Les résultats de Bombardier pour le troisième trimestre de 2025 témoignent du rythme soutenu des commandes et de hausses importantes des revenus, des livraisons, des activités de service et des flux de trésorerie disponibles

Les revenus du troisième trimestre ont augmenté de 11 % par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent pour s’établir à 2,3 milliards $, grâce aux revenus de 590 millions $ tirés des activités de service, une hausse de 12 % par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent, et à la livraison de 34 avions, soit 4 unités de plus qu’au trimestre correspondant de 2024.

Le RAIIA ajusté (1) s’est élevé à 356 millions $ pour le troisième trimestre, une augmentation de 16 % par rapport à celui de la période correspondante de l’exercice précédent. La marge RAIIA ajustée (2) s’est établie à 15,4 %, une amélioration de 60 points de base. Le RAII comme présenté pour le trimestre s’est fixé à 227 millions $.

s’est élevé à 356 millions $ pour le troisième trimestre, une augmentation de 16 % par rapport à celui de la période correspondante de l’exercice précédent. La marge RAIIA ajustée s’est établie à 15,4 %, une amélioration de 60 points de base. Le RAII comme présenté pour le trimestre s’est fixé à 227 millions $. Le résultat net ajusté (1) a été de 129 millions $, en hausse de 59 % par rapport à celui de la période correspondante de l’exercice précédent, et le résultat net (3) a été de 85 millions $. Le RPA ajusté (2) a été positif, atteignant 1,21 $ pour le troisième trimestre, tandis que le RPA dilué (3) s’est établi à 0,77 $.

a été de 129 millions $, en hausse de 59 % par rapport à celui de la période correspondante de l’exercice précédent, et le résultat net a été de 85 millions $. Le RPA ajusté a été positif, atteignant 1,21 $ pour le troisième trimestre, tandis que le RPA dilué s’est établi à 0,77 $. Des flux de trésorerie disponibles (1) solides de 152 millions $ ont été générés, une amélioration de 279 millions $ par rapport à ceux du trimestre correspondant de l’exercice précédent; les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (3) et les additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles (4) ont atteint respectivement 190 millions $ et 38 millions $.

solides de 152 millions $ ont été générés, une amélioration de 279 millions $ par rapport à ceux du trimestre correspondant de l’exercice précédent; les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles et les additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles ont atteint respectivement 190 millions $ et 38 millions $. Le carnet de commandes (5) totalisait 16,6 milliards $ au 30 septembre 2025, reflétant un ratio de nouvelles commandes sur livraisons unitaires (6) de 1,3 pour le trimestre.

totalisait 16,6 milliards $ au 30 septembre 2025, reflétant un ratio de nouvelles commandes sur livraisons unitaires de 1,3 pour le trimestre. Les liquidités disponibles (1) sont demeurées solides à 1,6 milliard $, y compris la trésorerie et les équivalents de trésorerie de 1,2 milliard $ au 30 septembre 2025. Les initiatives de désendettement se poursuivent en novembre avec l’annonce du remboursement d’approximativement 100 millions $ de la dette, dont la date du remboursement est fixée au 3 décembre 2025.

sont demeurées solides à 1,6 milliard $, y compris la trésorerie et les équivalents de trésorerie de 1,2 milliard $ au 30 septembre 2025. Les initiatives de désendettement se poursuivent en novembre avec l’annonce du remboursement d’approximativement 100 millions $ de la dette, dont la date du remboursement est fixée au 3 décembre 2025. Les résultats pour le trimestre confirment que la Société est en voie d’atteindre ses prévisions pour l’exercice complet(7).



Tous les montants dans ce communiqué de presse sont en dollars américains, sauf indication contraire.

Les montants dans les tableaux sont en millions, sauf les montants par action, sauf indication contraire.

MONTRÉAL, 06 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Inc. (TSX : BBD.B) a dévoilé aujourd’hui de solides résultats financiers pour le troisième trimestre de 2025, alors que les principaux indicateurs affichent une forte progression par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent. Les résultats soulignent la capacité de l’entreprise à maintenir un niveau de performance élevé, tout en plaçant l’équipe dans une excellente position pour atteindre les prévisions pour l’exercice complet(7). Le troisième trimestre a été marqué par une forte croissance des activités de service, ainsi que par le lancement d’une nouvelle initiative d’expansion visant à accroître la présence de l’entreprise aux États-Unis. L’augmentation des livraisons et la vigueur soutenue du carnet de commandes ont toutes deux mis en relief la demande solide et continue à l’égard des produits de Bombardier.

« Les résultats de Bombardier au troisième trimestre, marqués par une croissance à deux chiffres, voire supérieure, pour tous les indicateurs clés, témoignent de la détermination sans faille de toute l’équipe à mettre en œuvre notre plan et à soutenir nos clients. Nous avons enregistré une forte amélioration de nos flux de trésorerie par rapport au même trimestre de l’exercice précédent, grâce à une demande soutenue de la part des clients, à l’efficacité de nos opérations et à la forte adoption de nos programmes de pièces et de services, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Nous entamons la dernière ligne droite de 2025 avec un excellent élan sur tous les plans. L’avion Global 8000, certifié cette semaine par Transports Canada, est le jet d’affaires le plus rapide du monde, établissant de nouvelles références dans l’industrie avec une vitesse maximale de Mach 0,95 et une altitude en cabine de 2 691 pi. Son entrée en service est toujours prévue cette année. Notre réseau de service est constamment occupé et en pleine expansion au Moyen-Orient et aux États-Unis. Enfin, notre équipe de défense est bien placée pour augmenter sa part de livraisons à court terme. L’équipe Bombardier est en bonne voie pour terminer l’année en force. »

Hausse des revenus, des livraisons d’avions et des activités de service

L’entreprise a généré des revenus de 2,3 milliards $ pour le troisième trimestre, reflétant une croissance de 11 % par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent. La composition des livraisons a compté davantage d’avions Global que d’avions Challenger, avec un total de 34 avions livrés.

