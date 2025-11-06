Datavault AI Inc. Umumkan Perjanjian Lesen Eksklusif Global Bernilai USD 10 Juta dengan Scilex Holding Company untuk Tokenisasi dan Pengewangan Aset Dunia Sebenar (RWA) dalam Genomik, Data DNA, Diagnostik, Terapi, Genetik serta dan Maklumat Ubat

PHILADELPHIA, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN -- Datavault AI Inc. (“Datavault AI” atau “Syarikat”) (Nasdaq: DVLT), peneraju dalam penyelesaian rantaian blok berasaskan AI yang memfokuskan kepada pengewangan data, tokenisasi aset dan pasaran digital yang selamat, hari ini mengumumkan bahawa ia telah memberikan lesen eksklusif global, dengan hak untuk melaksanakan sublesen, kepada Scilex Holding Company (Nasdaq: SCLX), bagi teknologi proprietari Datavault AI yang dipacu oleh AI. Lesen ini direka khas untuk digunakan dalam industri bioteknologi dan biofarmaseutikal, membolehkan Scilex membangunkan dan mengendalikan platform Biotech Exchange. Dengan memanfaatkan platform data canggih Datavault AI, Scilex dapat memudahkan tokenisasi yang selamat, perdagangan serta pengewangan aset bioteknologi, termasuk data genomik dan DNA, produk diagnostik dan terapeutik, maklumat genetik serta data ubat-ubatan. Perjanjian ini menandakan kemajuan besar dalam pengkomersialan inovasi bioteknologi dan dibina secara langsung atas kepakaran Datavault AI dalam pengkomputeran berprestasi tinggi dan penyelesaian dipacu oleh data.

Datavault AI percaya bahawa teknologi ini berpotensi untuk diperluaskan kepada platform Pharmaceutical Exchange, yang mampu merevolusikan industri farmaseutikal dengan membolehkan pengurusan dan pengewangan aset secara digital, cekap dan selamat.

Datavault AI menganggarkan peluang untuk menetapkan token bagi jualan ubat farmaseutikal dan jualan diagnostik yang bernilai kira-kira USD 2.0 trilion.1Syarikat juga melihat tokenisasi di platform pertukaran seperti ini sebagai alternatif bagi syarikat untuk mendapatkan pembiayaan tanpa pencairan ekuiti dalam usaha membangunkan dan mengkomersialkan produk diagnostik dan terapeutik.

Perjanjian pelesenan ini menyerlahkan kekuatan portfolio harta intelek Datavault AI, termasuk paten utama yang masih dalam proses kelulusan, bertajuk "Platform and Method for Tokenizing DNA Data" (Permohonan Paten AS No. 17/941,623), yang mewujudkan rangka kerja selamat bagi tokenisasi dan pertukaran maklumat genetik sensitif. Teknologi ini diperkukuhkan oleh rangkaian paten yang telah dikeluarkan dan masih dalam proses, yang menjadi teras kepada operasi platform Biotech Exchange, termasuk:

Telah Dikeluarkan : "Platform for Management of User Data" (U.S. Patent Nos. 11,593,515; 11,960,622; 12,100,025) dan kesinambungannya, menyokong pengendalian data dan pengewangan yang terjamin keselamatannya.

: "Platform for Management of User Data" (U.S. Patent Nos. 11,593,515; 11,960,622; 12,100,025) dan kesinambungannya, menyokong pengendalian data dan pengewangan yang terjamin keselamatannya. Telah Dikeluarkan : "Portfolio Driven Targeted Advertising Network, System, and Method" (U.S. Patent No. 11,315,150), memudahkan penyasaran yang dipacu oleh data dalam ekosistem pertukaran.

: "Portfolio Driven Targeted Advertising Network, System, and Method" (U.S. Patent No. 11,315,150), memudahkan penyasaran yang dipacu oleh data dalam ekosistem pertukaran. Sedang Diproses : "System and Method for Tokenized Minting, Authentication, and Utilization of Assets" (U.S. Patent Application No. 17/842,139), membolehkan tokenisasi aset bioteknologi.

: "System and Method for Tokenized Minting, Authentication, and Utilization of Assets" (U.S. Patent Application No. 17/842,139), membolehkan tokenisasi aset bioteknologi. Sedang Diproses : "Platform and Method for Tokenization of Corporate Data" (U.S. Patent Application No. 17/941,550), boleh disesuaikan dengan set data bioteknologi.

