5 517 5 517 Materiaalne põhivara 12 553 13 247 Immateriaalne põhivara 14 922 14 951 Põhivara kokku 44 271 44 473 VARA KOKKU 125 404 113 751 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Laenukohustused 11 758 12 626 Võlad hankijatele 51 308 36 819 Muud võlad 9 814 10 260 Ettemaksed 12 519 12 472 Eraldised 809 1 333 Lühiajalised kohustused kokku 86 208 73 510 Pikaajalised kohustused Laenukohustused 3 395 5 720 Võlad hankijatele 2 955 5 091 Eraldised 3 259 2 826 Pikaajalised kohustused kokku 9 609 13 637 KOHUSTUSED KOKKU 95 817 87 147 OMAKAPITAL Aktsiakapital 14 379 14 379 Omaaktsiad -660 -660 Ülekurss 635 635 Kohustuslik reservkapital 2 554 2 554 Realiseerumata kursivahed 4 429 4 034 Jaotamata kasum 6 484 4 746 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital 27 821 25 688 Mittekontrolliv osalus 1 766 916 OMAKAPITAL KOKKU 29 587 26 604 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 125 404 113 751



Konsolideeritud koondkasumiaruanne



EUR´000 9k 2025 III kv 2025 9k 2024 III kv 2024 2024 Müügitulu 147 666 55 028 178 722 63 777 223 925 Müüdud toodangu, teenuste ja kaupade kulu -137 747 -50 559 -165 955 -58 204 -207 155 Brutokasum 9 919 4 469 12 767 5 573 16 770 Turunduskulud -279 -110 -301 -129 -422 Üldhalduskulud -4 758 -1 686 -5 011 -1 638 -7 878 Muud äritulud 70 2 145 68 286 Muud ärikulud -196 -36 -628 -170 -695 Ärikasum 4 756 2 639 6 972 3 704 8 061 Finantstulud 349 91 437 120 678 Finantskulud -2 517 -613 -2 625 -1 079 -3 011 Finantstulud ja –kulud kokku -2 168 -522 -2 188 -959 -2 333 Maksustamiseelne kasum 2 588 2 117 4 784 2 745 5 728 Tulumaks 0 0 -237 0 -563 Puhaskasum 2 588 2 117 4 547 2 745 5 165 Muu koondkasum (kahjum):

Tulevikus ümber klassifitseeritavad kirjed puhaskasumisse või -kahjumisse Realiseerumata kursivahed 395 -78 502 337 248 Kokku muu koondkasum (kahjum) 395 -78 502 337 248 KOKKU KOONDKASUM 2 983 2 039 5 049 3 082 5 413 Puhaskasum: - emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 1 738 1 872 3 373 2 353 3 827 - mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 850 245 1 174 392 1 338 Kokku puhaskasum 2 588 2 117 4 547 2 745 5 165 Koondkasum - emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 2 133 1 794 3 875 2 690 4 075 - mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 850 245 1 174 392 1 338 Kokku koondkasum 2 983 2 039 5 049 3 082 5 413 Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta emaettevõtte aktsionäridele: Tavapuhaskasum aktsia kohta eurodes 0,06 0,06 0,11 0,07 0,12 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta eurodes 0,06 0,06 0,11 0,07 0,12



Konsolideeritud rahavoogude aruanne



EUR´000 9k 2025 9k 2024 Rahavood äritegevusest Laekumised ostjatelt 167 978 199 510 Maksed hankijatele -143 000 -173 448 Makstud käibemaks -5 906 -7 048 Maksed töötajatele ja töötajate eest -16 021 -15 051 Makstud tulumaks -350 -237 Netorahavoog äritegevusest 2 701 3 726 Rahavood investeerimistegevusest Materiaalse põhivara soetamine -247 -289 Materiaalse põhivara müük 409 193 Antud laenud -44 -35 Antud laenude laekumised 6 1 Saadud dividendid 0 6 Saadud intressid 91 159 Netorahavoog investeerimistegevusest 215 35 Rahavood finantseerimistegevusest Saadud laenud 783 902 Saadud laenude tagasimaksed -1 074 -1 857 Rendimaksed -1 845 -1 689 Rendimaksetega seotud intressimaksed -195 -260 Makstud intressid -560 -559 Makstud dividendid 0 -661 Netorahavoog finantseerimistegevusest -2 891 -4 124 Rahavoog kokku 25 -363 Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul 8 195 11 892 Valuutakursimuutused -137 -53 Raha jäägi muutus 25 -363 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul 8 083 11 476



