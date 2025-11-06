T3 2025 - Communiqué de presse résultats AFKLM

 | Source: AIR FRANCE - KLM AIR FRANCE - KLM

xx

TROISIEME TRIMESTRE 2025

6 novembre 2025

Résultat opérationnel stable à 1,2 milliard d’euros avec une marge de 13,1%
  • Chiffre d’affaires en hausse de 2,6% par rapport à l’année précédente à 9,2 milliards d’euros, porté par le réseau passage, Transavia et l’activité maintenance.
  • Recettes unitaires à change constant en baisse de -0,5% du fait de l’activité Cargo et Transavia, tandis que la capacité a progressé de 5,1% et que le prix du carburant après couverture a reculé de 8,9%. La taxe de solidarité sur les billets d’avion (« TSBA ») et les redevances aéroportuaires à Schiphol ont par ailleurs un impact sur la recette unitaire.
  • La progression du coût unitaire ralentit à +1,3 %, conformément aux prévisions, malgré la hausse des redevances aéroportuaires et des charges liées au contrôle aérien, notamment à Schiphol (+41 %) et de gains de productivité limités
  • Le résultat opérationnel s’établit à 1 203 m€, en amélioration de 23 m€ par rapport au troisième trimestre 2024, qui avait été affecté par les Jeux olympiques
  • Solide flux de trésorerie récurrent libre d'exploitation ajusté positif à 0,7 milliard d’euros sur les neuf premiers mois, en hausse de près de 0,7 milliard d’euros par rapport à l’année précédente.
  • Levier d’endettement (ratio dette nette/ EBITDA courant) à 1,6x.
  • Liquidités solides à 9,5 milliards d’euros à fin septembre 2025.
  • Accélération du renouvellement de la flotte, avec 32% d’avions de nouvelle génération, en hausse de 8 points sur un an.

Perspectives 2025 reconfirmées

Pour 2025, le Groupe prévoit :

  • Une capacité en hausse de 4 à 5% par rapport à 2024.
  • Une augmentation du coût unitaire à un chiffre bas par rapport à 2024.
  • Des dépenses d’investissements nettes comprises entre 3,2 et 3,4 milliards d’euros.
  • Un levier d’endettement compris entre 1,5x et 2,0x.

Commentant les résultats, M. Benjamin Smith, Directeur général du Groupe a déclaré :

“Au troisième trimestre, Air France-KLM a une nouvelle fois démontré sa résilience dans un environnement toujours exigeant. Nous avons maintenu une solide croissance du chiffre d’affaires et une marge opérationnelle stable, tandis que la génération de trésorerie est restée soutenue sur les neuf premiers mois de l’année - confirmant les bénéfices de notre discipline d’exécution. Les cabines Premium ont enregistré des performances remarquables chez Air France comme chez KLM, renforçant notre confiance dans notre stratégie de montée en gamme. Le renouvellement de notre flotte poursuit sa progression : un tiers de nos appareils sont désormais de nouvelle génération, plus silencieux et plus économes en carburant. C’est une étape clé qui illustre nos ambitions en matière de durabilité tout en améliorant l’expérience de voyage de nos clients. Le déploiement du Wi-Fi très haut débit gratuit à bord d’Air France constitue également une véritable avancée pour nos clients. Nous entendons proposer cette offre sur 30% de notre flotte d’ici la fin de l’année et sur l’intégralité de la flotte d’ici fin 2026. Enfin, nous continuons à élargir notre empreinte mondiale grâce à de nouvelles lignes et à des partenariats stratégiques, consolidant encore le réseau et la position concurrentielle du Groupe”.

Recette unitaire Groupe globalement stable à change constant et hausse limitée du coût unitaire au troisième trimestre

 Troisième TrimestreNeuf mois
 2025variationvariation
change constant		2025variationvariation
change constant
Passagers Groupe (milliers)29 171+4,7% 78 239+5,1% 
Capacité Groupe (millions de SKO)92 265+5,1% 252 559+4,4% 
Trafic (millions de PKT)81 908+4,5% 221 257+4,1% 
Coefficient de remplissage Passage Groupe88,8 %-0,5pt 87,6 %-0,3pt 
       
       


 Troisième TrimestreNeuf mois
 2025variationvariation
change constant		2025variationvariation
change constant
Chiffre d’affaires (m€)9 213+2,6%+4,8%24 822+5,3%+6,1%
Résultat opérationnel (m€)1 203+23+351 611+407+441
Marge opérationnelle (%)13,1%-0,1pt-0,2pt6,5%+1,4pt+1,5pt
Résultat net (m€)768-56 1 168+658 
Recette unitaire Groupe au SKO (cts€)9,10-2,4%-0,5%8,84+0,6%+1,5%
Coût unitaire Groupe à carburant, change constants et hors ETS7,67 +1,3%8,10 +2,0%
       


 30 septembre 202530 septembre 2024
Cash flow d’exploitation libre (m€)1 47428
Flux de trésorerie récurrent libre d'exploitation ajusté* (m€)71523
   

* Flux de trésorerie libre IFRS corrigé du paiement des charges sociales, des cotisations aux retraites et des impôts sur les salaires hérités pendant la période Covid ainsi que du paiement de la dette de location et des intérêts payés et reçus

 30 septembre 202531 décembre 2024
Dette Nette (m€)7 7877 332
EBITDA sur les 12 derniers mois (m€)4 9054 244
Ratio de dette nette / EBITDA courant1,6x1,7x
   

Résultat opérationnel en hausse porté par la baisse du prix du carburant

Au troisième trimestre 2025, Air France-KLM a accueilli 29,2 millions de passagers, soit 4,7% de plus que l'année précédente. La capacité a augmenté de +5,1% et le trafic de +4,5%, conduisant à un taux de remplissage en légère baisse à 88,8% (contre 89,3% l’année précédente).

La recette unitaire au SKO du Groupe s’est contractée de -0,5% à taux de change constant par rapport à l'année précédente du fait d’une baisse des recettes unitaires du Cargo (-5,1% à change constant) et de Transavia (-2,8%). Le réseau passage a enregistré une hausse des recettes unitaires de +0,5% porté par les cabines premium et le long courrier.

Les yields du réseau passage ont progressé sur l’ensemble des zones long-courriers par rapport à l’an dernier, tandis que le taux de remplissage a reculé sur toutes les zones long-courriers, à l’exception des Caraïbes et de l’océan Indien, où il est resté stable.

