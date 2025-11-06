T3 2025 - Communiqué de presse résultats AFKLM

xx

TROISIEME TRIMESTRE 2025

6 novembre 2025

Résultat opérationnel stable à 1,2 milliard d’euros avec une marge de 13,1%

Chiffre d’affaires en hausse de 2,6% par rapport à l’année précédente à 9,2 milliards d’euros, porté par le réseau passage, Transavia et l’activité maintenance.

par rapport à l’année précédente à 9,2 milliards d’euros, porté par le réseau passage, Transavia et l’activité maintenance. Recettes unitaires à change constant en baisse de -0,5% du fait de l’activité Cargo et Transavia , tandis que la capacité a progressé de 5,1% et que le prix du carburant après couverture a reculé de 8,9%. La taxe de solidarité sur les billets d’avion (« TSBA ») et les redevances aéroportuaires à Schiphol ont par ailleurs un impact sur la recette unitaire.

, tandis que la capacité a progressé de 5,1% et que le prix du carburant après couverture a reculé de 8,9%. La taxe de solidarité sur les billets d’avion (« TSBA ») et les redevances aéroportuaires à Schiphol ont par ailleurs un impact sur la recette unitaire. La progression du coût unitaire ralentit à +1,3 %, conformément aux prévisions, malgré la hausse des redevances aéroportuaires et des charges liées au contrôle aérien, notamment à Schiphol (+41 %) et de gains de productivité limités

conformément aux prévisions, malgré la hausse des redevances aéroportuaires et des charges liées au contrôle aérien, notamment à Schiphol (+41 %) et de gains de productivité limités Le résultat opérationnel s’établit à 1 203 m€, en amélioration de 23 m€ par rapport au troisième trimestre 2024, qui avait été affecté par les Jeux olympiques

par rapport au troisième trimestre 2024, qui avait été affecté par les Jeux olympiques Solide flux de trésorerie récurrent libre d'exploitation ajusté positif à 0,7 milliard d’euros sur les neuf premiers mois , en hausse de près de 0,7 milliard d’euros par rapport à l’année précédente.

, en hausse de près de 0,7 milliard d’euros par rapport à l’année précédente. Levier d’endettement (ratio dette nette/ EBITDA courant) à 1,6x.

Liquidités solides à 9,5 milliards d’euros à fin septembre 2025.

à fin septembre 2025. Accélération du renouvellement de la flotte, avec 32% d’avions de nouvelle génération, en hausse de 8 points sur un an.

Perspectives 2025 reconfirmées

Pour 2025, le Groupe prévoit :

Une capacité en hausse de 4 à 5% par rapport à 2024.

Une augmentation du coût unitaire à un chiffre bas par rapport à 2024.

Des dépenses d’investissements nettes comprises entre 3,2 et 3,4 milliards d’euros.

Un levier d’endettement compris entre 1,5x et 2,0x.

Commentant les résultats, M. Benjamin Smith, Directeur général du Groupe a déclaré :

“Au troisième trimestre, Air France-KLM a une nouvelle fois démontré sa résilience dans un environnement toujours exigeant. Nous avons maintenu une solide croissance du chiffre d’affaires et une marge opérationnelle stable, tandis que la génération de trésorerie est restée soutenue sur les neuf premiers mois de l’année - confirmant les bénéfices de notre discipline d’exécution. Les cabines Premium ont enregistré des performances remarquables chez Air France comme chez KLM, renforçant notre confiance dans notre stratégie de montée en gamme. Le renouvellement de notre flotte poursuit sa progression : un tiers de nos appareils sont désormais de nouvelle génération, plus silencieux et plus économes en carburant. C’est une étape clé qui illustre nos ambitions en matière de durabilité tout en améliorant l’expérience de voyage de nos clients. Le déploiement du Wi-Fi très haut débit gratuit à bord d’Air France constitue également une véritable avancée pour nos clients. Nous entendons proposer cette offre sur 30% de notre flotte d’ici la fin de l’année et sur l’intégralité de la flotte d’ici fin 2026. Enfin, nous continuons à élargir notre empreinte mondiale grâce à de nouvelles lignes et à des partenariats stratégiques, consolidant encore le réseau et la position concurrentielle du Groupe”.

Recette unitaire Groupe globalement stable à change constant et hausse limitée du coût unitaire au troisième trimestre

Troisième Trimestre Neuf mois 2025 variation variation

change constant 2025 variation variation

change constant Passagers Groupe (milliers) 29 171 +4,7% 78 239 +5,1% Capacité Groupe (millions de SKO) 92 265 +5,1% 252 559 +4,4% Trafic (millions de PKT) 81 908 +4,5% 221 257 +4,1% Coefficient de remplissage Passage Groupe 88,8 % -0,5pt 87,6 % -0,3pt





Troisième Trimestre Neuf mois 2025 variation variation

change constant 2025 variation variation

change constant Chiffre d’affaires (m€) 9 213 +2,6% +4,8% 24 822 +5,3% +6,1% Résultat opérationnel (m€) 1 203 +23 +35 1 611 +407 +441 Marge opérationnelle (%) 13,1% -0,1pt -0,2pt 6,5% +1,4pt +1,5pt Résultat net (m€) 768 -56 1 168 +658 Recette unitaire Groupe au SKO (cts€) 9,10 -2,4% -0,5% 8,84 +0,6% +1,5% Coût unitaire Groupe à carburant, change constants et hors ETS 7,67 +1,3% 8,10 +2,0%





30 septembre 2025 30 septembre 2024 Cash flow d’exploitation libre (m€) 1 474 28 Flux de trésorerie récurrent libre d'exploitation ajusté* (m€) 715 23

* Flux de trésorerie libre IFRS corrigé du paiement des charges sociales, des cotisations aux retraites et des impôts sur les salaires hérités pendant la période Covid ainsi que du paiement de la dette de location et des intérêts payés et reçus

30 septembre 2025 31 décembre 2024 Dette Nette (m€) 7 787 7 332 EBITDA sur les 12 derniers mois (m€) 4 905 4 244 Ratio de dette nette / EBITDA courant 1,6x 1,7x

Résultat opérationnel en hausse porté par la baisse du prix du carburant

Au troisième trimestre 2025, Air France-KLM a accueilli 29,2 millions de passagers, soit 4,7% de plus que l'année précédente. La capacité a augmenté de +5,1% et le trafic de +4,5%, conduisant à un taux de remplissage en légère baisse à 88,8% (contre 89,3% l’année précédente).