Bombardier a dégagé des revenus de 590 millions $ de ses activités de service, reflétant une croissance de 12 % par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent. Ce segment continue d’afficher une performance élevée et un potentiel de croissance encore plus important. En août, l’entreprise a dévoilé une initiative d’expansion majeure en plusieurs phases aux États-Unis, la première phase étant le nouveau centre de service à Fort Wayne, dans l’Indiana, annoncé en octobre 2025.

Le RAIIA ajusté(1) s’est élevé à 356 millions $ pour le troisième trimestre, une augmentation de 16 % par rapport à celui de la période correspondante de l’exercice précédent. La marge RAIIA ajustée(2) s’est établie à 15,4 %, une amélioration de 60 points de base par rapport à celle de la période correspondante de l’exercice précédent. Cette amélioration est attribuable aux 4 livraisons d’avions supplémentaires, à la composition favorable des livraisons et à l’augmentation du contenu lié à la défense, le tout en partie contrebalancé par des coûts transitoires liés à la chaîne d’approvisionnement. Le RAII comme présenté pour le troisième trimestre s’est fixé à 227 millions $. Le RPA ajusté(2) a été positif, se situant à 1,21 $ pour le troisième trimestre, tandis que le RPA dilué(3) s’est établi à 0,77 $.

Amélioration importante des flux de trésorerie disponibles

L’entreprise a généré des flux de trésorerie disponibles(1) de 152 millions $ pour le trimestre, une amélioration impressionnante de 279 millions $ en regard de ceux du trimestre correspondant de l’exercice précédent. Cette amélioration s’explique par l’augmentation des avances des clients, le rythme soutenu des commandes, la baisse des investissements dans les stocks et les revenus supplémentaires. Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles(3) et les additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles(4) ont atteint respectivement 190 millions $ et 38 millions $.

Solidité constante du carnet de commandes

Le carnet de commandes(5) a augmenté de 0,5 milliard $ au cours du trimestre, atteignant 16,6 milliards $ au 30 septembre 2025. Le carnet de commandes(5) s’est maintenu à son plus haut sommet en 5 ans, soutenu par un fort volume de commandes qui reflétait un ratio de nouvelles commandes sur livraisons unitaires(6) de 1,3 à la fin du trimestre.

Mesures soutenues pour améliorer le bilan

L’entreprise a maintenu son approche rigoureuse en matière de désendettement, refinançant avec succès une tranche de 250 millions $ de la dette au cours du trimestre, en plus d’annoncer, en novembre, le remboursement d’une autre tranche d’approximativement 100 millions $ de la dette, dont la date du remboursement est fixée au 3 décembre 2025. S’appuyant sur ses efforts pour renforcer le bilan, Bombardier a prolongé les échéances et réduit le coût moyen de la dette. Les liquidités disponibles(1) sont demeurées solides à 1,6 milliard $, y compris la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisant 1,2 milliard $ au 30 septembre 2025.

(1) Mesure financière non conforme aux PCGR. Une mesure financière non conforme aux PCGR ne constitue pas une mesure financière normalisée selon le référentiel d’information financière appliqué pour établir nos états financiers et pourrait ne pas être comparable à des mesures financières similaires présentées par d’autres émetteurs. Se reporter à la rubrique Mise en garde relative aux mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du présent communiqué de presse et à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du Rapport financier intermédiaire de la Société pour le trimestre clos le 30 septembre 2025 (« rapport de gestion ») pour la définition de ces indicateurs et pour le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS. (2) Ratio financier non conforme aux PCGR. Un ratio financier non conforme aux PCGR ne constitue pas une mesure financière normalisée selon le référentiel d’information financière appliqué pour établir nos états financiers et pourrait ne pas être comparable à des mesures financières similaires présentées par d’autres émetteurs. Se reporter à la rubrique Mise en garde relative aux mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du présent communiqué de presse et à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion pour la définition de ces indicateurs et pour le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS. (3) Liés aux activités poursuivies seulement. (4) Mesure financière supplémentaire. Se reporter à la rubrique Mise en garde relative aux mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du présent communiqué de presse et à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion pour la définition de ces indicateurs. (5) Défini comme les nouvelles commandes nettes d’avions en unités sur le nombre de livraisons d’avions en unités. (6) Représente le carnet de commandes pour la fabrication et la prestation de services. (7) Énoncé prospectif. Se reporter à la mise en garde liée aux énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse et à la rubrique Énoncés prospectifs - Hypothèses dans le rapport de gestion pour plus de détails.

