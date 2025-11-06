Datavault AI Inc. 宣佈與 Scilex Holding Company 簽署價值 1,000 萬美元的全球專屬授權協議，用於基因組學、DNA 數據、診斷法、治療學、遺傳學及藥物資訊等現實世界資產（RWA）的代幣化和盈利化

費城, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 IBN -- Datavault AI Inc.（簡稱「Datavault AI」或「該公司」）（Nasdaq: DVLT）是專注於數據盈利化、資產代幣化及安全數碼市場的 AI 驅動區塊鏈解決方案頂尖機構，今天宣佈已授予 Scilex Holding Company（Nasdaq: SCLX）一項包含再授權權利的全球專屬授權，適用於 Datavault AI 專利的人工智能驅動科技。 此授權專為生物科技及生物製藥行業度身訂造，讓 Scilex 得以建立及營運一個生物科技交易平台。 Scilex 可以善用 Datavault AI 先進的數據平台，推動基因組和 DNA 數據、診斷和治療產品、基因資訊及藥物數據等生物科技資產的安全代幣化、交易和盈利化。 此協議標誌著生物科技創新商業化過程中的重大進展，並直接建基於 Datavault AI 在高效能運算和數據驅動解決方案領域的成熟專業知識。

Datavault AI 相信，這項技術有潛力擴展為一個製藥業交易平台，透過實現高效率、安全的資產管理和盈利化，為製藥業帶來革新。

Datavault AI 估計，製藥銷售與診斷銷售可以進行約 2 萬億美元的代幣化1，亦認為在此類交易平台上進行代幣化，可為企業提供一種替代方案，獲得診斷及治療產品進行發展和商業化的非攤薄性融資。

此授權協議突顯了 Datavault AI 強大的知識產權組合，當中包括一項主要的待審專利「Platform and Method for Tokenizing DNA Data」（美國專利申請編號 17/941,623），該專利建立了一套用於敏感基因資料代幣化和交換的安全架構。 這項技術由一系列已獲發及待審的專利權所支持，而這些專利為生物科技交易平台提供了動力，例如：

已獲發專利 ：「Platform for Management of User Data」（美國專利編號： 11,593,515；11,960,622；12,100,025）及其後續專利，支援安全的數據處理及盈利化。

：「Platform for Management of User Data」（美國專利編號： 11,593,515；11,960,622；12,100,025）及其後續專利，支援安全的數據處理及盈利化。 已獲發專利 ：「Portfolio Driven Targeted Advertising Network, System, and Method」（美國專利編號：11,315,150），促進交易生態系統內以數據為導向的目標定位。

：「Portfolio Driven Targeted Advertising Network, System, and Method」（美國專利編號：11,315,150），促進交易生態系統內以數據為導向的目標定位。 待審專利 ：「System and Method for Tokenized Minting, Authentication, and Utilization of Assets」（美國專利申請編號：17/842,139），實現生物科技資產代幣化。

：「System and Method for Tokenized Minting, Authentication, and Utilization of Assets」（美國專利申請編號：17/842,139），實現生物科技資產代幣化。 待審專利 ：「Platform and Method for Tokenization of Corporate Data」（美國專利申請編號：17/941,550），可應用於生物科技數據集。

：「Platform and Method for Tokenization of Corporate Data」（美國專利申請編號：17/941,550），可應用於生物科技數據集。 待審專利 ：「System and Method for Tokenized Licensing of Content」（美國專利申請編號：17/842,328），用於生物科技知識產權（IP）授權。

：「System and Method for Tokenized Licensing of Content」（美國專利申請編號：17/842,328），用於生物科技知識產權（IP）授權。 待審專利 ：「System and Method for Tokenized Affiliate Marketing」（美國專利申請編號：17/842,265），用於促進生物科技合作。

：「System and Method for Tokenized Affiliate Marketing」（美國專利申請編號：17/842,265），用於促進生物科技合作。 待審專利 ：「System and Method for Funding a Virtual Location」（美國專利申請編號：17/842,220），應用於虛擬生物科技交易市集。

：「System and Method for Funding a Virtual Location」（美國專利申請編號：17/842,220），應用於虛擬生物科技交易市集。 待審專利 ：「System and Method for Tokenized Event Management」（美國專利申請編號：19/248,284），用於生物科技活動和合作。

：「System and Method for Tokenized Event Management」（美國專利申請編號：19/248,284），用於生物科技活動和合作。 待審專利：「System and Method for Registering Claims of Ownership Rights」（美國專利申請編號：18/412,128），確保在數據交易中有可驗證的擁有權。



這些創新共同為生物科技交易平台構成了安全而且具效率的核心支柱，在維持合規性和私隱性的同時，亦實現了生物科技數據資產的代幣化、估值和交易。

正如在 2025 年 6 月 17 日的新聞稿中所發佈，Datavault AI 與 Brookhaven National Laboratory（布魯克黑文國家實驗室）早前合作，讓我們於生物燃料研究中運用以人工智能驅動的超級運算功能，採用高效能的運算模型來提升甘藍型油菜（芥花籽）的脂肪酸代謝效率；以此為基礎，這次授權將我們久經驗證的人工智能及數據盈利化技術擴展至更廣泛的生物科技應用範疇。 較早前，我們在 2024 年 9 月 16 日的公告中，於紐約州數碼峰會（New York State Digital Summit）上重點介紹了生物能源數碼分身平台（Bioenergy Digital Twins Platform），強調以即時數據同步與機器學習整合，推進生物能源的發展。