La recette unitaire au SKO du Groupe s’est contractée de -0,5% à taux de change constant par rapport à l'année précédente du fait d’une baisse des recettes unitaires du Cargo (-5,1% à change constant) et de Transavia (-2,8%). Le réseau passage a enregistré une hausse des recettes unitaires de +0,5% porté par les cabines premium et le long courrier.

Les yields du réseau passage ont progressé sur l’ensemble des zones long-courriers par rapport à l’an dernier, tandis que le taux de remplissage a reculé sur toutes les zones long-courriers, à l’exception des Caraïbes et de l’océan Indien, où il est resté stable.

Le résultat opérationnel a enregistré une hausse de 23 millions d'euros par rapport à l'année précédente, s’établissant à 1 203 millions d'euros, avec une marge stable à 13,1%. Cette performance est le fruit d'une baisse du prix du carburant de 107 millions d’euros, en partie compensé par un recul des recettes unitaires de 0,5% et d’une hausse limitée du coût unitaire, comme anticipé.

Le coût unitaire a augmenté de 1,3 % au troisième trimestre en raison des éléments suivants :

+0,1 % de coûts liés : à la hausse de 0,6% du coût du travail -1,3% de gains de productivité +0,8 % provenant des opérations



+0,6% lié à la hausse des charges du contrôle aérien et redevances aéroportuaires, en particulier en raison de la hausse de 41% des charges à l’aéroport Amsterdam Schiphol

+0,6 % lié à la premiumisation des cabines, soutenant également une hausse des recettes unitaires.

Trésorerie

Durant les neuf premiers mois, le Groupe a enregistré un cash-flow d'exploitation positif de 1 474 millions d'euros, porté par un solide EBITDA (+661 millions d’euros vs 2024) et par un besoin en fonds de roulement positif de l’ordre de 402 millions d’euros, néanmoins impacté par le paiement des reports de charges hérités de la pandémie pour un montant de 369 millions d’euros. Les dépenses d'investissement nettes se sont élevées à 2 567 millions d’euros. Le flux de trésorerie récurrent libre, hors report de charges sociales et taxes sur les salaires et incluant le paiement de la dette de location et des intérêts nets s'est établi à 715 millions d'euros, en hausse de 692 millions d'euros par rapport à l'année précédente entièrement porté par l’amélioration de l’EBITDA.

La dette nette atteint 7,8 milliards d’euros, soit une hausse de 455 millions d’euros. Cette hausse s’explique principalement par les reports de charges liés à la pandémie, qui ont eu un impact sur le flux de trésorerie disponible opérationnel positif, qui s’est établi à 1,5 milliard d’euros. La dette locative nouvelle et modifiée atteint 1,7 milliard d’euros, principalement en raison du renouvellement de la flotte et de la prolongation de certains contrats de location destinée à compenser les retards de livraison.

Le levier d’endettement s’est établi à 1,6x, en ligne avec l’ambition du Groupe de maintenir un ratio compris entre 1,5x et 2,0x.

Le niveau de liquidités est resté élevé et supérieur au niveau cible de 6 à 8 milliards d'euros. A fin septembre 2025, les liquidités se sont élevées à 9,5 milliards d'euros.

Au cours des neuf premiers mois de 2025 le Groupe a réalisé les opérations suivantes :

Le remboursement en janvier du solde de 515,2 millions d’euros du montant nominal des obligations de 750 millions d’euros à 1,875%, arrivant à échéance le 16 janvier 2025 (ISIN : FR0014477254). Ce remboursement, réalisé avec les liquidités du Groupe, témoigne de la robustesse de sa position financière.

L’émission réussie en mai de 500 millions d’euros d’obligations hybrides, sursouscrite 3,5 fois, a été réalisée avec un coupon fixe annuel de 5,75% (rendement de 5,875%) jusqu’à la première date de révision. Ces obligations hybrides, perpétuelles et profondément subordonnées, ont été notées BB par Fitch et B+ par S&P, et sont comptabilisées en fonds propres à hauteur de 50% auprès des deux agences de notation.

En juillet, Air France–KLM a procédé au remboursement intégral des obligations perpétuelles émises en juillet 2022 pour un montant de 500 millions d’euros. Ces obligations avaient été émises par une filiale opérationnelle d’Air France, détentrice d’un portefeuille de moteurs de rechange dédiés aux activités d’Ingénierie et de Maintenance de la compagnie, et intégralement souscrites par des entités affiliées à Apollo.

En août, Air France–KLM a placé avec succès une émission obligataire senior non garantie d’un montant de 500 millions d’euros dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes). D’une maturité de cinq ans, ces obligations portent un coupon fixe annuel de 3,75% (rendement de 3,866%) et présentent la plus faible prime de risque jamais obtenue pour une émission obligataire du Groupe.

Ces opérations permettent au Groupe de simplifier son bilan et d’optimiser son coût de financement, tout en préservant sa flexibilité financière. La stratégie du Groupe vise à réduire le stock d’instruments subordonnés figurant à son bilan. Le 15 octobre, le Groupe a annoncé sa décision d’exercer son option de remboursement anticipé de l’ensemble des obligations hybrides convertibles en circulation à compter de la première date de rachat possible («First Hard Call Date»), au prix nominal de 100 000€ par obligation, soit un montant total de 305 millions d’euros, auquel s’ajouteront les intérêts courus de 1 625€ par obligation («prix de remboursement»). Le paiement interviendra le lundi 24 novembre 2025 et se fera intégralement avec notre trésorerie.

Perspectives 2025 reconfirmées

Le Groupe prévoit :

Une capacité en sièges kilomètres offerts pour le groupe Air France-KLM, y compris Transavia, en hausse de 4 à 5% en 2025 par rapport à 2024

en sièges kilomètres offerts pour le groupe Air France-KLM, y compris Transavia, en hausse de 4 à 5% en 2025 par rapport à 2024 Une augmentation du coût unitaire 1 à un chiffre bas par rapport à 2024

à un chiffre bas par rapport à 2024 Des dépenses d’investissements nettes comprises entre 3,2 et 3,4 milliards d’euros

comprises entre 3,2 et 3,4 milliards d’euros Un levier d’endettement (dette nette/EBITDA) compris entre 1,5x et 2,0x

Développement durable

Le développement durable est une responsabilité collective et Air France-KLM s’engage à jouer son rôle. Le Groupe soutient l’adoption d’objectifs environnementaux ambitieux et plaide pour une transformation de l’industrie qui garantisse des conditions de concurrence équitables à l’échelle mondiale.

Air France-KLM est devenu le premier groupe aérien à coopérer avec l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) afin de soutenir le développement du futur label européen sur les émissions des vols (“Fuel Emissions Label”), une initiative clé destinée à offrir aux clients plus d’informations sur l’empreinte environnementale de leurs trajets aériens.

