Datavault AI Inc. Mengumumkan Perjanjian Lisensi Eksklusif Global Senilai $10 Juta dengan Scilex Holding Company untuk Tokenisasi dan Monetisasi Aset Dunia Nyata di Bidang Genomik, Data DNA, Diagnostik, Terapeutik, Genetika, dan Informasi Obat

PHILADELPHIA, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN -- Datavault AI Inc. (“Datavault AI” atau “Perusahaan”) (Nasdaq: DVLT), pemimpin dalam solusi blockchain berbasis AI yang fokus pada monetisasi data, tokenisasi aset, dan marketplace digital yang aman, hari ini mengumumkan bahwa perusahaannya telah memberikan lisensi eksklusif global, termasuk hak untuk mensublisensikan kepada Scilex Holding Company (Nasdaq: SCLX) atas teknologi berbasis AI milik Datavault AI. Lisensi ini dirancang khusus untuk digunakan di industri bioteknologi dan biofarmasi sehingga memungkinkan Scilex untuk membuat dan mengoperasikan platform Biotech Exchange. Dengan memanfaatkan platform data canggih milik Datavault AI, Scilex dapat memfasilitasi tokenisasi, trading, dan monetisasi aset bioteknologi secara aman, termasuk data genomik dan DNA, produk diagnostik dan terapeutik, informasi genetika, serta data obat. Perjanjian ini menandai kemajuan besar dalam komersialisasi inovasi bioteknologi dan secara langsung memanfaatkan keahlian Datavault AI yang telah terbukti dalam komputasi berkinerja tinggi serta solusi berbasis data.

Datavault AI meyakini bahwa teknologi ini berpotensi dikembangkan menjadi platform Pharmaceutical Exchange, yang dapat mengubah industri farmasi dengan memungkinkan manajemen dan monetisasi aset secara efisien dan aman.

Datavault AI memperkirakan adanya peluang untuk melakukan tokenisasi terhadap penjualan obat farmasi dan produk diagnostik senilai sekitar $2 triliun.1 Perusahaan juga memandang tokenisasi melalui platform bursa semacam ini sebagai alternatif bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan non-dilutif guna mengembangkan dan mengomersialkan produk diagnostik dan terapeutik.

Perjanjian lisensi ini menekankan portofolio kekayaan intelektual yang kuat dari Datavault AI, termasuk permohonan paten utama yang masih menunggu persetujuan untuk "Platform and Method for Tokenizing DNA Data" (Permohonan Paten AS No. 17/941,623). Paten tersebut menetapkan kerangka kerja yang aman untuk melakukan tokenisasi dan pertukaran informasi genetik yang bersifat sensitif. Teknologi ini didukung oleh serangkaian paten yang telah terbit dan menunggu persetujuan yang menjadi landasan Biotech Exchange, seperti:

Terbit : "Platform for Management of User Data" (Paten AS No. 11,593,515; 11,960,622; 12,100,025) dan kelanjutannya, yang mendukung penanganan dan monetisasi data secara aman.

: "Platform for Management of User Data" (Paten AS No. 11,593,515; 11,960,622; 12,100,025) dan kelanjutannya, yang mendukung penanganan dan monetisasi data secara aman. Terbit : "Portfolio Driven Targeted Advertising Network, System, and Method" (Paten AS No. 11,315,150), yang memungkinkan penargetan berbasis data di dalam ekosistem bursa.

: "Portfolio Driven Targeted Advertising Network, System, and Method" (Paten AS No. 11,315,150), yang memungkinkan penargetan berbasis data di dalam ekosistem bursa. Masih Menunggu Persetujuan : "System and Method for Tokenized Minting, Authentication, and Utilization of Assets" (Permohonan Paten AS No. 17/842,139), yang memfasilitasi tokenisasi aset di bidang bioteknologi.

: "System and Method for Tokenized Minting, Authentication, and Utilization of Assets" (Permohonan Paten AS No. 17/842,139), yang memfasilitasi tokenisasi aset di bidang bioteknologi. Masih Menunggu Persetujuan : "Platform and Method for Tokenization of Corporate Data" (Permohonan Paten AS No. 17/941,550), yang dapat disesuaikan untuk set data di bidang bioteknologi.

: "Platform and Method for Tokenization of Corporate Data" (Permohonan Paten AS No. 17/941,550), yang dapat disesuaikan untuk set data di bidang bioteknologi. Masih Menunggu Persetujuan : "System and Method for Tokenized Licensing of Content" (Permohonan Paten AS No. 17/842,328), yang diperuntukkan bagi pelisensian kekayaan intelektual di bidang bioteknologi.

