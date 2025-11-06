Datavault AI Inc. 宣布与 Scilex Holding Company 就基因组、DNA 数据、诊断、治疗、遗传及药物信息领域的现实世界资产 (RWA) 代币化与变现达成 1,000 万美元全球独家许可协议

费城, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通过 IBN 发布 -- Datavault AI Inc. (简称 “Datavault AI” 或 “公司”，Nasdaq: DVLT) 是一家人工智能 (AI) 驱动型区块链解决方案领军企业，专注于数据变现、资产代币化和安全数字市场。Datavault AI 今日宣布，已向 Scilex Holding Company (Nasdaq: SCLX) 授予其专有 AI 驱动技术的全球独家许可，包括分许可权。 该许可专为生物技术和生物制药行业的应用而量身定制，将助力 Scilex 打造并运营一座生物技术交易平台。 借助 Datavault AI 先进的数据平台，Scilex 可以推动生物技术资产——包括基因组与 DNA 数据、诊断与治疗产品、遗传信息和药物数据的安全代币化、交易和变现。 该协议标志着生物技术创新商业化的重大进步，直接依托于 Datavault AI 在高性能计算和数据驱动解决方案领域的成熟专业技术。

Datavault AI 认为，该技术有望拓展至创建一个制药交易平台，通过实现高效、安全的资产管理与变现，可能彻底变革整个制药行业。

Datavault AI 估算，制药行业药品销售和诊断产品销售领域约有 2 万亿美元的资产具有代币化潜力。1该公司还认为，此类交易平台上的代币化可为企业提供一个替代方案，筹集非稀释性资金用于诊断与治疗产品的开发与商业化。

该许可协议凸显了 Datavault AI 强大的知识产权组合，包括名为 “Platform and Method for Tokenizing DNA Data” (美国专利申请号：17/941,623) 的关键在审专利，该专利为敏感遗传信息的代币化与交易搭建了安全框架。 该技术依托于一系列全面的已授权专利和在审专利，为生物技术交易平台提供支持，例如：

已授权 ：“Platform for Management of User Data” (美国专利号： 11,593,515；11,960,622；12,100,025) 及其延续案，助力实现安全的数据处理与变现。

：“Platform for Management of User Data” (美国专利号： 11,593,515；11,960,622；12,100,025) 及其延续案，助力实现安全的数据处理与变现。 已授权 ：“Portfolio Driven Targeted Advertising Network, System, and Method” (美国专利号：11,315,150)，助力在交易生态系统内实现数据驱动的定向功能。

：“Portfolio Driven Targeted Advertising Network, System, and Method” (美国专利号：11,315,150)，助力在交易生态系统内实现数据驱动的定向功能。 在审 ：“System and Method for Tokenized Minting, Authentication, and Utilization of Assets” (美国专利申请号：17/842,139)，支持实现生物技术资产代币化。

：“System and Method for Tokenized Minting, Authentication, and Utilization of Assets” (美国专利申请号：17/842,139)，支持实现生物技术资产代币化。 在审 ：“Platform and Method for Tokenization of Corporate Data” (美国专利申请号：17/941,550)，可适配生物技术数据集。

：“Platform and Method for Tokenization of Corporate Data” (美国专利申请号：17/941,550)，可适配生物技术数据集。 在审 ：“System and Method for Tokenized Licensing of Content” (美国专利申请号：17/842,328)，支持生物技术知识产权许可。

：“System and Method for Tokenized Licensing of Content” (美国专利申请号：17/842,328)，支持生物技术知识产权许可。 在审 ：“System and Method for Tokenized Affiliate Marketing” (美国专利申请号：17/842,265)，促进生物技术领域合作。

：“System and Method for Tokenized Affiliate Marketing” (美国专利申请号：17/842,265)，促进生物技术领域合作。 在审 ：“System and Method for Funding a Virtual Location” (美国专利申请号：17/842,220)，适用于虚拟生物技术市场。

：“System and Method for Funding a Virtual Location” (美国专利申请号：17/842,220)，适用于虚拟生物技术市场。 在审 ：“System and Method for Tokenized Event Management” (美国专利申请号：19/248,284)，用于生物技术相关活动及合作项目。