Soutenue par la Commission européenne, cette coopération vise à fournir aux consommateurs des données standardisées et fiables sur les émissions de CO₂ et l’efficacité énergétique des vols intra-européens. L’objectif est de permettre aux clients de faire des choix éclairés lors de la réservation de leurs voyages en avion. Dans le cadre de cette collaboration, Air France-KLM contribuera activement en testant le portail du label de l’EASA et en apportant des retours sur sa conception technique et méthodologique, en mettant ainsi à profit son expertise opérationnelle pour contribuer à façonner le label de demain. Cette participation illustre l’engagement du Groupe à travailler avec les régulateurs et les parties prenantes du secteur afin de décarboner collectivement le transport aérien.

Renouvellement de la flotte

Le 25 août 2025, Air France a réceptionné à Paris son 46ᵉ Airbus A220-300 en provenance du site d’Airbus à Mirabel (Canada). Ce vol de convoyage a marqué une première : l’appareil a été livré avec un mélange incluant 50% de SAF (une alternative au kérosène d’origine fossile), certifié directement par Airbus. Cette avancée témoigne de l’engagement d’Air France-KLM à accélérer la décarbonation du transport aérien.

Le renouvellement de la flotte est un axe structurant du Plan de Transition du Groupe. Avec une consommation de carburant et des émissions de CO₂ réduites de 20% par passager-kilomètre par rapport aux avions de génération précédente, l’Airbus A220 incarne cette ambition.

En 2025, le Groupe a réceptionné 38 avions de nouvelle génération pour l’ensemble de ses compagnies aériennes. Au troisième trimestre, 1 A350, 2 B787-10, 6 appareils de la famille A320/321neo, 3 A220 et 2 E195-E2 ont été livrés.

Ces investissements structurants – de l’ordre de plus de 2 milliards d’euros par an – contribuent à ce que, d’ici 2030, jusqu’à 80% de la flotte du Groupe Air France-KLM soit constituée d’appareils de nouvelle génération.

À la fin du mois de septembre 2025, 32% de la flotte du Groupe était composée d’avions de nouvelle génération.

30 septembre 2025 30 septembre 2024 Variation Flotte de nouvelle génération2 32% 24% +8pt

Événements postérieurs au trimestre

Air France-KLM a annoncé le 23 octobre 2025 avoir finalisé l’acquisition d’une participation de 2,3% dans la compagnie aérienne canadienne WestJet. Cette transaction avait été initialement annoncée le 9 mai 2025.

Air France-KLM avait fait l’acquisition de cette participation auprès de son partenaire de coentreprise Delta Air Lines, qui détenait une participation minoritaire de 15 % dans WestJet, dans le cadre d’une opération distincte précédemment annoncée, incluant également l’acquisition d’une participation de 10% par Korean Air. Cette opération a été finalisée le 22 octobre 2025. Aux côtés de ces compagnies, Air France-KLM renforce ainsi sa coopération commerciale avec WestJet et consolide sa présence sur le marché nord-américain.

WestJet, deuxième compagnie aérienne du Canada et principal transporteur dans l’Ouest canadien, est un partenaire d’Air France-KLM depuis 2009, à travers des accords de partage de codes et de programme de fidélité. La compagnie figure parmi les six premiers partenaires d’Air France-KLM en termes de revenus générés. Ce partenariat continue de se renforcer à mesure que WestJet développe son réseau long-courrier entre le Canada et l’Europe, proposant plus de 100 destinations complémentaires au réseau de plus de 300 destinations desservies par Air France-KLM à travers le monde.

Revue d’activité

Résultat Réseaux

Réseaux





Troisième Trimestre Neuf mois 2025 variation variation

change constant 2025 variation variation

change constant Chiffre d’affaires Réseaux (m€) 7 139 +1,3% 19 574 +4,1% Chiffre d’affaires Passage 6 686 +1,7% 18 127 +4,0 % Chiffre d’affaires Cargo 453 -3,8% 1 447 +5,3 % Chiffre d’affaires total (m€) 7 400 +0,7% 20 379 +3,7% Frais de personnel (m€) -1 760 +2,2% -5 191 +3,8% Carburant avions hors ETS (m€) -1 437 -12,3% -4 270 -10,2% Autres charges d’exploitation (m€) -2 715 +6,4% -7 915 +7,4% Dépréciations & Amortissements (m€) -598 +11,4% -1 639 +6,8% Résultat opérationnel (m€) 889 -10 +8 1 363 +374 +416 Marge opérationnelle (%) 12,0% -0,2pt 6,7 % +1,7 pt

Le chiffre d’affaires total a augmenté de +0,7% par rapport au troisième trimestre 2024, s’établissant à 7 400 millions d'euros. Le résultat opérationnel s'est élevé à 889 millions d'euros, soit 8 millions d'euros de plus que l'année précédente à taux de change constant, principalement grâce à une baisse du prix du carburant.

La marge opérationnelle s’est établie à 12,0%, une légère baisse de -0,2 point par rapport à 2024.

Légère progression des recettes unitaires, dans un contexte de demande modérée

Réseaux passage





Troisième Trimestre Neuf mois 2025 variation variation

change constant 2025 variation variation

change constant Passagers (en milliers) 20 913 +2,0% 57 902 +2,9% Capacité (millions de SKO) 75 962 +3,4% 212 383 +2,9% Trafic (millions de PKT) 67 445 +2,9% 185 712 +2,7% Coefficient de remplissage 88,8% -0,4pt 87,4% -0,2pt Chiffre d’affaires total (m€) 6 851 +1,0% +3,1% 18 629 +3,7% +4,6% Chiffre d’affaires passage régulier (m€) 6 686 +1,7% +3,9% 18 127 +4,0% +4,9% Recette unitaire au SKO (cts €) 8,80 -1,7% +0,5% 8,53 +1,0% +1,9%

Au cours du troisième trimestre 2025, la capacité en Sièges-Kilomètres Offerts (SKO) a augmenté de 3,4% par rapport à l'année précédente. La croissance du trafic (+2,9%) a conduit à un coefficient de remplissage en léger retrait à 88,8%. Le yield corrigé des effets de change a affiché une hausse de 0,9% se traduisant par une hausse de la recette unitaire de 0,5% à change constant, par rapport à l’année précédente. La progression du yield est entièrement portée par la solide performance des cabines Premium-La Première, Business, Premium (Air France) et Premium Comfort (KLM) - tandis que le yield de la cabine Economy ressort en baisse.