RÉSULTATS

Résultats du trimestre Trimestres clos les 30 septembre 2025 2024 Écart Revenus 2 307 $ 2 073 $ 11 % RAIIA ajusté(1) 356 $ 307 $ 16 % Marge RAIIA ajustée(2) 15,4 % 14,8 % 60 pdb RAII ajusté(1) 227 $ 201 $ 13 % Marge RAII ajustée(2) 9,8 % 9,7 % 10 pdb RAII 227 $ 201 $ 13 % Marge RAII(3) 9,8 % 9,7 % 10 pdb Résultat net des activités poursuivies 85 $ 117 $ (32 ) $ Résultat net des activités abandonnées(4) (32 ) $

— $ (32 ) $ Résultat net 53 $ 117 $ (64 ) $ RPA dilué des activités poursuivies (en dollars) 0,77 $ 1,09 $ (0,32 ) $ RPA dilué des activités abandonnées (en dollars)(4) (0,32 ) $

0,00 $ (0,32 ) $ 0,45 $ 1,09 $ (0,64 ) $ Résultat net ajusté(1) 129 $ 81 $ 48 $ RPA ajusté (en dollars)(2) 1,21 $ 0,74 $ 0,47 $ Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles(5) 190 $ (81 ) $ 271 $ Additions nettes aux immobilisations

corporelles et incorporelles(3) (38 ) $

(46 ) $ 8 $ Flux de trésorerie disponibles (utilisation)(1) 152 $ (127 ) $ 279 $ Aux 30 septembre 2025

31 décembre 2024

Écart Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 182 $ 1 653 $ (28 ) % Liquidités disponibles(1) 1 632 $ 2 082 $ (22 ) % Carnet de commandes (en milliards de dollars)(6) 16,6 $ 14,4 $ 15 %



pdb : points de base

(1) Mesure financière non conforme aux PCGR. Une mesure financière non conforme aux PCGR ne constitue pas une mesure financière normalisée selon le référentiel d’information financière appliqué pour établir nos états financiers et il pourrait être impossible de la comparer à des mesures financières similaires présentées par d’autres émetteurs. Se reporter à la rubrique Mise en garde relative aux mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du présent communiqué de presse et à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion pour la définition de ces indicateurs et pour le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS. (2) Ratio financier non conforme aux PCGR. Un ratio financier non conforme aux PCGR ne constitue pas une mesure financière normalisée selon le référentiel d’information financière appliqué pour établir nos états financiers et il pourrait être impossible de le comparer à des mesures financières similaires présentées par d’autres émetteurs. Se reporter à la rubrique Mise en garde relative aux mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du présent communiqué de presse et à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion pour la définition de ces indicateurs et pour le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS. (3) Mesure financière supplémentaire. Se reporter à la rubrique Mise en garde relative aux mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du présent communiqué de presse et à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion pour la définition de ces indicateurs. (4) Activités abandonnées liées à la vente du secteur Transport. Les charges comptabilisées dans les activités abandonnées pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2025 ont principalement trait à une modification apportée aux estimations d’une provision pour honoraires professionnels. (5) Liés aux activités poursuivies seulement. (6) Représente le carnet de commandes pour la fabrication et la prestation de services.

À propos de Bombardier



Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.



Information



Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com .

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com . Suivez-nous sur X @Bombardier.

Bombardier, Challenger, Global et Global 8000 sont des marques déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Ressources pour les médias

Formulaire générique de relations médias



Francis Richer de La Flèche

Vice-président, Planification financière et

Relations avec les investisseurs

Bombardier

Tél. +1 514 240-9649 Mark Masluch

Directeur principal, Communications

Bombardier

Tél. +1 514 855-7167

Le rapport de gestion et les états financiers consolidés intermédiaires sont disponibles sur ri.bombardier.com .

MISE EN GARDE RELATIVE AUX MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

Ce communiqué de presse repose sur les résultats établis selon les IFRS et sur les mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières suivantes :



Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières Mesures financières non conformes aux PCGR RAII ajusté RAII compte non tenu de certains éléments qui ne reflètent pas le rendement de base de la Société ou dont la présentation distincte permet aux utilisateurs des états financiers consolidés de mieux comprendre les résultats de la Société pour la période. Ces éléments comprennent les charges de restructuration (reprises), la perte liée (le gain lié) à une cession d’activités, la dépréciation et cessation d’un programme (reprises), certains éléments ponctuels liés aux régimes de retraite inclus dans les autres charges (revenus), comme la perte (le gain) sur l’achat de rentes de retraite, et les créances légales non commerciales. RAIIA ajusté RAII ajusté, plus la dotation aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles. Résultat net ajusté Résultat net des activités poursuivies, compte non tenu des charges de restructuration (reprises), de la perte liée (du gain lié) à une cession d’activités, de la dépréciation et cessation d’un programme (reprises), de certains éléments ponctuels liés aux régimes de retraite inclus dans les autres charges (revenus), comme la perte (le gain) sur l’achat de rentes de retraite, les créances légales non commerciales, certains gains nets ou pertes nettes découlant des modifications d’évaluation des provisions ou des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net, la désactualisation des obligations nettes au titre des avantages de retraite, les pertes (gains) sur remboursement de dette à long terme, les variations des taux d’actualisation des provisions et l’incidence fiscale connexe de ces éléments. Flux de trésorerie disponibles (utilisation) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles – activités poursuivies, diminués des additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles. Liquidités disponibles Trésorerie et équivalents de trésorerie, plus les montants disponibles en vertu des facilités de crédit. Ratios financiers non conformes aux PCGR RPA ajusté RPA calculé d’après le résultat net ajusté attribuable aux détenteurs d’instruments de capitaux propres de Bombardier Inc. au moyen de la méthode du rachat d’actions en tenant compte de l’exercice de tous les facteurs de dilution. Marge RAII ajustée RAII ajusté, en pourcentage des revenus totaux. Marge RAIIA ajustée RAIIA ajusté, en pourcentage des revenus totaux. Mesures financières supplémentaires Marge RAII RAII, en pourcentage des revenus totaux. Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles Additions aux immobilisations corporelles et incorporelles diminuées du produit de la cession d’immobilisations corporelles et incorporelles.