Finantstulemuste kokkuvõte

Kontserni kasum

Nordeconi kontserni brutokasum 2025. aasta 9 kuuga oli 9 919 tuhat eurot (9 kuud 2024: 12 767 tuhat eurot). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kontserni brutokasumlikkus veidi vähenenud, moodustades 9 kuuga 6,7% (9 kuud 2024: 7,1%) ning III kvartalis 8,1% (III kvartal 2024: 8,7%). Mõlemad segmendid olid nii 9 kuuga kui ka III kvartalis kasumis. Hoonete segmendi kasumlikkus moodustas 9 kuuga 7,7% ning III kvartalis 8,4% (9 kuud 2024: 8,5% ja III kvartal 2024: 10,2%). Rajatiste segmendi kasumlikkus oli 9 kuuga 5,5% ja III kvartalis 8,9% (9 kuud 2024: 5,1% ja III kvartal 2024: 9,2%).

Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2025. aasta 9 kuuga 4 758 tuhat eurot, mis on ligikaudu 5% vähem kui aasta varem (9 kuud 2024: 5 011 tuhat eurot). 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenenud, moodustades 4,0% (9 kuud 2024: 3,1%). Üldhaldukulude osakaal müügitulust on suurenenud kuna kulude vähenemine on toimunud aeglasemalt kui müügitulu vähenemine.

Kontserni ärikasumiks kujunes 2025. aasta 9 kuuga 4 756 tuhat eurot (9 kuud 2024: 6 972 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum (EBITDA) moodustas 6 719 tuhat eurot (9 kuud 2024: 9 154 tuhat eurot).

Kontserni finantstulusid ja -kulusid mõjutavad valuutakursside muutused kontserni välisturgudel, eelkõige Ukraina grivna kursi muutus. 2025. aasta 9 kuuga on UAH kurss euro suhtes nõrgenenud ligikaudu 9% ning kontserni Ukrainas asuvatele tütarettevõtetele eurodes antud laenude ümberhindamisest kohalikku valuutasse saadi vastavalt kursikahjumit kokku 591 tuhat eurot (9 kuud 2024: 534 tuhat eurot).

Kontserni puhaskasumiks kujunes 2 588 tuhat eurot (9 kuud 2024: 4 547 tuhat eurot), millest kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv kasumi osa moodustas 1 738 tuhat eurot (9 kuud 2024: 3 373 tuhat eurot).

Kontserni rahavood

2025. aasta 9 kuu äritegevuse netorahavoog moodustas 2 701 tuhat eurot (9 kuud 2024: 3 726 tuhat eurot). Äritegevuse rahavoogu mõjutas enim müügitulu langusest tingitud ostjatelt laekunud maksete ning hankijatele tehtud maksete vähenemine.

Investeerimistegevuse rahavoog 2025. aasta 9 kuuga oli 215 tuhat eurot (9 kuud 2024: 35 tuhat eurot), mis koosneb peamiselt investeeringutest põhivarasse summas 247 tuhat eurot (9 kuud 2024: 289 tuhat eurot) ja põhivara müügist summas 409 tuhat eurot (9 kuud 2024: 193 tuhat eurot). Antud laenud moodustasid 44 tuhat eurot (9 kuud 2024: 35 tuhat eurot) ning saadud intressid 91 tuhat eurot (9 kuud 2024: 159 tuhat eurot).

Finantseerimistegevuse rahavoog 2025. aasta 9 kuuga oli -2 891 tuhat eurot (9 kuud 2024: -4 124 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutavad enim laenu- ja rendimaksed. Saadud laenud moodustasid kokku 783 tuhat eurot, mis koosneb arenduslaenude kasutamisest (9 kuud 2024: 902 tuhat eurot). Saadud laenude tagasimakseid oli kokku 1 074 tuhat eurot (9 kuud 2024: 1 857 tuhat eurot). Tegemist on pikaajaliste investeerimis- ja arenduslaenude graafikujärgsete tagasimaksetega ning arvelduskrediidi muutusega. Rendimaksed moodustasid 1 845 tuhat eurot (9 kuud 2024: 1 689 tuhat eurot). 2024. aasta 9 kuu jooksul maksti dividende 661 tuhat eurot, aruandeperioodil dividendimaksed puudusid.