Au cours du troisième trimestre, les tendances suivantes ont été observées par zone :

Atlantique Nord

Les recettes unitaires sont restées globalement stables malgré une hausse de capacité de 4,8%. Les performances ont été solides sur les cabines Premium, avec des yields positifs, tandis que le yield de la cabine Economy est resté sous pression.

Amérique latine

Les recettes unitaires ont progressé, portées par la hausse du yield (+2,8%), tandis que le taux de remplissage est resté stable à 91% et que la capacité a augmenté de 9,2%. L’équilibre entre l’offre et la demande au niveau de l’industrie est demeuré favorable tout au long du trimestre.

Asie et Moyen-Orient

Les performances sont restées solides sur le Japon, la Corée et l’Asie du Sud-Est, ainsi qu’au Moyen-Orient, où les recettes unitaires ont augmenté de 6%. Le taux de remplissage est resté globalement stable à 90%, tandis que la capacité a progressé de près de 2%.

Caraïbes et Océan Indien

La capacité est restée stable au cours du trimestre, permettant à Air France et KLM d’améliorer leurs yields, ce qui s’est traduit par une hausse des recettes unitaires d’environ 4%. Le taux de remplissage est demeuré stable à 88%.

Afrique

La capacité (+1,5%) et le yield (+1,4%) ont légèrement progressé sur un an, tandis que le taux de remplissage a légèrement reculé (-1,6 point) à 88%, conduisant à un maintien globalement stable des recettes unitaires.

Court et moyen-courrier

Dans l’ensemble, la capacité a augmenté de 1,5%, le taux de remplissage est resté globalement stable à 86% et le yield est demeuré inchangé.

Cargo : recettes unitaires sous pression au troisième trimestre

Cargo





Troisième Trimestre Neuf mois 2025 variation variation

change constant 2025 variation variation

change constant Tonnage (milliers) 224 -1,1% 666 +0,9% Capacité (millions de TKO) 3 858 +4,0% 10 935 +1,9% Trafic (millions de TKT) 1 683 -0,3% 5 024 +1,7% Coefficient de remplissage 43,6% -1,9pt 45,9% -0,1pt Chiffre d’affaires total (m€) 540 -3,7% -0,8% 1 728 +3,5% +4,7% Chiffre d’affaires transport de fret (m€) 453 -3,8% -0,9% 1 447 +5,3% +6,5% Recette unitaire par TKO (cts€) 11,74 -7,8% -5,1% 13,24 +3,2% +4,3%

Bien que la capacité totale des avions cargo ait été affectée par des opérations de maintenance plus longues que prévu, la capacité du troisième trimestre, mesurée en Tonnes-Kilomètres Offerts (TKO), a progressé de +4,0% sur un an. Le trafic a légèrement diminué (-0,3%), entraînant une baisse du coefficient de charge de 1,9pt, à 43,6%.

Combinée à une baisse du yield de 0,8%, cette évolution a conduit à une diminution des recettes unitaires au TKO de -5,1% à change constant.

Transavia : saison estivale difficile

Transavia





Troisième Trimestre Neuf mois 2025 variation 2025 variation Passagers (en milliers) 8 258 +12,3% 20 337 +11,7% Capacité (millions de SKO) 16 303 +13,8% 40 176 +12,9% Trafic (millions de PKT) 14 463 +12,6% 35 545 +11,7% Taux de remplissage 88,7% -0,9pt 88,5% -0,9pt Recette unitaire au SKO (cts €) 7,71 -2,8% 6,88 -0,3% Coût unitaire au SKO (cts €) 6,38 +2,0% 6,82 +4,3% Chiffre d’affaires total (m€) 1 241 +11,0% 2 714 +12,0% Frais de personnel (m€) -224 +13,4% -628 +15,7% Carburant avions hors ETS (m€) -226 -4,9% -584 -3,9% Autres charges d’exploitation (m€) -461 +20,4% -1 167 +20,6% Dépréciations & Amortissements (m€) -113 +51,5% -312 +42,1% Résultat opérationnel (m€) 217 -8 23 -63 Marge opérationnelle (%) 17,5% -2,7pt 0,9% -2,7pt

La capacité de Transavia en sièges-kilomètres offerts a augmenté de 13,8%, tandis que le trafic a progressé de 12,6%, conduisant ainsi à un coefficient de remplissage en baisse de 0,9 point. Le yield a chuté de 1,8% conduisant à une contraction de la recette unitaire de -2,8 %,

Aux Pays-Bas Transavia a fait face à une concurrence accrue, en partie liée à la réallocation de capacité initialement prévue sur le Moyen-Orient vers d’autres destinations européennes, ce qui a mis les recettes unitaires sous pression. Par ailleurs, l’augmentation des redevances aéroportuaires à Schiphol, combinée à la hausse de la taxe sur les billets d’avion l’an dernier, entraînant des prix plus élevés, a incité certains voyageurs à se tourner vers des aéroports allemands. En France, les performances ont été impactées par une grève de deux jours du contrôle aérien début juillet et par la mise en œuvre de la TSBA depuis le 1er mars 2025, cette dernière ayant un impact significatif sur la recette unitaire.

Globalement, le coût unitaire a augmenté de 2,0%, principalement en raison de coûts opérationnels plus élevés pour Transavia en France. Aux Pays-Bas Transavia a connu des opérations fluides cet été, entraînant une charge liée aux indemnisations des clients nettement inférieure à celle de l’année dernière, partiellement compensée par une augmentation des activités en leasing opérationnel (wet lease).

Activité de maintenance : poursuite de la croissance à deux chiffres et de l’amélioration de la marge opérationnelle

Maintenance





Troisième Trimestre Neuf mois 2025 variation 2025 variation Chiffre d’affaires total (m€) 1 358 +10,2% 4 147 +13,4% Dont Chiffre d’affaires externe (m€) 572 +12,9% 1 725 +14,4% Dépenses externes (m€) -858 +10,6% -2 671 +12,3% Frais de personnel (m€) -299 +3,6% -937 +6,5% Dépréciations & Amortissements (m€) -115 +5,1% -318 +15,3% Résultat opérationnel (m€) 86 +28 221 +97 Marge opérationnelle (%) 6,3 % +1,6pt 5,3 % +1,9pt

L’activité Maintenance a poursuivi sa forte croissance du chiffre d’affaires externe au troisième trimestre 2025 avec une augmentation à deux chiffres de +12,9%, portée par la forte reprise sur le segment moteur, tandis que le chiffre d’affaires total a progressé de 10,2%. Le résultat opérationnel a progressé de 28 millions d'euros et la marge opérationnelle s’est établie à 6,3%, représentant une hausse de 1,6 point par rapport à 2024.