: "Platform and Method for Tokenization of Corporate Data" (U.S. Patent Application No. 17/941,550), boleh disesuaikan dengan set data bioteknologi. Sedang Diproses : "System and Method for Tokenized Licensing of Content" (U.S. Patent Application No. 17/842,328), untuk pelesenan harta intelek (IP) bioteknologi.

: "System and Method for Tokenized Licensing of Content" (U.S. Patent Application No. 17/842,328), untuk pelesenan harta intelek (IP) bioteknologi. Sedang Diproses : "System and Method for Tokenized Affiliate Marketing" (U.S. Patent Application No. 17/842,265), bagi menggalakkan kerjasama bioteknologi.

: "System and Method for Tokenized Affiliate Marketing" (U.S. Patent Application No. 17/842,265), bagi menggalakkan kerjasama bioteknologi. Sedang Diproses : "System and Method for Funding a Virtual Location" (U.S. Patent Application No. 17/842,220), sesuai digunakan untuk pasaran maya bioteknologi.

: "System and Method for Funding a Virtual Location" (U.S. Patent Application No. 17/842,220), sesuai digunakan untuk pasaran maya bioteknologi. Sedang Diproses : "System and Method for Tokenized Event Management" (U.S. Patent Application No. 19/248,284), untuk acara dan kolaborasi bioteknologi.

: "System and Method for Tokenized Event Management" (U.S. Patent Application No. 19/248,284), untuk acara dan kolaborasi bioteknologi. Sedang Diproses: "System and Method for Registering Claims of Ownership Rights" (U.S. Patent Application No. 18/412,128), memastikan pemilikan yang boleh disahkan dalam perdagangan data.



Inovasi ini secara kolektif membentuk asas kepada Biotech Exchange yang selamat dan cekap, membolehkan tokenisasi, penilaian serta perdagangan aset data bioteknologi sambil mengekalkan pematuhan dan privasi.

Berdasarkan kerjasama terdahulu Datavault AI dengan Brookhaven National Laboratory, seperti yang diumumkan dalam siaran media pada 17 Jun 2025, di mana teknologi superkomputer dipacu oleh AI digunakan untuk penyelidikan biofuel bagi meningkatkan kecekapan metabolisme asid lemak dalam Brassica napus (canola) melalui pemodelan pengkomputeran berprestasi tinggi, lesen ini meluaskan aplikasi teknologi AI dan pengewangan data yang terbukti ke dalam bidang bioteknologi yang lebih luas. Ini susulan pengumuman pada 16 September 2024 yang menyorot Bioenergy Digital Twins Platform di New York State Digital Summit, dengan penekanan kepada penyegerakan data masa nyata dan integrasi pembelajaran mesin untuk kemajuan bioenergi.

Menurut terma perjanjian, Datavault AI akan menerima bayaran lesen pendahuluan yang tidak boleh dikembalikan dalam empat ansuran sama sebanyak USD 2.5 juta setiap satu, yang perlu dijelaskan oleh Scilex selewat-lewatnya pada 31 Disember 2025, 31 Mac 2026, 30 Jun 2026 dan 30 September 2026. Selain itu, Datavault AI layak menerima bayaran pencapaian jualan sehingga jumlah keseluruhan USD 2.55 bilion apabila Scilex mencapai tahap jualan tertentu.

Untuk maklumat lanjut mengenai Datavault AI, layari www.dvlt.ai.

Perihal Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) sedang menerajui pengalaman data dipacu oleh AI, penilaian dan pengewangan aset. Platform berasaskan awan syarikat ini menyediakan penyelesaian menyeluruh dengan tumpuan kolaboratif melalui Divisyen Sains Akustik dan Sains Data. Divisyen Sains Akustik Datavault AI menampilkan teknologi dipatenkan WiSA®, ADIO® dan Sumerian® serta teknologi penghantaran bunyi HD spatial dan berbilang saluran tanpa wayar yang pertama dalam industri, dengan hak harta intelek meliputi pemasaan audio, penyegerakan dan pembatalan gangguan berbilang saluran. Divisyen Sains Data pula memanfaatkan kuasa pengkomputeran berprestasi tinggi untuk menyediakan penyelesaian bagi persepsi data pengalaman, penilaian dan pengewangan yang terjamin keselamatannya. Platform berasaskan awan Datavault AI menyokong pelbagai industri, termasuk pelesenan perisian HPC untuk sukan & hiburan, acara & lokasi, bioteknologi, pendidikan, teknologi kewangan, hartanah, penjagaan kesihatan, tenaga dan banyak lagi. Information Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twins serta pelesenan nama, imej dan rupa (NIL) dengan menghubungkan objek fizikal dunia sebenar secara selamat kepada objek metadata yang tidak boleh diubah, sekali gus menggalakkan pembangunan AI yang bertanggungjawab dan berintegriti. Suite teknologi Datavault AI boleh disesuaikan sepenuhnya dan menawarkan automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data terperinci, automasi pemasaran serta pemantauan iklan. Syarikat ini beribu pejabat di Philadelphia, Pennsylvania.