Seisuga 30.09.2025 moodustasid kontserni raha ja raha ekvivalendid 8 083 tuhat eurot (30.09.2024: 11 476 tuhat eurot).

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

Suhtarv / näitaja 9k 2025 9k 2024 9k 2023 2024 Müügitulu, tuhat eurot 147 666 178 722 130 799 223 925 Müügitulu muutus -17,4% 36,6% -20,9% 20,1% Puhaskasum (kahjum), tuhat eurot 2 588 4 547 -2 772 5 165 Puhaskasum (kahjum) emaettevõtte aktsionäridele, tuhat eurot 1 738 3 376 -2 452 3 827 Kaalutud keskmine aktsiate arv, tk 31 528 585 31 528 585 31 528 585 31 528 585 Puhaskasum (kahjum) aktsia kohta (EPS), eurot 0,06 0,11 -0,08 0,12 Üldhalduskulude määr müügitulust 3,2% 2,8% 3,3% 3,5% Libisev üldhalduskulude määr müügitulust 4,0% 3,1% 3,3% 3,5% EBITDA, tuhat eurot 6 719 9 154 1 799 11 025 EBITDA määr müügitulust 4,6% 5,1% 1,4% 4,9% Brutokasumi määr müügitulust 6,7% 7,1% 3,3% 7,5% Ärikasumi määr müügitulust 3,2% 3,9% -0,4% 3,6% Ärikasumi määr ilma varamüügi kasumita 3,2% 3,8% -0,6% 3,5% Puhaskasumi määr müügitulust 1,8% 2,5% -2,1% 2,3% Investeeritud kapitali tootlus 7,2% 13,0% 1,9% 15,6% Omakapitali tootlus 9,2% 18,4% -1,4% 21,0% Omakapitali osakaal 23,6% 22,1% 17,0% 23,4% Vara tootlus 2,2% 3,8% 0,3% 4,4% Finantsvõimendus 15,8% 12,6% 16,8% 22,6% Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 0,94 1,00 0,91 0,94 30.09.2025 30.09.2024 30.09.2023 31.12.2024 Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot 276 332 195 628 175 539 209 489



Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes

Kontserni välisturgude osakaal 2025. aasta 9 kuuga moodustas ligikaudu 2% kogu müügitulust, mis koosneb kontserni Ukraina tegevusmahtudest. Olulise osa aruandeperioodi käibest moodustavad Ukrainas hoone rekonstrueerimine sisepõgenikele mõeldud korterelamuks Žõtomõri oblastis, Ovrutši linnas ning Kiievi teletorni andministratiivhoone taastamine. Lisaks jätkub 2023. aastal sõlmitud lepingute alusel alajaamade rekonstrueerimine koos turvarajatiste rajamisega Poltava, Žõtomõri, Volõõnia ja Ivano-Frankivski oblastites, kus tööde teostamine on esialgselt planeeritust pikaajalisem ning sõltub riigi energiasüsteemi tarbimisvajadusest. Müügitulu puudus Rootsis, aruandeperioodil ei olnud töös ühtegi ehituslepingut

9k 2025 9k 2024 9k 2023 2024 Eesti 98% 98% 98% 98% Ukraina 2% 2% 1% 2% Soome - - 1% -



2025. aasta 9 kuu majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes

Segmentide müügitulu

Kontserni üheks eesmärgiks on hoida tegevussegmentide (hooned ja rajatised) esindatus müügitulus tasakaalustatuna arvestades turul toimuvaid muutusi, kuna see võimaldab hajutada riske ja tagada paremad võimalused ehitustegevuseks ka raskemates turutingimustes, kus mõnda tegevussegmenti tabab tegevusmahtude suurem langus ja mõni teine võib kasvada kiiremini.

Kontserni 2025. aasta 9 kuu müügitulu oli 147 666 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mil vastav näitaja oli 178 722 tuhat eurot, vähenes müügitulu ligikaudu 17%. 2025. aasta 9 kuuga oli müügitulu hoonete ja rajatiste segmendis vastavalt 118 569 ja 29 082 tuhat eurot. Aasta tagasi olid vastavad näitajad 149 615 ja 29 068 tuhat eurot. Hoonete segmendi müügitulu on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud ligikaudu 21%, rajatise segmendi müügitulu on jäänud sisuliselt samasse suurusjärku.

