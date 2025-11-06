ForFarmers N.V.: ForFarmers trading update Q3 2025

Lochem, 6 november 2025

PERSBERICHT

Trading update Q3 2025: Solide volumegroei en aanhoudend sterke winstgevendheid

Pieter Wolleswinkel, CEO ForFarmers: “We kijken terug op een zeer sterk kwartaal, waarin we de goede prestaties van de afgelopen twee jaar hebben voortgezet. Dankzij onze klantgerichte aanpak en de inzet van onze medewerkers hebben we wederom groei in marktaandeel gerealiseerd. Ook de recente overnames droegen hieraan bij. Ondanks de effecten van de stoppersregelingen die nu duidelijk zichtbaar worden, blijven onze mengvoervolumes in Nederland goed op peil. Begin november is de overdracht van Beukelaar Diervoeders afgerond, waarmee we onze positie en capaciteitsbenutting in de vleeskuikensector verder optimaliseren.

Zowel in Engeland als in Polen zetten de sterke resultaten door, waarmee onze markten buiten Nederland steeds meer bijdragen aan de winstgevendheid van ForFarmers. De sterke winstontwikkeling is mede het resultaat van de continue focus op kostenbeheersing. Ook dit kwartaal hebben onze medewerkers zich weer enorm ingezet om dit alles mogelijk te maken. ”

Kernpunten Q3 2025

Het totaal volume nam met 23,8% toe ten opzichte van Q3 2024, met name gedreven door de overname van Van Triest Veevoeders en de consolidatie van de joint venture in Duitsland. De autonome stijging van het totaal volume was 5,6%.

Het mengvoervolume is met 10,1% toegenomen en de autonome groei bedroeg 2,6%.

De brutowinst steeg met 21,1% naar € 154,1 miljoen. Alle clusters laten ook autonoom een stijging zien.

De volumestijging in combinatie met een hogere brutomarge vertaalt zich wederom in een sterke verbetering van de operationele winstgevendheid; onderliggende EBIT +87,6% en onderliggende EBITDA +61,8%.

De ROACE(1) op de onderliggende EBIT nam toe van 14,3% per 30 juni 2025 naar 16,0% per 30 september 2025.

Integratie ForFarmers/team agrar joint venture in Duitsland ligt op schema.

(1) ROACE betekent onderliggende EBIT van de laatste 12 maanden gedeeld door het gemiddeld geïnvesteerd vermogen over dezelfde periode.

Lees en download het volledige persbericht via onze website.







Bedrijfsprofiel

ForFarmers N.V. (‘ForFarmers’) is een onderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. Met haar missie For the Future of Farming zet ForFarmers zich in voor een toekomstbestendig boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. Ons doel is helder: bijdragen aan een goed rendement en een robuust lange termijn verdienmodel. Hoe? Door voorop te lopen met kennis, advies, ondersteuning en producten op het boerenerf. Dicht bij de boeren, oplossingsgericht en met een open blik op de toekomst. Met als resultaat: een bijdrage aan betaalbaar en duurzaam voedsel, For the Future of Farming.

ForFarmers is met een jaarafzet van zo’n 10 miljoen ton diervoeders een vooraanstaande speler in Europa. De onderneming heeft productieactiviteiten in Nederland (hoofdkantoor), Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk en exporteert naar diverse landen binnen en buiten Europa. ForFarmers heeft circa 2.900 medewerkers. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.



Financiële kalender

19 februari 2026 Publicatie jaarcijfers en jaarverslag 2025