Au cours du trimestre, Air France–KLM a signé cinq nouveaux contrats MRO longue durée avec des clients externes. Le Groupe fournira des services de moteurs, de composants et d’APU à ces opérateurs dans le monde entier, renforçant ainsi son carnet de commandes à long terme pour ces activités. Le carnet de commandes s’est établi à 10,4 milliards de dollars fin septembre 2025, contre 8,7 milliards de dollars fin décembre 2024.

Amélioration significative du résultat opérationnel d’Air France au T3

Groupe Air France

Troisième Trimestre Neuf mois 2025 variation 2025 variation Chiffre d’affaires (en m€) 5 690 +2,6% 15 216 +5,8% Frais de personnel (en m€) -1 458 +2,8% -4 268 +5,5% Carburant avions hors ETS (m€) -1 014 -11,8% -2 917 -9,0% Autres charges d’exploitation

(en m€) -1 900 +6,0% -5 492 +6,2% Dépréciations & Amortissements (en m€) -519 +15,2% -1 433 +12,3% Résultat opérationnel (en m€) 799 +67 1 106 +428 Marge opérationnelle (%) 14,0% +0,8pt 7,3% +2,6pt

Au troisième trimestre, le résultat opérationnel s'est établi à 799 millions d'euros, soit 67 millions d'euros de plus que l'année précédente. La marge opérationnelle s’est améliorée de +0,8pt par rapport au troisième trimestre 2024 (lequel avait été pénalisé par les Jeux Olympiques), malgré une grève de deux jours des contrôleurs aériens début juillet et l’augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, en vigueur depuis le 1er mars 2025. La hausse de cette taxe a un impact significativement négatif sur la recette unitaire du groupe Air France.

KLM : Marge opérationnelle impactée par la pression sur le yield en cabine Economy

Groupe KLM

Troisième Trimestre Neuf mois 2025 variation 2025 variation Chiffre d’affaires (en m€) 3 592 +1,2% 9 937 +4,0% Frais de personnel (en m€) -1 012 +4,0 % -3 059 +4,2% Carburant avions hors ETS (m€) -650 -10,7 % -1 939 -10,1% Autres charges d’exploitation (en m€) -1 275 +7,3% -3 744 +12,2% Dépréciations & Amortissements (en m€) -313 +18,8% -856 +12,7% Résultat opérationnel (en m€) 341 -54 339 -26 Marge opérationnelle (%) 9,5% -1,6pt 3,4% -0,4pt

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires a progressé de 1,2%, tandis que la capacité a augmenté de plus de 7%. Le yield et le taux de remplissage ont diminué pour le réseau passage, le cargo et Transavia. Les opérations ont été perturbées par des conflits sociaux impliquant deux syndicats de personnel au sol en septembre. Par ailleurs, l’augmentation des redevances d’atterrissage et de décollage, ainsi que la hausse des redevances passagers et de sûreté, mises en œuvre depuis 1er avril 2025, ont un impact significatif sur la recette unitaire du groupe KLM.

KLM, en tant que transporteur de passagers en correspondance, a été affectée par une baisse de la demande passagers à faible yield. En revanche, les classes Premium, et notamment la Premium Comfort, ont très bien performé : le taux de remplissage a progressé d’un point, le yield corrigé des variations de change a augmenté de plus de 7%, tandis que la capacité a crû de près de 28%. Les recettes unitaires du cargo ont été négativement impactées par la maintenance des avions cargo entraînant des effets mix négatifs.

Marge opérationnelle stable pour Flying Blue

Flying Blue Miles

Troisième Trimestre Neuf mois 2025 variation 2025 variation Chiffre d’affaires (en m€) 221 +21 646 +42 Dont Chiffre d’affaires externe (en m€) 149 +14 434 +27 Résultat opérationnel (en m€) 54 -1 160 +4 Marge opérationnelle (%) 24,4% -3,1pt 24,8% -1,1pt

Au troisième trimestre, Flying Blue a généré un chiffre d’affaires total de 221 millions d’euros, incluant les recettes provenant des compagnies aériennes partenaires ainsi que des partenaires non aériens. La marge opérationnelle s’est établie à 24,4%. Le chiffre d’affaires a poursuivi sa progression sur un an, soutenu par les volumes malgré un dollar américain plus faible. Le coût d'’utilisation des miles a augmenté, en raison d’une moindre disponibilité des billets primes pour les membres Flying Blue, comparé au troisième trimestre 2024, où les Jeux Olympiques avaient eu un effet positif sur la disponibilité.

Nb : Le résultat des deux compagnies et de Flying Blue n’est pas égal aux chiffres consolidés en raison d’éliminations intra-Groupe.

******

La présentation des résultats est disponible sur www.airfranceklm.com le 6 novembre 2025 à partir de 8h00 (heure de Paris).

Une conférence téléphonique animée par M. Smith (CEO) et M. Zaat (CFO) aura lieu le 6 novembre 2025 à 09h30 (heure de Paris).

Pour vous connecter à la conférence, veuillez utiliser le lien ci-dessous :

Compte de résultat

Troisième trimestre Neuf mois (en millions d’euros) 2025 2024 Variation 2025 2024 Variation Produits des activités ordinaires 9 213 8 979 3 % 24 822 23 582 5% Carburant avions -1 664 -1 878 -11 % -4 856 -5 363 -9% Quotas de CO 2 -111 -66 68 % -262 -191 37% Affrètements aéronautiques -121 -133 -9 % -353 -380 -7% Redevances aéronautiques -638 -569 12 % -1 754 -1 545 14% Commissariat -264 -253 4 % -735 -686 7% Achat d’assistance en escale -586 -560 5 % -1 627 -1 534 6% Achats et consommations d'entretien aéronautique -808 -781 3 % -2 632 -2 379 11% Frais commerciaux et de distribution -280 -256 9 % -848 -810 5% Autres frais -498 -495 1 % -1 511 -1 488 2% Frais de personnel -2 476 -2 401 3 % -7 343 -6 997 5% Impôts et taxes hors impôt sur le résultat -43 -41 5 % -145 -137 6% Production capitalisée 284 301 -6 % 1 039 1 029 1% Autres produits et charges d'exploitation courants 28 49 -43 % 107 140 -24% Amortissements, dépréciations et provisions -833 -716 16 % -2 291 -2 037 12% Charges opérationnelles -8 010 -7 799 3 % -23 211 -22 378 4% Résultat d’exploitation courant 1 203 1 180 2 % 1 611 1 204 34% Cessions de matériels aéronautiques -4 10 nm -6 25 nm Autres produits et charges non courants 1 – nm -8 -118 -93% Résultat des activités opérationnelles 1 200 1 190 1 % 1 597 1 111 44% Charges d’intérêts -155 -157 -1 % -464 -471 -1% Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 49 67 -27 % 151 236 -36% Coût de l’endettement financier net -106 -90 18 % -313 -235 33% Autres produits et charges financiers -65 14 nm 332 -198 nm Résultat avant impôts des entreprises intégrées 1 029 1 114 -8 % 1 616 678 138% Impôts -302 -300 1 % -478 -181 164% Résultat net des entreprises intégrées 727 814 -11 % 1 138 497 129% Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence 41 10 nm 30 13 131% Résultat net 768 824 -7 % 1 168 510 129% Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle 38 44 -14 % 125 130 -4% Résultat net : Propriétaires de la société mère 730 780 -6 % 1 043 380 174%