Tegevussegmendid 9k 2025 9k 2024 9k 2023 2024 Hooned 80% 84% 73% 84% Rajatised 20% 16% 27% 16%



Segmendisisene müügitulu

Hoonete ehituse segmendi müügitulu mõjutavad enim ühiskondlike – ja ärihoonete mahud, kus viimase osakaal on viimaste aastate võrreldavate perioodide suurim. Ärihoonete müügitulu on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud ligikaudu 60% ning ligikaudu 46% on vähenenud ühiskondlike hoonete mahud. Vähenenud on ka korterelamute segmendi maht, mis aruandeperioodil koosneb omaarenduste müügitulust.

Ühiskondlike hoonete alamsegmendi aruandeperioodi suuremad objektid olid: Tallinna lähistel Saku Gümnaasiumi uue õppe- ja spordihoone projekteerimine ja ehitamine, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse õppehoone projekteerimine ja ehitamine Tartus Raadi linnakus, Tallinnasse rajatava Loodusmaja ning Eesti Rahvusringhäälingu uue telemaja ehitamine.

Ärihoonete suuremateks töös olevateks objektideks olid: Tallinnas Ahtri 6 rajatav LEED Gold keskkonnasertifikaadile vastava Golden Gate büroohoone, Tartus Väike-Turu 7 asuva ärihoone ehitamine ja LEED Gold keskkonnasertifikaadi kvaliteedinõuetele vastava Uusküla spaahotelli ehitamine Alutaguse vallas Peipsi järve põhjakaldal ning Võru linnas ja Viljandis asuvate Lidl kaupluste ehitamine.

Omaarenduste müügitulu, mis kajastub korterelamute segmendis, on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud, moodustades aruandeperioodil 9 079 tuhat eurot (9 kuud 2024: 7 453 tuhat eurot). Aruandeperioodi müügitulu koosneb peamiselt Pärnus asuva Seileri Kvartali I etapi ( https://seileri.ee ) ning Tartus, Tammelinnas asuva Tammepärja kodu ( https://tammelinn.ee ) müügist. Mõlemas arenduses jätkub järgmiste etappide ehituse ettevalmistus ja ehitus. Arendades jätkuvalt oma kinnisvara, jälgib kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul.

Hoonete segment 9k 2025 9k 2024 9k 2023 2024 Ühiskondlikud hooned 48% 70% 33% 70% Ärihooned 41% 21% 23% 21% Korterelamud 10% 7% 30% 6% Tööstus- ja laohooned 1% 2% 14% 3%



Rajatiste segmendi käive koosneb jätkuvalt olulises osas teedeehituse- ja hoolduse alamsegmendi mahust, mis võrreldes eelmise aasta võrreldava perioodiga on vähenenud ligikaudu 17%. Olulise osa alamsegmendi käibest moodustavad Rail Baltica Raplamaa põhitrassi raudteetaristu III etapi Hagudi-Alu lõigu ning Pärnumaa I etapi Selja-Tootsi lõigu ehitamine. Märkimisväärne osa müügitulust moodustas asfaltbetooni müük ning Järva maakonna teehooldelepingu täitmine. Muude rajatisete alamsegmendi käive koosneb suures osas Tallinna Lennujaama E-klassi lennukite seisuplatside ehitusmahtudest.

Rajatiste segment 9k 2025 9k 2024 9k 2023 2024 Teedeehitus ja –hooldus 83 % 94% 60% 90% Muud rajatised 17 % 6% 31% 10% Keskkonnaehitus 0 % 0% 9% 0%



Ehituslepingute teostamata tööde mahud

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 30.09.2025 oli 276 332 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on teostamata tööde maht suurenenud ligikaudu 41%. 9 kuuga sõlmiti uusi lepingud kokku 191 857 tuhande euro väärtuses (9 kuud 2024: 131 801 tuhat eurot), seal hulgas III kvartalis 19 621 tuhat eurot (III kvartal 2024: 67 771 tuhat eurot).

30.09.2025 30.09.2024 30.09.2023 31.12.2024 Teostamata tööde mahud, tuhat eurot 276 332 195 628 175 539 209 489



Teostamata tööde portfellist moodustab hoonete ehituse segment 68% ning rajatiste segment 32% (30.09.2024: hooned 82% ja rajatised 18%). Võrreldes seisuga 30.09.2024 on hoonete segmendi teostamata tööde mahud suurenenud 18%. Peamine kasv on tulnud ühiskondlike hoonete alamsegmendi suurenemisest, suurenenud on ka ärihoonete alamsegment. Rohkem kui kaks korda on suurenenud rajatiste segmendi maht ja seda eelkõige Rail Baltica sõlmitud lepingute toel.

