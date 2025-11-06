ALERTA DE MEDIOS* Verizon y David Beckham Lanzan el Primer Sorteo “Golden Ticket" para la Copa Mundial de la FIFA 26™

NEW YORK, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- QUÉ: Como parte de la iniciativa de Verizon Ultimate Access a la Copa Mundial de la FIFA 26™ , Verizon y David Beckham lanzan el primer Sorteo de "Golden Ticket" para clientes nuevos y existentes. Ofreciendo una oportunidad única en la vida de ganar acceso sin precedentes a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 26™.

Ahora, puedes participar para ganar cientos de "Golden Tickets" que te otorgan acceso exclusivo al campo para ver una parte del partido justo al lado de la cancha (pitchside), acercándote más a la acción que nunca.

A finales de septiembre, Verizon anunció el lanzamiento de la campaña Ultimate Access junto a David Beckham y un elenco de estrellas que incluye a Tim Howard, Alyssa y Giselle Thompson, y Chucky Lozano, como parte de la preparación para la Copa Mundial de la FIFA 26™.

Esto es solo el comienzo. En 2026, Verizon seguirá regalando miles de boletos para los partidos, incluyendo cientos de “Golden Tickets" con acceso al pie de cancha, además de una serie de sorpresas para los clientes, eventos especiales, colaboraciones de mercancía y mucho más.

POR QUÉ: Como patrocinador oficial de servicios de telecomunicaciones de la Copa Mundial de la FIFA 26™, Verizon tiene el compromiso de acercar a sus clientes a la Copa Mundial más que nadie.

Este sorteo les ofrece a los clientes de Verizon una oportunidad verdaderamente sin precedentes y única en su tipo. A través de Verizon Access (que le otorga a nuestros clientes acceso sin igual a eventos y experiencias exclusivas simplemente por ser clientes de Verizon), eres elegible para ganar el premio definitivo para los fans de fútbol: la emoción de vivir el torneo más grande del mundo, justo al lado de la cancha (pitchside).

QUIÉN:

Clientes de Verizon.

David Beckham, quien participa en la campaña de Verizon para lanzar este sorteo exclusivo.

CUÁNDO:

Período del Sorteo: del 6 al 20 de noviembre.



DÓNDE Y CÓMO:

Cómo Participar: Puedes entrar al sorteo exclusivamente a través de la app My Verizon, mediante la sección Verizon Access, la cual te da acceso a eventos exclusivos, experiencias y más. ¿No eres cliente de Verizon? Si quieres tener la oportunidad de llegar a la cancha, todavía estás a tiempo de cambiarte. Dirígete a la tienda de Verizon más cercana o visita www.verizon.com .

Puedes entrar al sorteo exclusivamente a través de la app My Verizon, mediante la sección Verizon Access, la cual te da acceso a eventos exclusivos, experiencias y más. ¿No eres cliente de Verizon? Si quieres tener la oportunidad de llegar a la cancha, todavía estás a tiempo de cambiarte. Dirígete a la tienda de Verizon más cercana o visita . Para Más Información: Visita Verizon.com/FIFA .

Contacto para los medios: