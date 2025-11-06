Transgene présentera le potentiel de VacDesignR®, un outil bio-informatique breveté pour optimiser les vaccins thérapeutiques individualisés contre le cancer

Cet outil informatique améliore la conception et le rendement de production des virus recombinants de la plateforme myvac®.

Ce développement interne innovant est une composante essentielle de plateforme de VTIN1 de Transgene.

Présentation d’un poster à l’ESMO-AI 2025

Strasbourg, France, le 6 novembre 2025, 8 h 30 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux annonce aujourd’hui la présentation d’un poster sur son outil bio-informatique breveté VacDesignR®, à la conférence de l’ESMO-AI & Digital Oncology 2025, qui se tiendra à Berlin du 12 au 14 novembre 2025.

La présentation montrera comment VacDesignR® simplifie la conception et la production de vecteurs recombinants basés sur le virus modifié de la vaccine Ankara (MVA), permettant une conception plus rapide et plus fiable de vaccins thérapeutiques individualisés ciblant les néoantigènes (VTIN).

Les immunothérapies individualisées issues de la plateforme myvac® actuellement évaluées dans un essai clinique de Phase I/II (NCT04183166 ) sont basées sur un vecteur viral MVA, et leur conception intègre d’ores et déjà l’outil VacDesignR®.

Développé en interne, VacDesignR® est un outil de conception informatique qui optimise l’architecture des plasmides recombinants pour les vecteurs MVA, un élément central de la plateforme myvac® de Transgene. En réduisant les recombinaisons homologues indésirables et en sélectionnant de manière optimisée les séquences peptidiques pour l’assemblage des cassettes, VacDesignR® améliore considérablement la fiabilité de la production et la qualité des vecteurs.

Les futures versions de VacDesignR® intégreront des composants d’intelligence artificielle afin d’améliorer encore les performances et la capacité de mise à l’échelle, soutenant ainsi la stratégie de Transgene visant à accélérer les délais de production, notamment pour le vaccin thérapeutique individualisé TG4050, conçu pour traiter les cancers de la tête et du cou HPV-négatifs après chirurgie et traitement adjuvant.

« En participant à la première édition du congrès ESMO AI & Digital Oncology Transgene illustre son rôle pionnier dans le développement de vaccins thérapeutiques individualisés basés sur des vecteurs viraux contre le cancer, en intégrant un outil avancé de conception vaccinale. Cette approche unique vise à optimiser la performance des produits et à contribuer à redéfinir l’avenir des traitements en oncologie », a déclaré Maurizio Ceppi, Directeur Scientifique de Transgene.

Titre de l’abstract : “VacDesignR®: a computational tool to optimize viral-based individualized neoantigen therapeutic vaccine production”

Titre du poster : “VacDesignR®: a tool for optimizing recombinant poxvirus vaccine production”

Numéro du poster : 385P

Session : Drug development

Date : 12 novembre 2025

Auteur : B. Grellier

Le poster sera présenté à l’ESMO-AI & Digital Oncology le 12 novembre et sera disponible sur le site internet de Transgene à cette date.

VacDesignR® est une méthode assistée par ordinateur, protégée par un brevet et des demandes de brevet dérivées de la publication WO2021/130210.

À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers. Le portefeuille de Transgene se compose de plusieurs immunothérapies basées sur des vecteurs viraux au stade clinique. TG4050, candidat phare de la Société, est le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac® et a obtenu la preuve de principe clinique chez des patients atteints de cancer de la tête et du cou, traités en situation adjuvante. La Société développe d’autres candidats basés sur des vecteurs viraux tels que BT-001, un virus oncolytique basé sur le virus breveté de la plateforme invir.IO®, en développement clinique. La Société mène d’autres programmes de recherche basés sur sa technologie de vecteurs viraux pour soutenir le développement de son portefeuille de candidats.

Avec myvac®, la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d’intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à des technologies d’intelligence artificielle.

Invir.IO®, une plateforme issue de l’expertise de Transgene en ingénierie des vecteurs viraux permet de concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels.

À propos de myvac®

myvac® est une plateforme d’immunothérapie individualisée, basée sur un vecteur viral (MVA), développée par Transgene, pour cibler les tumeurs solides. Les produits issus de cette plateforme sont conçus pour stimuler le système immunitaire des patients, afin de reconnaître et détruire les tumeurs en utilisant leurs propres mutations génétiques. Transgene a mis en place un réseau innovant qui combine bio-ingénierie, transformation numérique, un savoir-faire reconnu en vectorisation et une unité de fabrication unique. Dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, Transgene bénéficie du soutien de Bpifrance pour le développement de sa plateforme myvac®. TG4050 est le premier produit issu de la plateforme myvac® ; il est actuellement évalué dans le cadre d’essais cliniques. Pour découvrir myvac® en images, cliquez ici.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations et/ou déclarations prospectives pouvant être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. Il n’existe aucune garantie (i) que les résultats des travaux précliniques et des essais cliniques antérieurs soient prédictifs des résultats des essais cliniques actuellement en cours, (ii) que les autorisations réglementaires portant sur les thérapies de Transgene seront obtenues ou (iii) que la Société trouvera des partenaires pour développer et commercialiser ses thérapies dans des délais raisonnables et dans des conditions satisfaisantes. La survenue de ces risques pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités de la Société, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou ses développements. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la rubrique « Facteurs de Risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF et disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.transgene.com). Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent document et Transgene ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations devaient être disponibles à l’avenir.







1 Vaccin Thérapeutique Individualisé reposant sur des Néoantigènes