: "System and Method for Tokenized Licensing of Content" (Permohonan Paten AS No. 17/842,328), yang diperuntukkan bagi pelisensian kekayaan intelektual di bidang bioteknologi. Masih Menunggu Persetujuan : "System and Method for Tokenized Affiliate Marketing" (Permohonan Paten AS No. 17/842,265), untuk mendorong kemitraan di bidang bioteknologi.

: "System and Method for Tokenized Affiliate Marketing" (Permohonan Paten AS No. 17/842,265), untuk mendorong kemitraan di bidang bioteknologi. Masih Menunggu Persetujuan : "System and Method for Funding a Virtual Location" (Permohonan Paten AS No. 17/842,220), berlaku untuk marketplace virtual di bidang bioteknologi.

: "System and Method for Funding a Virtual Location" (Permohonan Paten AS No. 17/842,220), berlaku untuk marketplace virtual di bidang bioteknologi. Masih Menunggu Persetujuan : "System and Method for Tokenized Event Management" (Permohonan Paten AS No. 19/248,284), yang diperuntukkan bagi acara dan kolaborasi di bidang bioteknologi.

: "System and Method for Tokenized Event Management" (Permohonan Paten AS No. 19/248,284), yang diperuntukkan bagi acara dan kolaborasi di bidang bioteknologi. Masih Menunggu Persetujuan: "System and Method for Registering Claims of Ownership Rights" (Permohonan Paten AS No. 18/412,128), yang menjamin kepemilikan yang dapat diverifikasi dalam transaksi data.



Berbagai inovasi ini secara bersama-sama membentuk fondasi utama bagi Biotech Exchange yang aman dan efisien, memungkinkan tokenisasi, valuasi, dan trading aset data bioteknologi sekaligus menjaga kepatuhan dan privasi.

Berdasarkan kolaborasi Datavault AI sebelumnya dengan Brookhaven National Laboratory, seperti diumumkan dalam siaran pers kami pada 17 Juni 2025, kami telah menerapkan komputasi super berbasis AI untuk penelitian bahan bakar nabati. Penelitian ini bertujuan meningkatkan efisiensi metabolisme asam lemak pada Brassica napus (canola) menggunakan pemodelan komputasi berkinerja tinggi. Lisensi ini kini memperluas penerapan teknologi AI dan monetisasi data kami yang telah terbukti ke bidang bioteknologi yang lebih luas. Hal ini merupakan kelanjutan dari pengumuman kami pada 16 September 2024 yang menyoroti Platform Kembaran Digital Bioenergi di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Digital Negara Bagian New York, yang menekankan sinkronisasi data secara real time dan integrasi pembelajaran mesin untuk kemajuan di bidang bioenergi.

Sesuai ketentuan perjanjian, Datavault AI akan menerima biaya lisensi di muka yang tidak dapat dikembalikan, dibayarkan dalam empat kali angsuran sama besar masing-masing $2,5 juta. Angsuran tersebut harus dibayarkan oleh Scilex paling lambat pada 31 Desember 2025, 31 Maret 2026, 30 Juni 2026, dan 30 September 2026. Selain itu, Datavault AI berhak menerima pembayaran berbasis target penjualan hingga total keseluruhan sebesar $2,55 miliar apabila Scilex berhasil mencapai target penjualan tertentu.

Ketentuan Lisensi

Untuk informasi selengkapnya tentang Datavault AI, kunjungi www.dvlt.ai.

Tentang Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) merupakan yang terdepan dalam menghadirkan pengalaman data berbasis AI, valuasi, dan monetisasi aset. Platform berbasis cloud Perusahaan ini menyediakan solusi komprehensif dengan fokus kolaboratif dalam Divisi Ilmu Akustik dan Ilmu Datanya. Divisi Ilmu Akustik Datavault AI memiliki teknologi berpaten seperti WiSA®, ADIO®, dan Sumerian® serta teknologi transmisi suara HD nirkabel multikanal dan spasial dasar dan pertama di industri dengan Kekayaan Intelektual (IP) mencakup pengaturan waktu audio, sinkronisasi, dan pembatalan interferensi multikanal. Divisi Ilmu Data memanfaatkan komputasi berkinerja tinggi untuk menyediakan solusi dalam persepsi data berbasis pengalaman, valuasi, dan monetisasi yang aman. Platform berbasis cloud milik Datavault AI melayani berbagai industri, termasuk lisensi perangkat lunak HPC untuk sektor olahraga & hiburan, acara & tempat pertunjukan, bioteknologi, pendidikan, teknologi keuangan, real estat, layanan kesehatan, energi, dan lainnya. Information Data Exchange® (IDE) memungkinkan Kembaran Digital, pelisensian nama, foto, dan kemiripan (NIL) dengan secara aman mengaitkan objek fisik di dunia nyata ke objek metadata yang tidak dapat diubah, yang mendukung AI yang bertanggung jawab dengan integritas. Rangkaian teknologi Datavault AI sepenuhnya dapat disesuaikan serta menawarkan otomatisasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data detail, otomatisasi pemasaran, dan pemantauan iklan. Perusahaan ini berkantor pusat di Philadelphia, Pennsylvania.

