Eureka CRM intègre l’IA pour simplifier la gestion des mails clients

Eureka Solutions, éditeur français de solutions de gestion, fait évoluer son offre Eureka CRM en intégrant l’IA pour accroitre le confort de travail, simplifier les opérations de gestion de mails et améliorer la qualité de service délivrée au client.

La gestion des réclamations est un sujet complexe garant de la qualité de service délivrée au client. Ainsi, pouvoir analyser rapidement les demandes mails et les traiter en un minimum de temps est un enjeu stratégique pour les entreprises.

Ainsi, très rapidement et sans manipulation complexe, les utilisateurs d’Eureka CRM bénéficient d’un nouvel outil avancé pour traiter les mails clients. Dès réception des demandes dans Outlook, les emails sont automatiquement intégrés dans Eureka CRM et l’IA procède à une étude du mail : analyse émotionnelle des questions posées, etc. Une fois cette opération effectuée, un résumé de la demande et une mise en avant des émotions sont envoyés à la personne la mieux placée pour traiter et répondre à la demande.

Cette dernière reçoit alors une notification avec le résumé et le caractère d’urgence lié au traitement de la demande. Elle peut ainsi sans effort comprendre le sujet et répondre au client. Un tel dispositif offre un réel confort d’utilisation pour les équipes commerciales et relations clients. L’émetteur de la réclamation voit de son côté sa demande prise en compte rapidement et pourra bénéficier d’une qualité de service renforcée.

À travers cette innovation, Eureka Solutions démontre son aptitude à faire évoluer sa solution en intégrant les technologies les plus avancées. De fait, l’éditeur se positionne comme l’un des rares acteurs du marché à proposer une couverture fonctionnelle globale permettant à toutes les fonctions de l’entreprise de gérer efficacement leurs opérations : vente, finance, logistique, RH, achats, etc.

Sergio FICARA chez Eureka Solutions « L’intégration de l’Intelligence artificielle d’IBM dans notre solution est un formidable avantage concurrentiel qui permet à nos clients de s’appuyer sur des technologies de pointe pour traiter efficacement les demandes formulées par mail. Analyse des émotions et des textes, intégration automatique au CRM, routage intelligent vers les bons interlocuteurs sont autant de bénéfices liés à notre nouvelle fonctionnalité. Désormais, tous les utilisateurs d’Eureka CRM peuvent y accéder et moderniser la gestion de leurs opérations sans complexité. »