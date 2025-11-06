データボルトAI (Datavault AI)、DNAデータ、診断、治療、遺伝および医薬品情報における実世界資産 (RWA) のトークン化と収益化に関する、サイレックス・ホールディング・カンパニー (Scilex Holding Company) との1,000万米ドル (約15億4,010万円) の全世界独占ライセンス契約を発表

フィラデルフィア発, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IBN経由 -- データの収益化、資産のトークン化、安全なデジタルマーケットプレイスに注力するAI駆動型ブロックチェーンソリューションのリーダーであるデータボルトAI (Datavault AI Inc.) (「データボルトAI」または「同社」) (NASDAQ: DVLT) は本日、同社独自のAI駆動型テクノロジーについて、サイレックス・ホールディング・カンパニー (NASDAQ: SCLX) に全世界独占ライセンス (サブライセンス権付き) を付与したことを発表した。 このライセンスはバイオテクノロジーおよびバイオ製薬業界での使用に合わせてカスタマイズされており、これによりサイレックスはバイオテクノロジー取引所プラットフォームの構築と運営が可能となる。 データボルトAIの高度なデータプラットフォームを活用することで、サイレックスはゲノムおよびDNAデータ、診断・治療製品、遺伝情報、医薬品データなどのバイオテクノロジー資産の安全なトークン化、取引および収益化を促進することができる。 この契約は、バイオテクノロジーのイノベーションの商業化における大きな前進を示すものであり、高性能コンピューティングおよびデータ駆動型ソリューションにおけるデータボルトAIの確立された専門知識を直接基盤としている。

データボルトAIは、このテクノロジーが医薬品取引所プラットフォームにまで拡張され、効率的かつ安全な資産管理と収益化を実現して製薬業界に変革をもたらす可能性があると考えている。

データボルトAIは、医薬品および診断薬の売上を約2兆米ドル (約295兆6,642億3,187万円) 相当トークン化できる機会があると見積もっている1。同社はまた、このような取引所プラットフォーム上でのトークン化が、企業が診断薬および治療薬の開発・商業化に向けた非希薄化資金を確保する代替手段となり得ると考えている。

このライセンス契約は、データボルトAIの堅牢な知的財産ポートフォリオを強調するものであり、その中には、機密性の高い遺伝情報のトークン化して交換するための安全なフレームワークを確立する、「DNAデータのトークン化のためのプラットフォームおよび方法 (Platform and Method for Tokenizing DNA Data)」 (米国特許出願番号17/941,623) が含まれている。 このテクノロジーは、バイオテクノロジー取引所を支える包括的な発行済みおよび出願中の特許により強化されている。具体的には以下のとおりである：

発行済み ：「ユーザーデータ管理プラットフォーム (Platform for Management of User Data」 (米国特許番号 11,593,515；11,960,622；12,100,025) および継続特許であり、安全なデータ管理と収益化を支援する。

：「ユーザーデータ管理プラットフォーム (Platform for Management of User Data」 (米国特許番号 11,593,515；11,960,622；12,100,025) および継続特許であり、安全なデータ管理と収益化を支援する。 発行済み ：「ポートフォリオ駆動型ターゲット広告ネットワーク、システムおよび方法 (Portfolio Driven Targeted Advertising Network, System, and Method)」 (米国特許番号11,315,150) は、取引所エコシステム内でデータ駆動型ターゲティングを促進する。

：「ポートフォリオ駆動型ターゲット広告ネットワーク、システムおよび方法 (Portfolio Driven Targeted Advertising Network, System, and Method)」 (米国特許番号11,315,150) は、取引所エコシステム内でデータ駆動型ターゲティングを促進する。 出願中 ：「資産のトークン化ミンティング、認証および利用のためのシステムおよび方法 (System and Method for Tokenized Minting, Authentication, and Utilization of Assets)」 (米国特許出願番号17/842,139) は、バイオテクノロジー資産のトークン化を可能にする。

：「資産のトークン化ミンティング、認証および利用のためのシステムおよび方法 (System and Method for Tokenized Minting, Authentication, and Utilization of Assets)」 (米国特許出願番号17/842,139) は、バイオテクノロジー資産のトークン化を可能にする。 出願中 ：「企業データのトークン化のためのプラットフォームおよび方法 (Platform and Method for Tokenization of Corporate Data)」 (米国特許出願番号17/941,550) は、バイオテクノロジー・データセットに適応可能である。