Tentang Scilex Holding Company

Scilex adalah perusahaan inovatif yang menghasilkan pendapatan dan berfokus pada akuisisi, pengembangan, dan komersialisasi produk manajemen nyeri non-opioid untuk pengobatan nyeri akut dan kronis, serta penyakit neurodegeneratif dan kardiometabolik. Scilex menargetkan indikasi dengan kebutuhan medis tinggi yang belum terpenuhi dan peluang pasar yang besar melalui terapi non-opioid untuk pengobatan pasien dengan nyeri akut dan kronis, serta berkomitmen untuk memajukan perawatan dan meningkatkan hasil bagi pasien. Produk komersial Scilex mencakup: (i) ZTlido® (sistem topikal lidokain) 1,8%, produk topikal lidokain resep yang disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) untuk meredakan nyeri neuropatik yang terkait dengan neuralgia pascaherpes, yaitu jenis nyeri saraf pascacacar; (ii) ELYXYB®, pengobatan lini pertama yang potensial dan satu-satunya larutan oral siap pakai yang disetujui FDA untuk pengobatan migrain akut, dengan atau tanpa aura, pada orang dewasa; dan (iii) Gloperba®, versi cair oral pertama dan satu-satunya dari obat anti-asam urat kolkisin yang digunakan untuk pencegahan serangan asam urat yang menyakitkan pada orang dewasa. Selain itu, Scilex memiliki tiga kandidat produk: (i) SP-102 (10 mg, gel kental deksametason natrium fosfat) (“SEMDEXA™” atau “SP-102”), yang dimiliki oleh Semnur (anak perusahaan mayoritas milik Scilex) dan merupakan formulasi gel kental baru dari kortikosteroid yang banyak digunakan untuk injeksi epidural dalam pengobatan nyeri radikuler lumbosakral atau skiatika, di mana Scilex telah menyelesaikan studi Fase 3 dan mendapatkan status "Fast Track" dari FDA pada 2017; (ii) SP-103 (sistem topikal lidokain) 5,4% (“SP-103”), formulasi generasi berikutnya dengan kekuatan tiga kali lipat dari ZTlido untuk pengobatan nyeri akut. Scilex baru-baru ini menyelesaikan uji klinis Fase 2 obat ini pada nyeri punggung bawah akut. SP-103 telah diberikan status "Fast Track" oleh FDA untuk pengobatan nyeri punggung bawah; dan (iii) SP-104 (4,5 mg, kapsul naltrexone hidroklorida dosis rendah dengan pelepasan tertunda) (“SP-104”), sebuah formulasi naltrexone hidroklorida dosis rendah dengan pelepasan tertunda yang sedang dikembangkan untuk pengobatan fibromyalgia.

