Flere kunder og høj aktivitet sikrer Fynske Bank et stærkt tredje kvartal

Selskabsmeddelelse nr. 2025/17

Fynske Bank kommer ud af årets første tre kvartaler med et tilfredsstillende overskud på 94,2 millioner kroner før skat. Mange nye kunder og et højt aktivitetsniveau sikrer fortsat vækst i både

Stadigt flere vælger Fynske Bank og den nære, personlige rådgivning til. Banken fortsætter derfor sin positive udvikling i et udfordrende marked med lavere renter og hård konkurrence.

Det viser regnskabet for tredje kvartal.

Årets første tre kvartaler har samlet set givet et overskud på 94,2 millioner kroner før skat, mens resultatet for tredje kvartal alene er et overskud på 37,2 millioner kroner før skat.

Indlånet er vokset med 10,4 procent, mens udlånet er steget med 5,2 procent i forhold til samme periode sidste år. Samtidig er Fynske Banks netto rente- og gebyrindtægter på niveau med samme periode sidste år, selv om renten er faldet i løbet af perioden.

Det er meget positivt, at vi i en udfordrende tid formår at sikre os en markant tilgang af nye kunder og vækste forretningen, siger administrerende direktør Henning Dam.

Medvirkende til Fynske Banks kvartalsresultat er fortsat høj aktivitet på boligmarkedet på trods af den usikkerhed, der præger verdenssituation.

Stadig flere vælger Fynske Bank til, og det bekræfter os i, at vores fokus på personlig rådgivning og lokal forankring rammer et klart behov i en tid, hvor mange søger mod det nære og trygge. Vi oplever, at kunderne sætter pris på den direkte kontakt, vores tilgængelighed og lokale tilstedeværelse. Selv om meget kan løses digitalt, er det fortsat vigtigt for mange at kunne møde deres rådgiver ansigt til ansigt, når man skal træffe store, økonomiske beslutninger, siger administrerende direktør Henning Dam.

Han har fortsat høje ambitioner for udviklingen af Fynske Bank, der som det første af en række strategiske initiativer samler bankens hovedsæde i Odense i 2026. Samtidig har banken planer om at styrke og udvide tilstedeværelsen yderligere i Odense, hvor mange nye kunder søger mod Fynske Bank.

Ser man bort fra engangsudgifter til den annullerede fusion, er udgifterne til personale og administration blot steget med 3,7 procent på trods af, at Fynske Bank de seneste år har investeret markant i både ny teknologi, indretning og flere medarbejdere.

Vi har en klar ambition om at vinde vores hjemmebane ved at være en moderne og aktiv lokalbank, der kombinerer udvikling med kompetent og personlig rådgivning. Vi ser samtidig et stort potentiale i at være tilgængelige og tæt på kundernes hverdag, siger administrerende direktør Henning Dam.

Den 13. oktober opjusterede Fynske Bank forventningerne til årets resultat, og banken forventer et årsresultat i intervallet mellem 105 og 125 millioner kroner før skat.

Fakta om regnskabet for tredje kvartal 2025:

Resultat for de første tre kvartaler af 2025 før skat: 94,2 millioner kroner.

Resultat for de første tre kvartaler af 2025 efter skat: 74,6 millioner kroner.

Resultat for Q3 før skat: 37,2 millioner kroner.

Resultat for Q3 efter skat: 27,7 millioner kroner.

Vækst i udlån på 5,2 procent i forhold til samme periode sidste år.

Vækst i indlån på 10,4 procent i forhold til samme periode sidste år.

Forventninger til årets resultat før skat blev den 13. oktober 2025 opjusteret til 105-125 millioner kroner mod tidligere 90-110 millioner kroner.

Fakta om Fynske Bank:

Fynske Bank blev dannet i 2013 ved en fusion mellem Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank.

Bankens hovedsæde ligger i Svendborg, men bliver flyttet til Odense i 2026. Her er det også planen at åbne yderligere en afdeling i Odense, så Fynske Bank i alt kommer op på 12 afdelinger fordelt på Fyn, i Trekantområdet og i Østjylland.

Fonden for Fynske Bank ejer 45 procent af banken og støtter aktivt lokalsamfundet med donationer til det frivillige fritids- og foreningsliv. I 2024 uddelte fonden donationer for 19 millioner kroner.

Banken har i gennemsnit haft 213 medarbejdere i årets første tre kvartaler.

