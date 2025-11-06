Thérapeutique Knight déclare ses résultats du troisième trimestre de 2025

Niveau record trimestriel de produits des activités ordinaires, de BAIIA ajusté1 et de BAIIA ajusté par action1

Prévisions financières révisées à la hausse pour 2025

MONTRÉAL, 06 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou la « Société »), une société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (à l’exclusion des É.-U.), a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2025. Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars canadiens (sauf indication contraire), à l’exception du nombre d’actions et des montants par action.

Faits saillants du T3 de 2025

Résultats financiers

Produits des activités ordinaires de 121 548 $, en hausse de 29 285 $, ou 32 %, comparativement à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent. L’augmentation s’explique principalement par les produits des activités ordinaires différentiels attribuables aux transactions avec Paladin et Sumitomo et par la croissance de nos principaux produits promus.

Marge brute de 55 810 $, ou 46 % des produits des activités ordinaires, en comparaison d’une marge brute de 45 017 $, ou 49 % des produits des activités ordinaires, pour la période correspondante de l’exercice précédent. Cette augmentation de la marge brute s’explique principalement par l’apport des portefeuilles de Paladin et de Sumitomo.

Résultat d’exploitation de 646 $, en comparaison de 3 203 $ à la période correspondante de l’exercice précédent.

Perte nette de 3 791 $, en regard d’un profit net de 85 $ à la période correspondante de l’exercice précédent.

Perte nette par action de 0,04 $, en comparaison de néant à la période correspondante de l’exercice précédent.

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de 10 163 $, par rapport à ceux de 5 016 $ pour la période correspondante de l’exercice précédent.

Mesures non conformes aux PCGR

Produits des activités ordinaires ajustés 1 de 122 628 $, une hausse de 31 198 $, ou 34 % par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent, ou de 29 324 $, ou 31 % en devises constantes 1, qui s’explique principalement par les produits des activités ordinaires différentiels attribuables aux transactions avec Paladin et Sumitomo et par la croissance de nos principaux produits promus.

de 122 628 $, une hausse de 31 198 $, ou 34 % par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent, ou de 29 324 $, ou 31 % en devises constantes qui s’explique principalement par les produits des activités ordinaires différentiels attribuables aux transactions avec Paladin et Sumitomo et par la croissance de nos principaux produits promus. Compte non tenu des produits acquis au cours de l’exercice, croissance interne de 12 % en devises constantes 1 générée par le portefeuille de produits promus novateurs au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2025.

générée par le portefeuille de produits promus novateurs au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2025. Marge brute ajustée 1 de 59 898 $, ou 49 % des produits des activités ordinaires ajustés 1 , en comparaison d’une marge brute ajustée 1 de 43 196 $, ou 47 % des produits des activités ordinaires ajustés 1 pour la période correspondante de l’exercice précédent. La hausse de la marge brute ajustée 1 est attribuable principalement à l’apport des portefeuilles de Paladin et de Sumitomo.

de 59 898 $, ou 49 % des produits des activités ordinaires ajustés , en comparaison d’une marge brute ajustée de 43 196 $, ou 47 % des produits des activités ordinaires ajustés pour la période correspondante de l’exercice précédent. La hausse de la marge brute ajustée est attribuable principalement à l’apport des portefeuilles de Paladin et de Sumitomo. BAIIA ajusté 1 de 20 987 $, en hausse de 7 533 $, ou 56 %, comparativement à celui de la période correspondante de l’exercice précédent.

de 20 987 $, en hausse de 7 533 $, ou 56 %, comparativement à celui de la période correspondante de l’exercice précédent. BAIIA ajusté par action1 de 0,21 $, une hausse de 0,08 $ ou 62 % par rapport à celui de la période correspondante de l’exercice précédent.



____________

1 Les produits des activités ordinaires ajustés, les produits des activités ordinaires en devises constantes et le BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Résultats financiers selon des mesures non conformes aux PCGR.



Développements d’entreprise

Lancement d’une OPRCNA visant l’achat d’au plus 3 000 000 d'actions ordinaires de la Société au cours des 12 prochains mois.

Encaissement d’un prêt stratégique auprès d’une entreprise du secteur des sciences de la vie de 3 840 $ (2 771 $ US).

Produits

Modification de la convention d’approvisionnement et de distribution conclue avec Incyte pour ajouter les droits de distribution exclusifs pour le ZYNYZ MC (rétifanlimab) et le NIKTIMVO MC (axatilimab) en Amérique latine.

(rétifanlimab) et le NIKTIMVO (axatilimab) en Amérique latine. Relancement de Myfembree ® (rélugolix, estradiol et acétate de noréthindrone) et de l’Orgovyx ® (rélugolix) au Canada.

(rélugolix, estradiol et acétate de noréthindrone) et de l’Orgovyx (rélugolix) au Canada. Refus d’ANVISA concernant la demande d’autorisation de commercialisation de Tavalisse® (fostamatinib) au Brésil et soumission d’un appel auprès d’ANVISA après le trimestre.



Événements postérieurs à la fin du trimestre

Obtention de l’approbation réglementaire pour Minjuvi ® (tafasitamab) et lancement de celui-ci en Argentine.

(tafasitamab) et lancement de celui-ci en Argentine. Lancement de Jornay PM MC (capsules de chlorhydrate de méthylphénidate à libération prolongée) au Canada.

(capsules de chlorhydrate de méthylphénidate à libération prolongée) au Canada. Lancement du Pemazyre ® (pémigatinib) au Brésil et au Mexique.

(pémigatinib) au Brésil et au Mexique. Réception d’un avis de non-conformité de Santé Canada demandant des informations supplémentaires sur la présentation de nouvelle drogue pour Qelbree ® (viloxazine). La réponse sera fournie en 2026.

(viloxazine). La réponse sera fournie en 2026. Conclusion d’un processus de syndication avec quatre prêteurs et augmentation de la taille d’une facilité de crédit renouvelable garantie qui est passée de 50 millions de dollars américains à 100 millions de dollars américains, assortie d’une clause accordéon de 100 millions de dollars américains.

Achat de 388 700 actions ordinaires dans le cadre de l’OPRCNA de Knight à un prix moyen de 5,84 $ pour une contrepartie en trésorerie totale de 2 272 $.

« Je suis ravie d’annoncer que, pour les neuf premiers mois de 2025, nous avons dégagé un niveau record de produits des activités ordinaires ajustés1 de 319 millions de dollars et un BAIIA ajusté1 d’environ 49 millions de dollars. Ces résultats records soulignent l’intégration réussie des portefeuilles de Paladin et de Sumitomo, dont l’apport remarquable a renforcé nos activités canadiennes. De plus, notre portefeuille de produits promus novateurs a généré une croissance interne de 12 % en devises constantes1. Au-delà de la performance financière, nous avons poursuivi et élargi le développement de notre portefeuille de produits potentiels avec les lancements de Jornay PMMC au Canada, de Minjuvi® en Argentine et de Pemazyre® au Brésil et au Mexique, et nous avons renforcé notre partenariat avec Incyte par l’ajout du rétifanlimab et de l’axatilimab. Malgré des obstacles réglementaires pour Qelbree®, au Canada, et pour Tavalisse®, au Brésil, nous répondrons aux demandes des organismes et prévoyons commercialiser ces médicaments. De plus, après la clôture du trimestre, nous avons doublé la taille de notre facilité de crédit renouvelable, qui a atteint 100 millions de dollars américains et est assortie d’une clause accordéon de 100 millions de dollars américains supplémentaires. Cette facilité nous offre la flexibilité financière pour poursuivre nos transactions et la croissance de nos activités », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Thérapeutique Knight Inc.

____________

1 Les produits des activités ordinaires ajustés, les produits des activités ordinaires en devises constantes et le BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Résultats financiers selon des mesures non conformes aux PCGR.