Les mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières sont des mesures tirées principalement des états financiers consolidés, mais ne sont pas des mesures financières normalisées selon le référentiel d’information financière appliqué pour établir nos états financiers. Par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures financières non conformes aux PCGR et à d’autres mesures financières similaires utilisées par d’autres émetteurs. L’exclusion de certains éléments des mesures de rendement non conformes aux PCGR ou autres mesures financières ne signifie pas que ces éléments sont nécessairement ponctuels.

RAII ajusté

Le RAII ajusté est défini comme le RAII compte non tenu de certains éléments qui ne reflètent pas le rendement de base de la Société ou dont la présentation distincte permet aux utilisateurs des états financiers consolidés de mieux comprendre les résultats de la Société pour la période. Ces éléments comprennent les charges de restructuration (reprises)(1), la perte liée (le gain lié) à une cession d’activités(2), la dépréciation et cessation d’un programme (reprises)(3), certains éléments ponctuels liés aux régimes de retraite inclus dans les autres charges (revenus), comme la perte (le gain) sur l’achat des rentes de retraite, et les créances légales non commerciales. La direction utilise le RAII ajusté aux fins de l’évaluation de la performance sous-jacente de l’entreprise. La direction croit que la présentation de cette mesure des résultats opérationnels non conforme aux PCGR, en plus des mesures conformes aux IFRS, donne aux utilisateurs de notre Rapport financier une meilleure compréhension de nos résultats et des tendances connexes, et accroît la transparence et la clarté des résultats de base de notre entreprise. C’est pourquoi un grand nombre d’utilisateurs du rapport de gestion analyse nos résultats d’après cette mesure financière. La direction est d’avis que cette mesure aide les utilisateurs du rapport de gestion à mieux analyser les résultats et améliore la comparabilité de nos résultats d’une période à l’autre ainsi que la comparabilité avec ceux de nos pairs.

RAIIA ajusté

Le RAIIA ajusté est défini comme le RAII compte non tenu des charges de restructuration (reprises)(1), de la perte liée (du gain lié) à une cession d’activités(2), de la dépréciation et cessation d’un programme (reprises)(3), de certains éléments ponctuels liés aux régimes de retraite inclus dans les autres charges (revenus), comme la perte (le gain) sur l’achat des rentes de retraite, des créances légales non commerciales et des charges d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles. La direction utilise le RAIIA ajusté aux fins de l’évaluation de la performance sous-jacente de l’entreprise. La direction croit que la présentation de cette mesure des résultats opérationnels non conforme aux PCGR, en plus des mesures conformes aux IFRS, donne aux utilisateurs de notre Rapport financier une meilleure compréhension de nos résultats et des tendances connexes, et accroît la transparence et la clarté des résultats de base de notre entreprise, étant donné qu’elle ne tient pas compte de l’incidence des éléments habituellement associés aux activités d’investissement ou de financement et des éléments qui ne reflètent pas notre rendement de base ou dont l’exclusion aidera les utilisateurs à comprendre nos résultats pour la période. C’est pourquoi un grand nombre d’utilisateurs du rapport de gestion analyse nos résultats d’après cette mesure financière. La direction est d’avis que cette mesure aide les utilisateurs du rapport de gestion à mieux analyser les résultats et améliore la comparabilité de nos résultats d’une période à l’autre ainsi que la comparabilité avec ceux de nos pairs.

(1) Comprennent les indemnités de départ ou la reprise connexe de celles-ci et les pertes (gains) de compression, le cas échéant. (2) Comprend la variation des provisions pour cessions antérieures. (3) Comprennent les dépréciations ou la reprise de dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que les provisions liées à la cessation d’un programme ou la reprise connexe de celles-ci, le cas échéant.

Résultat net ajusté

Le résultat net ajusté correspond au résultat net des activités poursuivies, ajusté pour exclure certains éléments précis qui sont importants, mais qui, selon le jugement de la direction, ne reflètent pas les activités sous-jacentes de la Société. Ces éléments comprennent des ajustements liés aux charges de restructuration (reprises)(1), à la perte liée (au gain lié) à une cession d’activités(2), à la dépréciation et cessation d’un programme (reprises)(3), à certains éléments ponctuels liés aux régimes de retraite inclus dans les autres charges (revenus), comme la perte (le gain) sur l’achat des rentes de retraite, aux créances légales non commerciales, à certains gains nets et certaines pertes nettes découlant des modifications de l’évaluation des provisions et des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net, à la désactualisation des obligations nettes au titre des avantages de retraite, aux pertes (gains) sur remboursement de dette à long terme, à la variation des taux d’actualisation des provisions et à l’incidence fiscale connexe de ces éléments. La direction utilise le résultat net ajusté aux fins de l’évaluation de la performance sous-jacente de l’entreprise. La direction croit que la présentation de cette mesure des résultats non conforme aux PCGR, en plus des mesures conformes aux IFRS donne aux utilisateurs de notre Rapport financier une meilleure compréhension de nos résultats et des tendances connexes, et accroît la transparence et la clarté des résultats de base de notre entreprise. Le résultat net ajusté exclut des éléments qui ne reflètent pas notre rendement de base ou dont l’exclusion aidera les utilisateurs à comprendre nos résultats pour la période. C’est pourquoi un grand nombre d’utilisateurs du rapport de gestion analyse nos résultats d’après cette mesure financière. La direction est d’avis que cette mesure aide les utilisateurs du rapport de gestion à mieux analyser les résultats et améliore la comparabilité de nos résultats d’une période à l’autre ainsi que la comparabilité avec ceux de nos pairs.