：「企業データのトークン化のためのプラットフォームおよび方法 (Platform and Method for Tokenization of Corporate Data)」 (米国特許出願番号17/941,550) は、バイオテクノロジー・データセットに適応可能である。 出願中 ：「コンテンツのトークン化ライセンス供与のためのシステムおよび方法 (System and Method for Tokenized Licensing of Content)」 (米国特許出願番号17/842,328) は、バイオテクノロジー知的財産のライセンス供与に用いられる。

：「コンテンツのトークン化ライセンス供与のためのシステムおよび方法 (System and Method for Tokenized Licensing of Content)」 (米国特許出願番号17/842,328) は、バイオテクノロジー知的財産のライセンス供与に用いられる。 出願中 ：「トークン化アフィリエイト・マーケティングのためのシステムおよび方法 (System and Method for Tokenized Affiliate Marketing)」 (米国特許出願番号17/842,265) は、バイオテクノロジー提携を促進する。

：「トークン化アフィリエイト・マーケティングのためのシステムおよび方法 (System and Method for Tokenized Affiliate Marketing)」 (米国特許出願番号17/842,265) は、バイオテクノロジー提携を促進する。 出願中 ：「仮想ロケーションに資金を提供するシステムおよび方法 (System and Method for Funding a Virtual Location)」 (米国特許出願番号17/842,220) は、仮想バイオテクノロジーマーケットプレイスに適用可能である。

：「仮想ロケーションに資金を提供するシステムおよび方法 (System and Method for Funding a Virtual Location)」 (米国特許出願番号17/842,220) は、仮想バイオテクノロジーマーケットプレイスに適用可能である。 出願中 ：「トークン化イベント管理のためのシステムおよび方法 (System and Method for Tokenized Event Management)」 (米国特許出願番号19/248,284) は、バイオテクノロジーのイベントおよびコラボレーション向けである。

：「トークン化イベント管理のためのシステムおよび方法 (System and Method for Tokenized Event Management)」 (米国特許出願番号19/248,284) は、バイオテクノロジーのイベントおよびコラボレーション向けである。 出願中：「所有権の主張を登録するシステムおよび方法 (System and Method for Registering Claims of Ownership Rights)」 (米国特許出願番号18/412,128) は、データ取引における検証可能な所有権を確保する。



これらのイノベーションは、コンプライアンスとプライバシーを維持しながら、バイオテクノロジーデータ資産のトークン化、価値評価および取引を可能し、安全かつ効率的なバイオテクノロジー取引所の基盤を形成する。

本ライセンスは、データボルトAIが2025年6月17日付のプレスリリースにて発表した、ブルックヘブン国立研究所 (Brookhaven National Laboratory) との過去の協業に基づくものである。同協業では、高性能計算モデリングを用いてバイオ燃料研究にAI駆動型スーパーコンピューティングを導入し、アブラナ属 (Brassica napus)(キャノーラ) の脂肪酸代謝効率を向上させた。今回のライセンスにより、同社の実績あるAI技術およびデータ収益化技術は、より広範なバイオテクノロジー分野の応用へと拡張される。 これは、2024年9月16日にニューヨーク州デジタル・サミット (New York State Digital Summit) で発表されたバイオエネルギー・デジタル・ツインズ・プラットフォーム (Bioenergy Digital Twins Platform) に続くものであり、バイオエネルギーの発展に向けたリアルタイムデータ同期および機械学習の統合が強調された。

本契約の条件に基づき、データボルトAIは、2025年12 月31日、2026年3月31日、2026年6 月30日、および2026年9月30日までにサイレックスから支払われる、250万米ドルの4回均等分割払いによる返金不可の前払ライセンス料を受け取る。 さらに、データボルトAIは、サイレックスが一定の売上マイルストーンを達成した場合、最大で総額25億5,000万米ドル (約3,918億112万円) の売上マイルストーン支払いを受け取る権利を有する。