Le résultat opérationnel a enregistré une hausse de 23 millions d'euros par rapport à l'année précédente, s’établissant à 1 203 millions d'euros, avec une marge stable à 13,1%. Cette performance est le fruit d'une baisse du prix du carburant de 107 millions d’euros, en partie compensé par un recul des recettes unitaires de 0,5% et d’une hausse limitée du coût unitaire, comme anticipé.

Le coût unitaire a augmenté de 1,3 % au troisième trimestre en raison des éléments suivants :

  • +0,1 % de coûts liés :
    • à la hausse de 0,6% du coût du travail
    • -1,3% de gains de productivité
    • +0,8 % provenant des opérations
  • +0,6% lié à la hausse des charges du contrôle aérien et redevances aéroportuaires, en particulier en raison de la hausse de 41% des charges à l’aéroport Amsterdam Schiphol
  • +0,6 % lié à la premiumisation des cabines, soutenant également une hausse des recettes unitaires.

Trésorerie

Durant les neuf premiers mois, le Groupe a enregistré un cash-flow d'exploitation positif de 1 474 millions d'euros, porté par un solide EBITDA (+661 millions d’euros vs 2024) et par un besoin en fonds de roulement positif de l’ordre de 402 millions d’euros, néanmoins impacté par le paiement des reports de charges hérités de la pandémie pour un montant de 369 millions d’euros. Les dépenses d'investissement nettes se sont élevées à 2 567 millions d’euros. Le flux de trésorerie récurrent libre, hors report de charges sociales et taxes sur les salaires et incluant le paiement de la dette de location et des intérêts nets s'est établi à 715 millions d'euros, en hausse de 692 millions d'euros par rapport à l'année précédente entièrement porté par l’amélioration de l’EBITDA.

La dette nette atteint 7,8 milliards d’euros, soit une hausse de 455 millions d’euros. Cette hausse s’explique principalement par les reports de charges liés à la pandémie, qui ont eu un impact sur le flux de trésorerie disponible opérationnel positif, qui s’est établi à 1,5 milliard d’euros. La dette locative nouvelle et modifiée atteint 1,7 milliard d’euros, principalement en raison du renouvellement de la flotte et de la prolongation de certains contrats de location destinée à compenser les retards de livraison.

Le levier d’endettement s’est établi à 1,6x, en ligne avec l’ambition du Groupe de maintenir un ratio compris entre 1,5x et 2,0x.

Le niveau de liquidités est resté élevé et supérieur au niveau cible de 6 à 8 milliards d'euros. A fin septembre 2025, les liquidités se sont élevées à 9,5 milliards d'euros.

Au cours des neuf premiers mois de 2025 le Groupe a réalisé les opérations suivantes :

  • Le remboursement en janvier du solde de 515,2 millions d’euros du montant nominal des obligations de 750 millions d’euros à 1,875%, arrivant à échéance le 16 janvier 2025 (ISIN : FR0014477254). Ce remboursement, réalisé avec les liquidités du Groupe, témoigne de la robustesse de sa position financière.
  • L’émission réussie en mai de 500 millions d’euros d’obligations hybrides, sursouscrite 3,5 fois, a été réalisée avec un coupon fixe annuel de 5,75% (rendement de 5,875%) jusqu’à la première date de révision. Ces obligations hybrides, perpétuelles et profondément subordonnées, ont été notées BB par Fitch et B+ par S&P, et sont comptabilisées en fonds propres à hauteur de 50% auprès des deux agences de notation.
  • En juillet, Air France–KLM a procédé au remboursement intégral des obligations perpétuelles émises en juillet 2022 pour un montant de 500 millions d’euros. Ces obligations avaient été émises par une filiale opérationnelle d’Air France, détentrice d’un portefeuille de moteurs de rechange dédiés aux activités d’Ingénierie et de Maintenance de la compagnie, et intégralement souscrites par des entités affiliées à Apollo.
  • En août, Air France–KLM a placé avec succès une émission obligataire senior non garantie d’un montant de 500 millions d’euros dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes). D’une maturité de cinq ans, ces obligations portent un coupon fixe annuel de 3,75% (rendement de 3,866%) et présentent la plus faible prime de risque jamais obtenue pour une émission obligataire du Groupe.

Ces opérations permettent au Groupe de simplifier son bilan et d’optimiser son coût de financement, tout en préservant sa flexibilité financière. La stratégie du Groupe vise à réduire le stock d’instruments subordonnés figurant à son bilan. Le 15 octobre, le Groupe a annoncé sa décision d’exercer son option de remboursement anticipé de l’ensemble des obligations hybrides convertibles en circulation à compter de la première date de rachat possible («First Hard Call Date»), au prix nominal de 100 000€ par obligation, soit un montant total de 305 millions d’euros, auquel s’ajouteront les intérêts courus de 1 625€ par obligation («prix de remboursement»). Le paiement interviendra le lundi 24 novembre 2025 et se fera intégralement avec notre trésorerie.

Perspectives 2025 reconfirmées

Le Groupe prévoit :

  • Une capacité en sièges kilomètres offerts pour le groupe Air France-KLM, y compris Transavia, en hausse de 4 à 5% en 2025 par rapport à 2024
  • Une augmentation du coût unitaire1 à un chiffre bas par rapport à 2024
  • Des dépenses d’investissements nettes comprises entre 3,2 et 3,4 milliards d’euros
  • Un levier d’endettement (dette nette/EBITDA) compris entre 1,5x et 2,0x

Développement durable

Le développement durable est une responsabilité collective et Air France-KLM s’engage à jouer son rôle. Le Groupe soutient l’adoption d’objectifs environnementaux ambitieux et plaide pour une transformation de l’industrie qui garantisse des conditions de concurrence équitables à l’échelle mondiale.

Air France-KLM est devenu le premier groupe aérien à coopérer avec l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) afin de soutenir le développement du futur label européen sur les émissions des vols (“Fuel Emissions Label”), une initiative clé destinée à offrir aux clients plus d’informations sur l’empreinte environnementale de leurs trajets aériens.

Soutenue par la Commission européenne, cette coopération vise à fournir aux consommateurs des données standardisées et fiables sur les émissions de CO₂ et l’efficacité énergétique des vols intra-européens. L’objectif est de permettre aux clients de faire des choix éclairés lors de la réservation de leurs voyages en avion. Dans le cadre de cette collaboration, Air France-KLM contribuera activement en testant le portail du label de l’EASA et en apportant des retours sur sa conception technique et méthodologique, en mettant ainsi à profit son expertise opérationnelle pour contribuer à façonner le label de demain. Cette participation illustre l’engagement du Groupe à travailler avec les régulateurs et les parties prenantes du secteur afin de décarboner collectivement le transport aérien.