Flux de trésorerie disponibles (utilisation)

Les flux de trésorerie disponibles (utilisation) correspondent aux flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles - activités poursuivies, diminués des additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles. La direction croit que cette mesure des flux de trésorerie non conforme aux PCGR permet aux investisseurs d’avoir une vision claire de la trésorerie disponible générée pour les actionnaires de la Société, pour le remboursement de la dette et pour les acquisitions, une fois engagées les dépenses en immobilisations requises à l’appui des activités courantes de l’entreprise et de la création de valeur à long terme. Cette mesure des flux de trésorerie non conforme aux PCGR ne correspond pas aux flux de trésorerie disponibles résiduels aux fins des dépenses discrétionnaires, étant donné qu’elle ne tient pas compte de certaines sorties de fonds obligatoires, comme le remboursement de la dette arrivant à échéance. La direction a recours aux flux de trésorerie disponibles (utilisation) à titre de mesure d’évaluation de la performance de l’entreprise et de la génération de liquidités dans son ensemble.

Liquidités disponibles

Les liquidités disponibles correspondent à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie plus les montants disponibles aux termes de facilités de crédit. La direction croit que cette mesure financière non conforme aux PCGR permet aux investisseurs d’avoir une vision claire de la capacité de la Société de répondre aux besoins de liquidités prévus, y compris de soutenir les initiatives de développement de produits et assurer la souplesse financière. Cette mesure n’a pas un sens normalisé prescrit par les IFRS et pourrait ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs.

(1) Comprennent les indemnités de départ ou la reprise connexe de celles-ci et les pertes (gains) de compression, le cas échéant. (2) Comprend la variation des provisions pour cessions antérieures. (3) Comprennent les dépréciations ou la reprise de dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que les provisions liées à la cessation d’un programme ou la reprise connexe de celles-ci, le cas échéant.

RPA ajusté

Le RPA ajusté correspond au résultat net ajusté attribuable aux détenteurs d’instruments de capitaux propres de Bombardier Inc. divisé par le nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires pour la période. La direction utilise le RPA ajusté aux fins de l’évaluation de la performance sous-jacente de l’entreprise. La direction croit que ce ratio financier non conforme aux PCGR, en plus des mesures conformes aux IFRS, donne aux utilisateurs de notre Rapport financier une meilleure compréhension de nos résultats et tendances connexes, et accroît la transparence et la clarté des résultats de base de notre entreprise. Le RPA ajusté exclut des éléments qui ne reflètent pas notre rendement de base ou dont l’exclusion aidera les utilisateurs à comprendre nos résultats pour la période. C’est pourquoi un grand nombre d’utilisateurs du rapport de gestion analyse nos résultats d’après cette mesure financière. La direction est d’avis que cette mesure aide les utilisateurs du rapport de gestion à mieux analyser les résultats et améliore la comparabilité de nos résultats d’une période à l’autre ainsi que la comparabilité avec ceux de nos pairs.

Marge RAII ajustée

La marge RAII ajustée correspond au RAII ajusté en pourcentage des revenus totaux. La direction utilise la marge RAII ajustée aux fins de l’évaluation de la performance sous-jacente de l’entreprise. La direction croit que ce ratio financier non conforme aux PCGR, en plus des mesures conformes aux IFRS, donne aux utilisateurs de notre Rapport financier une meilleure compréhension de nos résultats et des tendances connexes, et accroît la transparence et la clarté des résultats de base de notre entreprise. La marge RAII ajustée exclut des éléments qui ne reflètent pas notre rendement de base ou dont l’exclusion aidera les utilisateurs à comprendre nos résultats pour la période. C’est pourquoi un grand nombre d’utilisateurs du rapport de gestion analyse nos résultats d’après cette mesure financière. La direction est d’avis que cette mesure aide les utilisateurs du rapport de gestion à mieux analyser les résultats et améliore la comparabilité de nos résultats d’une période à l’autre ainsi que la comparabilité avec ceux de nos pairs.

Marge RAIIA ajustée

La marge RAIIA ajustée correspond au RAIIA ajusté en pourcentage des revenus totaux. La direction utilise la marge RAIIA ajustée aux fins de l’évaluation de la performance sous-jacente de l’entreprise. La direction croit que ce ratio financier non conforme aux PCGR, en plus des mesures conformes aux IFRS, donne aux utilisateurs de notre Rapport financier une meilleure compréhension de nos résultats et des tendances connexes, et accroît la transparence et la clarté des résultats de base de notre entreprise. La marge RAIIA ajustée exclut des éléments qui ne reflètent pas notre rendement de base ou dont l’exclusion aidera les utilisateurs à comprendre nos résultats pour la période. C’est pourquoi un grand nombre d’utilisateurs du rapport de gestion analyse nos résultats d’après cette mesure financière. La direction est d’avis que cette mesure aide les utilisateurs du rapport de gestion à mieux analyser les résultats et améliore la comparabilité de nos résultats d’une période à l’autre ainsi que la comparabilité avec ceux de nos pairs.

Rapprochement du RAII ajusté et du RAII et calcul de la marge RAII ajustée Trimestres clos les

30 septembre

Neuf mois clos les

30 septembre

2025 2024 2025 2024 RAII 227 $ 201 $ 609 $ 536 $ Charges de restructuration (reprises)(1) — — — (1 ) Dépréciation et cessation d’un programme (reprises)(2) — — — (1 ) Créances légales non commerciales — — — 25 RAII ajusté 227 $ 201 $ 609 $ 559 $ Total des revenus 2 307 $ 2 073 $ 5 857 $ 5 557 $ Marge RAII ajustée 9,8 % 9,7 % 10,4 % 10,1 %





1) Comprennent les indemnités de départ ou la reprise connexe de celles-ci et les pertes (gains) de compression, le cas échéant. 2) Comprennent les dépréciations ou la reprise de dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que les provisions liées à la cessation d’un programme ou la reprise connexe de celles-ci, le cas échéant.





Rapprochement du RAIIA ajusté et du RAII et calcul de la marge RAIIA ajustée Trimestres clos les

30 septembre

Neuf mois clos les

30 septembre

2025 2024 2025 2024 RAII 227 $ 201 $ 609 $ 536 $ Amortissement 129 106 292 288 Charges de restructuration (reprises)(1) — — — (1 ) Dépréciation et cessation d’un programme (reprises)(2) — — — (1 ) Créances légales non commerciales — — — 25 RAIIA ajusté 356 $ 307 $ 901 $ 847 $ Total des revenus 2 307 $ 2 073 $ 5 857 $ 5 557 $ Marge RAIIA ajustée 15,4 % 14,8 % 15,4 % 15,2 %





Rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net et calcul du RPA ajusté Trimestres clos les 30 septembre

2025 2024 (par action) (par action)

Résultat net des activités poursuivies 85 $ 117 $ Ajustements de la charge nette de financement liés à ce qui

suit : Perte nette (gain net) sur certains instruments financiers 38 0,38 (45 ) (0,45 ) Désactualisation des obligations nettes au titre des avantages de retraite 6 0,06 9 0,10 Résultat net ajusté 129 81 Dividendes sur actions privilégiées, incluant les impôts (8 ) (7 ) Résultat net ajusté attribuable aux détenteurs

d’instruments de capitaux propres de Bombardier Inc. 121 $ 74 $ Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires

(en milliers) 100 335 100 535 RPA ajusté (en dollars) 1,21 $ 0,74 $





Rapprochement du RPA ajusté et du RPA dilué (en dollars) Trimestres clos les 30 septembre

2025 2024 RPA dilué des activités poursuivies 0,77 $ 1,09 $ Ajustements de la charge nette de financement liés à ce qui suit : Perte nette (gain net) sur certains instruments financiers 0,38 (0,45 ) Désactualisation des obligations nettes au titre des avantages de retraite 0,06 0,10 RPA ajusté 1,21 $ 0,74 $





1) Comprennent les indemnités de départ ou la reprise connexe de celles-ci et les pertes (gains) de compression, le cas échéant. 2) Comprennent les dépréciations ou la reprise de dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que les provisions liées à la cessation d’un programme ou la reprise connexe de celles-ci, le cas échéant.





Rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net et calcul du RPA ajusté Neuf mois clos les 30 septembre

2025 2024 (par action)

(par action)

Résultat net des activités poursuivies 322 $ 246 $ Ajustements du RAII liés à ce qui suit : Charges de restructuration (reprises)(1) — 0,00 (1 ) (0,01 ) Dépréciation et cessation d’un programme (reprises)(2) — 0,00 (1 ) (0,01 ) Créances légales non commerciales — 0,00 25 0,25 Ajustements de la charge nette de financement liés à ce qui suit : Perte nette (gain net) sur certains instruments financiers (94 ) (0,94 ) (186 ) (1,86 ) Désactualisation des obligations nettes au titre des

avantages de retraite 20 0,20 26 0,26 Pertes sur remboursements de dette à long terme 66 0,66 127 1,27 Résultat net ajusté 314 236 Dividendes sur actions privilégiées, incluant les impôts (22 ) (23 ) Résultat net ajusté attribuable aux détenteurs

d’instruments de capitaux propres de Bombardier Inc. 292 $ 213 $ Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires

(en milliers) 100 030 99 665 RPA ajusté (en dollars) 2,92 $ 2,14 $





Rapprochement du RPA ajusté et du RPA dilué (en dollars) Neuf mois clos les 30 septembre

2025 2024 RPA dilué des activités poursuivies 3,00 $ 2,24 $ Ajustements du RAII liés à ce qui suit : Charges de restructuration (reprises)(1) 0,00 (0,01 ) Dépréciation et cessation d’un programme (reprises)(2) 0,00 (0,01 ) Créances légales non commerciales 0,00 0,25 Ajustements de la charge nette de financement liés à ce qui suit : Perte nette (gain net) sur certains instruments financiers (0,94 ) (1,86 ) Désactualisation des obligations nettes au titre des avantages de retraite 0,20 0,26 Pertes sur remboursements de dette à long terme 0,66 1,27 RPA ajusté 2,92 $ 2,14 $





Rapprochement des flux de trésorerie disponibles (utilisation) et des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Trimestres clos les

30 septembre

Neuf mois clos les

30 septembre

2025 2024 2025 2024 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles –

activités poursuivies 190 $ (81 ) $ (209 ) $

(455 ) $ Additions nettes aux immobilisations corporelles

et incorporelles (38 ) (46 ) (107 ) (127 ) Flux de trésorerie disponibles (utilisation) 152 $ (127 ) $ (316 ) $

(582 ) $





1) Comprennent les indemnités de départ ou la reprise connexe de celles-ci et les pertes (gains) de compression, le cas échéant. 2) Comprennent les dépréciations ou la reprise de dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que les provisions liées à la cessation d’un programme ou la reprise connexe de celles-ci, le cas échéant.





