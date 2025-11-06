HDSN poursuit sa croissance

HDSN, acteur français spécialisé dans la conception et la fabrication de capteurs prédictifs, confirme le succès de son offre et annonce avoir déployé plus de 30 000 capteurs depuis sa mise sur le marché il y a 7 ans.

La solution de prévention prédictive E-PREDICT de la société HDSN détecte les changements d’environnement dans les armoires électriques, garantissant une intervention rapide avant tout incident. Cela permet d’éviter les pannes ou départs de feu et de sécuriser les installations électriques grâce à une technologie avancée certifiée par le CNPP au niveau international.

Des capteurs déployés dans les secteurs stratégiques

Au-delà du nombre conséquent de dispositifs déployés, HDSN a su également démontrer la haute performance de ses solutions E-PREDICT en les positionnant auprès de structures stratégiques évoluant dans les secteurs des Datacenters, de la Marine ou encore de l’industrie. À noter également les nombreux partenariats conclus avec des acteurs de premier plan dans le secteur de l’assurance par exemple.

Christophe Pottier chez HDSN « L’approche prédictive est devenue un levier stratégique de performance, de sécurité et de durabilité. Réduction des pertes d’exploitation, continuité d’activité, sécurisation du capital assuré : un choix gagnant pour les entreprises… et leurs assureurs. Seulement sept ans après la mise sur le marché d’E-PREDICT, la seule technologie à base d’IA certifiée, nous sommes fiers d’annoncer le déploiement du 30 000e dispositif sorti de nos chaînes de fabrication. »

Au regard de ces éléments, HDSN va lancer sa nouvelle stratégie de croissance afin de renforcer ses positions dans ses marchés historiques et conquérir de nouveaux secteurs. Dans ce contexte, une nouvelle tranche d’investissement importante est lancée pour accroitre les efforts de R&D afin d’étoffer la gamme E-PREDICT.

Frédéric Bonnard chez HDSN « Les récents succès remportés suite au lancement de notre division maritime nous montrent qu’il est possible d’étendre l’usage de notre offre à de nouveaux secteurs d’activité comme par exemple les armoires de recharges d’appareils électroportatifs. Nous étudions d’ores et déjà de nouvelles opportunités et pensons faire évoluer notre organisation pour répondre toujours mieux aux nouveaux besoins de nos clients. »