Renouvellement de la flotte

Le 25 août 2025, Air France a réceptionné à Paris son 46ᵉ Airbus A220-300 en provenance du site d’Airbus à Mirabel (Canada). Ce vol de convoyage a marqué une première : l’appareil a été livré avec un mélange incluant 50% de SAF (une alternative au kérosène d’origine fossile), certifié directement par Airbus. Cette avancée témoigne de l’engagement d’Air France-KLM à accélérer la décarbonation du transport aérien.

Le renouvellement de la flotte est un axe structurant du Plan de Transition du Groupe. Avec une consommation de carburant et des émissions de CO₂ réduites de 20% par passager-kilomètre par rapport aux avions de génération précédente, l’Airbus A220 incarne cette ambition.

En 2025, le Groupe a réceptionné 38 avions de nouvelle génération pour l’ensemble de ses compagnies aériennes. Au troisième trimestre, 1 A350, 2 B787-10, 6 appareils de la famille A320/321neo, 3 A220 et 2 E195-E2 ont été livrés.

Ces investissements structurants – de l’ordre de plus de 2 milliards d’euros par an – contribuent à ce que, d’ici 2030, jusqu’à 80% de la flotte du Groupe Air France-KLM soit constituée d’appareils de nouvelle génération.

À la fin du mois de septembre 2025, 32% de la flotte du Groupe était composée d’avions de nouvelle génération.

 30 septembre 202530 septembre 2024Variation
Flotte de nouvelle génération232%24%+8pt

Événements postérieurs au trimestre

Air France-KLM a annoncé le 23 octobre 2025 avoir finalisé l’acquisition d’une participation de 2,3% dans la compagnie aérienne canadienne WestJet. Cette transaction avait été initialement annoncée le 9 mai 2025.

Air France-KLM avait fait l’acquisition de cette participation auprès de son partenaire de coentreprise Delta Air Lines, qui détenait une participation minoritaire de 15 % dans WestJet, dans le cadre d’une opération distincte précédemment annoncée, incluant également l’acquisition d’une participation de 10% par Korean Air. Cette opération a été finalisée le 22 octobre 2025. Aux côtés de ces compagnies, Air France-KLM renforce ainsi sa coopération commerciale avec WestJet et consolide sa présence sur le marché nord-américain.

WestJet, deuxième compagnie aérienne du Canada et principal transporteur dans l’Ouest canadien, est un partenaire d’Air France-KLM depuis 2009, à travers des accords de partage de codes et de programme de fidélité. La compagnie figure parmi les six premiers partenaires d’Air France-KLM en termes de revenus générés. Ce partenariat continue de se renforcer à mesure que WestJet développe son réseau long-courrier entre le Canada et l’Europe, proposant plus de 100 destinations complémentaires au réseau de plus de 300 destinations desservies par Air France-KLM à travers le monde.

Revue d’activité

Résultat Réseaux

Réseaux


Troisième TrimestreNeuf mois
2025variationvariation
change constant		2025variationvariation
change constant
Chiffre d’affaires Réseaux (m€)7 139+1,3% 19 574+4,1% 
Chiffre d’affaires Passage6 686+1,7% 18 127+4,0        % 
Chiffre d’affaires Cargo453-3,8% 1 447+5,3        % 
Chiffre d’affaires total (m€)7 400+0,7% 20 379+3,7% 
Frais de personnel (m€)-1 760+2,2% -5 191+3,8% 
Carburant avions hors ETS (m€)-1 437-12,3% -4 270-10,2% 
Autres charges d’exploitation (m€)-2 715+6,4% -7 915+7,4% 
Dépréciations & Amortissements (m€)-598+11,4% -1 639+6,8% 
Résultat opérationnel (m€)889-10+81 363+374+416
Marge opérationnelle (%)12,0%-0,2pt 6,7 %+1,7 pt 

Le chiffre d’affaires total a augmenté de +0,7% par rapport au troisième trimestre 2024, s’établissant à 7 400 millions d'euros. Le résultat opérationnel s'est élevé à 889 millions d'euros, soit 8 millions d'euros de plus que l'année précédente à taux de change constant, principalement grâce à une baisse du prix du carburant.

La marge opérationnelle s’est établie à 12,0%, une légère baisse de -0,2 point par rapport à 2024.

Légère progression des recettes unitaires, dans un contexte de demande modérée

Réseaux passage


Troisième TrimestreNeuf mois
2025variationvariation
change constant		2025variationvariation
change constant
Passagers (en milliers)20 913+2,0% 57 902+2,9% 
Capacité (millions de SKO)75 962+3,4% 212 383+2,9% 
Trafic (millions de PKT) 67 445+2,9% 185 712+2,7% 
Coefficient de remplissage 88,8%-0,4pt 87,4%-0,2pt 
Chiffre d’affaires total (m€)6 851+1,0%+3,1%18 629+3,7%+4,6%
Chiffre d’affaires passage régulier (m€)6 686+1,7%+3,9%18 127+4,0%+4,9%
Recette unitaire au SKO (cts €) 8,80-1,7%+0,5%8,53+1,0%+1,9%

Au cours du troisième trimestre 2025, la capacité en Sièges-Kilomètres Offerts (SKO) a augmenté de 3,4% par rapport à l'année précédente. La croissance du trafic (+2,9%) a conduit à un coefficient de remplissage en léger retrait à 88,8%. Le yield corrigé des effets de change a affiché une hausse de 0,9% se traduisant par une hausse de la recette unitaire de 0,5% à change constant, par rapport à l’année précédente. La progression du yield est entièrement portée par la solide performance des cabines Premium-La Première, Business, Premium (Air France) et Premium Comfort (KLM) - tandis que le yield de la cabine Economy ressort en baisse.

Au cours du troisième trimestre, les tendances suivantes ont été observées par zone :

Atlantique Nord

Les recettes unitaires sont restées globalement stables malgré une hausse de capacité de 4,8%. Les performances ont été solides sur les cabines Premium, avec des yields positifs, tandis que le yield de la cabine Economy est resté sous pression.

Amérique latine

Les recettes unitaires ont progressé, portées par la hausse du yield (+2,8%), tandis que le taux de remplissage est resté stable à 91% et que la capacité a augmenté de 9,2%. L’équilibre entre l’offre et la demande au niveau de l’industrie est demeuré favorable tout au long du trimestre.