：“System and Method for Tokenized Event Management” (美国专利申请号：19/248,284)，用于生物技术相关活动及合作项目。 在审：“System and Method for Registering Claims of Ownership Rights” (美国专利申请号：18/412,128)，确保数据交易中的所有权可验证。



这些创新技术共同构成了安全、高效的生物技术交易平台的支柱，助力实行生物技术数据资产代币化、估值与交易，同时保障合规及隐私安全。

该许可基于 Datavault AI 此前与 Brookhaven National Laboratory 建立的合作，其于 2025 年 6 月 17 日的新闻稿中宣布，旨在运用高性能计算建模技术部署 AI 驱动的超级计算进行生物燃料研究，以提高欧洲油菜的脂肪酸代谢效率，可将我们经实践验证的 AI 技术和数据变现技术拓展至更广泛的生物技术应用领域。 而此前，在 2024 年 9 月 16 日，我们还在纽约州数字峰会 (New York State Digital Summit) 上宣布打造生物能源数字孪生平台 (Bioenergy Digital Twins Platform)，通过实时数据同步与机器学习集成来推动生物能源的发展。

根据协议条款，Scilex 将向 Datavault AI 支付一笔不可退还的预付许可费，分四期等额支付，每期 250 万美元，分别在 2025 年 12 月 31 日、2026 年 3 月 31 日、2026 年 6 月 30 日及 2026 年 9 月 30 日或之前支付。 此外，当 Scilex 达到特定销售里程碑时，Datavault AI 还有资格获得总额不超过 25.5 亿美元的销售里程碑付款。

许可条款

如需了解有关 Datavault AI 的更多信息，请访问 www.dvlt.ai。

关于 Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 在 AI 驱动的数据体验、资产估值与变现领域处于领先地位。 该公司基于云端的平台以声学科学与数据科学两大部门的协作为核心，提供全方位解决方案。 Datavault AI 的声学科学部门拥有 WiSA®、ADIO® 和 Sumerian® 等专利技术，以及行业首创的基础空间及多声道无线高清音频传输技术，相关知识产权涵盖音频时序、同步及多声道干扰消除等领域。 数据科学部门利用高性能计算技术，提供沉浸式数据感知、估值与安全变现的解决方案。 Datavault AI 基于云端的平台服务于多个行业，包括为体育与娱乐、活动与场馆、生物技术、教育、金融科技、房地产、医疗健康、能源等领域提供高性能计算软件许可服务。 Information Data Exchange® (IDE) 通过将现实世界中的实物与不可篡改的元数据对象安全绑定，实现数字孪生及名称、肖像与形象权 (NIL) 的授权，推动诚信为本的负责任 AI 发展。 Datavault AI 的技术套件可完全定制，涵盖 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、深度数据分析、营销自动化以及广告监测等多项功能。 该公司总部位于宾夕法尼亚州费城。

关于 Scilex Holding Company

Scilex 是一家创收型创新企业，专注于治疗急慢性疼痛、神经退行性疾病和心血管代谢疾病的非阿片类疼痛管理产品的收购、开发和商业化。 Scilex 聚焦于医疗需求亟待满足且市场潜力大的适应症，利用非阿片类疗法为急慢性疼痛患者提供治疗方案，致力于推动提升患者治疗效果。 Scilex 的商业化产品包括：(i) ZTlido®（利多卡因外用贴剂）1.8%，经美国 Food and Drug Administration (食品药品监督管理局，简称 “FDA”) 批准的处方利多卡因外用产品，用于缓解与带状疱疹后神经痛相关的神经性疼痛；(ii) ELYXYB®，潜在的一线治疗药物，也是目前唯一经 FDA 批准、用于成人偏头痛（无论有无先兆）急性治疗的即开即用口服液；(iii) Gloperba®，首款也是唯一一款抗痛风药物秋水仙碱口服液，供成人预防痛风发作。 此外，Scilex 还有三款在研候选产品：(i) SP-102 (10 毫克地塞米松磷酸钠粘性凝胶，又称 “SEMDEXA™” 或 “SP-102”)，由 Semnur (Scilex 的控股子公司) 所有，是一种广泛使用的皮质类固醇的新型粘性凝胶配方，通过硬膜外注射方式治疗腰骶神经根痛（即坐骨神经痛）。Scilex 已完成该产品的 3 期研究，并于 2017 年获得了 FDA 的快速通道资格；(ii) SP-103（利多卡因外用贴剂）5.4% (“SP-103”)，是 ZTlido 产品的下一代三倍剂量配方，用于治疗急性疼痛，Scilex 近期已完成针对急性腰痛的 2 期临床试验。 SP-103 已获得 FDA 关于治疗腰痛的快速通道资格。(iii) SP-104 (4.5 毫克低剂量盐酸纳曲酮缓释胶囊，简称 “SP-104”)，一款新型低剂量盐酸纳曲酮缓释制剂，目前正在研究其对纤维肌痛的治疗作用。