根據協議條款，Datavault AI 將分四期收取等值且不可退還的預付授權費用，每期為 250 萬美元。Scilex 須於 2025 年 12 月 31 日、2026 年 3 月 31 日、2026 年 6 月 30 日及 2026 年 9 月 30 日或之前繳付。 此外，當 Scilex 銷售額達到某些里程碑時，Datavault AI 可獲得總額高達 25.5 億美元的銷售里程碑收益。

授權條款

根據協議條款，Datavault AI 將分四期收取等值且不可退還的預付授權費用，每期為 250 萬美元。Scilex 須於 2025 年 12 月 31 日、2026 年 3 月 31 日、2026 年 6 月 30 日及 2026 年 9 月 30 日或之前繳付。 此外，當 Scilex 銷售額達到某些里程碑時，Datavault AI 可獲得總額高達 25.5 億美元的銷售里程碑收益。

欲了解更多關於 Datavault AI 的資訊，請瀏覽 www.dvlt.ai。

關於 Datavault AI Inc.

Datavault AI™（Nasdaq: DVLT）正引領 AI 驅動的數據體驗、估值及資產盈利化發展。 該公司的雲端平台提供全方位解決方案，重點整合聲學科學與數據科學部門的合作優勢。 Datavault AI 聲學科學部門擁有 WiSA®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，以及行內首創的空間多通道無線高清 (HD) 音訊傳輸技術，其知識產權 (IP) 涵蓋音訊時序、同步及多通道干擾消除。 數據科學部門借助高效能運算技術，提供體驗數據感知、估值及安全盈利化的解決方案。 Datavault AI 雲端平台提供滿足多個行業，包括運動與娛樂、活動與場地、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健及能源等領域的高效能運算（HPC）軟件授權。 Information Data Exchange®（IDE）實現數碼分身，透過將實體物件安全連結至不可更改的元數據物件，授權姓名、形象及肖像（NIL）的使用，促進秉持道德且負責任的人工智能發展。 Datavault AI 技術套件可完全度身打造，提供人工智能及機器學習（ML）自動化、第三方整合、詳細分析與數據、市場推廣自動化及廣告監測功能。 公司總部位於賓夕凡尼亞州費城。

關於 Scilex Holding Company

Scilex 是一間以創新為主的收入型公司，專注於非鴉片類鎮痛產品的收購、開發及商業化，用於治療急性和慢性痛症，以及神經退化性和心血管代謝疾病。 Scilex 致力利用非鴉片類藥物療法，治療急性和慢性的痛症患者，以應對適應症未獲得滿足的巨大需求和龐大的市場機遇，為推進及改善患者的治療效果作出貢獻。 Scilex 的商業產品包括：(i) ZTlido®（利多卡因外用系統）1.8%，這是一種利多卡因外用產品的處方藥物，已獲得美國食品藥物管理局（簡稱「FDA」）的批准，用於紓緩與帶狀疱疹後神經痛（postherpetic neuralgia，一種帶狀疱疹後的神經疼痛形式）相關的神經病理疼痛；(ii) ELYXYB®，是一種潛在的一線治療藥物，亦是唯一獲得 FDA 批准可即時使用的口服液，適用於治療成人急性偏頭痛（不論是否有先兆）；(iii) Gloperba®，是首款兼唯一的液態口服型抗痛風症藥物秋水仙鹼，適用於成人預防急性痛風發作。 此外，Scilex 公司尚有三款候選產品：(i) SP-102（10 毫克，磷酸地塞米松鈉黏稠凝膠）（「SEMDEXA™」或「SP-102」），該產品由 Semnur（由 Scilex 主要控股的附屬公司）擁有，是一種新型黏性凝膠製劑，含有廣泛使用的皮質類固醇，用於硬膜外注射以治療腰骶神經根痛或坐骨神經痛。Scilex 已完成此產品的第 3 期研究，並於 2017 年取得 FDA 的快速通道資格； (ii) SP-103（利多卡因外用系統）5.4%（「SP-103」），是具有三倍強效的新一代 ZTlido 製劑，用於治療急性疼痛。 Scilex 近期已完成此產品治療急性下背痛的第 2 期臨床試驗，而 SP-103 已獲得 FDA 授予的下背痛快速通道資格；以及 (iii) SP-104（4.5 毫克，低劑量鹽酸納曲酮緩釋膠囊）（「SP-104」），是一種新型低劑量緩釋的鹽酸納曲酮，目前正處於開發階段，用於治療纖維肌痛。

