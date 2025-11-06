Ingredion Incorporated publie les résultats de son troisième trimestre 2025

Bénéfice d’exploitation du troisième trimestre 2025 en recul de 7 % en données déclarées et de 10 % en données ajustées * par rapport à la même période de l’exercice précédent

par rapport à la même période de l’exercice précédent BPA déclarés et ajustés pour la période de référence respectivement établis à 2,61 dollars et 2,75 dollars, contre les 2,83 dollars et 3,05 dollars du troisième trimestre 2024

Révision des prévisions de clôture annuelle du BPA déclaré dans une fourchette comprise entre 11,11 et 11,31 dollars et entre 11,10 et 11,30 dollars pour le BPA ajusté



WESTCHESTER, Illinois, 06 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’ingrédients pour l’industrie alimentaire et des boissons, publie aujourd’hui les résultats financiers de son troisième trimestre 2025.

« Les atouts de notre portefeuille d’activités diversifié se sont clairement manifestés ce trimestre. En effet, notre branche Texture et Santé enregistre à nouveau une forte croissance des volumes de vente et du bénéfice d’exploitation quand nos segments Ingrédients alimentaires et industriels (ou « F&II », pour Food & Industrial Ingredients) se voient pénalisés par une demande en berne et des enjeux opérationnels frappant notre plus grosse usine aux États-Unis » observe Jim Zallie, président et directeur général.

« La branche Texture et Santé signe une belle performance à raison d’une appréciation de 4 % de ses volumes de vente, portée par la croissance à deux chiffres des solutions dites « clean label » enregistrée aux États-Unis, au Canada et en Asie-Pacifique. Formulée à partir de mélanges personnalisés et de produits différenciés, cette gamme de solutions dépasse la croissance du chiffre d’affaires net de la branche. Les investissements que nous avons réalisés dans de nouvelles solutions spéciales seront finalisés à l’horizon des prochains trimestres. Ils nous placeront en une meilleure position face aux exigences grandissantes de nos clients en matière de reformulations. »

« Aux États-Unis et au Canada, le bénéfice d’exploitation de notre branche Ingrédients alimentaires et industriels accuse un repli de 18 %, qui s’explique principalement par des difficultés de production bien installées dans notre usine de Chicago résultant de l’incendie qui s’y est déclaré fin juin, mais également par le déclin de la demande des consommateurs en boissons et en aliments issu des hausses tarifaires correspondantes. En Amérique latine, cette même branche voit son bénéfice d’exploitation reculer de 11 % par rapport à l’exercice précédent du fait de la gestion de notre mix produit et d’une demande moindre de notre client brasseur et de ce secteur d’activités en général. Par ailleurs, ce trimestre se caractérise dans cette région par le ralentissement de la demande des consommateurs, principalement motivé par une forte inflation, des taux d’intérêt élevés et une croissance du PB affectée par un sentiment d’incertitude. »

« Nos leviers stratégiques orientent toujours notre attention vers un objectif de croissance rentable, d’agilité d’innovation et d’excellence opérationnelle dans un contexte macroéconomique volatil et incertain. Nous entendons maintenir l’enveloppe de CapEx en faveur des opportunités de croissance organique et des opérations de fusion-acquisition au profit du renforcement de notre branche Texture et Santé. Notre engagement en faveur du retour sur investissement pour nos actionnaires reste inchangé et prend la forme de versements de dividendes et de rachats d’actions. »

Diluted Earnings Per Share (EPS)

3Q24

3Q25 Reported Diluted EPS $2.83 $2.61 Impairment charges 0.08 — Restructuring and resegmentation costs 0.08 0.05 Net gain on sale of business (0.21) — Tax items and other matters 0.27 0.09 Adjusted Diluted EPS** $3.05 $2.75

Estimated factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

3Q25 Total items affecting adjusted diluted EPS** (0.30 ) Total operating items (0.31 ) Margin (0.22 ) Volume (0.12 ) Foreign exchange 0.03 Other income — Total non-operating items 0.01 Financing costs (0.06 ) Non-controlling interests — Tax rate 0.02 Shares outstanding 0.05

** Les totaux peuvent ne pas correspondre ou être recalculés en raison des arrondis

Bilan fonctionnel

Toutes divisions confondues

Net Sales

$ in millions 2024 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 1,870 15 (39) — (30) 1,816 (3%) (4%) Year-to-Date 5,630 (28) (11) (24) (105) 5,462 (3%) (2%)

* Représente la perte de volume résultant de la cession de nos activités en Corée du Sud

En données comparées à l’exercice précédent, le chiffre d’affaires net du troisième trimestre recule de 3 %. Cette baisse se doit au repli des ventes constaté dans nos branches Ingrédients alimentaires et industriels, principalement affectées par la baisse des coûts des matières premières. Elle se voit partiellement nuancée par la hausse des volumes enregistrés au sein de nos solutions Texture et Santé.