Asie et Moyen-Orient

Les performances sont restées solides sur le Japon, la Corée et l’Asie du Sud-Est, ainsi qu’au Moyen-Orient, où les recettes unitaires ont augmenté de 6%. Le taux de remplissage est resté globalement stable à 90%, tandis que la capacité a progressé de près de 2%.

Caraïbes et Océan Indien

La capacité est restée stable au cours du trimestre, permettant à Air France et KLM d’améliorer leurs yields, ce qui s’est traduit par une hausse des recettes unitaires d’environ 4%. Le taux de remplissage est demeuré stable à 88%.

Afrique

La capacité (+1,5%) et le yield (+1,4%) ont légèrement progressé sur un an, tandis que le taux de remplissage a légèrement reculé (-1,6 point) à 88%, conduisant à un maintien globalement stable des recettes unitaires.

Court et moyen-courrier

Dans l’ensemble, la capacité a augmenté de 1,5%, le taux de remplissage est resté globalement stable à 86% et le yield est demeuré inchangé.

Cargo : recettes unitaires sous pression au troisième trimestre

Cargo


Troisième TrimestreNeuf mois
2025variationvariation
change constant		2025variationvariation
change constant
Tonnage (milliers)224-1,1% 666+0,9% 
Capacité (millions de TKO)3 858+4,0% 10 935+1,9% 
Trafic (millions de TKT) 1 683-0,3% 5 024+1,7% 
Coefficient de remplissage 43,6%-1,9pt 45,9%-0,1pt 
Chiffre d’affaires total (m€)540-3,7%-0,8%1 728+3,5%+4,7%
Chiffre d’affaires transport de fret (m€)453-3,8%-0,9%1 447+5,3%+6,5%
Recette unitaire par TKO (cts€) 11,74-7,8%-5,1%13,24+3,2%+4,3%

Bien que la capacité totale des avions cargo ait été affectée par des opérations de maintenance plus longues que prévu, la capacité du troisième trimestre, mesurée en Tonnes-Kilomètres Offerts (TKO), a progressé de +4,0% sur un an. Le trafic a légèrement diminué (-0,3%), entraînant une baisse du coefficient de charge de 1,9pt, à 43,6%.

Combinée à une baisse du yield de 0,8%, cette évolution a conduit à une diminution des recettes unitaires au TKO de -5,1% à change constant.

Transavia : saison estivale difficile

Transavia


Troisième TrimestreNeuf mois
2025variation2025variation
Passagers (en milliers)8 258+12,3%20 337+11,7%
Capacité (millions de SKO)16 303+13,8%40 176+12,9%
Trafic (millions de PKT)14 463+12,6%35 545+11,7%
Taux de remplissage88,7%-0,9pt88,5%-0,9pt
Recette unitaire au SKO (cts €)7,71-2,8%6,88-0,3%
Coût unitaire au SKO (cts €)6,38+2,0%6,82+4,3%
     
Chiffre d’affaires total (m€)1 241+11,0%2 714+12,0%
Frais de personnel (m€)-224+13,4%-628+15,7%
Carburant avions hors ETS (m€)-226-4,9%-584-3,9%
Autres charges d’exploitation (m€)-461+20,4%-1 167+20,6%
Dépréciations & Amortissements (m€)-113+51,5%-312+42,1%
Résultat opérationnel (m€)217-823-63
Marge opérationnelle (%)17,5%-2,7pt0,9%-2,7pt

La capacité de Transavia en sièges-kilomètres offerts a augmenté de 13,8%, tandis que le trafic a progressé de 12,6%, conduisant ainsi à un coefficient de remplissage en baisse de 0,9 point. Le yield a chuté de 1,8% conduisant à une contraction de la recette unitaire de -2,8 %,

Aux Pays-Bas Transavia a fait face à une concurrence accrue, en partie liée à la réallocation de capacité initialement prévue sur le Moyen-Orient vers d’autres destinations européennes, ce qui a mis les recettes unitaires sous pression. Par ailleurs, l’augmentation des redevances aéroportuaires à Schiphol, combinée à la hausse de la taxe sur les billets d’avion l’an dernier, entraînant des prix plus élevés, a incité certains voyageurs à se tourner vers des aéroports allemands. En France, les performances ont été impactées par une grève de deux jours du contrôle aérien début juillet et par la mise en œuvre de la TSBA depuis le 1er mars 2025, cette dernière ayant un impact significatif sur la recette unitaire.

Globalement, le coût unitaire a augmenté de 2,0%, principalement en raison de coûts opérationnels plus élevés pour Transavia en France. Aux Pays-Bas Transavia a connu des opérations fluides cet été, entraînant une charge liée aux indemnisations des clients nettement inférieure à celle de l’année dernière, partiellement compensée par une augmentation des activités en leasing opérationnel (wet lease).

Activité de maintenance : poursuite de la croissance à deux chiffres et de l’amélioration de la marge opérationnelle

Maintenance


Troisième TrimestreNeuf mois
2025variation2025variation
Chiffre d’affaires total (m€)1 358+10,2%4 147+13,4%
Dont Chiffre d’affaires externe (m€)572+12,9%1 725+14,4%
Dépenses externes (m€)-858+10,6%-2 671+12,3%
Frais de personnel (m€)-299+3,6%-937+6,5%
Dépréciations & Amortissements (m€)-115+5,1%-318+15,3%
Résultat opérationnel (m€)86+28221+97
Marge opérationnelle (%)6,3 %+1,6pt5,3 %+1,9pt

L’activité Maintenance a poursuivi sa forte croissance du chiffre d’affaires externe au troisième trimestre 2025 avec une augmentation à deux chiffres de +12,9%, portée par la forte reprise sur le segment moteur, tandis que le chiffre d’affaires total a progressé de 10,2%. Le résultat opérationnel a progressé de 28 millions d'euros et la marge opérationnelle s’est établie à 6,3%, représentant une hausse de 1,6 point par rapport à 2024.

Au cours du trimestre, Air France–KLM a signé cinq nouveaux contrats MRO longue durée avec des clients externes. Le Groupe fournira des services de moteurs, de composants et d’APU à ces opérateurs dans le monde entier, renforçant ainsi son carnet de commandes à long terme pour ces activités. Le carnet de commandes s’est établi à 10,4 milliards de dollars fin septembre 2025, contre 8,7 milliards de dollars fin décembre 2024.