PRINCIPAUX RÉSULTATS FINANCIERS PRÉSENTÉS SELON LES IFRS

(en milliers de dollars canadiens) Variation Variation T3-25 T3-24 $1

%2 CUM-25 CUM-24 $1

%2 Produits des activités ordinaires 121 548 92 263 29 285 32 % 316 982 274 440 42 542 16 % Marge brute 55 810 45 017 10 793 24 % 135 507 134 053 1 454 1 % Marge brute (en %) 46 % 49 % 43 % 49 % Ventes et marketing 17 908 13 372 (4 536 ) 34 % 47 506 39 285 (8 221 ) 21 % Charges administratives 13 116 12 110 (1 006 ) 8 % 41 149 34 747 (6 402 ) 18 % Recherche et développement 8 694 5 153 (3 541 ) 69 % 19 761 15 939 (3 822 ) 24 % Amortissement des immobilisations

incorporelles 15 446 11 179 (4 267 ) 38 % 35 651 33 725 (1 926 ) 6 % Charges d’exploitation 55 164 41 814 (13 350 ) 32 % 144 067 123 696 (20 371 ) 16 % Résultat d’exploitation 646 3 203 (2 557 ) 80 % (8 560 ) 10 357 (18 917 ) 183 % Résultat net (3 791 ) 85 (3 876 ) 4560 % (14 228 ) (6 403 ) (7 825 ) 122 %

1 Un écart positif représente un effet positif sur le résultat net, tandis qu’un écart négatif représente un effet négatif sur le résultat net.

2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

Produits des activités ordinaires : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, les produits des activités ordinaires ont augmenté de 29 285 $, ou 32 %, par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent, y compris une réduction des produits des activités ordinaires de 1 913 $ attribuable à l’incidence de l’hyperinflation1. Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, l’augmentation s'est élevée à 31 198 $, ou 34 %, et à 29 324 $, ou 31 %, en devises constantes2. Les portefeuilles de Paladin et de Sumitomo ont généré des produits des activités ordinaires différentiels de 24 961 $. Le reste de l’écart s’explique principalement par nos principaux produits promus, qui ont augmenté de 5 497 $ ou 8 % en devises constantes2, et par les habitudes d’achat concernant certains produits, contrebalancés en partie par la diminution de nos produits à maturité et de nos produits génériques de marque et la résiliation d’une entente non stratégique en Colombie.

Nos produits des activités ordinaires par domaine thérapeutique se détaillent comme suit :

Variation Domaines thérapeutiques T3-25

T3-24

$

% Oncologie/hématologie 37 752 37 295 457 1 % Maladies infectieuses 36 840 34 040 2 800 8 % Autres domaines thérapeutiques spécialisés 46 956 20 928 26 028 124 % Total 121 548 92 263 29 285 32 %

____________

1 L’incidence de l’hyperinflation est attribuable à l’application d’IAS 29 en Argentine. Se reporter à la section Hyperinflation pour plus de précisions.

2 Les produits des activités ordinaires en devises constantes sont une mesure non conforme aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Résultats financiers selon des mesures non conformes aux PCGR.

La hausse des produits des activités ordinaires s’explique comme suit :

Oncologie/hématologie : Le portefeuille d’oncologie/hématologie a augmenté de 457 $, ou 1 %. Compte non tenu de la résiliation d’une entente de distribution non stratégique en Colombie en décembre 2024, pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, le portefeuille d’oncologie/hématologie a augmenté de 1 632 $, ou 4 %, y compris une réduction des produits des activités ordinaires de 1 004 $ attribuable à l’incidence de l’hyperinflation 1 . Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, le portefeuille d’oncologie/hématologie a augmenté de 2 636 $, ou 7 %, et de 689 $, ou 2 %, en devises constantes 2 . La hausse est attribuable à une croissance de 2 807 $ ou 15 % en devises constantes 2 de nos principaux produits promus, qui s’explique surtout par la croissance d’Akynzeo ® , le lancement de Minjuvi ® et l’ajout d’Orgovyx ® et d’Onicit ® . Cette croissance a été contrebalancée en partie par une baisse de nos produits à maturité et de nos produits génériques de marque en raison de leur cycle de vie.





Le portefeuille d’oncologie/hématologie a augmenté de 457 $, ou 1 %. Compte non tenu de la résiliation d’une entente de distribution non stratégique en Colombie en décembre 2024, pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, le portefeuille d’oncologie/hématologie a augmenté de 1 632 $, ou 4 %, y compris une réduction des produits des activités ordinaires de 1 004 $ attribuable à l’incidence de l’hyperinflation . Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, le portefeuille d’oncologie/hématologie a augmenté de 2 636 $, ou 7 %, et de 689 $, ou 2 %, en devises constantes . La hausse est attribuable à une croissance de 2 807 $ ou 15 % en devises constantes de nos principaux produits promus, qui s’explique surtout par la croissance d’Akynzeo , le lancement de Minjuvi et l’ajout d’Orgovyx et d’Onicit . Cette croissance a été contrebalancée en partie par une baisse de nos produits à maturité et de nos produits génériques de marque en raison de leur cycle de vie. Maladies infectieuses : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, le portefeuille de produits contre les maladies infectieuses a augmenté de 2 800 $, ou 8 %, y compris une réduction des produits des activités ordinaires de 599 $ attribuable à l’incidence de l’hyperinflation1. Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, le portefeuille de produits contre les maladies infectieuses a augmenté de 3 399 $, ou 10 %, et de 2 256 $, ou 6 %, en devises constantes2. L’augmentation s’explique surtout par la croissance de Cresemba® et les habitudes d’achat concernant certains produits.





La Société a signé les contrats suivants avec le MSB visant Ambisome®, prévoyant les livraisons ci-dessous :

Contrats Livraisons Exercice Total CUM-25 2024

2023

2022

Total 2022 34 600 $ — 2 400 $ 25 200 $ 7 000 $ 34 600 $ 2024 22 400 $ — 22 400 $ — — 22 400 $ 2025 32 229 $ 32 229 $ — — — 32 229 $ Total 89 229 $ 32 229 $ 24 800 $ 25 200 $ 7 000 $ 89 229 $ T3-25 contre T3-24 et CUM-25 contre CUM-24 Année

contractuelle T3-25 T3-24 CUM-25 CUM-24 2022 — — — 2 400 $ 2024 — 6 700 $ — 22 400 $ 2025 — — 32 229 $ — Total — 6 700 $ 32 229 $ 24 800 $





Autres domaines thérapeutiques spécialisés : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, le portefeuille de produits pour d’autres domaines thérapeutiques spécialisés a augmenté de 26 028 $, ou 124 %, y compris une réduction des produits des activités ordinaires de 310 $ attribuable à l’incidence de l’hyperinflation1. Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, le portefeuille de produits pour d’autres domaines thérapeutiques spécialisés a augmenté de 26 338 $, ou 127 %, et de 26 379 $, ou 127 %, en devises constantes2. Les portefeuilles de Paladin et de Sumitomo ont généré des produits des activités ordinaires différentiels de 23 433 $. Le reste de l'écart s'explique principalement par le lancement d’Imvexxy® et de Bijuva® et par les habitudes d’achat de certains clients.



____________

1 L’incidence de l’hyperinflation est attribuable à l’application d’IAS 29 en Argentine. Se reporter à la section Hyperinflation pour plus de précisions.

2 Les produits des activités ordinaires en devises constantes sont une mesure non conforme aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Résultats financiers selon des mesures non conformes aux PCGR.