Scilex 總部設於加州帕羅奧圖。 欲了解更多資訊，請瀏覽 www.scilexholding.com。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含涉及風險與不確定性的前瞻性陳述。 前瞻性陳述是指並非屬於歷史事實的陳述，可能使用表達適用於未來事件或結果的預測性詞語，例如「相信」、「可能」、「將要」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「期望」、「應該」、「將會」、「規劃」、「預料」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」或此類詞語的變化形式，或具有類似含義的表達方式。 這些前瞻性陳述包括但不限於對未來事件的陳述、公司與 Scilex 的授權協議、對製藥銷售及診斷銷售進行約 2 萬億美元代幣化的潛在機會、Datavault AI 協助 Scilex 善用其平台而為生物科技資產進行安全代幣化、交易與盈利化的能力、建立製藥業交易平台的可能性、對製藥銷售與診斷銷售進行代幣化機會的期望，包括有關機會的規模、Datavault AI 未來的機遇、其業務策略、長遠目標及商業化計劃、現時與未來的科技、規劃發展及潛在獲得的批核，以及市場接納與相關市場機遇的潛力，乃至其他並非歷史事實的陳述。 這些陳述基於公司管理層的當前預期，而非對實際業績的預測。 這些前瞻性陳述僅供説明目的，不擬被任何投資者用作且不得被他們依賴作為對事實或可能性的擔保、保證、預測或確鑿陳述。 實際事件和情況難以甚至不可能預測，也會與假設不同。 許多實際事件和情況不在 Datavault AI 的控制範圍內。 此等陳述受到多項與 Datavault AI 業務相關的風險及不確定因素所影響，而且實際結果可能出現重大差異。 這些風險及不確定因素，包括但不限於一般經濟、政治及業務狀況；Datavault AI 實現與 Scilex 所簽訂授權協議及其他擬議交易所帶來效益的能力，包括未來的財務與營運成果；可能與 Scilex 擬議交易（包括授權協議）相關的法律訴訟結果所帶來的風險；與 Scilex 擬議交易擾亂現有計劃及營運的風險；Datavault AI 發展與成功將多項技術引入市場的能力；Datavault AI 發展與管理增長以獲得利潤以及留住其重要員工的能力；Datavault AI 所開發的潛在技術有可能無法按預期進展或獲得所需的批核，甚至可能完全無法獲得進展或批核；與監管途徑不確定性相關的風險；Datavault AI 可能高估目標市場規模、採用新技術的意願或合作夥伴的關係；先前成果可能無法重現的風險；監管與知識產權的風險；與 Scilex 的擬議交易未能實現所預期效益的風險；Datavault AI 無法從製藥交易平台獲益的風險；以及 Datavault AI 於提交予美國證券交易委員會（SEC）之文件中，不時指出的其他風險與不確定因素。 尚有其他 Datavault AI 目前未知的風險，或 Datavault AI 目前認為並非重大的風險，繼而可能導致實際結果與前瞻性陳述中所載的結果存在差異。 另外，前瞻性陳述反映了截至這份新聞稿發佈之日，Datavault AI 對未來事件的期望、計劃、預測以及觀點。 Datavault AI 預計後續的事件和發展會令此類評估發生變化。 然而，儘管 Datavault AI 可能會選擇在未來某個時點更新這些前瞻性陳述，惟 Datavault AI 特此聲明不承擔任何更新義務。 這些前瞻性陳述不應被依賴作為在本新聞稿發出日期之後，在任何日期代表 Datavault AI 的評估。 因此，我們提醒投資者不應過度依賴這些前瞻性陳述。

企業傳訊

IBN

德州奧斯汀

www.InvestorBrandNetwork.com

辦事處電話：512.354.7000

Editor@InvestorBrandNetwork.com

媒體查詢：

marketing@dvlt.ai

網頁：www.dvlt.ai

1 參考資料

藥物銷售數據來源

全球藥物銷售數據主要來自 IQVIA Institute（昆泰艾美仕研究所）關於全球藥物支出的報告，為保持一致性，撇除了新冠疫苗及治療藥物。 主要參考來源列出如下：

The Global Use of Medicines Outlook Through 2029 - IQVIA Institute（發佈於 2025 年 6 月 26 日）。 此報告提供 2020-2024 年的歷史性開支數字，以及至 2029 年的預測數字，當中包括 5-8% 的複合年增長率預測。 網址：https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports-and-publications/reports/the-global-use-of-medicines-outlook-through-2029

The Global Use of Medicines 2025: Outlook to 2029（PDF 簡報）- IQVIA（發佈於 2025 年 8 月 27 日）。 內容包括過去五年增長 38% 的詳細資料，以及未來預測。 網址：https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/events/presentation_global-meds-webinar_public.pdf

Global Medicine Spending and Usage Trends - IQVIA。 內容概述 2024 年突破 1.1 萬億美元的預測，年增長率為 2-5%。 網址：https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports-and-publications/reports/global-medicine-spending-and-usage-trends





診斷銷售數據來源

全球體外診斷（IVD）市場銷售的數據編纂自市場研究報告，根據觀察得來的複合年增長率（CAGR，由 2020-2024 年約為 6.9%）作出預測。 IQVIA 提供定性的洞察見解，但為保準確性，定量數據則參考了其他行業的分析資料進行交叉比對。 主要參考來源列出如下：