Perihal Scilex Holding Company

Scilex ialah sebuah syarikat inovatif yang menjana pendapatan dan memfokuskan kepada pemerolehan, pembangunan serta pengkomersialan produk pengurusan kesakitan bukan opioid untuk rawatan kesakitan akut dan kronik serta penyakit neurodegeneratif dan kardiometabolik. Scilex menyasarkan petunjuk klinikal yang mempunyai keperluan rawatan belum dipenuhi yang tinggi dan peluang pasaran yang besar dengan terapi bukan opioid untuk merawat pesakit yang mengalami kesakitan akut dan kronik. Syarikat ini komited untuk memajukan dan meningkatkan hasil rawatan pesakit. Produk komersial Scilex merangkumi: ZTlido® (sistem topikal lidokain) 1.8%, iaitu produk topikal lidokain berpreskripsi yang diluluskan oleh U.S. Food and Drug Administration (FDA) untuk melegakan kesakitan neuropatik yang berkaitan dengan postherpetic neuralgia, sejenis kesakitan saraf selepas kayap; (ii) ELYXYB®, rawatan barisan pertama yang berpotensi dan satu-satunya larutan oral sedia guna yang diluluskan oleh FDA untuk rawatan migrain akut, dengan atau tanpa aura, dalam kalangan orang dewasa; dan (iii) Gloperba®, versi cecair oral pertama dan satu-satunya bagi ubat anti-gout colchicine yang ditunjukkan untuk profilaksis atau pencegahan serangan gout yang menyakitkan dalam kalangan orang dewasa. Sebagai tambahan, Scilex mempunyai tiga calon produk: (i) SP-102 (10 mg, gel likat dexamethasone sodium phosphate) (“SEMDEXA™” atau “SP-102”), yang dimiliki oleh Semnur (anak syarikat milik majoriti Scilex) dan merupakan formulasi gel likat baharu bagi kortikosteroid yang digunakan secara meluas untuk suntikan epidural bagi merawat lumbosacral radicular pain atau sciatica, di mana Scilex telah melengkapkan kajian Fasa 3 dan telah diberikan status Fast Track oleh FDA pada tahun 2017; (ii) SP-103 (sistem topikal lidokain) 5.4% (“SP-103”), formulasi generasi baharu dengan kekuatan tiga kali ganda berbanding ZTlido, untuk rawatan kesakitan akut dan yang mana Scilex baru-baru ini telah melengkapkan ujian Fasa 2 bagi kesakitan belakang bawah akut. SP-103 telah diberikan status Fast Track oleh FDA untuk indikasi tersebut; dan (iii) SP-104 (4.5 mg, kapsul pelepasan tertunda naltrexone hydrochloride dos rendah) (“SP-104”), formulasi baharu naltrexone hydrochloride dos rendah dengan pelepasan tertunda yang sedang dibangunkan untuk rawatan fibromyalgia.

Scilex beribu pejabat di Palo Alto, California. Untuk maklumat lanjut, layari www.scilexholding.com.