Marge brute : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, la marge brute s’est établie à 55 810 $, ou 46 %, comparativement à 45 017 $, ou 49 %, pour le T3-24. La marge brute a été désavantagée par l’effet négatif de l’incidence de l’hyperinflation1 et de la charge de majoration2 liées à la transaction avec Paladin de respectivement 3 838 $ et 2 071 $. Compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation1 et de la charge de majoration2, la marge brute ajustée3 a été de 59 898 $ au T3-25, une hausse de 16 702 $ par rapport à celle du T3-24, en raison principalement des portefeuilles de Paladin et de Sumitomo. La marge brute ajustée3, en pourcentage des produits des activités ordinaires ajustés3, s’est établie à 49 % au T3-25, en comparaison à une marge brute ajustée des produits des activités ordinaires de 47 % au T3-24. L'augmentation s'explique par l’apport accru des activités au Canada au T3-25 par rapport à celui du T3-24, qui a affiché une hausse de la marge brute ajustée en pourcentage des produits des activités ordinaires ajustés3.

Frais de ventes et de commercialisation : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, les frais de vente et de commercialisation ont augmenté de 4 536 $, ou 34 %, y compris une réduction des charges de 423 $ attribuable à l’incidence de l’hyperinflation1. Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, les frais de ventes et de commercialisation ont augmenté de 4 959 $, ou 38 %. Cette augmentation s’explique par l’élargissement de notre structure de vente et de notre structure commerciale à l’appui des portefeuilles de Paladin et de Sumitomo et des lancements de Minjuvi® au Mexique et de Jornay PMMC au Canada. L’augmentation s’explique également par les charges de promotion et de commercialisation liées aux produits récemment mis en marché acquis dans le cadre des transactions avec Paladin et Sumitomo, notamment Orgovyx®, Myfembree®, Xcopri® et Envarsus®PA, ainsi que par les dépenses engagées lors des prélancements et lancements récents de marques, telles que Jornay PMTM et Imvexxy® au Canada, Minjuvi® au Mexique et en Argentine et Tavalisse® au Mexique®.

Charges administratives : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, les charges administratives ont augmenté de 1 006 $, ou 8 %, y compris une augmentation des charges de 234 $ attribuable à l’incidence de l’hyperinflation1. Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, les charges administratives ont augmenté de 772 $ ou 6 %. L’augmentation s’explique principalement par une hausse de 680 $ de la rémunération fondée sur des actions à la suite essentiellement de la réévaluation périodique des cibles en matière d’acquisition des droits.

Frais de recherche et de développement : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, les frais de recherche et de développement ont augmenté de 3 541 $, ou 69 %, y compris une augmentation des charges de 58 $ attribuable à l’incidence de l’hyperinflation1. Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, les frais de recherche et de développement ont augmenté de 3 483 $, ou 65 %. L’augmentation s’explique principalement par l’élargissement de notre structure d’affaires scientifiques, y compris le personnel de liaison sur le terrain du secteur des sciences médicales associé aux portefeuilles de Paladin et de Sumitomo. Outre la structure, l’augmentation comprend les frais différentiels médicaux, réglementaires et les frais relatifs à la pharmacovigilance liés aux portefeuilles de Paladin et de Sumitomo, et à nos autres portefeuilles de développement de produits et aux lancements de Qelbree®, Jornay PMMC et Pemazyre®.

Perte nette

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, la perte nette s’est établie à 3 791 $, en comparaison d’un résultat net de 85 $ pour la période correspondante de l’exercice précédent. L’écart découle essentiellement des éléments susmentionnés et 1) d’une charge d’impôt de 1 874 $ au T3-25 en comparaison d’une charge d’impôt de 523 $ au T3-24, 2) d’une perte nette de 4 589 $ à la réévaluation des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net au T3-25, contre une perte nette de 2 820 $ à la période correspondante de l’exercice précédent, 3) d’un produit d’intérêts de 1 107 $ au T3-25 comparativement à 2 523 $ à la période correspondante de l’exercice précédent découlant du remboursement du prêt consenti à Synergy et de la diminution de l’encours moyen des titres négociables, 4) d’un profit lié à l’hyperinflation de 434 $ au T3-25, comparativement à un profit lié à l’hyperinflation de 1 148 $ au T3-24 et 5) d’un profit de change de 3 124 $ au T3-25 du fait principalement de la réévaluation des soldes intersociétés en raison de l’appréciation du réal et du peso colombien par rapport au dollar américain, en regard d’une perte de change de 2 326 $ au T3-24 du fait principalement de l’appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain.

____________

1 L’incidence de l’hyperinflation est attribuable à l’application d’IAS 29 en Argentine. Se reporter à la section Hyperinflation pour plus de précisions.

2 La charge de majoration correspond à l’incidence sur le coût des biens vendus de la différence entre la juste valeur des stocks acquis et le coût payé dans le cadre de la transaction avec Paladin comptabilisée selon IFRS 3, Regroupements d’entreprises, lorsque les stocks acquis dans le cadre de la transaction sont vendus.

3 Les produits des activités ordinaires ajustés et la marge brute ajustée sont des mesures non conformes aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section 8, Résultats financiers selon des mesures non conformes aux PCGR.









PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU BILAN

(en milliers de dollars canadiens)

Variation 30 septembre 2025 31 décembre 2024 $ % Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables 95 558 142 331 (46 773 ) 33 % Créances clients et autres débiteurs 171 440 154 518 16 922 11 % Stocks 144 401 102 698 41 703 41 % Actifs financiers 94 492 133 932 (39 440 ) 29 % Immobilisations incorporelles 377 417 283 612 93 805 33 % Fournisseurs et charges à payer 118 128 83 173 34 955 42 % Emprunts bancaires 96 545 43 385 53 160 123 %



Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables : Au 30 septembre 2025, Knight détenait de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des titres négociables totalisant 95 558 $, une diminution de 46 773 $, ou 33 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2024. Cette diminution s’explique surtout par le paiement de 140 318 $ dans le cadre des transactions avec Paladin et Sumitomo, le remboursement du capital restant dû et le règlement des intérêts sur des emprunts bancaires et des obligations locatives de 17 048 $, le rachat d’actions ordinaires dans le cadre de l’OPRCNA pour un montant de 3 351 $, le tout en partie contrebalancé par des entrées de trésorerie de 34 085 $ provenant des activités d’exploitation, un prélèvement de 60 000 $ sur la facilité de crédit renouvelable auprès de la BNC ainsi que par le recouvrement de prêts et la distribution de fonds de 23 268 $.

Créances clients et autres débiteurs : Au 30 septembre 2025, les créances clients et autres débiteurs se sont établis à 171 440 $, une hausse de 16 922 $, ou 11 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2024, attribuable essentiellement aux créances clients générées par le produit des activités ordinaires tirés des portefeuilles de Paladin et de Sumitomo, contrebalancés en partie par le calendrier de recouvrement auprès de certains clients.

Stocks : Au 30 septembre 2025, les stocks se sont élevés à 144 401 $, une hausse de 41 703 $, ou 41 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2024, dont une tranche d’environ 25 000 $ est attribuable aux stocks liés aux portefeuilles de Paladin et de Sumitomo. Le reste de la hausse s’explique par le calendrier des achats et par les investissements dans les lancements de nouveaux produits, en partie contrebalancés par l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29 sur les stocks détenus en Argentine ainsi que par l’écart de conversion.

Actifs financiers : Au 30 septembre 2025, les actifs financiers se sont fixés à 94 492 $, une baisse de 39 440 $, ou 29 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2024, du fait surtout du remboursement de prêts stratégiques de 21 116 $ et de la diminution des placements dans des fonds de 20 115 $, notamment une diminution de la juste valeur de 14 457 $ et un remboursement de capital de 5 658 $.

Immobilisations incorporelles : Au 30 septembre 2025, les immobilisations incorporelles étaient de 377 417 $, une augmentation de 93 805 $ ou 33 %, comparativement à celles au 31 décembre 2024, du fait surtout de la comptabilisation de la juste valeur des immobilisations incorporelles acquises de 96 506 $ dans le cadre de la transaction avec Paladin et de la transaction de 29 708 $ avec Sumitomo, le tout contrebalancé en partie par l’amortissement, l’écart de conversion et la décomptabilisation de certains paiements d’étape lorsque la réalisation des étapes elles-mêmes est improbable.