Scilex 总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托。 如需了解更多信息，请访问 www.scilexholding.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含涉及各种风险和不确定性的前瞻性陈述。 前瞻性陈述指关于非历史事实的陈述，通常使用表示预计未来事件或结果的词汇，例如“相信”、“可能”、“将要”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“将会”、“计划”、“预计”、“潜力”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”或此类词语的变体，或具有类似含义的表述。 这些前瞻性陈述包括但不限于关于以下内容的陈述：未来事件；公司与 Scilex 之间的许可协议；制药行业药品销售和诊断产品销售领域约有 2 万亿美元的资产具有代币化潜力；Datavault AI 有能力支持 Scilex 借助其平台实现生物技术资产的安全代币化、交易和变现；有望创建制药交易平台；预期制药行业药品销售和诊断产品销售领域的代币化机遇（包括机遇规模）；Datavault AI 的未来机遇、业务战略、长期目标和商业化计划；当前和未来可能研发的技术、计划开展的研发工作及潜在获批情况；以及市场接受潜力和相关市场机遇，以及其他非历史事实的陈述。 这些陈述基于管理层当前的预期，并非实际业绩预测。 这些前瞻性陈述仅供说明目的，不得被任何投资者作为或依赖为对事实或可能性的担保、保证、预测或确定性陈述。 实际事件和情况难以预测或不可能预测，且异于假设。 许多实际事件和情况不在 Datavault AI 的控制范围内。 这些陈述受与 Datavault AI 业务相关的诸多风险和不确定性的影响，实际结果可能存在重大差异。 这些风险和不确定性包括但不限于：整体经济、政治及商业环境；Datavault AI 能否实现该许可协议以及与 Scilex 之间的其他拟定交易的收益，包括未来的财务与经营业绩；与双方可能因与 Scilex 之间的拟定交易（包括该许可协议）而卷入的任何法律程序结果相关的风险；与 Scilex 之间的拟定交易可能干扰当前计划与运营；Datavault AI 的研发技术以及成功推动产品上市的能力；Datavault AI 实现盈利性增长、管理增长规模及留住核心员工的能力；Datavault AI 研发的潜在技术可能无法按预期时间推进或获得所需审批（甚至完全无法推进或获批）的风险；与监管路径不确定性相关的风险；Datavault AI 可能高估了目标市场规模、市场对新技术的接受意愿或合作机会的风险；可能无法重现过往业绩的风险；监管及知识产权相关风险；无法实现与 Scilex 之间的拟定交易的收益的风险；Datavault AI 未从制药交易平台中获益的风险；以及 Datavault AI 不时向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的文件中提及的其他风险和不确定性。 可能还存在 Datavault AI 当前不知道的其他风险，或 Datavault AI 目前认为不重要的风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述所包含的内容存在差异。 此外，前瞻性陈述反映了 Datavault AI 截至本通讯发布之日对未来事件和看法的预期、计划或预测。 Datavault AI 预计后续事件和发展将导致此类评估发生变化。 然而，尽管 Datavault AI 可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但 Datavault AI 明确表示不承担更新任何前瞻性陈述的义务。 这些前瞻性陈述不应被视为 Datavault AI 在本通讯发布日期之后任何日期的评估。 因此，敬请投资者谨慎对待这些前瞻性陈述，避免过度依赖。