Note : la somme des « salaires et coûts connexes » dans la section « Revue d'activités » ne correspond pas au chiffre mentionné ci-dessus en raison des frais généraux, de l'IT et d'autres activités qui ne sont pas directement liées au réseau, à la maintenance ou à Transavia.

Bilan consolidé

Actif 30 septembre 2025 31 décembre 2024 (en millions d’euros) Goodwill 223 226 Immobilisations incorporelles 1 167 1 150 Immobilisations aéronautiques 13 772 12 347 Autres immobilisations corporelles 1 617 1 533 Droits d'utilisation 8 619 7 592 Titres mis en équivalence 257 216 Actifs de retraite 43 66 Autres actifs financiers non courants 1 116 1 369 Actifs financiers dérivés non courants 122 195 Impôts différés 304 662 Autres actifs non courants 310 214 Actif non courant 27 550 25 570 Autres actifs financiers courants 1 317 1 190 Actifs financiers dérivés courants 80 249 Stocks et en-cours 993 959 Créances clients 2 455 2 051 Autres actifs courants 1 106 1 260 Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 008 4 829 Actifs détenus en vue de la vente 24 47 Actif courant 10 983 10 585 Total actif 38 533 36 155





Passif et capitaux propres 30 septembre 2025 31 décembre 2024 (en millions d’euros) Capital 263 263 Primes d’émission et de fusion 7 560 7 560 Actions d’autocontrôle -28 -27 Titres subordonnés à durée indéterminée 1 568 1 078 Réserves et résultat -9 287 -10 638 Capitaux propres - Part attribuable aux propriétaires de la société mère 76 -1 764 Titres subordonnés à durée indéterminée 2 088 2 530 Réserves et résultat 38 33 Capitaux propres - Participations ne donnant pas le contrôle 2 126 2 563 Capitaux propres 2 202 799 Provisions retraite 1 681 1 686 Passifs et provisions de restitution pour avions loués et autres provisions non courants 4 541 4 493 Passifs financiers non courants 7 262 7 254 Dettes de loyers non courantes 5 155 4 714 Passifs financiers dérivés non courants 232 32 Impôts différés 5 2 Autres passifs non courants 686 904 Passif non courant 19 562 19 085 Passifs et provisions de restitution pour avions loués et autres provisions courants 827 1 181 Passifs financiers courants 1 690 1 692 Dettes de loyers courantes 897 982 Passifs financiers dérivés courants 192 137 Dettes fournisseurs 2 602 2 608 Titres de transport émis et non utilisés 4 521 4 097 Programme de fidélisation 915 906 Autres passifs courants 5 125 4 668 Passif courant 16 769 16 271 Total capitaux propres et passifs 38 533 36 155

Tableau des flux de trésorerie consolidés du 1er janvier au 30 septembre 2025

Période du 1er janvier au 30 septembre 2025 2024 (en millions d’euros) Résultat net 1 168 510 Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation 2 291 2 037 Dotations nettes aux provisions financières 213 212 Coût de la dette nette 313 235 Résultat sur cessions d’actifs corporels et incorporels 6 -31 Résultat sur cessions de filiales et participations – -2 Résultats non monétaires sur instruments financiers -3 19 Écart de change non réalisé -626 -97 Résultats des sociétés mises en équivalence -30 -13 Impôts différés 277 99 Autres éléments non monétaires 30 21 Flux de trésorerie liés à l’exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement 3 639 2 990 Augmentation (diminution) du fonds de roulement 402 -422 FLUX DE TRESORERIE LIES A L’EXPLOITATION 4 041 2 568 Acquisition de filiales et participations avec prise de contrôle, achats de parts dans les sociétés non contrôlées -12 -92 Produits liés à la perte de contrôle de filiales ou à la cession de titres de sociétés non contrôlées 24 8 Investissements corporels et incorporels -3 341 -2 931 Produits de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles 774 391 Intérêts reçus 132 221 Dividendes reçus 10 2 Diminution (augmentation) nette des placements de plus de 3 mois 161 137 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT -2 252 -2 264 Paiements pour acquérir des actions d'autocontrôle -1 – Achat d’intérêts minoritaires sans changement de contrôle -5 -1 Émission de titres subordonnés 494 – Remboursement de titres subordonnés -497 – Coupons sur titres subordonnés -141 -131 Émission de nouveaux emprunts 1 356 1 147 Remboursement d’emprunts -1 411 -1 715 Paiements de dettes de loyers -716 -666 Nouveaux prêts -200 -103 Remboursement des prêts 90 65 Intérêts payés -544 -532 Dividendes versés -1 -1 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT -1 576 -1 937 Effets des variations de change et des reclassements sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants -34 4 Variation de la trésorerie nette 179 -1 629 Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à l’ouverture 4 829 6 181 Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture 5 008 4 552

Dette nette

(en millions d'euros) 30 septembre 2025 31 décembre 2024 Passifs financiers courants et non courants 8 952 8 946 Dettes de loyers courantes et non courantes 6 052 5 696 Intérêts courus non échus -93 -138 Dépôts relatifs aux passifs financiers -90 -97 Dépôts relatifs aux dettes de loyers -84 -98 Impact des dérivés devise/dettes 47 -45 Passifs financiers (I) 14 784 14 264 Trésorerie et équivalent trésorerie 5 008 4 829 Valeurs mobilières de placement à plus de 3 mois 883 1 046 Obligations 1 106 1 057 Liquidités nettes (II) 6 997 6 932 Dette nette (I-II) 7 787 7 332

Flux de trésorerie récurrent libre d’exploitation ajusté

Troisième Trimestre Neuf mois (en millions d'euros) 2025 2024 2025 2024 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation 1 013 918 4 041 2 568 Investissements corporels et incorporels -1 026 -864 -3 341 -2 931 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 201 18 774 391 Flux de trésorerie libre d'exploitation 188 72 1 474 28 Intérêts (payés) et reçus -93 -81 -412 -311 Paiements de dettes de loyers -229 -224 -716 -666 Flux de trésorerie libre d'exploitation ajusté -134 -233 346 -949 Paiements exceptionnels réalisés/(reçus) (1) 124 122 369 972 Flux de trésorerie récurrent libre d'exploitation ajusté -10 -111 715 23

(1) Les paiements exceptionnels réalisés/(reçus), retraités du flux de trésorerie libre d’exploitation pour le calcul du flux de trésorerie récurrent libre d’exploitation ajusté, correspondent au remboursement des charges sociales, des cotisations retraites et des taxes sur salaires différés dans le cadre du Covid.