Rapprochement des liquidités disponibles et de la trésorerie et des équivalents de trésorerie Aux 30 septembre 2025

31 décembre 2024 Trésorerie et équivalents de trésorerie

1 182

$ 1 653 $ Montants disponibles en vertu de la facilité de crédit rotative(1) 450

429 Liquidités disponibles

1 632

$ 2 082 $





(1) Facilité de crédit rotative garantie confirmée de 450 millions $ qui vient à échéance en 2029, laquelle est disponible comme source de financement pour les besoins du fonds de roulement de la Société et l’émission de lettres de garantie. Au 30 septembre 2025, aucun montant n’avait été prélevé aux termes de la facilité de crédit, et le montant disponible à cette date aux fins de prélèvement en fonction des garanties, qui est susceptible de varier de temps à autre, s’élevait à 450 millions $.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, qui peuvent comprendre, sans s’y limiter, des déclarations portant sur nos objectifs, nos anticipations et nos perspectives ou prévisions à propos de divers indicateurs financiers et globaux et sources d’apport connexes, nos cibles, nos buts, nos priorités, nos marchés et nos stratégies, notre situation financière, notre performance financière, notre position sur le marché, nos capacités, nos forces concurrentielles, nos cotes de crédit, nos croyances, nos perspectives, nos plans, nos attentes, nos anticipations, nos estimations et nos intentions; les perspectives de l’économie générale et les perspectives commerciales, les perspectives et les tendances de notre industrie; la valeur pour le client; la demande prévue de produits et de services; les stratégies de croissance, y compris les revenus potentiels et la croissance d’un exercice à l’autre générée à partir de ceux-ci; le développement de produits, y compris la conception, les caractéristiques, la capacité ou la performance projetées; les dates prévues ou fixées de la mise en service de produits et de services, des commandes, des livraisons, des essais, des délais, des certifications et de l’exécution des commandes en général; notre position en regard de la concurrence; les attentes à l’égard des revenus et du carnet de commandes; l’incidence prévue du cadre législatif et réglementaire et des procédures judiciaires; la robustesse de notre structure du capital et de notre bilan, notre solvabilité, nos cotes de crédit, nos liquidités et sources de financement disponibles, nos besoins financiers prévus, l’affectation des capitaux et des liquidités excédentaires et l’examen continu des solutions de rechange stratégiques et financières; la mise en place et les résultats prévus de l’amélioration de la productivité et des initiatives de rentabilité, les gains d’efficacité opérationnelle optimisant l’utilisation de nos installations de fabrication et de services et les initiatives de réduction des coûts et de restructuration potentielle à venir; les coûts prévus, les avantages attendus et leur calendrier; la capacité de continuer à faire croître notre entreprise et à générer des liquidités; les attentes, les objectifs et les stratégies en matière de remboursement de la dette, de refinancement de la dette venant à échéance et de réduction des coûts d’intérêt; la conformité aux clauses financières restrictives; les attentes à l’égard de la déclaration et du versement de dividendes sur nos actions privilégiées; les intentions et les objectifs à l’égard de nos programmes, de nos actifs et de nos activités; les attentes à l’égard de la disponibilité des programmes d’aide gouvernementale; l’incidence de nouveaux événements ou l’aggravation des événements courants mondiaux d’ordre sanitaire, géopolitique ou militaire ou de différends commerciaux internationaux ou la renégociation d’ententes commerciales en vigueur et la capacité d’atténuer l’incidence d’une paralysie prolongée du gouvernement fédéral américain sur ce qui précède et l’efficacité des plans et des mesures que nous avons mis en place à cet égard; et les attentes à l’égard de la vigueur des marchés, d’un ralentissement ou d’une récession économique, les pressions inflationnistes et les pressions sur la chaîne d’approvisionnement.

De plus, les énoncés comportant l’expression « à notre avis » et d’autres expressions semblables reflètent nos convictions et nos opinions sur un sujet donné. Ces énoncés sont fondés sur l’information dont nous disposions en date du présent communiqué de presse. Bien que nous soyons d’avis que cette information constitue un fondement raisonnable à ces énoncés, elle peut être limitée ou incomplète. Nos énoncés ne doivent pas être interprétés comme le reflet d’une enquête exhaustive sur la totalité de l’information pertinente ou d’un examen de toute cette information. Ces énoncés sont intrinsèquement incertains, et les investisseurs sont priés de ne pas s’y fier indûment.

Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l’emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l’intention de », « attendre », « anticiper », « estimer », « planifier », « entrevoir », « croire », « continuer », « maintenir » ou « aligner », la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d’assister les investisseurs et autres dans la compréhension de certains éléments clés de nos objectifs, priorités stratégiques, attentes, prévisions, perspectives et plans actuels, ainsi que pour leur permettre d’avoir une meilleure compréhension de nos activités et de l’environnement dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est prévenu que de telles informations pourraient ne pas convenir à d’autres fins.

