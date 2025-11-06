維泰瑞隆宣佈三篇研究成果入選2025年美國神經科學學會年會展示

麻薩諸塞州沃爾瑟姆, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 維泰瑞隆是一家處於臨床階段的全球化生物科技公司，致力於探索和開發用於治療衰老相關疾病的變革性療法。公司今日宣佈，將在2025年美國神經科學學會年會展示三篇壁報。該會議將於2025年11月15–19日在聖地牙哥舉行。

壁報詳情如下：

壁報1：開發高效、可穿透血腦屏障的RIPK1變構抑制劑用於神經退行性疾病的治療（Development of a Highly Potent, Brain Penetrant and Allosteric RIPK1 Inhibitor for the Treatment of Neurodegenerative Diseases）

專場：阿茲海默症治療策略：藥物方法（Alzheimer's Disease Therapeutic Strategies: Pharmaceutical Approaches）

編號：PSTR157

日期/時間：2025年11月17日，上午8時至中午12時（太平洋時間）

壁報2：新型可穿透血腦屏障的SARM1抑制劑（SIR2501）在健康成人受試者中的劑量依賴性和強效靶點結合（Dose-Dependent and Robust Target Engagement of a Novel Brain Penetrant SARM1 Inhibitor (SIR2501) in Healthy Adult Participants）

專場：細胞應激與退化：周邊退化與神經病變（Cellular Stress and Degeneration: Peripheral Degeneration and Neuropathy）

編號：PSTR271

日期/時間：2025年11月18日，上午8時至中午12時（太平洋時間）

壁報3：一種非共價SARM1變構抑制劑的發現以及其在體內和體外試驗中對軸突損傷的抑制作用（Discovery of a Non-covalent, Allosteric SARM1 Inhibitor That Prevents Axonal Degeneration in vitro and in vivo）

專場：周邊神經創傷與神經病變（Peripheral Nerve Traumas and Neuropathies）

編號：PSTR270

日期/時間：2025年11月18日，上午8時至中午12時（太平洋時間）

關於維泰瑞隆

維泰瑞隆是一家臨床階段的生物科技公司，致力於在全球範圍內發現和開發能夠治療衰老相關退行性疾病的突破性療法。自2017年創立以來，維泰瑞隆已構建起一個多元化項目研發管線，聚焦衰老相關疾病的關鍵致病機理，包括失調的細胞死亡、失控的炎症反應、以及失衡的能量穩態。維泰瑞隆目前正在開展SIR2501、SIR4156和SIR9900等分子的臨床研究，同時持續推進臨床前研究工作。如需了解更多資訊，請瀏覽www.sironax.com

