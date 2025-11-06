Zethaus lance une réflexion européenne sur l’avenir de la construction industrialisée

BRAGA, Portugal, 06 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZETHAUS, la filiale de construction industrialisée du groupe portugais dstgroup, se lance à l’international avec deux congrès inédits en Italie, à la Triennale de Milan (le 7 novembre) et à l’Université d’architecture de Venise (le 19 novembre).

Placée sous l’égide de Roberto Cremascoli et Camilla Donantoni et portée par la devise IN<SHAPING>IN, cette initiative rassemble des architectes, des artistes, des conservateurs de musée et des philosophes pour repenser notre façon de bâtir et d’habiter le monde.

« Le concept d’espace partagé a fait son temps. Aujourd’hui, les villes ne sont plus démocratiques, sociales ou inclusives. C’est pourquoi nous souhaitons proposer une vision qui remet en cause les jugements et les préjugés associés au logement et aux villes », explique José Teixeira, Président de dstgroup.

dstgroup devient ainsi le premier groupe d’entreprises portugais à promouvoir des conférences internationales dédiées à la construction industrialisée. Ces conférences seront diffusées en direct et les inscriptions sont ouvertes via les liens des congrès de Milan et Venise.

UN ESPACE DE RÉFLEXION ENTRE MILAN ET VENISE

Le premier congrès se tiendra le 7 novembre au Salon d’honneur de la Triennale de Milan. Il figure au programme de l’exposition de Norman Foster intitulée « Inequalities » (Inégalités), qui comprend deux modules de ZETHAUS illustrant une nouvelle approche de la construction industrialisée : modulaire, durable et profondément humaine.

Stefano Boeri, Cino Zucchi, Nina Bassoli, Camila Chamorro, Francesco Faccin, José Teixeira et Emanuele Montibeller compteront parmi les intervenants. Ils partageront leurs expériences et leurs idées sur le rôle social de l’architecture et les enjeux éthiques liés à la construction d’un avenir durable et habitable.

Le deuxième moment de réflexion surviendra le 19 novembre à l’Université IUAV de Venise et proposera une vision complémentaire de l’habitat et de l’urbanisme, en s’appuyant sur l’art, l’expérience et l’émotion.

Gonçalo Byrne, Pedro Cabrita Reis, Adrian Paci, Benno Albrecht, TAM Associates et José Teixeira prendront la parole et exploreront le rôle de l’architecture en tant qu’acte de conscience collective, c’est-à-dire un espace où art et technique vont de pair avec la quête de sens.

À PROPOS DE ZETHAUS

ZETHAUS est une filiale de dstgroup dédiée à la construction industrialisée. Elle intervient dans plusieurs secteurs en promouvant des solutions intégrées et reproductibles. Son modèle repose sur la production centralisée en usine.

À PROPOS DE DSTGROUP

dstgroup est un regroupement d’entreprises portugais qui couvre plusieurs secteurs, comme le génie civil et le bâtiment, l’environnement, les énergies renouvelables, les télécommunications, l’immobilier et le capital-risque.

Contact : Ricardo Rodrigues (Relations presse), rr@pressmediaonline.com, téléphone : + 351 969 523 802

