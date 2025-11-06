2025. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud poolaastaaruanne (auditeerimata)

Võrreldes aasta alguse optimistlike hinnangutega, on 2025. aasta majanduskasvu prognoos muutunud üha tagasihoidlikumaks. Eesti majanduse kasv jätkub aeglases tempos, viimaste prognooside kohaselt on aastase majanduskasvu hinnang 0,6%. Ehitusturul on näha stabiliseerumist, kuid sektori taastumine on siiski väga aeglane ja konarlik.
80% kogu kontserni müügitulust moodustab hoonete segment, segmentide vahelises müügitulu jaotuses ei ole võrreldes eelmise aasta sama perioodiga toimunud olulist muutust. Müügitulu vähenemist võrdlusena 2024. aasta sama perioodiga mõjutas hoonete segmendi mahu vähenemine ligikaudu 21%. Rajatise segmendi müügitulu jäi sisuliselt samasse suurusjärku. Kontsern on aruandeperioodil sõlminud märkimisväärses mahus uusi lepinguid, mille mõju müügitulule avaldub pikema perioodi vältel.
Kontserni brutokasumi määr oli 6,7% ning ärikasumlikkus 3,2%. Puhaskasumit mõjutas aruandeperioodil eelkõige Ukraina grivna nõrgenemisest euro suhtes saadud kursikahjum.
Aastases võrdluses ehk võrreldes 30.09.2024 suurenes kontserni teostamata tööde portfell 41%. Suurenenud on nii hoonete kui ka rajatiste segmendi teostamata tööde mahud. Märkimisväärse osa portfellist moodustavad 2026. ja 2027. aastal teostatavad tööd.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '00030.09.202531.12.2024
VARA  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid8 0838 195
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded44 28929 449
Ettemaksed3 2613 543
Varud25 50028 091
Käibevara kokku81 13369 278
Põhivara  
Pikaajalised finantsinvesteeringud7777
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded11 20210 681
Kinnisvarainvesteeringud5 5175 517
Materiaalne põhivara12 55313 247
Immateriaalne põhivara14 92214 951
Põhivara kokku44 27144 473
VARA KOKKU125 404113 751
   
KOHUSTUSED  
Lühiajalised kohustused  
Laenukohustused11 75812 626
Võlad hankijatele51 30836 819
Muud võlad9 81410 260
Ettemaksed12 51912 472
Eraldised8091 333
Lühiajalised kohustused kokku86 20873 510
Pikaajalised kohustused  
Laenukohustused3 3955 720
Võlad hankijatele2 9555 091
Eraldised3 2592 826
Pikaajalised kohustused kokku9 60913 637
KOHUSTUSED KOKKU95 81787 147
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital14 37914 379
Omaaktsiad-660-660
Ülekurss635635
Kohustuslik reservkapital2 5542 554
Realiseerumata kursivahed4 4294 034
Jaotamata kasum6 4844 746
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital27 82125 688
Mittekontrolliv osalus1 766916
OMAKAPITAL KOKKU29 58726 604
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU125 404113 751


Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR´0009k 2025III kv 20259k 2024III kv 20242024
Müügitulu147 66655 028178 72263 777223 925
Müüdud toodangu, teenuste ja kaupade kulu-137 747-50 559-165 955-58 204-207 155
Brutokasum9 9194 46912 7675 573 16 770
      
Turunduskulud-279-110-301-129-422
Üldhalduskulud-4 758-1 686-5 011-1 638-7 878
Muud äritulud70214568286
Muud ärikulud-196-36-628-170-695
Ärikasum 4 7562 6396 9723 7048 061
      
Finantstulud34991437120678
Finantskulud-2 517-613-2 625-1 079-3 011
Finantstulud ja –kulud kokku-2 168-522-2 188-959-2 333
      
Maksustamiseelne kasum2 5882 1174 7842 7455 728
Tulumaks00-2370-563
Puhaskasum 2 5882 1174 5472 7455 165
      
Muu koondkasum (kahjum):
Tulevikus ümber klassifitseeritavad kirjed puhaskasumisse või -kahjumisse		     
Realiseerumata kursivahed395-78502337248
Kokku muu koondkasum (kahjum)395-78502337248
KOKKU KOONDKASUM 2 9832 0395 0493 0825 413
      
Puhaskasum:     
- emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa1 7381 8723 3732 3533 827
- mittekontrollivale osalusele kuuluv osa8502451 1743921 338
Kokku puhaskasum2 5882 1174 5472 7455 165
      
Koondkasum     
- emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa2 1331 7943 8752 6904 075
- mittekontrollivale osalusele kuuluv osa8502451 1743921 338
Kokku koondkasum2 9832 0395 0493 0825 413
      
Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta emaettevõtte aktsionäridele:     
Tavapuhaskasum aktsia kohta eurodes0,060,060,110,070,12
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta eurodes0,060,060,110,070,12
      


Konsolideeritud rahavoogude aruanne

EUR´0009k 20259k 2024
Rahavood äritegevusest  
Laekumised ostjatelt167 978199 510
Maksed hankijatele-143 000-173 448
Makstud käibemaks-5 906-7 048
Maksed töötajatele ja töötajate eest-16 021-15 051
Makstud tulumaks-350-237
Netorahavoog äritegevusest2 7013 726
   
Rahavood investeerimistegevusest  
Materiaalse põhivara soetamine-247-289
Materiaalse põhivara müük409193
Antud laenud-44-35
Antud laenude laekumised61
Saadud dividendid06
Saadud intressid91159
Netorahavoog investeerimistegevusest21535
   
Rahavood finantseerimistegevusest  
Saadud laenud783902
Saadud laenude tagasimaksed-1 074-1 857
Rendimaksed-1 845-1 689
Rendimaksetega seotud intressimaksed-195-260
Makstud intressid-560-559
Makstud dividendid0-661
Netorahavoog finantseerimistegevusest-2 891-4 124
   
Rahavoog kokku25-363
   
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul8 19511 892
Valuutakursimuutused-137-53
Raha jäägi muutus25-363
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul8 08311 476


Finantstulemuste kokkuvõte

Kontserni kasum

Nordeconi kontserni brutokasum 2025. aasta 9 kuuga oli 9 919 tuhat eurot (9 kuud 2024: 12 767 tuhat eurot). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kontserni brutokasumlikkus veidi vähenenud, moodustades 9 kuuga 6,7% (9 kuud 2024: 7,1%) ning III kvartalis 8,1% (III kvartal 2024: 8,7%). Mõlemad segmendid olid nii 9 kuuga kui ka III kvartalis kasumis. Hoonete segmendi kasumlikkus moodustas 9 kuuga 7,7% ning III kvartalis 8,4% (9 kuud 2024: 8,5% ja III kvartal 2024: 10,2%). Rajatiste segmendi kasumlikkus oli 9 kuuga 5,5% ja III kvartalis 8,9% (9 kuud 2024: 5,1% ja III kvartal 2024: 9,2%).
Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2025. aasta 9 kuuga 4 758 tuhat eurot, mis on ligikaudu 5% vähem kui aasta varem (9 kuud 2024: 5 011 tuhat eurot). 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenenud, moodustades 4,0% (9 kuud 2024: 3,1%). Üldhaldukulude osakaal müügitulust on suurenenud kuna kulude vähenemine on toimunud aeglasemalt kui müügitulu vähenemine.
Kontserni ärikasumiks kujunes 2025. aasta 9 kuuga 4 756 tuhat eurot (9 kuud 2024: 6 972 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum (EBITDA) moodustas 6 719 tuhat eurot (9 kuud 2024: 9 154 tuhat eurot).
Kontserni finantstulusid ja -kulusid mõjutavad valuutakursside muutused kontserni välisturgudel, eelkõige Ukraina grivna kursi muutus. 2025. aasta 9 kuuga on UAH kurss euro suhtes nõrgenenud ligikaudu 9% ning kontserni Ukrainas asuvatele tütarettevõtetele eurodes antud laenude ümberhindamisest kohalikku valuutasse saadi vastavalt kursikahjumit kokku 591 tuhat eurot (9 kuud 2024: 534 tuhat eurot).
Kontserni puhaskasumiks kujunes 2 588 tuhat eurot (9 kuud 2024: 4 547 tuhat eurot), millest kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv kasumi osa moodustas 1 738 tuhat eurot (9 kuud 2024: 3 373 tuhat eurot).