Fournisseurs et charges à payer : Au 30 septembre 2025, les fournisseurs et charges à payer se sont établis à 118 128 $, une augmentation de 34 955 $, ou 42 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2024, en raison du niveau plus élevé de créditeurs relatifs à nos activités au Canada découlant de l’expansion du portefeuille attribuable aux transactions avec Paladin et Sumitomo et de l’achat de stocks pour nos principaux produits promus.

Emprunts bancaires : Au 30 septembre 2025, les emprunts bancaires se sont établis à 96 545 $, une augmentation de 53 160 $ ou 123 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2024, en raison principalement du prélèvement de 60 000 $ sur la facilité de crédit renouvelable auprès de la BNC effectué le 17 juin 2025 et de l’écart de conversion de 1 019 $, le tout contrebalancé en partie par des remboursements nets de 7 859 $ principalement sur les prêts consentis par IFC et Bancolombia.

Mises à jour sur les produits

Rétifanlimab et axatilimab

Au T3-25, Knight a élargi sa relation avec Incyte Biosciences International Sàrl, la filiale suisse d’Incyte, pour les droits exclusifs de distribution du rétifanlimab (vendu sous le nom ZYNYZ® aux États-Unis et en Europe) et de l’axatilimab (vendu sous le nom NIKTIMVO® aux États-Unis) pour l’Amérique latine.

Myfembree® (rélugolix, estradiol et acétate de noréthindrone)

Myfembree®, une combinaison à dose fixe de rélugolix, d’estradiol et d’acétate de noréthindrone, est le premier traitement sur ordonnance par voie orale pour la prise en charge des saignements menstruels abondants associés aux fibromes utérins et pour la prise en charge de la douleur modérée à grave associée à l’endométriose chez les femmes préménopausées1. Au T3-25, Knight a relancé Myfembree® au Canada.

Orgovyx® (rélugolix)

Orgovyx® est le premier et le seul antagoniste oral des récepteurs de l’hormone de libération des gonadotrophines, ou GnRH, approuvé par Santé Canada pour le traitement des patients adultes atteints d’un cancer de la prostate avancé2. Au T3-25, Knight a relancé Orgovyx® au Canada.

Minjuvi® (tafasitamab)

En octobre 2025, Knight a obtenu l’approbation réglementaire et a lancé Minjuvi® en Argentine pour le traitement de patients adultes atteints d’un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire qui ne sont pas admissibles à une greffe autologue de cellules souches (GACS).

Jornay PMMC (capsules de chlorhydrate de méthylphénidate à libération prolongée)

Jornay PMMC est le premier et unique produit à base de méthylphénidate à prendre le soir commercialisé au Canada pour le traitement du trouble du déficit d’attention avec hyperactivité (« TDAH ») chez les enfants âgés de 6 à 12 ans. Jornay PMMC est composé de microbilles dotées d’une pellicule à libération retardée et d’une pellicule à libération prolongée. La première couche retarde la libération de l’ingrédient actif jusqu’au matin, tandis que la seconde contrôle la libération de l’ingrédient actif dès le début de la matinée et tout au long de la journée. Cette formulation unique en son genre offre un profil pharmacocinétique permettant de contrôler les symptômes du TDAH du réveil au coucher.

Le 30 octobre 2025, Knight a annoncé le lancement de Jornay PMMC au Canada.

____________

1 Monographie de MYFEMBREE ® . Laboratoires Paladin Inc., 13 octobre 2023.

2 Monographie d’ORGOVYX ® . Laboratoires Paladin Inc., 6 octobre 2023.



Pemazyre® (pémigatinib)

Après la clôture du trimestre, Knight a lancé Pemazyre® au Mexique et au Brésil pour le traitement d’adultes atteints d’un cholangiocarcinome localement avancé ou métastatique avec fusion ou réarrangement du récepteur 2 du facteur de croissance des fibroblastes (« FGFR2 ») qui a progressé après au moins un traitement de première intention systémique antérieur.

Tavalisse® (fostamatinib)

En septembre 2025, Knight a vu sa demande d’autorisation de commercialisation du Tavalisse® au Brésil rejetée par ANVISA. Après la clôture du trimestre, Knight a déposé un avis d’appel auprès d’ANVISA, processus qui peut prendre jusqu’à 14 mois.

Qelbree® (viloxazine)

Après la clôture du trimestre, Knight a reçu de Santé Canada un avis de non-conformité à propos de sa présentation de drogue nouvelle pour Qelbree®, destiné au traitement du TDAH. Knight soumettra sa réponse à Santé Canada en 2026 et prévoit obtenir l’approbation réglementaire pour Qelbree®.

Mises à jour de la Société

OPRCNA

Le 20 août 2025, la Société a commencé une OPRCNA aux termes de laquelle Knight peut acheter à des fins d’annulation jusqu’à 3 000 000 d’actions ordinaires de la Société. Au cours du trimestre clos le 30 septembre 2025, la Société n’a acheté aucune action ordinaire et, au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2025, la Société a acheté 606 400 actions ordinaires (respectivement 437 500 et 643 161 en 2024) à un prix moyen de 5,53 $ (respectivement 5,65 $ et 5,78 $ en 2024), pour une contrepartie en trésorerie totalisant 3 351 $ (respectivement 2 474 $ et 3 716 $ en 2024). Après la clôture du trimestre et jusqu’au 30 octobre 2025, la Société a racheté 388 700 actions ordinaires additionnelles à un prix de rachat moyen de 5,84 $, pour une contrepartie en trésorerie totalisant 2 272 $.

Facilité de crédit renouvelable

Le 17 juin 2025, Knight a contracté une facilité de crédit renouvelable garantie auprès de la BNC totalisant 50 000 $ US (68 215 $), sur laquelle un montant de 60 000 $ a été retiré à la clôture pour financer une partie de la transaction avec Paladin. Après la clôture du trimestre, le 31 octobre 2025, Knight a clos le processus de syndication de sa facilité de crédit. Dans le cadre de ce processus, trois autres banques ont été incluses à titre de prêteurs : Citibank N.A., CIBC et TD (collectivement avec la BNC, les « prêteurs »). Le syndicat de prêteurs compte quatre banques, la BNC agissant à titre de principal arrangeur. La facilité de crédit a été portée à 100 000 $ US (la « facilité de crédit ») et est assortie d’une clause accordéon prévoyant un montant additionnel de 100 000 $ US, sous réserve de l’approbation des prêteurs.

La facilité de crédit est garantie par les actifs de Knight détenus au Canada, au Luxemboug et en Uruguay et a une durée initiale de 3 ans, avec une possibilité de prolongation annuelle pour une durée supplémentaire d’un an. La facilité de crédit est assujettie aux frais habituels de mise en attente sur la tranche non décaissée et les retraits peuvent se faire en $ US ou en $ CA au taux SOFR ou CORRA, majorée d’une marge applicable de 1,25 % à 2,75 % selon le levier d’endettement de Knight.