Retour sur capitaux employés (ROCE)

(en millions d’euros) 30 sept 2025 30 juin 2025 31 mars 2025 31 déc 2024 30 sept 2024 30 juin 2024 31 mars 2024 31 déc 2023 Écart d’acquisition et immobilisations incorporelles 1 390 1 390 1 377 1 375 1 356 1 354 1 349 1 352 Immobilisations aéronautiques 13 772 13 392 12 835 12 347 12 607 12 197 11 646 11 501 Autres immobilisations corporelles 1 617 1 587 1 554 1 533 1 500 1 456 1 438 1 431 Droits d’utilisation 8 619 8 479 8 030 7 592 6 652 6 479 5 902 5 956 Titres mis en équivalence 257 205 212 216 240 134 134 129 Autres actifs financiers, hors titres disponibles à la vente, valeurs mobilières de placement, ICNE et dépôts liés aux dettes financières 193 194 196 195 218 211 214 219 Provisions, hors retraites, litige cargo et restructuration -4 933 -5 167 -5 246 -5 224 -4 553 -4 700 -4 523 -4 346 Fonds de roulement (1) -8 124 -8 749 -8 984 -7 468 -7 422 -8 222 -8 284 -6 981 Capitaux employés sur le bilan 12 791 11 331 9 974 10 566 10 598 8 909 7 876 9 261 Capitaux employés moyens (A) 11 166 9 161 Résultat d’exploitation courant 2 008 1 148 Dividendes reçus -1 -1 Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence -2 13 (Charge)/produit d’impôt normatif -570 -326 Résultat ajusté après impôt (B) 1 435 834 ROCE sur 12 mois glissants (B/A) 12,9% 9,1%

Par rapport aux périodes précédentes, le fonds de roulement a été retraité pour exclure le report des charges sociales et fiscales accordées à la suite du Covid

(1) A l'exclusion du report des charges sociales et fiscales accordé à la suite du Covid

Coût unitaire au SKO

Troisième Trimestre Neuf mois 2025 2024 2025 2024 Coût d’exploitation total (en m€) 8 011 7 798 23 210 22 377 Quotas de CO 2 (en m€) -111 -66 -262 -191 Total autres chiffre d’affaires (en m€) -818 -796 -2 484 -2 322 Coût net (en m€) 7 081 6 936 20 464 19 864 Capacités produites exprimées en SKO 92 287 87 811 252 584 241 903 Coût net à l’SKO (en centimes d’€ par SKO) 7,67 7,90 8,10 8,21 Variation brute -2,9% -1,3% Effet change sur les coûts nets (en m€) -141 -137 Variation à change constant -0,8% -0,7% Effet prix du carburant (en m€) -145 -515 Coût unitaire à l’SKO à change et prix du carburant constants (en centimes d’€ par SKO) 7,67 7,57 8,10 7,94 Variation à change et prix du carburant constants et hors ETS 1,3% 2,0%

Coût unitaire au SKO hors prix du carburant et ETS vs T3 2024 :+1,9% et vs 9m 2024: +3,1%

Définition : Coût unitaire = (coût d’exploitation total - carburant - quotas de CO 2 - total autre chiffre d’affaires) / Capacité en SKO

Flotte du Groupe au 30 septembre 2025

Type d’appareil AF (dont HOP)13 KL (dont KLC & MP)1 Transavia Propriété Crédit-bail Location Total En exploit. Ecart vs 31/12/24 B777-300 43 16 32 10 17 59 59 B777-200 18 15 29 1 3 33 33 B787-9 10 13 4 7 12 23 23 B787-10 14 3 10 1 14 14 3 A380-800 A350-900 39 3 13 23 39 39 4 A330-300 5 5 5 5 A330-200 10 6 11 5 16 16 -1 Total Long-courrier 120 69 0 82 41 66 189 189 6 B737-900 5 5 5 5 B737-800 31 106 36 8 93 137 136 -3 B737-700 6 6 6 6 A321NEO 10 13 7 3 13 23 23 12 A321 14 7 7 14 14 A320 36 4 3 29 36 36 A320NEO 20 1 19 20 20 10 A319 7 6 1 7 4 -6 A318 5 5 5 5 -1 A220-300 47 23 7 17 47 47 6 Total Moyen-courrier 109 52 139 99 22 179 300 296 18 Canadair Jet 1000 Embraer 195 E2 25 25 25 21 3 Embraer 190 26 23 17 4 28 49 47 -2 Embraer 175 17 3 14 17 17 Embraer 170 13 10 3 13 12 -1 Total Régional 39 65 0 30 18 56 104 97 0 B747-400ERF 3 3 3 3 B747-400BCF 1 1 1 1 B777-F 2 2 2 2 Total Cargo 2 4 0 4 0 2 6 6 0 Total 270 190 139 215 81 303 599 588 24