Kontserni rahavood

2025. aasta 9 kuu äritegevuse netorahavoog moodustas 2 701 tuhat eurot (9 kuud 2024: 3 726 tuhat eurot). Äritegevuse rahavoogu mõjutas enim müügitulu langusest tingitud ostjatelt laekunud maksete ning hankijatele tehtud maksete vähenemine.
Investeerimistegevuse rahavoog 2025. aasta 9 kuuga oli 215 tuhat eurot (9 kuud 2024: 35 tuhat eurot), mis koosneb peamiselt investeeringutest põhivarasse summas 247 tuhat eurot (9 kuud 2024: 289 tuhat eurot) ja põhivara müügist summas 409 tuhat eurot (9 kuud 2024: 193 tuhat eurot). Antud laenud moodustasid 44 tuhat eurot (9 kuud 2024: 35 tuhat eurot) ning saadud intressid 91 tuhat eurot (9 kuud 2024: 159 tuhat eurot).
Finantseerimistegevuse rahavoog 2025. aasta 9 kuuga oli -2 891 tuhat eurot (9 kuud 2024: -4 124 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutavad enim laenu- ja rendimaksed. Saadud laenud moodustasid kokku 783 tuhat eurot, mis koosneb arenduslaenude kasutamisest (9 kuud 2024: 902 tuhat eurot). Saadud laenude tagasimakseid oli kokku 1 074 tuhat eurot (9 kuud 2024: 1 857 tuhat eurot). Tegemist on pikaajaliste investeerimis- ja arenduslaenude graafikujärgsete tagasimaksetega ning arvelduskrediidi muutusega. Rendimaksed moodustasid 1 845 tuhat eurot (9 kuud 2024: 1 689 tuhat eurot). 2024. aasta 9 kuu jooksul maksti dividende 661 tuhat eurot, aruandeperioodil dividendimaksed puudusid.
Seisuga 30.09.2025 moodustasid kontserni raha ja raha ekvivalendid 8 083 tuhat eurot (30.09.2024: 11 476 tuhat eurot).

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

Suhtarv / näitaja 9k 20259k 20249k 20232024
Müügitulu, tuhat eurot147 666178 722130 799223 925
Müügitulu muutus-17,4%36,6%-20,9%20,1%
Puhaskasum (kahjum), tuhat eurot2 5884 547-2 7725 165
Puhaskasum (kahjum) emaettevõtte aktsionäridele, tuhat eurot1 7383 376-2 4523 827
Kaalutud keskmine aktsiate arv, tk31 528 58531 528 58531 528 58531 528 585
Puhaskasum (kahjum) aktsia kohta (EPS), eurot0,060,11-0,080,12
Üldhalduskulude määr müügitulust3,2%2,8%3,3%3,5%
Libisev üldhalduskulude määr müügitulust4,0%3,1%3,3%3,5%
EBITDA, tuhat eurot6 7199 1541 79911 025
EBITDA määr müügitulust4,6%5,1%1,4%4,9%
Brutokasumi määr müügitulust6,7%7,1%3,3%7,5%
Ärikasumi määr müügitulust3,2%3,9%-0,4%3,6%
Ärikasumi määr ilma varamüügi kasumita3,2%3,8%-0,6%3,5%
Puhaskasumi määr müügitulust1,8%2,5%-2,1%2,3%
Investeeritud kapitali tootlus7,2%13,0%1,9%15,6%
Omakapitali tootlus9,2%18,4%-1,4%21,0%
Omakapitali osakaal23,6%22,1%17,0%23,4%
Vara tootlus2,2%3,8%0,3%4,4%
Finantsvõimendus15,8%12,6%16,8%22,6%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja0,941,000,910,94
 30.09.202530.09.202430.09.202331.12.2024
Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot 276 332 195 628 175 539 209 489


Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes

Kontserni välisturgude osakaal 2025. aasta 9 kuuga moodustas ligikaudu 2% kogu müügitulust, mis koosneb kontserni Ukraina tegevusmahtudest. Olulise osa aruandeperioodi käibest moodustavad Ukrainas hoone rekonstrueerimine sisepõgenikele mõeldud korterelamuks Žõtomõri oblastis, Ovrutši linnas ning Kiievi teletorni andministratiivhoone taastamine. Lisaks jätkub 2023. aastal sõlmitud lepingute alusel alajaamade rekonstrueerimine koos turvarajatiste rajamisega Poltava, Žõtomõri, Volõõnia ja Ivano-Frankivski oblastites, kus tööde teostamine on esialgselt planeeritust pikaajalisem ning sõltub riigi energiasüsteemi tarbimisvajadusest. Müügitulu puudus Rootsis, aruandeperioodil ei olnud töös ühtegi ehituslepingut

 9k 20259k 20249k 20232024
Eesti98%98%98%98%
Ukraina2%2%1%2%
Soome--1%-


2025. aasta 9 kuu majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes

Segmentide müügitulu

Kontserni üheks eesmärgiks on hoida tegevussegmentide (hooned ja rajatised) esindatus müügitulus tasakaalustatuna arvestades turul toimuvaid muutusi, kuna see võimaldab hajutada riske ja tagada paremad võimalused ehitustegevuseks ka raskemates turutingimustes, kus mõnda tegevussegmenti tabab tegevusmahtude suurem langus ja mõni teine võib kasvada kiiremini.
Kontserni 2025. aasta 9 kuu müügitulu oli 147 666 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mil vastav näitaja oli 178 722 tuhat eurot, vähenes müügitulu ligikaudu 17%. 2025. aasta 9 kuuga oli müügitulu hoonete ja rajatiste segmendis vastavalt 118 569 ja 29 082 tuhat eurot. Aasta tagasi olid vastavad näitajad 149 615 ja 29 068 tuhat eurot. Hoonete segmendi müügitulu on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud ligikaudu 21%, rajatise segmendi müügitulu on jäänud sisuliselt samasse suurusjärku.