De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la direction formule des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer de façon importante des résultats prévus décrits dans les énoncés prospectifs. Bien que la direction juge ces hypothèses raisonnables et appropriées selon l’information à sa disposition, il existe un risque qu’elles ne soient pas exactes. Les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse comportent ce qui suit : l’ajustement des cadences de production en fonction de la demande du marché, y compris la capacité de notre bassin de fournisseurs à soutenir le développement de produits et les cadences de production prévues selon des conditions acceptables sur le plan commercial et en temps opportun; la mise en œuvre et l’exécution des stratégies de croissance, notamment pour nos activités de services, et nos activités liées aux avions d’occasion et de Défense; l’atténuation des différends commerciaux internationaux et des mesures protectionnistes (y compris l’imposition de tarifs), des changements aux accords commerciaux existants et la capacité d’atténuer l’incidence d’une paralysie prolongée du gouvernement fédéral américain. Pour de plus amples renseignements, y compris à l’égard de ces hypothèses et des autres hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse, se reporter à la rubrique Énoncés prospectifs – Hypothèses du rapport de gestion du Rapport financier intermédiaire de la Société pour le trimestre clos le 30 septembre 2025. Compte tenu de l’incidence de l’évolution de la situation entourant les événements mondiaux nouveaux ou courants d’ordre sanitaire, géopolitique et militaire, et les politiques et les mesures protectionnistes commerciales nouvelles ou exacerbées à l’échelle internationale, et compte tenu de la réponse connexe de la Société, des gouvernements (fédéral, provinciaux et municipaux, nationaux, étrangers et des organisations intergouvernementales multinationales), des autorités de réglementation, des entreprises, des fournisseurs, des clients, des contreparties et des fournisseurs de services tiers, le degré d’incertitude inhérent aux hypothèses de la Société est plus important.

Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, notons, sans s’y limiter, les risques opérationnels (tels les risques liés au développement de nouvelles activités et à la croissance; au carnet de commandes; au déploiement et à la mise en œuvre de notre stratégie y compris la réduction des coûts, l’amélioration du fonds de roulement et les initiatives d’amélioration visant la fabrication et la productivité; au développement de nouveaux produits et services, y compris l’innovation et la disruption technologiques; à la certification de produits et services; aux pressions sur les flux de trésorerie et les dépenses en immobilisations découlant notamment du caractère saisonnier et cyclique; aux partenaires commerciaux; aux pertes découlant de sinistres et de garanties sur la performance des produits; aux préoccupations et à la réglementation liées à l’environnement, à la santé et à la sécurité; à notre dépendance à l’égard d’un certain nombre de contrats, clients et fournisseurs, à la chaîne d’approvisionnement; aux ressources humaines, y compris le départ de membres de la haute direction, l’accessibilité globale à une main-d’œuvre qualifiée et l’incapacité à attirer et à fidéliser des employés de qualité; à la dépendance à l’égard des systèmes informatiques (y compris les vulnérabilités technologiques, les menaces à la cybersécurité et les atteintes à la protection des renseignements personnels); à la dépendance à l’égard des droits relatifs à la propriété intellectuelle et à leur protection; à la réputation; à l’attention accrue portée aux questions liées à la durabilité et à la responsabilité sociale de l’entreprise et aux différences de perception quant à ces questions; au caractère adéquat de la couverture d’assurance; aux acquisitions; à la gestion des risques; et aux questions fiscales); les risques liés au financement (tels les risques liés aux liquidités et à l’accès aux marchés financiers; aux obligations importantes au titre des paiements de la dette et des intérêts, y compris à la réalisation des stratégies de gestion de la dette et de réduction des coûts d’intérêt; aux clauses restrictives et clauses restrictives financières de conventions d’emprunt; aux régimes d’avantages de retraite; à l’exposition au risque de crédit et à l’accessibilité de l’aide gouvernementale); les risques liés aux procédures judiciaires et réglementaires ainsi qu’aux changements apportés aux lois et à la réglementation; les risques liés à la conjoncture et à la disruption économiques générales tant à l’échelle régionale qu’à l’échelle mondiale qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les ventes et les activités; les risques liés au contexte commercial (tels les risques liés à la situation financière des clients d’avions d’affaires; à la politique commerciale; à l’accroissement de la concurrence; à l’instabilité politique et aux tensions géopolitiques; à une paralysie prolongée du gouvernement fédéral américain; aux sanctions financières et économiques ainsi qu’aux mesures de contrôle commercial; aux changements climatiques à l’échelle mondiale et aux cas de force majeure); les risques de marché (telles les fluctuations des taux de change et des taux d’intérêt, y compris notre capacité de couvrir les expositions aux risques qui en découlent; l’augmentation des prix des produits de base; et les fluctuations du taux d’inflation) et d’autres événements défavorables imprévus. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Risques et incertitudes dans la section Autres du présent communiqué de presse et du rapport de gestion du Rapport financier intermédiaire de la Société pour le trimestre clos le 30 septembre 2025 et du Rapport financier de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2024. Les facteurs mentionnés précédemment peuvent être exacerbés par des événements mondiaux nouveaux ou courants d’ordre sanitaire, géopolitique ou militaire ou par de nouveaux différends commerciaux internationaux ou l’aggravation de ceux-ci ou par la renégociation d’ententes commerciales en vigueur, lesquels pourraient avoir une incidence considérablement plus grave sur les activités, les résultats opérationnels et la situation financière de la Société que si de tels événements n’avaient pas eu lieu.

Le lecteur est prévenu que la présente liste de facteurs pouvant influer sur la croissance, les résultats et le rendement futurs n’est pas exhaustive et qu’il ne faudrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. D’autres risques et incertitudes que nous ne connaissons pas ou que nous considérons comme non importants à l’heure actuelle pourraient également faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent considérablement de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs décrits aux présentes reflètent les attentes de la direction à la date du présent rapport et pourraient subir des modifications après cette date. À moins d’y être tenus selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, nous nions expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.