TRAFIC 2025

Activité réseaux passage

Troisième Trimestre Neuf mois Total activité réseaux passage 2025 2024 variation 2025 2024 variation Passagers transportés (milliers) 20 913 20 499 +2,0% 57 902 56 261 +2,9% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 67 445 65 534 +2,9% 185 712 180 772 +2,7% Siège kilomètre offert (m de SKO) 75 962 73 481 +3,4% 212 383 206 320 +2,9% Taux de remplissage (%) 88,8% 89,2% -0,4pt 87,4% 87,6% -0,2pt Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 7 414 7 238 +2,4% 20 402 20 047 +1,8% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 55 099 53 473 +3,0% 152 580 149 111 +2,3% Siège kilomètre offert (m de SKO) 61 617 59 348 +3,8% 173 115 168 663 +2,6% Taux de remplissage (%) 89,4% 90,1% -0,7pt 88,1% 88,4% -0,3pt Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 2 974 2 898 +2,6% 7 572 7 366 +2,8% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 21 121 20 392 +3,6% 53 962 52 156 +3,5% Siège kilomètre offert (m de SKO) 23 736 22 647 +4,8% 61 652 59 463 +3,7% Taux de remplissage (%) 89,0% 90,0% -1,1pt 87,5% 87,7% -0,2pt Amérique latine Passagers transportés (milliers) 934 859 +8,7% 2 723 2 543 +7,1% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 8 853 8 131 +8,9% 25 712 24 168 +6,4% Siège kilomètre offert (m de SKO) 9 683 8 867 +9,2% 28 325 26 710 +6,0% Taux de remplissage (%) 91,4% 91,7% -0,3pt 90,8% 90,5% +0,3pt Asie / Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 1 589 1 555 +2,2% 4 583 4 668 -1,8% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 12 439 12 267 +1,4% 36 035 36 380 -0,9% Siège kilomètre offert (m de SKO) 13 799 13 562 +1,7% 40 671 41 073 -1,0% Taux de remplissage (%) 90,1% 90,5% -0,3pt 88,6% 88,6% 0,0pt Afrique Passagers transportés (milliers) 1 053 1 060 -0,7% 2 949 2 961 -0,4% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 444 6 469 -0,4% 18 257 18 264 0,0% Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 317 7 212 +1,5% 21 374 21 129 +1,2% Taux de remplissage (%) 88,1% 89,7% -1,6pt 85,4% 86,4% -1,0pt Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 865 866 -0,1% 2 576 2 509 +2,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 242 6 214 +0,5% 18 614 18 143 +2,6% Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 082 7 060 +0,3% 21 093 20 288 +4,0% Taux de remplissage (%) 88,1% 88,0% +0,1pt 88,2% 89,4% -1,2pt Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 13 500 13 261 +1,8% 37 500 36 214 +3,6% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 12 346 12 061 +2,4% 33 132 31 661 +4,6% Siège kilomètre offert (m de SKO) 14 345 14 134 +1,5% 39 268 37 657 +4,3% Taux de remplissage (%) 86,1% 85,3% +0,7pt 84,4% 84,1% +0,3pt

Activité Transavia

Troisième Trimestre Neuf mois Transavia 2025 2024 variation 2025 2024 variation Passagers transportés (milliers) 8 258 7 356 +12,3% 20 337 18 208 +11,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 14 463 12 841 +12,6% 35 545 31 826 +11,7% Siège kilomètre offert (m de SKO) 16 303 14 330 +13,8% 40 176 35 591 +12,9% Taux de remplissage (%) 88,7% 89,6% -0,9pt 88,5% 89,4% -0,9pt

Activité totale Groupe passage

Troisième Trimestre Neuf mois Total Groupe 2025 2024 variation 2025 2024 variation Passagers transportés (milliers) 29 171 27 855 +4,7% 78 239 74 469 +5,1% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 81 908 78 375 +4,5% 221 257 212 598 +4,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 92 265 87 811 +5,1% 252 559 241 911 +4,4% Taux de remplissage (%) 88,8% 89,3% -0,5pt 87,6 % 87,9 % -0,3pt

Activité Cargo

Troisième Trimestre Neuf mois Total Groupe 2025 2024 variation 2025 2024 variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 1 683 1 689 -0,3% 5 024 4 938 +1,7% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 3 858 3 709 +4,0% 10 935 10 727 +1,9% Taux de remplissage (%) 43,6% 45,5% -1,9pt 45,9% 46,0% -0,1pt

Air France

Troisième Trimestre Neuf mois Total activité réseaux passage 2025 2024 variation 2025 2024 variation Passagers transportés (milliers) 11 614 11 670 -0,5% 32 049 31 501 +1,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 41 052 40 452 +1,5% 111 880 108 994 +2,6% Siège kilomètre offert (m de SKO) 46 574 45 806 +1,7% 128 599 125 050 +2,8% Taux de remplissage (%) 88,1% 88,3% -0,2pt 87,0% 87,2% -0,2pt Long courrier Passagers transportés (milliers) 4 781 4 716 +1,4% 12 984 12 739 +1,9% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 34 623 33 937 +2,0% 94 826 92 326 +2,7% Siège kilomètre offert (m de SKO) 38 970 38 025 +2,5% 108 109 105 064 +2,9% Taux de remplissage (%) 88,8% 89,2% -0,4pt 87,7% 87,9% -0,2pt Court et moyen-courrier Passagers transportés (milliers) 6 833 6 954 -1,7% 19 065 18 763 +1,6% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 429 6 515 -1,3% 17 054 16 668 +2,3% Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 604 7 781 -2,3% 20 490 19 986 +2,5% Taux de remplissage (%) 84,5% 83,7% +0,8pt 83,2% 83,4% -0,2pt Activité Cargo Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 933 841 +11,0% 2 766 2 447 +13,0% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 2 318 2 192 +5,7% 6 435 6 213 +3,6% Taux de remplissage (%) 40,3% 38,4% +1,9pt 43,0% 39,4% +3,6pt

KLM

Troisième Trimestre Neuf mois Total activité réseaux passage 2025 2024 variation 2025 2024 variation Passagers transportés (milliers) 9 300 8 829 +5,3% 25 854 24 759 +4,4% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 26 393 25 082 +5,2% 73 832 71 777 +2,9% Siège kilomètre offert (m de SKO) 29 388 27 676 +6,2% 83 784 81 271 +3,1% Taux de remplissage (%) 89,8% 90,6% -0,8pt 88,1% 88,3% -0,2pt Long-courrier Passagers transportés (milliers) 2 633 2 522 +4,4% 7 419 7 308 +1,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 20 476 19 536 +4,8% 57 754 56 784 +1,7% Siège kilomètre offert (m de SKO) 22 647 21 323 +6,2% 65 006 63 599 +2,2% Taux de remplissage (%) 90,4% 91,6% -1,2pt 88,8% 89,3% -0,4pt Court et Moyen-courrier Passagers transportés (milliers) 6 667 6 307 +5,7% 18 435 17 451 +5,6% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 917 5 546 +6,7% 16 078 14 993 +7,2% Siège kilomètre offert (m de SKO) 6 741 6 354 +6,1% 18 778 17 672 +6,3% Taux de remplissage (%) 87,8% 87,3% +0,5pt 85,6% 84,8% +0,8pt Activité Cargo Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 750 848 -11,6% 2 257 2 491 -9,4% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 540 1 517 +1,5% 4 500 4 514 -0,3% Taux de remplissage (%) 48,7% 55,9% -7,2pt 50,2% 55,2% -5,0pt





1 à prix de carburant et change constants et hors ETS

2 Flotte de nouvelle génération /Flotte en opération

1 Hors Transavia