Tegevussegmendid9k 20259k 20249k 20232024
Hooned80%84%73%84%
Rajatised20%16%27%16%


Segmendisisene müügitulu

Hoonete ehituse segmendi müügitulu mõjutavad enim ühiskondlike – ja ärihoonete mahud, kus viimase osakaal on viimaste aastate võrreldavate perioodide suurim. Ärihoonete müügitulu on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud ligikaudu 60% ning ligikaudu 46% on vähenenud ühiskondlike hoonete mahud. Vähenenud on ka korterelamute segmendi maht, mis aruandeperioodil koosneb omaarenduste müügitulust.
Ühiskondlike hoonete alamsegmendi aruandeperioodi suuremad objektid olid: Tallinna lähistel Saku Gümnaasiumi uue õppe- ja spordihoone projekteerimine ja ehitamine, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse õppehoone projekteerimine ja ehitamine Tartus Raadi linnakus, Tallinnasse rajatava Loodusmaja ning Eesti Rahvusringhäälingu uue telemaja ehitamine.
Ärihoonete suuremateks töös olevateks objektideks olid: Tallinnas Ahtri 6 rajatav LEED Gold keskkonnasertifikaadile vastava Golden Gate büroohoone, Tartus Väike-Turu 7 asuva ärihoone ehitamine ja LEED Gold keskkonnasertifikaadi kvaliteedinõuetele vastava Uusküla spaahotelli ehitamine Alutaguse vallas Peipsi järve põhjakaldal ning Võru linnas ja Viljandis asuvate Lidl kaupluste ehitamine.
Omaarenduste müügitulu, mis kajastub korterelamute segmendis, on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud, moodustades aruandeperioodil 9 079 tuhat eurot (9 kuud 2024: 7 453 tuhat eurot). Aruandeperioodi müügitulu koosneb peamiselt Pärnus asuva Seileri Kvartali I etapi (https://seileri.ee) ning Tartus, Tammelinnas asuva Tammepärja kodu (https://tammelinn.ee) müügist. Mõlemas arenduses jätkub järgmiste etappide ehituse ettevalmistus ja ehitus. Arendades jätkuvalt oma kinnisvara, jälgib kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul.

Hoonete segment9k 20259k 20249k 20232024
Ühiskondlikud hooned48%70%33%70%
Ärihooned41%21%23%21%
Korterelamud10%7%30%6%
Tööstus- ja laohooned1%2%14%3%


Rajatiste segmendi käive koosneb jätkuvalt olulises osas teedeehituse- ja hoolduse alamsegmendi mahust, mis võrreldes eelmise aasta võrreldava perioodiga on vähenenud ligikaudu 17%. Olulise osa alamsegmendi käibest moodustavad Rail Baltica Raplamaa põhitrassi raudteetaristu III etapi Hagudi-Alu lõigu ning Pärnumaa I etapi Selja-Tootsi lõigu ehitamine. Märkimisväärne osa müügitulust moodustas asfaltbetooni müük ning Järva maakonna teehooldelepingu täitmine. Muude rajatisete alamsegmendi käive koosneb suures osas Tallinna Lennujaama E-klassi lennukite seisuplatside ehitusmahtudest.

Rajatiste segment9k 20259k 20249k 20232024
Teedeehitus ja –hooldus83 %94%60%90%
Muud rajatised17 %6%31%10%
Keskkonnaehitus0 %0%9%0%


Ehituslepingute teostamata tööde mahud

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 30.09.2025 oli 276 332 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on teostamata tööde maht suurenenud ligikaudu 41%. 9 kuuga sõlmiti uusi lepingud kokku 191 857 tuhande euro väärtuses (9 kuud 2024: 131 801 tuhat eurot), seal hulgas III kvartalis 19 621 tuhat eurot (III kvartal 2024: 67 771 tuhat eurot).