Rajatiste sektorit oluliselt elavdanud Rail Baltica hankele on lisandunud Transpordiameti poolt Euroopa ühtekuuluvusfondi rahastusega teedeehituse hanked, mis paraku siiski ei kompenseeri täielikult teedeehituse alarahastust. Avaliku sektori investeeringute mahud hoonete segmendis tervikuna on vähenenud, teatav aktiivsus on kohalikes omavalitsustes ja riigikaitse sektoris. Teatavat elavnemist on märgata erasektoris.

Suuremahulisemad 2025. aasta 9 kuuga sõlmitud lepingud olid:

Viljandi spaahotelli ja ujula ehitamine, maksumusega ligikaudu 30 000 tuhat eurot.

Võru linna Punamütsikese lasteaia ehitamine, maksumusega ligikaudu 6 370 tuhat eurot.

Rail Baltica Pärnumaa põhitrassi raudteetaristu I etapi Selja-Tootsi lõigu ehitamine, maksumusega ligikaudu 62 300 tuhat eurot.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse Tapal asuva kasarmu projekteerimine ja ehitamine, maksumusega ligikaudu 5 300 tuhat eurot.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse hoone projekteerimine ja ehitamine Harjumaal, maksumusega ligikaudu 3 700 tuhat eurot.

Tiskre kooli ehitamine Harku vallas, maksumusega ligikaudu 14 500 tuhat eurot.

Cristella tehnoloogilise lao projekteerimine ja ehitamine Võrus, maksumusega ligikaudu 4 000 tuhat eurot.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse hoonete projekteerimine ja ehitamine, maksumusega ligikaudu 34 300 tuhat eurot.

Võru riigimaja rekonstrueerimine, maksumusega ligikaudu 4 700 tuhat eurot.

Kaubandushoone ehitamine Narvas, maksumusega ligikaudu 5 005 tuhat eurot.

Tuginedes teostamata tööde portfelli mahule ning selle jaotusele majandusaastate lõikes ja üldisele majanduse ja ehitusturu väljavaatele, prognoosib kontserni juhtkond 2025. aastal tegevusmahtude vähenemist võrreldes 2024. aastaga. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt. Fookuses on kontserni püsikulude juhtimine, tootlikkuse suurendamine ning aktiivne töö ettevalmistuse ja projekteerimise valdkonnas, et realiseerida oma erialaseid konkurentsieeliseid.

Töötajad

Töötajad ja tööjõukulud

2025. aasta 9 kuuga töötas kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes kokku keskmiselt 425 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 272 inimest. Võrreldes 2024. aasta 9 kuuga on töötajate arv vähenenud ligikaudu 3%.

Töötajate keskmine arv kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):

9k 2025 9k 2024 9k 2023 2024 ITP 272 283 382 283 Töölised 153 154 185 152 Keskmine kokku 425 437 567 435



Kontserni 2025. aasta 9 kuu tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid 14 694 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid tööjõukulud kokku 16 178 tuhat eurot. Tööjõukulud on vähenenud ligikaudu 9%.

Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2025. aasta 9 kuuga 173 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 57 tuhat eurot (9 kuud 2024: vastavalt 149 tuhat eurot ja 49 tuhat eurot).

Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2025. aasta 9 kuuga 424 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 140 tuhat eurot (9 kuud 2024: vastavalt 391 tuhat eurot ja 129 tuhat eurot).

Töö tootlikkuse mõõtmine

Kontsern kasutab põhitegevuse efektiivsuse hindamisel järgmisi töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:

9k 2024 9k 2024 9k 2023 2024 Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat eurot 452,7 557,4 488,4 514,03 Muutus võrreldava perioodi suhtes, % -18,8% 14,1% 2,7% 3,0% Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot 8,5 11,0 10,4 9,3 Muutus võrreldava perioodi suhtes, % -22,4% 5,0% -12,8% -9,7%



Kontserni aruandeperioodi töötajate ning tööjõukulude nominaaltootlikkuse vähenemine eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on tingitud müügitulu suuremast langusest võrreldes töötajate arvu ja tööjõukulude vähenemisega.

Andri Hõbemägi

Nordecon AS

Investorsuhete juht

Tel: +372 6272 022

Email: andri.hobemagi@nordecon.com

www.nordecon.com