Amélioration significative du résultat opérationnel d’Air France au T3

Groupe Air France

 Troisième TrimestreNeuf mois
2025variation2025variation
Chiffre d’affaires (en m€)5 690+2,6%15 216+5,8%
Frais de personnel (en m€)-1 458+2,8%-4 268+5,5%
Carburant avions hors ETS (m€)-1 014-11,8%-2 917-9,0%
Autres charges d’exploitation
(en m€)		-1 900+6,0%-5 492+6,2%
Dépréciations & Amortissements (en m€)-519+15,2%-1 433+12,3%
Résultat opérationnel (en m€)799+671 106+428
Marge opérationnelle (%)14,0%+0,8pt7,3%+2,6pt

Au troisième trimestre, le résultat opérationnel s'est établi à 799 millions d'euros, soit 67 millions d'euros de plus que l'année précédente. La marge opérationnelle s’est améliorée de +0,8pt par rapport au troisième trimestre 2024 (lequel avait été pénalisé par les Jeux Olympiques), malgré une grève de deux jours des contrôleurs aériens début juillet et l’augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, en vigueur depuis le 1er mars 2025. La hausse de cette taxe a un impact significativement négatif sur la recette unitaire du groupe Air France.

KLM : Marge opérationnelle impactée par la pression sur le yield en cabine Economy

Groupe KLM

 Troisième TrimestreNeuf mois
2025variation2025variation
Chiffre d’affaires (en m€)3 592+1,2%9 937+4,0%
Frais de personnel (en m€)-1 012+4,0 %-3 059+4,2%
Carburant avions hors ETS (m€)-650-10,7 %-1 939-10,1%
Autres charges d’exploitation     (en m€)-1 275+7,3%-3 744+12,2%
Dépréciations & Amortissements (en m€)-313+18,8%-856+12,7%
Résultat opérationnel (en m€)341-54339-26
Marge opérationnelle (%)9,5%-1,6pt3,4%-0,4pt

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires a progressé de 1,2%, tandis que la capacité a augmenté de plus de 7%. Le yield et le taux de remplissage ont diminué pour le réseau passage, le cargo et Transavia. Les opérations ont été perturbées par des conflits sociaux impliquant deux syndicats de personnel au sol en septembre. Par ailleurs, l’augmentation des redevances d’atterrissage et de décollage, ainsi que la hausse des redevances passagers et de sûreté, mises en œuvre depuis 1er avril 2025, ont un impact significatif sur la recette unitaire du groupe KLM.

KLM, en tant que transporteur de passagers en correspondance, a été affectée par une baisse de la demande passagers à faible yield. En revanche, les classes Premium, et notamment la Premium Comfort, ont très bien performé : le taux de remplissage a progressé d’un point, le yield corrigé des variations de change a augmenté de plus de 7%, tandis que la capacité a crû de près de 28%. Les recettes unitaires du cargo ont été négativement impactées par la maintenance des avions cargo entraînant des effets mix négatifs.

Marge opérationnelle stable pour Flying Blue

Flying Blue Miles

 Troisième TrimestreNeuf mois
2025variation2025variation
Chiffre d’affaires (en m€)221+21646+42
Dont Chiffre d’affaires externe (en m€)149+14434+27
Résultat opérationnel (en m€)54-1160+4
Marge opérationnelle (%)24,4%-3,1pt24,8%-1,1pt

Au troisième trimestre, Flying Blue a généré un chiffre d’affaires total de 221 millions d’euros, incluant les recettes provenant des compagnies aériennes partenaires ainsi que des partenaires non aériens. La marge opérationnelle s’est établie à 24,4%. Le chiffre d’affaires a poursuivi sa progression sur un an, soutenu par les volumes malgré un dollar américain plus faible. Le coût d'’utilisation des miles a augmenté, en raison d’une moindre disponibilité des billets primes pour les membres Flying Blue, comparé au troisième trimestre 2024, où les Jeux Olympiques avaient eu un effet positif sur la disponibilité.

Nb : Le résultat des deux compagnies et de Flying Blue n’est pas égal aux chiffres consolidés en raison d’éliminations intra-Groupe.

******

La présentation des résultats est disponible sur www.airfranceklm.com le 6 novembre 2025 à partir de 8h00 (heure de Paris).

Une conférence téléphonique animée par M. Smith (CEO) et M. Zaat (CFO) aura lieu le 6 novembre 2025 à 09h30 (heure de Paris).

Pour vous connecter à la conférence, veuillez utiliser le lien ci-dessous :

https://channel.royalcast.com/landingpage/airfranceklm/20251106_1/

Relations Investisseurs Presse
Michiel KlinkersMarouane Mami+33 1 41 56 56 00
Michiel.klinkers@airfranceklm.comMarouane.mami@airfranceklm.commail.mediarelations@airfranceklm.com

Compte de résultat

 Troisième trimestreNeuf mois
(en millions d’euros)20252024Variation20252024Variation
       
Produits des activités ordinaires9 2138 9793        %24 82223 5825%
Carburant avions -1 664-1 878-11        %-4 856-5 363-9%
Quotas de CO2-111-6668        %-262-19137%
Affrètements aéronautiques-121-133-9        %-353-380-7%
Redevances aéronautiques-638-56912        %-1 754-1 54514%
Commissariat-264-2534        %-735-6867%
Achat d’assistance en escale-586-5605        %-1 627-1 5346%
Achats et consommations d'entretien aéronautique-808-7813        %-2 632-2 37911%
Frais commerciaux et de distribution-280-2569        %-848-8105%
Autres frais -498-4951        %-1 511-1 4882%
Frais de personnel-2 476-2 4013        %-7 343-6 9975%
Impôts et taxes hors impôt sur le résultat-43-415        %-145-1376%
Production capitalisée284301-6        %1 0391 0291%
Autres produits et charges d'exploitation courants2849-43        %107140-24%
Amortissements, dépréciations et provisions-833-71616        %-2 291-2 03712%
Charges opérationnelles-8 010-7 7993        %-23 211-22 3784%
Résultat d’exploitation courant1 2031 1802        %1 6111 20434%
Cessions de matériels aéronautiques-410nm-625nm
Autres produits et charges non courants1nm-8-118-93%
Résultat des activités opérationnelles1 2001 1901        %1 5971 11144%
Charges d’intérêts-155-157-1        %-464-471-1%
Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie4967-27        %151236-36%
Coût de l’endettement financier net-106-9018        %-313-23533%
Autres produits et charges financiers-6514nm332-198nm
Résultat avant impôts des entreprises intégrées1 0291 114-8        %1 616678138%
Impôts-302-3001        %-478-181164%
Résultat net des entreprises intégrées727814-11        %1 138497129%
Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence4110nm3013131%
Résultat net768824-7        %1 168510129%
Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle3844-14        %125130-4%
Résultat net : Propriétaires de la société mère730780-6        %1 043380174%

Note : la somme des « salaires et coûts connexes » dans la section « Revue d'activités » ne correspond pas au chiffre mentionné ci-dessus en raison des frais généraux, de l'IT et d'autres activités qui ne sont pas directement liées au réseau, à la maintenance ou à Transavia.

Bilan consolidé

Actif30 septembre 202531 décembre 2024
(en millions d’euros)  
Goodwill223226
Immobilisations incorporelles1 1671 150
Immobilisations aéronautiques13 77212 347
Autres immobilisations corporelles1 6171 533
Droits d'utilisation8 6197 592
Titres mis en équivalence257216
Actifs de retraite4366
Autres actifs financiers non courants1 1161 369
Actifs financiers dérivés non courants122195
Impôts différés304662
Autres actifs non courants310214
Actif non courant27 55025 570
Autres actifs financiers courants1 3171 190
Actifs financiers dérivés courants80249
Stocks et en-cours993959
Créances clients2 4552 051
Autres actifs courants1 1061 260
Trésorerie et équivalents de trésorerie5 0084 829
Actifs détenus en vue de la vente2447
Actif courant10 98310 585
Total actif        38 533                36 155        
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Passif et capitaux propres30 septembre 202531 décembre 2024
(en millions d’euros)  
Capital        263        263        
Primes d’émission et de fusion        7 560        7 560        
Actions d’autocontrôle        -28        -27        
Titres subordonnés à durée indéterminée        1 568        1 078        
Réserves et résultat        -9 287        -10 638        
Capitaux propres - Part attribuable aux propriétaires de la société mère        76        -1 764        
Titres subordonnés à durée indéterminée        2 088        2 530        
Réserves et résultat        38        33        
Capitaux propres - Participations ne donnant pas le contrôle        2 126        2 563        
Capitaux propres        2 202        799        
Provisions retraite        1 681        1 686        
Passifs et provisions de restitution pour avions loués et autres provisions non courants        4 541        4 493        
Passifs financiers non courants        7 262        7 254        
Dettes de loyers non courantes        5 155        4 714        
Passifs financiers dérivés non courants        232        32        
Impôts différés        5        2        
Autres passifs non courants        686904
Passif non courant        19 56219 085
Passifs et provisions de restitution pour avions loués et autres provisions courants        827        1 181        
Passifs financiers courants        1 690        1 692        
Dettes de loyers courantes        897        982        
Passifs financiers dérivés courants        192        137        
Dettes fournisseurs        2 602        2 608        
Titres de transport émis et non utilisés        4 521        4 097        
Programme de fidélisation        915        906        
Autres passifs courants        5 125        4 668        
Passif courant        16 76916 271
Total capitaux propres et passifs        38 533        36 155        

Tableau des flux de trésorerie consolidés du 1er janvier au 30 septembre 2025

Période du 1er janvier au 30 septembre20252024     
(en millions d’euros)       
Résultat net 1 168510     
Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation        2 291        2 037     
Dotations nettes aux provisions financières        213        212     
Coût de la dette nette        313        235     
Résultat sur cessions d’actifs corporels et incorporels        6        -31     
Résultat sur cessions de filiales et participations                -2     
Résultats non monétaires sur instruments financiers        -3        19     
Écart de change non réalisé        -626        -97     
Résultats des sociétés mises en équivalence        -30        -13     
Impôts différés        277        99     
Autres éléments non monétaires        30        21     
Flux de trésorerie liés à l’exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement        3 639        2 990     
Augmentation (diminution) du fonds de roulement        402        -422     
FLUX DE TRESORERIE LIES A L’EXPLOITATION        4 041        2 568     
Acquisition de filiales et participations avec prise de contrôle, achats de parts dans les sociétés non contrôlées        -12-92     
Produits liés à la perte de contrôle de filiales ou à la cession de titres de sociétés non contrôlées        24        8     
Investissements corporels et incorporels        -3 341        -2 931     
Produits de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles        774        391     
Intérêts reçus        132        221     
Dividendes reçus         10        2     
Diminution (augmentation) nette des placements de plus de 3 mois        161        137     
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT        -2 252        -2 264     
Paiements pour acquérir des actions d'autocontrôle-1     
Achat d’intérêts minoritaires sans changement de contrôle-5-1     
Émission de titres subordonnés494     
Remboursement de titres subordonnés-497     
Coupons sur titres subordonnés-141-131     
Émission de nouveaux emprunts1 3561 147     
Remboursement d’emprunts-1 411-1 715     
Paiements de dettes de loyers-716-666     
Nouveaux prêts-200-103     
Remboursement des prêts9065     
Intérêts payés-544-532     
Dividendes versés-1-1     
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT        -1 576        -1 937     
Effets des variations de change et des reclassements sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants        -34        4     
Variation de la trésorerie nette        179        -1 629     
Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à l’ouverture         4 829        6 181     
Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture         5 008        4 552     

Dette nette

(en millions d'euros)30 septembre 202531 décembre 2024
Passifs financiers courants et non courants8 9528 946
Dettes de loyers courantes et non courantes6 0525 696
Intérêts courus non échus-93-138
Dépôts relatifs aux passifs financiers-90-97
Dépôts relatifs aux dettes de loyers-84-98
Impact des dérivés devise/dettes47-45
Passifs financiers (I)14 78414 264
Trésorerie et équivalent trésorerie5 0084 829
Valeurs mobilières de placement à plus de 3 mois8831 046
Obligations 1 1061 057
Liquidités nettes (II)6 9976 932
Dette nette (I-II)7 7877 332

Flux de trésorerie récurrent libre d’exploitation ajusté

 Troisième TrimestreNeuf mois
(en millions d'euros)    
 2025202420252024
Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation1 0139184 0412 568
Investissements corporels et incorporels-1 026-864-3 341-2 931
Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles20118774391
Flux de trésorerie libre d'exploitation188721 47428
Intérêts (payés) et reçus-93-81-412-311
Paiements de dettes de loyers-229-224-716-666
Flux de trésorerie libre d'exploitation ajusté-134-233346-949
Paiements exceptionnels réalisés/(reçus) (1)124122369972
Flux de trésorerie récurrent libre d'exploitation ajusté-10-11171523

(1) Les paiements exceptionnels réalisés/(reçus), retraités du flux de trésorerie libre d’exploitation pour le calcul du flux de trésorerie récurrent libre d’exploitation ajusté, correspondent au remboursement des charges sociales, des cotisations retraites et des taxes sur salaires différés dans le cadre du Covid.