 30.09.202530.09.202430.09.202331.12.2024
Teostamata tööde mahud, tuhat eurot276 332195 628175 539209 489


Teostamata tööde portfellist moodustab hoonete ehituse segment 68% ning rajatiste segment 32% (30.09.2024: hooned 82% ja rajatised 18%). Võrreldes seisuga 30.09.2024 on hoonete segmendi teostamata tööde mahud suurenenud 18%. Peamine kasv on tulnud ühiskondlike hoonete alamsegmendi suurenemisest, suurenenud on ka ärihoonete alamsegment. Rohkem kui kaks korda on suurenenud rajatiste segmendi maht ja seda eelkõige Rail Baltica sõlmitud lepingute toel.
Rajatiste sektorit oluliselt elavdanud Rail Baltica hankele on lisandunud Transpordiameti poolt Euroopa ühtekuuluvusfondi rahastusega teedeehituse hanked, mis paraku siiski ei kompenseeri täielikult teedeehituse alarahastust. Avaliku sektori investeeringute mahud hoonete segmendis tervikuna on vähenenud, teatav aktiivsus on kohalikes omavalitsustes ja riigikaitse sektoris. Teatavat elavnemist on märgata erasektoris.

Suuremahulisemad 2025. aasta 9 kuuga sõlmitud lepingud olid:

  • Viljandi spaahotelli ja ujula ehitamine, maksumusega ligikaudu 30 000 tuhat eurot.
  • Võru linna Punamütsikese lasteaia ehitamine, maksumusega ligikaudu 6 370 tuhat eurot.
  • Rail Baltica Pärnumaa põhitrassi raudteetaristu I etapi Selja-Tootsi lõigu ehitamine, maksumusega ligikaudu 62 300 tuhat eurot.
  • Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse Tapal asuva kasarmu projekteerimine ja ehitamine, maksumusega ligikaudu 5 300 tuhat eurot.
  • Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse hoone projekteerimine ja ehitamine Harjumaal, maksumusega ligikaudu 3 700 tuhat eurot.
  • Tiskre kooli ehitamine Harku vallas, maksumusega ligikaudu 14 500 tuhat eurot.
  • Cristella tehnoloogilise lao projekteerimine ja ehitamine Võrus, maksumusega ligikaudu 4 000 tuhat eurot.
  • Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse hoonete projekteerimine ja ehitamine, maksumusega ligikaudu 34 300 tuhat eurot.
  • Võru riigimaja rekonstrueerimine, maksumusega ligikaudu 4 700 tuhat eurot.
  • Kaubandushoone ehitamine Narvas, maksumusega ligikaudu 5 005 tuhat eurot.

Tuginedes teostamata tööde portfelli mahule ning selle jaotusele majandusaastate lõikes ja üldisele majanduse ja ehitusturu väljavaatele, prognoosib kontserni juhtkond 2025. aastal tegevusmahtude vähenemist võrreldes 2024. aastaga. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt. Fookuses on kontserni püsikulude juhtimine, tootlikkuse suurendamine ning aktiivne töö ettevalmistuse ja projekteerimise valdkonnas, et realiseerida oma erialaseid konkurentsieeliseid.

Töötajad

Töötajad ja tööjõukulud

2025. aasta 9 kuuga töötas kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes kokku keskmiselt 425 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 272 inimest. Võrreldes 2024. aasta 9 kuuga on töötajate arv vähenenud ligikaudu 3%.

Töötajate keskmine arv kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):

 9k 20259k 20249k 20232024
ITP272283382283
Töölised153154185152
Keskmine kokku425437567435


Kontserni 2025. aasta 9 kuu tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid 14 694 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid tööjõukulud kokku 16 178 tuhat eurot. Tööjõukulud on vähenenud ligikaudu 9%.
Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2025. aasta 9 kuuga 173 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 57 tuhat eurot (9 kuud 2024: vastavalt 149 tuhat eurot ja 49 tuhat eurot).
Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2025. aasta 9 kuuga 424 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 140 tuhat eurot (9 kuud 2024: vastavalt 391 tuhat eurot ja 129 tuhat eurot).

Töö tootlikkuse mõõtmine

Kontsern kasutab põhitegevuse efektiivsuse hindamisel järgmisi töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:

 9k 20249k 20249k 20232024
Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat eurot452,7557,4488,4514,03
Muutus võrreldava perioodi suhtes, %-18,8%14,1%2,7%3,0%
     
Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot8,511,010,49,3
Muutus võrreldava perioodi suhtes, %-22,4%5,0%-12,8%-9,7%


Kontserni aruandeperioodi töötajate ning tööjõukulude nominaaltootlikkuse vähenemine eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on tingitud müügitulu suuremast langusest võrreldes töötajate arvu ja tööjõukulude vähenemisega.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com  
www.nordecon.com