ライセンス条件

本契約の条件に基づき、データボルトAIは、2025年12月31日、2026年3月31日、2026年6 月30日、および2026年9月30日までにサイレックスから支払われる、250万米ドルの4回均等分割払いによる返金不可の前払ライセンス料を受け取る。 さらに、データボルトAIは、サイレックスが一定の売上マイルストーンを達成した場合、最大で総額25億5,000万米ドル (約3,918億112万円) の売上マイルストーン支払いを受け取る権利を有する。

データボルトAIについて詳しくは、www.dvlt.aiを参照されたい。

データボルトAIについて

データボルトAI (Datavault AI™) (NASDAQ: DVLT) は、AI主導によるデータ体験、資産の価値評価および収益化の分野を牽引している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、音響科学部門とデータサイエンス部門の協調を重視した包括的なソリューションを提供している。 データボルトAIの音響科学部門では、WiSA®、ADIO®、Sumerian®の特許技術を備え、業界初の空間およびマルチチャネル無線HD音声伝送に関する基盤技術を提供しており、音声のタイミング、同期、マルチチャネル干渉除去に関する知的財産を有している。 データサイエンス部門は、高性能コンピューティングを活用し、体験型データ知覚、価値評価、安全な収益化に対応するソリューションを提供している。 データボルトAIのクラウドベース・プラットフォームは、スポーツ＆エンターテインメント、イベント＆会場、バイオテクノロジー、教育、フィンテック、不動産、医療、エネルギーなどのHPCソフトウェア・ライセンス供与を含む多様な業界に対応している。 インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®) (IDE) は、現実世界の物理オブジェクトを不変のメタデータ・オブジェクトに安全に紐づけることで、デジタルツインの実現や氏名・肖像・類似性 (Name, Image and Likeness) (NIL) のライセンス供与を可能にし、誠実性を備えた責任あるAIを促進する。 データボルトAIの技術スイートは完全にカスタマイズ可能であり、AIおよび機械学習 (ML) の自動化、サードパーティ統合、詳細な分析およびデータ、マーケティング自動化、広告モニタリングを提供している。 本社はペンシルベニア州フィラデルフィアに所在する。

サイレックス・ホールディング・カンパニーについて

サイレックスは、急性および慢性疼痛、神経変性疾患および心血管代謝性疾患の治療を目的とした非オピオイド鎮痛製品の取得、開発、商品化に注力する革新的な収益創出企業である。 サイレックスは、急性および慢性疼痛患者の治療を目的とした非オピオイド療法において、アンメット・ニーズと大規模な市場機会を有する適応症をターゲットにしており、患者の転帰の向上と改善に尽力している。 サイレックスの市販製品には以下が含まれる：(i) 米国食品医薬品局 (「FDA」) により、帯状疱疹後神経痛 (帯状疱疹後の神経痛の一種) に伴う神経障害性疼痛の緩和のために承認されている処方リドカイン外用製品である ZTlido® (リドカイン外用システム) 1.8%、(ii) 成人の前兆の有無にかかわらず片頭痛の急性治療における第一選択薬となる可能性があり、FDAに承認された唯一のすぐに使用できる経口溶液であるELYXYB®、および (iii) 成人の痛みを伴う痛風発作の予防に適応する抗痛風薬コルヒチンの最初で唯一の液体経口バージョンであるGloperba®。 加えて、サイレックスは3つの製品候補を有している：(i) SP-102 (10mg、デキサメタゾンリン酸ナトリウム粘性ゲル) (「SEMDEXA™」または「SP-102」) は、セムナー (Semnur) (サイレックスの過半数所有子会社) が所有し、腰仙部神経痛 (坐骨神経痛) の治療に硬膜外注射で広く使用されているコルチコステロイドの新しい粘性ゲル製剤である。サイレックスはこれについて第 3 相試験を完了し、2017 年にFDAからファストトラック指定を受けている。(ii) SP-103 (リドカイン局所システム) 5.4% (「SP-103」) は、急性疼痛の治療を目的とした ZTlido の次世代 3 倍強度製剤であり、サイレックスは最近、急性腰痛を対象とした第2相試験を完了した。 SP-103は、腰痛を対象としてFDAからファストトラック指定を受けている。(iii) SP-104 (4.5mg、低用量ナルトレキソン塩酸塩遅延放出カプセル) (「SP-104」) は、線維筋痛症の治療を目的として開発中の新しい低用量ナルトレキソン塩酸塩遅延放出カプセルである。

