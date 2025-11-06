维泰瑞隆宣布三篇研究成果入选 2025 年美国神经科学年会展示

马萨诸塞州沃尔瑟姆, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 维泰瑞隆是一家处于临床阶段的全球化生物科技公司，致力于探索和开发用于治疗衰老相关疾病的变革性疗法。公司今日宣布，将在 2025 年美国神经科学学会年会展示三篇壁报。该会议将于 2025 年 11 月 15–19 日在圣地亚哥举行。

壁报详情如下：

壁报1：开发高效、过脑RIPK1变构抑制剂用于神经退行性疾病的治疗 （Development of a Highly Potent, Brain Penetrant and Allosteric RIPK1 Inhibitor for the Treatment of Neurodegenerative Diseases）

专场：阿尔茨海默症治疗策略：药物方法 （Alzheimer's Disease Therapeutic Strategies: Pharmaceutical Approaches）

编号：PSTR157

日期/时间：2025 年 11 月 17 日，上午 8 点至中午 12 点（太平洋时间）

壁报2：新型过脑SARM1抑制剂（SIR2501）在健康成人受试者中的剂量依赖性和强效靶点结合（Dose-Dependent and Robust Target Engagement of a Novel Brain Penetrant SARM1 Inhibitor (SIR2501) in Healthy Adult Participants）

专场：细胞应激与退行：外周退行与神经病变 （Cellular Stress and Degeneration: Peripheral Degeneration and Neuropathy）

编号：PSTR271

日期/时间：2025 年 11 月 18 日，上午 8 点至中午 12 点（太平洋时间）

壁报3：一种非共价SARM1变构抑制剂的发现以及其在体内和体外试验中对轴突损伤的抑制作用（Discovery of a Non-covalent, Allosteric SARM1 Inhibitor That Prevents Axonal Degeneration in vitro and in vivo）

专场：外周神经损伤与神经病变（Peripheral Nerve Traumas and Neuropathies）

编号：PSTR270

日期/时间：2025 年 11 月 18 日，上午 8 点至中午 12 点（太平洋时间）

关于维泰瑞隆

维泰瑞隆是一家临床阶段的生物科技公司，致力于发现并在全球范围内开发能够治疗衰老相关退行性疾病的突破性疗法。自 2017 年创立以来，维泰瑞隆已构建起一个多元化项目研发管线，聚焦衰老相关疾病的关键致病机理，包括失调的细胞死亡、失控的炎症反应、以及失衡的能量稳态。维泰瑞隆目前正在开展 SIR2501、SIR4156 和 SIR9900 等分子的临床研究，同时持续推进临床前研究工作。如需了解更多信息，请访问 www.sironax.com

