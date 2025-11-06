La campagne Raise Craze, un partenariat entre la Fondation du CUSM, The Beat 92.5 et Pink in the City, recueille 162,160 $ pour les soins contre le cancer du sein au CUSM

MONTRÉAL, 06 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre du Mois de la sensibilisation au cancer du sein en octobre, la Fondation du CUSM s’est de nouveau associée à The Beat 92.5 et Pink in the City. La campagne a recueilli la somme impressionnante de 162,160 $ pour les soins offerts aux patientes du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). La Vie en Rose a généreusement égalé tous les dons jusqu’à concurrence de 50 000 $, démontrant encore une fois son engagement à mettre fin au cancer du sein comme maladie mortelle.

Depuis plus de dix ans, la Fondation du CUSM s’associe à Pink in the City pour Raise Craze, un événement communautaire mémorable où les participantes et participants rasent leur tête ou se teignent les cheveux en rose en soutien aux survivantes. Cette année, Lee Haberkorn, animateur de l’émission du matin à The Beat, a de nouveau relevé le défi. Il s’est fait teindre les cheveux en rose, puis s’est fait raser la tête. Ses coanimatrices Claudia Marques et Natasha Gargiulo l’ont soutenu dans cette démarche.

« C’est vraiment incroyable de faire partie d’un mouvement aussi inspirant et de contribuer à bâtir un avenir où les femmes et les filles, y compris ma fille, n’auront plus à craindre un diagnostic de cancer du sein. »

— Lee Haberkorn, coanimateur, The Beat Breakfast Club

« Je suis tellement fière de notre communauté et de nos auditrices et auditeurs! Vous avez recueilli une somme importante pour soutenir notre initiative de sensibilisation au cancer du sein. Votre générosité a une réelle influence. Le cancer du sein nous touche toutes et tous, mais ensemble, nous gardons espoir. »

— Natasha Gargiulo, coanimatrice, The Beat Breakfast Club

« Merci du fond du cœur à toutes les personnes touchées par le cancer du sein pour votre incroyable soutien. Votre générosité en faveur de la Clinique du cancer du sein du CUSM est très importante pour nous. Chaque dollar finance la recherche, les soins et l’espoir. Merci de faire bouger les choses. »

— Claudia Marques, coanimatrice, The Beat Breakfast Club

Tous les dons soutiennent le Programme de bien-être de la Clinique du cancer du sein, dirigé par le Dr Sarkis Meterissian. Ce programme offre des soins holistiques et complets aux patientes, pour leur permettre non seulement de survivre, mais aussi de s’épanouir.

« Au nom de toute l’équipe du Programme de bien-être, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour le soutien essentiel offert à nos patientes grâce à Raise Craze. C’est une véritable bouée de sauvetage pour les femmes qui se remettent d’un cancer du sein. Ce programme finance des traitements qui vont bien au-delà de la chimiothérapie, de la radiothérapie et de la chirurgie. Il nous permet d’offrir des soins complets, allant de la physiothérapie et des conseils nutritionnels au soutien en santé mentale, pour que chaque femme se sente accompagnée à toutes les étapes de sa guérison. »

— Dr Sarkis Meterissian, directeur, Programme de bien-être de la Clinique du sein du CUSM

Une femme sur huit recevra un diagnostic de cancer du sein. Personne n’est à l’abri de cette maladie. C’est pourquoi Pink in the City et sa campagne Raise Craze occupent une place si importante dans la communauté.

« C’est un privilège de voir notre mouvement grandir et avoir davantage de portée chaque année. Raise Craze donne à la communauté une façon concrète de se mobiliser. Que ce soit en se rasant la tête, en se teignant les cheveux en rose ou simplement en faisant un don, l’important est de montrer sa solidarité envers les femmes touchées par le cancer du sein. C’est la raison d’être de notre engagement. »

— Denise Vourtzoumis, présidente, Pink in the City

Cette année, de nombreuses personnes engagées (patientes, familles et leaders communautaires) ont recueilli des fonds pour la cause. Pour Alyssa Morellato, patiente au CUSM et ambassadrice de Raise Craze, qui a recueilli plus de 10 000 $, l’expérience a été très particulière.

« L’équipe du Programme de bien-être de la Clinique du cancer du sein fait un travail exceptionnel pour que chacune d’entre nous se sente en sécurité, soutenue et écoutée à chaque étape du traitement et du rétablissement. Le soutien que je continue de recevoir comme patiente est remarquable. J’ai eu le privilège, grâce à The Beat et à la Fondation du CUSM, d’avoir une occasion d’informer, d’inspirer et de transformer l’adversité en effet concret. Je suis infiniment reconnaissante envers ma communauté qui s’est ralliée à ma campagne. »

— Alyssa Morellato, patiente au CUSM et ambassadrice de Raise Craze

Pour souligner la portée grandissante de Raise Craze, La Vie en Rose, entreprise internationale de lingerie féminine, a égalé tous les dons jusqu’à un montant de 50 000 $.

« Chez La Vie en Rose, notre mission a toujours été d’aider les femmes à se sentir bien dans leur peau. En nous associant à la Fondation du CUSM et à The Beat 92.5 dans le cadre de cette initiative inspirante, nous élargissons cette mission bien au-delà de la mode. Nous contribuons à bâtir un avenir où les femmes peuvent véritablement s’épanouir dans tous les aspects de leur vie. C’est un honneur de soutenir une cause qui apporte un changement réel et durable. »

— François Roberge, président, La Vie en Rose

La Fondation du CUSM est partenaire de Pink in the City depuis 2014. Chaque année, la volonté de mettre fin au cancer du sein en tant que maladie mortelle ne cesse de croître.

« Je remercie sincèrement nos partenaires, The Beat 92.5, la Vie en Rose et Pink in the City, pour leur engagement inspirant. Ils ont démontré à maintes reprises leur volonté d’accroître le rayonnement du Centre hospitalier universitaire de Montréal dans le domaine du traitement du cancer du sein. Si vous avez participé à Raise Craze, sachez que non seulement vous avez véritablement amélioré la vie des patientes, mais aussi participé à la construction d’un bel avenir en meilleure santé pour les Québécoises. »

— Marie-Hélène Laramée, présidente-directrice générale, Fondation du CUSM

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM)

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) s’engage à soutenir l’excellence dans les soins aux patients, la recherche de pointe et l’enseignement de calibre mondial au sein du meilleur hôpital de recherche du Québec. Soucieuse de stimuler l’innovation dans le domaine des soins de santé, la Fondation recueille des fonds pour faire progresser la recherche et les soins aux patients, qui permettront de trouver les thérapies de demain. Notre priorité est de relever les grands défis sanitaires de notre époque, notamment mettre fin au cancer en tant que maladie mortelle, révolutionner les soins cardiaques, détecter plus tôt les tueurs silencieux comme les cancers de l’ovaire et de l’endomètre, et former les équipes de soins de santé les plus compétentes au Canada. Ensemble, nous façonnons l’avenir de la médecine, une percée à la fois.

