Delårsrapport 3. kvartal 2025 (kun på engelsk)





Vedhæftet delårsrapport for 3. kvartal 2025 for A.P. Møller - Mærsk A/S (kun på engelsk).

Administrerende direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S, Vincent Clerc, udtaler:

”Vi har leveret et stærkt tredje kvartal på tværs af vores forretning. Resultaterne afspejler både vores evne til at eksekvere og løbende optimere samt den tillid, kunderne viser os. Det nye Øst-Vest netværk har bidraget til at styrke vores Ocean forretning med industri-førende rettidighed, højere volumener og lavere omkostninger. Terminals leverede endnu et rekord-kvartal med solid volumenvækst, mens Logistik & Services fortsatte med at forbedre lønsomheden. I et marked præget af udsving står vi godt positioneret til at hjælpe vores kunder med at tilpasse sig og skabe stabilitet i deres forsyningskæder.”

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. +45 6114 1521