Retour sur capitaux employés (ROCE)

(en millions d’euros)30 sept 202530 juin 202531 mars 202531 déc 202430 sept 202430 juin 202431 mars 202431 déc 2023
         
Écart d’acquisition et immobilisations incorporelles        1 390                1 390                1 377                1 375                1 356                1 354                1 349                1 352        
Immobilisations aéronautiques        13 772                13 392                12 835                12 347                12 607                12 197                11 646                11 501        
Autres immobilisations corporelles        1 617                1 587                1 554                1 533                1 500                1 456                1 438                1 431        
Droits d’utilisation        8 619                8 479                8 030                7 592                6 652                6 479                5 902                5 956        
Titres mis en équivalence        257                205                212                216                240                134                134                129        
Autres actifs financiers, hors titres disponibles à la vente, valeurs mobilières de placement, ICNE et dépôts liés aux dettes financières        193                194                196                195                218                211                214                219        
Provisions, hors retraites, litige cargo et restructuration        -4 933                -5 167                -5 246                -5 224                -4 553                -4 700                -4 523                -4 346        
Fonds de roulement (1)        -8 124                -8 749                -8 984                -7 468                -7 422                -8 222                -8 284                -6 981        
Capitaux employés sur le bilan        12 791                11 331                9 974                10 566                10 598                8 909                7 876                9 261        
Capitaux employés moyens (A)11 1669 161
Résultat d’exploitation courant2 0081 148
Dividendes reçus-1-1
Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence-213
(Charge)/produit d’impôt normatif-570-326
Résultat ajusté après impôt (B)1 435834
ROCE sur 12 mois glissants (B/A)12,9%9,1%

Par rapport aux périodes précédentes, le fonds de roulement a été retraité pour exclure le report des charges sociales et fiscales accordées à la suite du Covid

(1) A l'exclusion du report des charges sociales et fiscales accordé à la suite du Covid

Coût unitaire au SKO

 Troisième TrimestreNeuf mois
 2025202420252024
Coût d’exploitation total (en m€)8 0117 79823 21022 377
Quotas de CO2 (en m€)-111-66-262-191
Total autres chiffre d’affaires (en m€)-818-796-2 484-2 322
Coût net (en m€)7 0816 93620 46419 864
Capacités produites exprimées en SKO92 28787 811252 584241 903
Coût net à l’SKO (en centimes d’€ par SKO)7,677,908,108,21
Variation brute         -2,9%                 -1,3%        
Effet change sur les coûts nets (en m€) -141 -137
Variation à change constant         -0,8%                 -0,7%        
Effet prix du carburant (en m€)  -145 -515
Coût unitaire à l’SKO à change et prix du carburant constants (en centimes d’€ par SKO) 7,677,578,107,94
Variation à change et prix du carburant constants et hors ETS         1,3%                 2,0%        

Coût unitaire au SKO hors prix du carburant et ETS vs T3 2024 :+1,9% et vs 9m 2024: +3,1%
Définition : Coût unitaire = (coût d’exploitation total - carburant - quotas de CO2 - total autre chiffre d’affaires) / Capacité en SKO

Flotte du Groupe au 30 septembre 2025

Type d’appareilAF (dont HOP)13KL (dont KLC & MP)1TransaviaPropriétéCrédit-bailLocationTotalEn exploit.Ecart vs 31/12/24
B777-3004316 3210175959 
B777-2001815 29133333 
B787-91013 47122323 
B787-10 14 310114143
A380-800         
A350-90039  3132339394
A330-300 5   555 
A330-200106 11 51616-1
Total Long-courrier1206908241661891896
B737-900 5 5  55 
B737-800 3110636893137136-3
B737-700 6 6  66 
A321NEO 10137313232312
A32114  7 71414 
A32036  43293636 
A320NEO  20 119202010
A3197  6 174-6
A3185  5  55-1
A220-30047  2371747476
Total Moyen-courrier10952139992217930029618
Canadair Jet 1000         
Embraer 195 E2 25   2525213
Embraer 1902623 174284947-2
Embraer 175 17 314 1717 
Embraer 17013  10 31312-1
Total Régional39650301856104970
B747-400ERF 3 3  33 
B747-400BCF 1 1  11 
B777-F2    222 
Total Cargo240402660
          
Total2701901392158130359958824

TRAFIC 2025

Activité réseaux passage

 Troisième TrimestreNeuf mois
Total activité réseaux passage20252024variation20252024variation
Passagers transportés (milliers)20 91320 499+2,0%57 90256 261+2,9%
Passager kilomètre transporté (m de PKT)67 44565 534+2,9%185 712180 772+2,7%
Siège kilomètre offert (m de SKO)75 96273 481+3,4%212 383206 320+2,9%
Taux de remplissage (%)88,8%89,2%-0,4pt87,4%87,6%-0,2pt
       
Long-Courrier      
Passagers transportés (milliers)7 4147 238+2,4%20 40220 047+1,8%
Passager kilomètre transporté (m de PKT)55 09953 473+3,0%152 580149 111+2,3%
Siège kilomètre offert (m de SKO)61 61759 348+3,8%173 115168 663+2,6%
Taux de remplissage (%)89,4%90,1%-0,7pt88,1%88,4%-0,3pt
       
Amérique du nord      
Passagers transportés (milliers)2 9742 898+2,6%7 5727 366+2,8%
Passager kilomètre transporté (m de PKT)21 12120 392+3,6%53 96252 156+3,5%
Siège kilomètre offert (m de SKO)23 73622 647+4,8%61 65259 463+3,7%
Taux de remplissage (%)89,0%90,0%-1,1pt87,5%87,7%-0,2pt
       
Amérique latine      
Passagers transportés (milliers)934859+8,7%2 7232 543+7,1%
Passager kilomètre transporté (m de PKT)8 8538 131+8,9%25 71224 168+6,4%
Siège kilomètre offert (m de SKO)9 6838 867+9,2%28 32526 710+6,0%
Taux de remplissage (%)91,4%91,7%-0,3pt90,8%90,5%+0,3pt
       