Perspectives financières1

Pour l’exercice 2025, Knight a revu à la hausse ses prévisions financières concernant les produits des activités ordinaires et le BAIIA ajusté2, en pourcentage des produits des activités ordinaires. La Société s’attend à générer des produits des activités ordinaires se situant dans une fourchette de 430 millions de dollars à 440 millions de dollars, comparativement à une fourchette de 410 millions de dollars à 420 millions de dollars auparavant, et le BAIIA ajusté2 devrait se situer entre 13,5 % et 14,5 % des produits des activités ordinaires, comparativement à 13 % auparavant. L’évolution des perspectives est attribuable au rendement dégagé par nos produits promus. Les prévisions sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses, y compris, sans s’y limiter, ce qui suit :

Aucune incidence importante sur les produits des activités ordinaires imputable à l’application de la comptabilisation liée à l’hyperinflation en Argentine

Aucun produit tiré des activités ordinaires généré par les transactions de développement des activités non réalisées en date du 5 novembre 2025

Aucune résiliation imprévue des conventions de licence, de distribution et d’approvisionnement

Aucune interruption de l’approvisionnement en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale ou de problèmes généraux de fabrication

Aucun nouveau produit générique de nos principales marques de produits pharmaceutiques

Aucune modification imprévue apportée à la réglementation gouvernementale relative à la réduction obligatoire des prix

Exécution commerciale couronnée de succès des ententes d’inscription des produits auprès des organismes d’assurance maladie, des assureurs, des principaux comptes et des payeurs publics

Mise en œuvre réussie des lancements de produits et de l’adoption des produits récemment mis en marché

Aucune augmentation importante des provisions pour stocks ou des créances clients

Aucune variation importante des taux de change prévus

Taux d’inflation se maintenant dans la fourchette prévue



Si l’une de ces hypothèses varie, les perspectives financières et les résultats réels pourraient différer considérablement. Se reporter aux risques et hypothèses que renferme la section Énoncés prospectifs du présent communiqué de presse pour plus de renseignements.

____________

1 Cette information prospective est fondée sur des hypothèses propres à la nature des activités de la Société relativement à la croissance annuelle des produits des activités ordinaires, en tenant compte de l’information sectorielle, de la part de marché prévue, des hypothèses sur les prix, des mesures prises par les concurrents, des taux d’érosion des ventes après la fin de la protection des brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle, du moment de l’entrée en concurrence des médicaments génériques et des résultats prévus des appels d’offres, entre autres variables.

2 Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Résultats financiers selon des mesures non conformes aux PCGR.



Conférence téléphonique

Knight analysera les résultats du troisième trimestre clos le 30 septembre 2025 dans le cadre d’une conférence téléphonique et d’une webémission audio qui auront lieu aujourd’hui à 8 h 30 (HE). Knight invite toutes les parties intéressées à y participer.

Date : Le jeudi 6 novembre 2025

Heure : 8 h 30 (HE)

Appel : sans frais 1-888-699-1199 ou international 1-416-945-7677

Webémission : www.knighttx.com ou webémission

Il s’agit d’une webémission en mode écoute uniquement. Il faut avoir préalablement téléchargé Media Player pour écouter la webémission.

Rediffusion : La rediffusion de la webémission sera disponible pendant 30 jours à l’adresse www.knighttx.com

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée axée sur l’acquisition ou l’octroi de licences et la commercialisation de produits pharmaceutiques pour le Canada et l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, de Biotoscana Farma et de Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la Bourse de Toronto, sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements sur Thérapeutique Knight inc., visitez le site Web de la Société à l’adresse www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca .

Énoncés prospectifs

Le présent document contient des énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, impliquent nécessairement des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par les énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles ces énoncés prospectifs sont fondés étaient raisonnables au moment où ils ont été préparés, mais prévient le lecteur que les hypothèses concernant les événements futurs, dont bon nombre sont hors du contrôle de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient s’avérer inexactes. Les facteurs et les risques qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles sont abordés dans le rapport annuel et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 et déposés sur www.sedarplus.ca . Thérapeutique Knight inc. décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de faits nouveaux ou d’événements futurs, sauf si la loi l’exige.

HYPERINFLATION

La Société applique la norme IAS 29, Information financière dans les économies hyperinflationnistes, car la filiale de la Société en Argentine emploie le peso argentin comme monnaie fonctionnelle. Selon IAS 29, les états financiers d’une entité dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie d’une économie hyperinflationniste doivent être ajustés sur la base d’un indice général des prix approprié pour refléter les effets de l’inflation. Après la prise en compte des effets de l’hyperinflation, le compte de résultat est converti selon le taux de change de clôture à la fin du mois.

Les produits des activités ordinaires et les charges d’exploitation libellés dans la monnaie locale, soit l’ARS, sont retraités entre le mois au cours duquel les ventes ont été effectuées ou les charges ont été engagées et la fin de la période de présentation de l’information financière au moyen de l’indice d’inflation en vigueur au cours de cette période. Le retraitement est calculé sur une base cumulée depuis le début de l’exercice conformément à IAS 29 (les « chiffres ajustés selon l’inflation »). Pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2025 et 2024, la Société a retraité les chiffres de chaque mois au moyen de l’indice d’inflation comme suit :

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre 2025 1,19 1,17 1,12 1,09 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 2024 1,67 1,48 1,33 1,22 1,17 1,12 1,08 1,04 1,00



Selon IAS 29, les chiffres ajustés selon l’inflation sont convertis de la monnaie locale à la monnaie de présentation selon le taux en vigueur à la fin de la période de présentation de l’information financière. Les chiffres ajustés selon l’inflation ont été convertis en $ CA au taux de clôture en vigueur à la fin du trimestre pour chacune des périodes suivantes :

T3-25 T3-24 ARS 981 716





T3-25 T3-24 CUM-25 CUM-24 Variation de l’ARS (%)1 (12) % (8) % (37) % (17) %

1 Dépréciation de l’ARS par rapport au $ CA au cours de chaque période, calculée comme suit : (taux en vigueur à la fin de la période – taux en vigueur au début de la période) / taux en vigueur au début de la période.





Au T3-25 et au CUM-25, le taux d’inflation utilisé pour les ajustements des produits des activités ordinaires et des charges d’exploitation d’une filiale de la Société en Argentine pour tenir compte de l’hyperinflation était inférieur à la dépréciation de l’ARS au cours de la même période. Par exemple, les produits des activités ordinaires générés et les charges d’exploitation engagées en janvier 2025 ont été retraités au moyen d’un indice d’inflation de 19 %, alors que l’ARS ne s’est déprécié que de 37 % par rapport au $ CA au CUM-25. Cela a donc entraîné une baisse des produits des activités ordinaires et des charges d’exploitation présentés en $ CA selon IAS 29. En revanche, au T3-24 et au CUM-24, l’indice d’inflation était plus élevé que la dépréciation de l’ARS, ce qui a entraîné une hausse des produits des activités ordinaires et des charges d’exploitation présentés en $ CA selon IAS 29. Par conséquent, la comptabilisation liée à l’hyperinflation selon IAS 29 a donné lieu à une baisse des produits des activités ordinaires et des charges d’exploitation de la filiale de la Société en Argentine présentées en $ CA au cours du T3-25 et au CUM-25, par rapport à celles des périodes correspondantes de l’exercice précédent (l’« incidence de l’hyperinflation »).

Dans le cadre de la comptabilisation liée à l’hyperinflation, le coût des produits vendus dans la monnaie locale, soit l’ARS, est retraité au moyen de l’indice d’inflation en vigueur entre la date de l’achat ou la date de fabrication et la fin de la période de présentation de l’information financière, et est converti en $ CA au taux de clôture en vigueur à la fin du trimestre respectif. Au T3-25 et au CUM-25, l’indice d’inflation cumulé appliqué sur les stocks vendus était supérieur à celui des périodes correspondantes de l’exercice précédent. Le coût des produits vendus présenté en $ CA selon IAS 29 était donc plus élevé, entraînant une baisse de la marge brute au T3-25 et au CUM-25 par rapport à celle des périodes correspondantes de l’exercice précédent (l’« incidence de l’hyperinflation sur la marge brute »).

RÉSULTATS FINANCIERS SELON DES MESURES NON CONFORMES AUX PCGR

(en milliers de dollars canadiens)

La Société présente des mesures et des ratios non conformes aux PCGR qui n’ont pas de définition normalisée prescrite selon les IFRS. La Société est d’avis que ces mesures sont utiles pour aider les actionnaires, les analystes en placement et les autres lecteurs à comprendre son rendement financier. Les mesures financières non conformes aux PCGR et le ratio BAIIA ajusté par action n’ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS et peuvent ne pas être calculés comme des mesures financières libellées de façon semblable présentées par d’autres entreprises. La Société a recours aux mesures non conformes aux PCGR suivantes :

i) Résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29

La Société applique la norme IAS 29, Informations financières dans les économies hyperinflationnistes, car la filiale de la Société en Argentine emploie le peso argentin comme monnaie fonctionnelle. Selon IAS 29, les états financiers d’une entité dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie d’une économie hyperinflationniste doivent être ajustés sur la base d’un indice général des prix approprié pour refléter les effets de l’inflation.

Les résultats financiers selon les IFRS sont ajustés afin de supprimer l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29. Selon IAS 29, l’incidence de l’hyperinflation est calculée au moyen d’un indice général des prix approprié pour tenir compte des effets de l’inflation. Après la prise en compte des effets de la conversion, le compte de résultat est converti selon le taux de change de clôture du mois.

La Société est d’avis que les résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29 sont une mesure utile pour les investisseurs, car ils permettent de présenter les résultats sans tenir compte de ces incidences et ainsi de comparer plus facilement les résultats d’une période à l’autre. La présentation des résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29 est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Les tableaux suivants présentent des rapprochements des résultats financiers publiés selon les IFRS et des résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29 :

T3-25 CUM-25 Publiés selon

les IFRS

Ajustement

selon IAS 29

Compte non

tenu de

l’incidence

d’IAS 29

Publiés selon

les IFRS

Ajustement

selon IAS 29

Compte non

tenu de

l’incidence

d’IAS 29

Produits des activités ordinaires 121 548 1 080 122 628 316 982 2 166 319 148 Coût des produits vendus 65 738 (937 ) 64 801 181 475 (10 519 ) 170 956 Marge brute 55 810 2 017 57 827 135 507 12 685 148 192 Marge brute (en %) 46 % 47 % 43 % 46 % Charges Ventes et marketing 17 908 248 18 156 47 506 495 48 001 Charges administratives 13 116 (422 ) 12 694 41 149 (971 ) 40 178 Recherche et développement 8 694 161 8 855 19 761 381 20 142 Amortissement des immobilisations incorporelles 15 446 — 15 446 35 651 — 35 651 Résultat d’exploitation 646 2 030 2 676 (8 560 ) 12 780 4 220





T3-24 CUM-24 Publiés selon

les IFRS

Ajustement

selon IAS 29

Compte non

tenu de

l’incidence

d’IAS 29

Publiés selon

les IFRS

Ajustement

selon IAS 29

Compte non

tenu de

l’incidence

d’IAS 29

Produits des activités ordinaires 92 263 (833 ) 91 430 274 440 (3 093 ) 271 347 Coût des produits vendus 47 246 988 48 234 140 387 1 786 142 173 Marge brute 45 017 (1 821 ) 43 196 134 053 (4 879 ) 129 174 Marge brute (en %) 49 % 47 % 49 % 48 % Charges Ventes et marketing 13 372 (175 ) 13 197 39 285 (627 ) 38 658 Charges administratives 12 110 (188 ) 11 922 34 747 (1 036 ) 33 711 Recherche et développement 5 153 219 5 372 15 939 (150 ) 15 789 Amortissement des immobilisations incorporelles 11 179 (18 ) 11 161 33 725 (18 ) 33 707 Résultat d’exploitation 3 203 (1 659 ) 1 544 10 357 (3 048 ) 7 309



Principaux résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 291

Variation Variation T3-25 T3-24 $ % CUM-25 CUM-24 $ % Produits des activités ordinaires

ajustés 122 628 91 430 31 198 34 % 319 148 271 347 47 801 18 % Coût des produits vendus 64 801 48 234 (16 567 ) 34 % 170 956 142 173 (28 783 ) 20 % Marge brute 57 827 43 196 14 631 34 % 148 192 129 174 19 018 15 % Marge brute (en %) 47 % 47 % 46 % 48 % Charges Ventes et marketing 18 156 13 197 (4 959 ) 38 % 48 001 38 658 (9 343 ) 24 % Charges administratives 12 694 11 922 (772 ) 6 % 40 178 33 711 (6 467 ) 19 % Recherche et développement 8 855 5 372 (3 483 ) 65 % 20 142 15 789 (4 353 ) 28 % Amortissement des immobilisations incorporelles 15 446 11 161 (4 285 ) 38 % 35 651 33 707 (1 944 ) 6 % Résultat d’exploitation 2 676 1 544 1 132 73 % 4 220 7 309 (3 089 ) 42 % BAIIA ajusté1 20 987 13 454 7 533 56 % 48 607 42 787 5 820 14 % BAIIA ajusté1 (en %) 17 % 15 % 15 % 16 % BAIIA ajusté par action1 0,21 0,13 0,08 62 % 0,49 0,42 0,07 17 %

1 Le BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté par action et les résultats financiers, compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, sont considérés comme des mesures non conformes aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Produits des activités ordinaires ajustés1 par domaine thérapeutique

Variation Variation Domaines thérapeutiques T3-25

T3-24

$

% CUM-25

CUM-24

$

% Oncologie/hématologie 38 282 36 821 1 461 4 % 105 406 103 288 2 118 2 % Maladies infectieuses 37 225 33 826 3 399 10 % 118 965 109 714 9 251 8 % Autres domaines thérapeutiques spécialisés 47 121 20 783 26 338 127 % 94 777 58 345 36 432 62 % Total 122 628 91 430 31 198 34 % 319 148 271 347 47 801 18 % 1 Compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29. Les produits des activités ordinaires ajustés sont une mesure non conforme aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.



ii) Résultats financiers en devises constantes

Les résultats financiers en devises constantes sont obtenus en convertissant en $ CA les produits des activités ordinaires et les résultats financiers de la période précédente exprimés en monnaie fonctionnelle au moyen des taux de change en vigueur pendant la période considérée. En outre, en ce qui concerne l’Argentine, la Société ne tient pas compte de l’effet de l’hyperinflation et convertit les produits des activités ordinaires et les résultats au taux de change moyen en vigueur pour chacune des périodes.

La Société est d’avis que les résultats financiers en devises constantes sont une mesure utile pour les investisseurs, car ils permettent d’éliminer l’incidence des variations des taux de change sur la comparabilité d’une période à l’autre compte tenu de la volatilité sur les marchés de change et, par conséquent, offrent une plus grande transparence à l’égard de la performance sous-jacente de nos résultats financiers consolidés. La présentation des produits des activités ordinaires et des résultats financiers en devises constantes est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Les tableaux suivants présentent un rapprochement des résultats financiers publiés selon les IFRS et des résultats financiers en devises constantes :

T3-24 CUM-24 Compte non

tenu de

l’incidence

d’IAS 291 Ajustement en

devises

constantes

Devises

constantes Compte non

tenu de

l’incidence

d’IAS 291 Ajustement en

devises

constantes Devises

constantes Produits des activités ordinaires

ajustés 91 430 1 874 93 304 271 347 (7 021 ) 264 326 Coût des produits vendus 48 234 951 49 185 142 173 (4 123 ) 138 050 Marge brute 43 196 923 44 119 129 174 (2 898 ) 126 276 Marge brute (en %) 47 % 47 % 48 % 48 % Charges Ventes et marketing 13 197 226 13 423 38 658 (764 ) 37 894 Charges administratives 11 922 131 12 053 33 711 (113 ) 33 598 Recherche et développement 5 372 66 5 438 15 789 (211 ) 15 578 Amortissement des immobilisations incorporelles 11 161 78 11 239 33 707 651 34 358 Résultat d’exploitation 1 544 422 1 966 7 309 (2 461 ) 4 848 1 Se reporter au paragraphe i) Résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29, pour de plus amples renseignements.