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan pandang ke hadapan yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Kenyataan Pandang ke Hadapan merujuk kepada kenyataan yang bukan fakta sejarah dan mungkin disertai dengan perkataan yang menunjukkan jangkaan terhadap peristiwa atau hasil masa depan, seperti “percaya”, “mungkin”, “akan”, “anggar”, “terus”, “menjangka”, “berhasrat”, “menjangkakan”, “sepatutnya”, “akan berlaku”, “merancang”, “meramalkan”, “berpotensi”, “nampak”, “mencari”, “masa depan”, “pandangan” atau variasi perkataan tersebut, atau ungkapan yang membawa maksud yang serupa. Kenyataan pandang ke hadapan ini merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, kenyataan mengenai peristiwa masa depan, perjanjian lesen syarikat dengan Scilex, peluang berpotensi untuk menetapkan token kira-kira $2.0 trilion jualan ubat farmaseutikal dan jualan diagnostik, keupayaan Datavault AI untuk menyokong Scilex dalam memanfaatkan platformnya bagi tokenisasi yang selamat, perdagangan dan pengewangan aset bioteknologi, penciptaan berpotensi platform Pharmaceutical Exchange, jangkaan terhadap peluang untuk mentokenkan jualan ubat farmaseutikal dan diagnostik termasuk saiz peluang tersebut, peluang masa depan untuk Datavault AI, strategi perniagaannya, objektif jangka panjang dan rancangan pengkomersialan, teknologi semasa dan yang akan datang, pembangunan yang dirancang dan kelulusan berpotensi, serta potensi penerimaan pasaran dan peluang pasaran berkaitan, serta kenyataan lain yang bukan fakta sejarah. Kenyataan ini adalah berdasarkan jangkaan semasa pihak pengurusan dan bukan ramalan prestasi sebenar. Kenyataan pandang ke hadapan ini disediakan semata-mata untuk tujuan ilustrasi dan tidak bertujuan untuk dijadikan, serta tidak boleh dijadikan sandaran oleh mana-mana pelabur sebagai jaminan, kepastian, ramalan atau kenyataan fakta atau kebarangkalian yang muktamad. Peristiwa dan keadaan sebenar adalah sukar dan mustahil untuk dijangka dan akan berbeza daripada andaian. Banyak peristiwa dan keadaan sebenar berada di luar kawalan Datavault AI. Kenyataan ini tertakluk kepada pelbagai risiko dan ketidakpastian yang berkaitan dengan perniagaan Datavault AI dan keputusan sebenar mungkin berbeza secara ketara. Risiko dan ketidakpastian ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, keadaan ekonomi, politik dan perniagaan secara umum; keupayaan Datavault AI untuk mencapai manfaat daripada perjanjian perlesenan dan transaksi lain yang dirancang bersama Scilex, termasuk keputusan kewangan dan operasi masa depan; risiko berkaitan hasil prosiding undang-undang yang mungkin dimulakan terhadap pihak-pihak berkenaan transaksi yang dirancang bersama Scilex, termasuk perjanjian lesen; risiko bahawa transaksi tersebut mengganggu pelan dan operasi semasa; keupayaan Datavault AI untuk membangunkan dan memasarkan teknologi dengan berjaya; keupayaan Datavault AI untuk berkembang dan mengurus pertumbuhan secara menguntungkan serta mengekalkan bakal utama; risiko bahawa teknologi berpotensi yang dibangunkan oleh Datavault AI mungkin tidak mencapai kemajuan yang dijangkakan atau gagal memperoleh kelulusan yang diperlukan dalam jangka masa yang dijangkakan atau langsung tidak menerima kelulusan; risiko berkaitan ketidakpastian laluan kawal selia; risiko bahawa Datavault AI telah melebih anggar saiz pasaran sasaran, kesediaan untuk menerima teknologi baharu, atau kerjasama; risiko bahawa keputusan terdahulu tidak dapat diulang; risiko kawal selia dan harta intelek; risiko kegagalan untuk merealisasikan manfaat yang dijangkakan daripada transaksi yang dirancang bersama Scilex; risiko bahawa Datavault AI tidak akan mendapat manfaat daripada platform Pharmaceutical Exchange; dan risiko serta ketidakpastian lain yang dinyatakan dari masa ke semasa dalam pemfailan Datavault AI dengan SEC. Mungkin terdapat risiko tambahan yang pada masa ini tidak diketahui oleh Datavault AI atau dianggap tidak material, yang juga boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza daripada yang dinyatakan dalam kenyataan pandang ke hadapan. Di samping itu, kenyataan pandang ke hadapan mencerminkan jangkaan, rancangan atau ramalan Datavault AI terhadap peristiwa masa depan dan pandangannya pada tarikh komunikasi ini. Datavault AI menjangkakan bahawa peristiwa dan perkembangan seterusnya akan menyebabkan penilaian tersebut berubah. Namun demikian, meskipun Datavault AI mungkin memilih untuk mengemas kini kenyataan pandang ke hadapan ini pada masa akan datang, syarikat tersebut secara khusus menafikan sebarang kewajipan untuk berbuat demikian. Oleh itu, kenyataan pandang ke hadapan ini tidak boleh dijadikan sandaran sebagai penilaian Datavault AI selepas tarikh komunikasi ini. Sehubungan itu, para pelabur dinasihatkan agar tidak meletakkan kebergantungan yang berlebihan terhadap kenyataan pandang ke hadapan ini.

