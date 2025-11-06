L’ASPQ précise les conclusions sur le financement de la santé publique

MONTRÉAL, 06 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) et les auteurs du rapport Mesurer la dépense de santé publique au Québec et dans les provinces canadiennes : une analyse comparative, publié en mai 2025, souhaitent apporter des précisions importantes sur l’interprétation des données portant sur le financement de la santé publique dans les provinces canadiennes.

L’ASPQ salue la volonté des chercheurs de rassembler les investissements québécois en matière de prévention à travers cette étude. Savoir où et comment ces investissements sont utilisés permet en effet d’avoir un portrait plus juste des implications du gouvernement pour prévenir et réduire les maladies, de même que d’identifier les acteurs qui font une différence. Alors que la Stratégie nationale de prévention en santé 2025-2035 se déclinera prochainement en plan d’action, cette réflexion arrive à point nommé et constitue un point fort de cette étude.

L’étude offre une relecture des données de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) et souligne que les dépenses en santé publique du Québec se rapprochent davantage de celles des autres provinces qu’on ne le croyait auparavant. Toutefois, l’ASPQ et les auteurs du rapport tiennent à rappeler que ces résultats doivent être interprétés avec prudence, étant donné l’opacité des données dans d’autres provinces canadiennes, notamment l’Ontario et la Colombie-Britannique.

Des données incomplètes qui limitent les comparaisons

L’analyse des chercheurs a démontré que les estimations de l’ICIS tendent à surestimer la dépense de santé publique dans plusieurs provinces, rendant les comparaisons interprovinciales particulièrement complexes.

En revanche, il demeure difficile d’obtenir un chiffre réellement comparable, puisque les données disponibles et les définitions budgétaires varient considérablement d’un territoire à l’autre. Le rapport souligne ainsi la nécessité d’un cadre méthodologique plus rigoureux et plus transparent pour mesurer et comparer les efforts en santé publique à travers le pays.

La santé publique reste sous-financée

Pour Thomas Bastien, directeur général de l’ASPQ, il est important de rappeler que, quelle que soit la méthode de calcul, la santé publique demeure sous-financée au Québec, comme ailleurs au pays. « Les comparaisons interprovinciales sont utiles, mais elles ne doivent pas détourner le regard du principal enjeu : celui du sous-financement chronique de la santé publique. Il faut accroître durablement cette enveloppe, pour le bien des Québécois·es et pour la résilience de notre système de santé », souligne M. Bastien.