Principaux résultats financiers en devises constantes1

Trimestres clos les 30 septembre Neuf mois clos les 30 septembre Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29 Devises

constantes1 Variation Devises

constantes1 Variation 2025

2024

$ % 2025

2024

$ % Produits des activités ordinaires ajustés 122 628 93 304 29 324 31 % 319 148 264 326 54 822 21 % Coût des produits vendus 64 801 49 185 (15 616 ) 32 % 170 956 138 050 (32 906 ) 24 % Marge brute 57 827 44 119 13 708 31 % 148 192 126 276 21 916 17 % Marge brute (en %) 47 % 47 % 46 % 48 % Charges Ventes et marketing 18 156 13 423 (4 733 ) 35 % 48 001 37 894 (10 107 ) 27 % Charges administratives 12 694 12 053 (641 ) 5 % 40 178 33 598 (6 580 ) 20 % Recherche et développement 8 855 5 438 (3 417 ) 63 % 20 142 15 578 (4 564 ) 29 % Amortissement des immobilisations incorporelles 15 446 11 239 (4 207 ) 37 % 35 651 34 358 (1 293 ) 4 % Résultat d’exploitation 2 676 1 966 710 36 % 4 220 4 848 (628 ) 13 % BAIIA ajusté1 20 987 13 955 7 032 50 % 48 607 40 978 7 629 19 % BAIIA ajusté1 (en %) 17 % 15 % 15 % 16 % BAIIA ajusté par action1 0,21 0,14 0,07 53 % 0,49 0,40 0,08 21 %

1 Le BAIIA, le BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté par action et les résultats financiers en devises constantes sont des mesures non conformes aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Produits des activités ordinaires ajustés en devises constantes1 par domaine thérapeutique

Trimestres clos les 30 septembre Neuf mois clos les 30 septembre Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29 Devises

constantes1 Devises

constantes1 Produits novateurs 2025 2024 $ % 2025 2024 $ % Oncologie/hématologie 38 282 37 593 689 2 % 105 406 101 660 3 746 4 % Maladies infectieuses 37 225 34 969 2 256 6 % 118 965 106 129 12 836 12 % Autres domaines thérapeutiques spécialisés 47 121 20 742 26 379 127 % 94 777 56 537 38 240 68 % Total 122 628 93 304 29 324 31 % 319 148 264 326 54 822 21 % 1 Les produits des activités ordinaires ajustés en devises constantes sont une mesure non conforme aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.



iii) Marge brute ajustée

La marge brute ajustée correspond aux produits des activités ordinaires diminués du coût des biens vendus, ajustés pour tenir compte de l’incidence d’IAS 29 (comptabilisation liée à l’hyperinflation) et de l’incidence sur le coût des biens vendus de la différence entre la juste valeur des stocks acquis et le coût payé dans le cadre de la transaction avec Paladin, laquelle a été comptabilisée selon IFRS 3, Regroupements d’entreprises, lorsque les stocks acquis dans le cadre de la transaction sont vendus (« charge de majoration »).

La Société est d’avis que la marge brute ajustée représente une mesure utile pour les investisseurs, car elle permet de considérer la marge brute sans l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29 et la charge de majoration, ce qui facilite la comparaison d’une période à l’autre. La présentation de la marge brute ajustée est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Variation Variation T3-25 T3-24 $ % CUM-25 CUM-24 $ % Marge brute 55 810 45 017 10 793 24 % 135 507 134 053 1 454 1 % Ajustements à la marge brute : Incidence d’IAS 29 2 017 (1 821 ) 3 838 211 % 12 685 (4 879 ) 17 564 360 % Charge de majoration 2 071 — 2 071 — % 2 231 — 2 231 — % Marge brute ajustée 59 898 43 196 16 702 39 % 150 423 129 174 21 249 16 % Marge brute ajustée (en %)1 49 % 47 % 47 % 48 % 1 Marge brute ajustée, en pourcentage des produits des activités ordinaires ajustés.



Pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, la marge brute ajustée a augmenté de 16 702 $ ou 39 %. Cette augmentation s’explique principalement par les produits des activités ordinaires différentiels tirés des transactions avec Paladin et Sumitomo au Canada, ce qui a contribué à la hausse de la marge brute ajustée.

iv) BAIIA

Le BAIIA correspond au résultat d’exploitation ajusté pour exclure l’amortissement des immobilisations incorporelles, la dépréciation d’actifs non courants et l’amortissement des immobilisations corporelles, mais tient compte des coûts liés aux contrats de location.

La Société est d’avis que le BAIIA représente une mesure utile, car elle permet aux investisseurs d’évaluer la rentabilité et la capacité de la Société à générer des liquidités provenant de ses activités d’exploitation. La présentation du BAIIA est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

v) BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA ajusté pour tenir compte de l’incidence d’IAS 29, des coûts d’acquisition et de transaction, de la charge de majoration et des charges non récurrentes.

La Société est d’avis que le BAIIA ajusté représente une mesure utile, car elle permet aux investisseurs d’évaluer la rentabilité et la capacité de la Société à générer des liquidités provenant de ses activités d’exploitation, sans tenir compte de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29, des coûts d’acquisition et de transaction, de la charge de majoration et des charges non récurrentes, ce qui facilite la comparaison d’une période à l’autre. La présentation du BAIIA ajusté est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Le tableau suivant représente le rapprochement du résultat d’exploitation ajusté et du BAIIA et BAIIA ajusté :

Variation Variation T3-25 T3-24 $ % CUM-25 CUM-24 $ % Résultat d’exploitation 646 3 203 (2 557 ) 80 % (8 560 ) 10 357 (18 917 ) 183 % Ajustements du résultat d’exploitation : Amortissement des immobilisations incorporelles 15 446 11 179 4 267 38 % 35 651 33 725 1 926 6 % Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d’utilisation 2 322 2 210 112 5 % 5 839 5 414 425 8 % Paiements de loyer (1 200 ) (997 ) (203 ) 20 % (3 385 ) (2 861 ) (524 ) 18 % BAIIA 17 214 15 595 1 619 10 % 29 545 46 635 (17 090 ) 37 % Incidence d’IAS 29 1 479 (2 265 ) 3 744 165 % 11 521 (4 075 ) 15 596 383 % Coûts d’acquisition et de transaction 170 18 152 844 % 4 631 121 4 510 3727 % Charge de majoration 2 071 — 2 071 — % 2 231 — 2 231 — % Autres charges non récurrentes 53 106 (53 ) 50 % 679 106 573 541 % BAIIA ajusté 20 987 13 454 7 533 56 % 48 607 42 787 5 820 14 % BAIIA ajusté par action 0,21 0,13 0,08 62 % 0,49 0,42 0,07 17 % Pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, le BAIIA ajusté a augmenté de 7 533 $ ou 56 %. L’augmentation est principalement attribuable à la hausse de la marge brute ajustée, contrebalancée en partie par la hausse des coûts liés aux transactions avec Paladin et Sumitomo et par la croissance de nos activités de promotion liées au portefeuille de produits potentiels et aux produits à l’étape de précommercialisation.



Explication des ajustements au BAIIA pour obtenir le BAIIA ajusté

Incidence d’IAS 29 Incidence de la comptabilisation liée à l’hyperinflation selon IAS 29 sur le résultat d’exploitation. Coûts d’acquisition et de transaction Les coûts d’acquisition et de transaction non capitalisables correspondent aux coûts engagés au titre des frais juridiques et des honoraires de consultation et de services-conseils liés aux acquisitions. Charge de majoration La charge de majoration correspond à l’incidence sur le coût des biens vendus de la différence entre la juste valeur des stocks acquis et le coût payé dans le cadre de la transaction comptabilisée selon IFRS 3, Regroupements d’entreprises, lorsque les stocks acquis dans le cadre de la transaction sont vendus. Autres charges non récurrentes Les autres charges non récurrentes correspondent aux charges qui n’ont pas été engagées par la Société dans le cours normal des activités et qui ne devraient pas l’être.



vi) BAIIA ajusté par action

Le BAIIA ajusté par action correspond au BAIIA ajusté divisé par le nombre d’actions ordinaires en circulation à la fin de la période concernée.