サイレックスの本社はカリフォルニア州パロアルトに所在する。 詳しくは、www.scilexholding.comを参照されたい。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには将来の見通しに関する記述が含まれており、リスクおよび不確実性を伴う。 将来の見通しに関する記述とは、過去の事実ではない記述であり、「信じる」、「かもしれない」、「であろう」、「推定する」、「継続する」、「予想する」、「意図する」、「期待する」、「すべきである」、「だろう」、「計画する」、「予測する」、「可能性がある」、「思われる」、「模索する」、「将来」、「見通し」といった予想される将来の出来事または結果を伝える語句、またはこれらに類する意味を持つ表現を伴うことがある。 これらの将来の見通しに関する記述には、将来の出来事、同社とサイレックスとのライセンス契約、医薬品および診断薬の売上を約2兆米ドル (約295兆6,642億3,187万円) 相当トークン化する機会の可能性、バイオテクノロジー資産の安全なトークン化、取引および収益化に向けてサイレックスが同社のプラットフォームを活用する支援に関するデータボルトAIの能力、医薬品取引所プラットフォーム創出の可能性、医薬品および診断薬の売上をトークン化する機会についての期待 (その機会の規模を含む)、データボルトAIの将来の機会、事業戦略、長期目標および商業化計画、現在および将来の技術、計画中の開発および承認の可能性、市場での受容および関連する市場機会の可能性、ならびにその他の過去の事実でない記述が含まれるが、それらに限定されるものではない。 これらの記述は、経営陣の現在の予想に基づくものであり、実際の業績を予測するものではない。 これらの将来の見通しに関する記述は、説明のみを目的で提供されており、事実や確率についての保証、確約、予測、または最終的な記述としての役割を果たすことを意図したものではないため、投資家は信頼すべきではない。 実際の出来事や状況は予測が困難または不可能であり、想定とは異なる場合がある。 実際の出来事や状況の多くは、データボルトAIの支配の及ばないものである。 これらの記述は、データボルトAIの事業に関する多数のリスクおよび不確実性が伴い、実際の結果は大きく異なる可能性がある。 これらのリスクおよび不確実性には、一般的な経済、政治および事業環境、サイレックスとのライセンス契約およびその他の検討されている取引からデータボルトAIが利益を実現する能力 (将来の財務および営業実績を含む) 、サイレックスと検討されている取引に関して当事者に対して提起される可能性のある訴訟の結果に関連するリスク (ライセンス契約を含む)、サイレックスと検討されている取引が現在の計画や業務を混乱させるリスク、データボルトAIが技術を開発し、上手く販売する能力、データボルトAIが収益を上げながら成長し、成長を管理し、主要な従業員を維持する能力、データボルトAIが開発する潜在的な技術が予定のタイムライン内に進展しないか、必要な承認をまったく取得できないリスク、規制経路に関する不確実性に関するリスク、データボルトAIがターゲット市場の規模、新しい技術またはパートナーシップを採用する意欲を過大評価しているリスク、過去の成果が再現されないリスク、規制および知的財産に関するリスク、サイレックスと検討されている取引で予想される利益を実現できないリスク、データボルトAIが医薬品取引所プラットフォームから利益を得られないリスク、およびデータボルトAIがSECに提出する書類に随時記載されるその他のリスクおよび不確実性が含まれるが、これらに限定されるものではない。 データボルトAIが現時点で把握していないリスクや、現時点では重要性が低いと考えているリスクが存在する可能性があり、それによって実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれる結果と異なる可能性もある。 加えて、将来の見通しに関する記述は、本コミュニケーション日現在における、データボルトAIの将来の出来事に関する期待、計画または予測および見解を反映している。 データボルトAIは、その後の出来事および進展により、これらの評価が変化するものと予想している。 ただし、データボルトAIは将来のある時点でこれらの将来の見通しに関する記述を更新することを選択する可能性があるが、その義務を明確に否認する。 これらの将来の見通しに関する記述は、本コミュニケーションの日付以降におけるデータボルトAIの評価を表すものとして依拠されるべきではない。 したがって、投資家はこれらの将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないよう注意されたい。