Scilex berkantor pusat di Palo Alto, California. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.scilexholding.com.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini memuat pernyataan berwawasan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Pernyataan berwawasan ke depan bukan merupakan pernyataan fakta historis dan mungkin disertai kata-kata yang menyiratkan peristiwa atau hasil di masa depan, seperti “meyakini,” “mungkin,” “akan,” “memperkirakan,” “melanjutkan,” “mengantisipasi,” “bermaksud,” “mengharapkan,” “seharusnya,” “akan,” “merencanakan,” “memprediksi,” “berpotensi,” “sepertinya,” “berupaya,” “masa depan,” “pandangan,” atau variasi dari kata-kata tersebut, atau ungkapan lain yang memiliki makna serupa. Pernyataan berwawasan ke depan ini mencakup, namun tidak terbatas pada, pernyataan terkait peristiwa di masa depan, perjanjian lisensi Perusahaan dengan Scilex, kemungkinan peluang untuk melakukan tokenisasi terhadap penjualan obat farmasi dan produk diagnostik senilai sekitar $2 triliun, kemampuan Datavault AI untuk mendukung Scilex dalam memanfaatkan platformnya untuk melakukan tokenisasi, trading, dan monetisasi aset bioteknologi secara aman, kemungkinan pembuatan platform Pharmaceutical Exchange, ekspektasi terkait peluang tokenisasi penjualan obat farmasi dan produk diagnostik, termasuk besarnya peluang tersebut, peluang masa depan bagi Datavault AI, strategi bisnis, tujuan jangka panjang, dan rencana komersialisasi, teknologi saat ini dan yang akan datang, pengembangan yang direncanakan serta kemungkinan didapatkannya persetujuan, dan juga kemungkinan penerimaan pasar dan peluang pasar terkait, serta pernyataan lain yang bukan merupakan fakta historis. Berbagai pernyataan ini didasarkan pada ekspektasi manajemen saat ini dan bukan merupakan prediksi kinerja sebenarnya. Pernyataan berwawasan ke depan ini disediakan hanya untuk tujuan ilustratif dan tidak dimaksudkan untuk berfungsi, serta tidak boleh dijadikan dasar oleh investor mana pun, sebagai jaminan, kepastian, prediksi, atau pernyataan fakta atau probabilitas yang pasti. Peristiwa dan kondisi sebenarnya sulit atau bahkan tidak mungkin diprediksi dan akan berbeda dari asumsi yang ada. Banyak peristiwa dan kondisi sebenarnya berada di luar kendali Datavault AI. Berbagai pernyataan ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah risiko dan ketidakpastian terkait bisnis Datavault AI, dan hasil sebenarnya dapat berbeda secara signifikan. Berbagai risiko dan ketidakpastian ini mencakup, namun tidak terbatas pada, kondisi ekonomi, politik, dan bisnis secara umum; kemampuan Datavault AI untuk mencapai manfaat dari perjanjian lisensi dan transaksi lain yang dipertimbangkan dengan Scilex, termasuk hasil keuangan dan operasional di masa depan; risiko terkait keputusan dari setiap proses hukum yang mungkin diajukan terhadap para pihak sehubungan dengan transaksi yang dipertimbangkan dengan Scilex, termasuk perjanjian lisensi; risiko bahwa transaksi yang dipertimbangkan dengan Scilex mengganggu rencana dan operasi saat ini; kemampuan Datavault AI untuk mengembangkan dan berhasil memasarkan teknologi; kemampuan Datavault AI untuk tumbuh dan mengelola pertumbuhan secara menguntungkan serta mempertahankan karyawan kunci; risiko bahwa teknologi potensial yang dikembangkan Datavault AI mungkin tidak berkembang atau tidak memperoleh persetujuan yang diperlukan dalam jangka waktu yang diharapkan atau bahkan tidak sama sekali; risiko terkait ketidakpastian jalur regulasi; risiko bahwa Datavault AI telah melebih-lebihkan ukuran pasar target, kesediaan untuk mengadopsi teknologi baru, atau kemitraan; risiko bahwa hasil sebelumnya mungkin tidak dapat direplikasi; risiko regulasi dan kekayaan intelektual; risiko kegagalan untuk mencapai manfaat yang diharapkan dari transaksi yang dipertimbangkan dengan Scilex; risiko bahwa Datavault AI tidak akan memperoleh manfaat dari platform Pharmaceutical Exchange; serta risiko dan ketidakpastian lain yang diungkapkan dari waktu ke waktu dalam laporan Datavault AI yang diserahkan kepada SEC. Mungkin terdapat risiko tambahan yang saat ini belum diketahui oleh Datavault AI atau yang saat ini dianggap tidak signifikan oleh Datavault AI, yang juga dapat menyebabkan hasil sebenarnya berbeda dari yang tercantum dalam pernyataan berwawasan ke depan. Selain itu, pernyataan berwawasan ke depan mencerminkan ekspektasi, rencana, atau perkiraan Datavault AI mengenai peristiwa di masa depan dan pandangannya pada tanggal komunikasi ini. Datavault AI mengantisipasi bahwa peristiwa dan perkembangan selanjutnya akan menyebabkan penilaian tersebut mengalami perubahan. Meskipun Datavault AI dapat memilih untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan ini suatu saat di masa mendatang, Datavault AI secara spesifik menyangkal segala kewajiban untuk melakukannya. Pernyataan berwawasan ke depan ini tidak boleh dianggap mewakili penilaian Datavault AI pada tanggal mana pun setelah tanggal komunikasi ini. Oleh karena itu, investor diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini.