La Société est d’avis que le BAIIA ajusté par action représente une mesure utile, car elle permet aux investisseurs d’évaluer la rentabilité ainsi que la capacité de la Société à générer des liquidités provenant de ses activités d’exploitation sur une base par action ordinaire, sans tenir compte de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29, des coûts d’acquisition et de transaction, de la charge de majoration et des charges non récurrentes, ce qui facilite la comparaison d’une période à l’autre. La présentation du BAIIA ajusté par action est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

La Société a calculé le BAIIA ajusté par action comme suit :

T3-25 T3-24 CUM-25 CUM-24 BAIIA ajusté 20 987 13 454 48 607 42 787 BAIIA ajusté par action 0,21 0,13 0,49 0,42 Nombre d’actions ordinaires en circulation à la fin de la période (en milliers) 99 678 100 976 99 678 100 976





BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

(en milliers de dollars canadiens)

(non audité) Aux 30 septembre 2025 31 décembre 2024 ACTIFS Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 81 876 80 106 Titres négociables 13 682 62 225 Créances clients 117 890 105 196 Autres débiteurs 8 149 4 339 Stocks 144 401 102 698 Charges payées d’avance et dépôts 8 016 7 744 Autres actifs financiers courants 22 583 30 506 Impôts sur le résultat à recevoir 4 098 3 999 Total des actifs courants 400 695 396 813 Charges payées d’avance et dépôts 9 204 7 217 Actifs au titre de droits d’utilisation 9 651 5 912 Immobilisations corporelles 12 127 14 110 Immobilisations incorporelles 377 417 283 612 Goodwill 92 239 86 477 Autres actifs financiers 71 909 103 426 Actifs d’impôt différé 29 933 21 247 Autres créances à long terme 45 401 44 983 Total des actifs non courants 647 881 566 984 Total de l’actif 1 048 576 963 797







BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (suite)

(en milliers de dollars canadiens)

(non audité)

Aux 30 septembre 2025 31 décembre 2024 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passifs courants Fournisseurs et charges à payer 112 852 78 345 Obligations locatives 3 735 2 640 Autres passifs 9 705 1 876 Emprunts bancaires 17 805 17 486 Impôts sur le résultat à payer 475 213 Autres soldes à payer 8 104 10 688 Total des passifs courants 152 676 111 248 Fournisseurs et charges à payer 5 276 4 828 Obligations locatives 5 962 3 434 Emprunts bancaires 78 740 25 899 Autres soldes à payer 36 285 19 443 Passifs d’impôt différé 2 845 3 840 Total du passif 281 784 168 692 Capitaux propres Capital social 532 792 534 266 Bons de souscription — 117 Surplus d’apport 29 522 25 708 Cumul des autres éléments du résultat global 64 057 80 220 Résultats non distribués 140 421 154 794 Total des capitaux propres 766 792 795 105 Total du passif et des capitaux propres 1 048 576 963 797





COMPTES DE RÉSULTAT CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les montants par action)

(non audité)

Trimestres clos les 30 septembre Neuf mois clos les 30 septembre 2025 2024 2025 2024 Produits des activités ordinaires 121 548 92 263 316 982 274 440 Coût des produits vendus 65 738 47 246 181 475 140 387 Marge brute 55 810 45 017 135 507 134 053 Marge brute (en %) 46 % 49 % 43 % 49 % Charges Ventes et marketing 17 908 13 372 47 506 39 285 Charges administratives 13 116 12 110 41 149 34 747 Recherche et développement 8 694 5 153 19 761 15 939 Amortissement des immobilisations incorporelles 15 446 11 179 35 651 33 725 Résultat d’exploitation 646 3 203 (8 560 ) 10 357 Produits d’intérêt sur les instruments financiers évalués

au coût amorti (1 094 ) (2 458 ) (4 943 ) (6 554 ) Autres produits d’intérêts (13 ) (65 ) (44 ) (1 194 ) Charge d’intérêts 2 368 1 915 6 498 6 776 Autres charges (produits) 271 (795 ) 2 601 (1 006 ) Perte nette sur les actifs financiers évalués à leur juste valeur par le biais du résultat net 4 589 2 820 11 271 19 752 (Profit) perte de change (3 124 ) 2 326 (4 116 ) 5 934 Profit lié à l’hyperinflation (434 ) (1 148 ) (1 901 ) (7 528 ) Résultat avant impôt sur le résultat (1 917 ) 608 (17 926 ) (5 823 ) Impôt sur le résultat Actifs courants 2 035 1 862 2 704 4 776 Différé (161 ) (1 339 ) (6 402 ) (4 196 ) Charge (recouvrement) d’impôt 1 874 523 (3 698 ) 580 Résultat net de la période (3 791 ) 85 (14 228 ) (6 403 ) Perte nette de base et diluée par action (0,04 ) — (0,14 ) (0,06 ) Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation, de base et dilué 99 657 996 101 132 799 99 643 135 101 211 415





TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

(en milliers de dollars canadiens)

(non audité) Trimestres clos les

30 septembre Neuf mois clos les

30 septembre 2025 2024 2025 2024 ACTIVITÉS D’EXPLOITATION Résultat net de la période (3 791 ) 85 (14 228 ) (6 403 ) Ajustements rapprochant le résultat net aux flux de trésorerie d’exploitation : Amortissements 17 768 13 389 41 490 39 139 Perte nette sur les instruments financiers 4 589 2 820 11 271 19 752 (Profit) perte de change latent(e) 1 423 98 1 254 (6 231 ) Autres activités d’exploitation 1 560 (384 ) 4 224 (4 030 ) 21 549 16 008 44 011 42 227 Variations sans effet de trésorerie du fonds de roulement et d’autres éléments (11 386 ) (10 992 ) (9 926 ) (7 416 ) Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 10 163 5 016 34 085 34 811 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT Acquisition de Paladin (3 196 ) — (110 081 ) — Achats de titres négociables (3 094 ) (45 417 ) (16 976 ) (123 339 ) Produit à l’échéance de titres négociables 3 059 58 703 64 686 150 693 Placements dans des fonds (759 ) (1 372 ) (894 ) (2 575 ) Acquisition d’immobilisations incorporelles (2 401 ) (1 671 ) (30 237 ) (28 488 ) Autres activités d’investissement 4 985 1 284 22 928 2 623 Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (1 406 ) 11 527 (70 574 ) (1 086 ) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Rachat d’actions ordinaires dans le cadre d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités — (2 474 ) (3 351 ) (3 716 ) Remboursement du capital aux termes des emprunts bancaires (3 810 ) (2 039 ) (60 214 ) (10 698 ) Produits tirés d’emprunts bancaires — 1 638 111 203 2 930 Autres activités de financement (2 099 ) (1 052 ) (7 434 ) (6 702 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (5 909 ) (3 927 ) 40 204 (18 186 ) Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période 2 848 12 616 3 715 15 539 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 77 816 60 807 80 106 58 761 Écart de conversion, montant net 1 212 332 (1 945 ) (545 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 81 876 73 755 81 876 73 755 Trésorerie et équivalents de trésorerie 81 876 73 755 81 876 73 755 Titres négociables 13 682 77 745 13 682 77 745 Total de trésorerie, des équivalents de trésorerie et des titres négociables 95 558 151 500 95 558 151 500