Asie / Moyen Orient      
Passagers transportés (milliers)1 5891 555+2,2%4 5834 668-1,8%
Passager kilomètre transporté (m de PKT)12 43912 267+1,4%36 03536 380-0,9%
Siège kilomètre offert (m de SKO)13 79913 562+1,7%40 67141 073-1,0%
Taux de remplissage (%)90,1%90,5%-0,3pt88,6%88,6%0,0pt
       
Afrique       
Passagers transportés (milliers)1 0531 060-0,7%2 9492 961-0,4%
Passager kilomètre transporté (m de PKT)6 4446 469-0,4%18 25718 2640,0%
Siège kilomètre offert (m de SKO)7 3177 212+1,5%21 37421 129+1,2%
Taux de remplissage (%)88,1%89,7%-1,6pt85,4%86,4%-1,0pt
       
Caraïbes-Océan Indien      
Passagers transportés (milliers)865866-0,1%2 5762 509+2,7%
Passager kilomètre transporté (m de PKT)6 2426 214+0,5%18 61418 143+2,6%
Siège kilomètre offert (m de SKO)7 0827 060+0,3%21 09320 288+4,0%
Taux de remplissage (%)88,1%88,0%+0,1pt88,2%89,4%-1,2pt
       
Court et Moyen-Courrier      
Passagers transportés (milliers)13 50013 261+1,8%37 50036 214+3,6%
Passager kilomètre transporté (m de PKT)12 34612 061+2,4%33 13231 661+4,6%
Siège kilomètre offert (m de SKO)14 34514 134+1,5%39 26837 657+4,3%
Taux de remplissage (%)86,1%85,3%+0,7pt84,4%84,1%+0,3pt

Activité Transavia

 Troisième TrimestreNeuf mois
Transavia20252024variation20252024variation
Passagers transportés (milliers)8 2587 356+12,3%20 33718 208+11,7%
Passager kilomètre transporté (m de PKT)14 46312 841+12,6%35 54531 826+11,7%
Siège kilomètre offert (m de SKO)16 30314 330+13,8%40 17635 591+12,9%
Taux de remplissage (%)88,7%89,6%-0,9pt88,5%89,4%-0,9pt

Activité totale Groupe passage

 Troisième TrimestreNeuf mois
Total Groupe20252024variation20252024variation
Passagers transportés (milliers)29 17127 855+4,7%78 23974 469+5,1%
Passager kilomètre transporté (m de PKT)81 90878 375+4,5%221 257212 598+4,1%
Siège kilomètre offert (m de SKO)92 26587 811+5,1%252 559241 911+4,4%
Taux de remplissage (%)88,8%89,3%-0,5pt87,6 %87,9 %-0,3pt

Activité Cargo

 Troisième TrimestreNeuf mois
Total Groupe20252024variation20252024variation
Tonne kilomètre transportée (m de TKT)1 6831 689-0,3%5 0244 938+1,7%
Tonne kilomètre offerte (m de TKO)3 8583 709+4,0%10 93510 727+1,9%
Taux de remplissage (%)43,6%45,5%-1,9pt45,9%46,0%-0,1pt

Air France

 Troisième TrimestreNeuf mois
Total activité réseaux passage20252024variation20252024variation
Passagers transportés (milliers)11 61411 670-0,5%32 04931 501+1,7%
Passager kilomètre transporté (m de PKT)41 05240 452+1,5%111 880108 994+2,6%
Siège kilomètre offert (m de SKO)46 57445 806+1,7%128 599125 050+2,8%
Taux de remplissage (%)88,1%88,3%-0,2pt87,0%87,2%-0,2pt
       
Long courrier      
Passagers transportés (milliers)4 7814 716+1,4%12 98412 739+1,9%
Passager kilomètre transporté (m de PKT)34 62333 937+2,0%94 82692 326+2,7%
Siège kilomètre offert (m de SKO)38 97038 025+2,5%108 109105 064+2,9%
Taux de remplissage (%)88,8%89,2%-0,4pt87,7%87,9%-0,2pt
       
Court et moyen-courrier      
Passagers transportés (milliers)6 8336 954-1,7%19 06518 763+1,6%
Passager kilomètre transporté (m de PKT)6 4296 515-1,3%17 05416 668+2,3%
Siège kilomètre offert (m de SKO)7 6047 781-2,3%20 49019 986+2,5%
Taux de remplissage (%)84,5%83,7%+0,8pt83,2%83,4%-0,2pt
       
Activité Cargo      
Tonne kilomètre transportée (m de TKT)933841+11,0%2 7662 447+13,0%
Tonne kilomètre offerte (m de TKO)2 3182 192+5,7%6 4356 213+3,6%
Taux de remplissage (%)40,3%38,4%+1,9pt43,0%39,4%+3,6pt

KLM

 Troisième TrimestreNeuf mois
Total activité réseaux passage20252024variation20252024variation
Passagers transportés (milliers)9 3008 829+5,3%25 85424 759+4,4%
Passager kilomètre transporté (m de PKT)26 39325 082+5,2%73 83271 777+2,9%
Siège kilomètre offert (m de SKO)29 38827 676+6,2%83 78481 271+3,1%
Taux de remplissage (%)89,8%90,6%-0,8pt88,1%88,3%-0,2pt
       
Long-courrier      
Passagers transportés (milliers)2 6332 522+4,4%7 4197 308+1,5%
Passager kilomètre transporté (m de PKT)20 47619 536+4,8%57 75456 784+1,7%
Siège kilomètre offert (m de SKO)22 64721 323+6,2%65 00663 599+2,2%
Taux de remplissage (%)90,4%91,6%-1,2pt88,8%89,3%-0,4pt
       
Court et Moyen-courrier      
Passagers transportés (milliers)6 6676 307+5,7%18 43517 451+5,6%
Passager kilomètre transporté (m de PKT)5 9175 546+6,7%16 07814 993+7,2%
Siège kilomètre offert (m de SKO)6 7416 354+6,1%18 77817 672+6,3%
Taux de remplissage (%)87,8%87,3%+0,5pt85,6%84,8%+0,8pt
       
Activité Cargo       
Tonne kilomètre transportée (m de TKT)750848-11,6%2 2572 491-9,4%
Tonne kilomètre offerte (m de TKO)1 5401 517+1,5%4 5004 514-0,3%
Taux de remplissage (%)48,7%55,9%-7,2pt50,2%55,2%-5,0pt


1 à prix de carburant et change constants et hors ETS

2 Flotte de nouvelle génération /Flotte en opération

1 Hors Transavia

Pièce jointe


Attachments

T3 2025 - Communiqué de presse résultats AFKLM

Recommended Reading