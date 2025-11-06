DFDS IGANGSÆTTER CEO-SKIFTE

SELSKABSMEDDELELSE nr. 34 - 6. november 2025

Bestyrelsen har igangsat en proces for at finde en efterfølger til Torben Carlsen, CEO

Torben Carlsen, CEO fortsætter indtil en efterfølger er på plads





DFDS’ bestyrelse har igangsat en proces for at finde en efterfølger til CEO Torben Carlsen, der skal lede DFDS i den næste fase af strategieksekveringen mod langsigtet værdiskabelse. Torben Carlsen fortsætter som CEO, indtil en efterfølger er på plads for at sikre kontinuitet, opretholde momentum i det igangværende transitionsfokus og eksekvere det meddelte omkostningsprogram.

Gennem 2025 har DFDS haft fokus på at styrke fundamentet for langsigtede resultater, samtidig med at selskabet har fastholdt den strategiske retning som fremlagt i strategien Moving Together Towards 2030. Successionplanen understøtter denne proces samt den fortsatte eksekvering af DFDS’ strategi med fokus på at realisere værdien af DFDS’ udvidede netværk.

Torben Carlsen kom til DFDS i 2009 som Executive Vice President og CFO og blev udnævnt til President og CEO i maj 2019. I sin tid hos DFDS har han ledet selskabet gennem en række væsentlige opkøb, herunder Norfolkline i 2010 og ekspansionen til Middelhavet med UN RoRo i 2018. Han har udvidet DFDS’ netværk og geografiske rækkevidde og samtidig navigeret gennem betydelige makroøkonomiske udfordringer som Brexit, Covid og de inflations- og markedsforhold, der fulgte af den russiske invasion af Ukraine. Derudover har Torben været en markant stemme for dansk shipping, hvor han de seneste tre år har været formand for Danske Rederier og repræsenteret organisationen i European Shipowners’ Association samt siddet i bestyrelsen for Interferry.

Claus V. Hemmingsen, bestyrelsesformand:

”Bestyrelsen har besluttet at igangsætte en proces for at finde en ny CEO, som skal lede DFDS i den næste fase af strategieksekveringen mod langsigtet værdiskabelse, som beskrevet i 2030-strategien. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne varmt takke Torben for hans 16 års dedikation og lederskab. Siden han tiltrådte som CEO, har han spillet en central rolle i at styrke DFDS’ position og netværk, drive den grønne omstilling og lægge et stærkt fundament for selskabets fremtid. Vi har sat stor pris på samarbejdet med Torben og ser frem til at fortsætte det tætte samarbejde, mens han leder den fortsatte eksekvering af de strategiske prioriteter og det annoncerede omkostningsprogram, indtil en efterfølger er på plads.”

Torben Carlsen, CEO:

”At have tjent DFDS i mere end 16 år har været et stort privilegium, og jeg er stolt af at have været en del af denne virksomhed og alt det, vi har opnået sammen som et team. Gennem min tid her har mit fokus været på at lede og udvikle en stærk organisation, der handler ansvarligt og bæredygtigt, samtidig med at vi har drevet en ambitiøs vækststrategi. Med et udvidet netværk og styrkede kompetencer er DFDS godt positioneret til næste fase af selskabets udvikling. Jeg er fuldt ud forpligtet på at løfte mit fortsatte ansvar og dedikeret til at støtte DFDS i overgangsperioden.”

I overgangsperioden vil Torben Carlsen fortsat lede DFDS med bestyrelsens fulde opbakning.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karen Boesen, CFO +45 20 58 58 40

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Dennis Kjærsgaard, Media +45 42 30 38 47





Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 30 mia. og 16.500 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