Reported Operating Income

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers Restructuring/

Impairment Other 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 268 3 (31) 11 (2) 249 (7%) (8%) Year-to-Date 721 (1) 33 25 18 796 10% 11%

Adjusted Operating Income

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 282 3 (31) 254 (10%) (11%) Year-to-Date 768 (1) 33 800 4% 4%

Bénéfice d’exploitation

Le bénéfice d’exploitation déclaré du troisième trimestre affiche 249 millions de dollars, contre 254 millions pour le bénéfice d’exploitation ajusté. L’écart constaté entre le bénéfice d’exploitation déclaré et le bénéfice d’exploitation ajusté s’explique principalement par les charges de restructuration résultant de notre projet Cost2Compete. Hors effets de change, le bénéfice d’exploitation déclaré recule de 8 % en glissement annuel, et le bénéfice d’exploitation ajusté de 11 %.



Branche Texture et Santé

Net Sales

$ in millions 2024 FX

Impact Volume Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 600 12 21 (28)

605 1%

(1%)

Year-to-Date 1,785 24 81 (84)

1,806 1%

—



Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 96 2 7 105 9%

7%

Year-to-Date 256 5 54 315 23%

21%



Le bénéfice d’exploitation du troisième trimestre comptabilisé pour la branche Texture et Santé s’élève à 105 millions de dollars, soit une hausse de 9 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent, motivée par la baisse des coûts des matières premières et des effets favorables de volumes. Elle est partiellement nuancée par un mix tarifaire défavorable. Hors effets de change, le bénéfice d’exploitation de la branche progresse de 7 %.



Branche Ingrédients alimentaires et industriels — Amérique latine

Net Sales

$ in millions 2024 FX

Impact Volume Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 620 5

(44)

4 585 (6%)

(7%)

Year-to-Date 1,866 (39)

(80)

7 1,754 (6%)

(4%)



Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers Argentina

JV 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 131 1 (13) (3) 116 (11%) (12%) Year-to-Date 362 (4) 6 6 370 2% 3%

Le bénéfice d’exploitation du troisième trimestre comptabilisé pour la branche Ingrédients alimentaires et industriels — Amérique latine est arrêté à 116 millions de dollars, soit un repli de 15 millions de dollars en glissement annuel. Cette tendance résulte principalement de volumes moindres en provenance des brasseurs, de la gestion relationnelle et du mix produit et du ralentissement de la demande des consommateurs. Hors effets de change, le bénéfice d’exploitation de la branche accuse un recul de 12 %.



Branche Ingrédients alimentaires et industriels — États-Unis et Canada

Net Sales

$ in millions 2024 FX

Impact Volume Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 548 (1) (30) (10) 507 (7%) (7%) Year-to-Date 1,644 (9) (50) (35) 1,550 (6%) (5%)

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 99 — (18) 81 (18%) (18%) Year-to-Date 291 (3) (29) 259 (11%) (10%)

Le bénéfice d’exploitation du troisième trimestre comptabilisé pour la branche Ingrédients alimentaires et industriels — États-Unis et Canada clôture à 81 millions de dollars, soit une baisse de 18 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent. Cette tendance résulte principalement de difficultés de production bien installées dans l’une de nos grandes usines et d’une demande en boissons et aliments inférieure à nos prévisions.



Autres branches industrielles**

Net Sales

$ in millions 2024 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 102 (1) 14 — 4 119 17% 18% Year-to-Date 335 (4) 38 (24) 7 352 5% 6%

* Représente la perte de volume résultant de la cession de nos activités en Corée du Sud

Segment Operating Loss

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter (4) — — (4) NM NM Year-to-Date (18) 1 12 (5) NM NM

La perte d’exploitation du troisième trimestre attribuable aux Autres branches industrielles se maintient depuis l’exercice précédent. Principalement due à l’amélioration de notre activité de protéines végétales, elle est affectée par la rentabilité moindre de notre branche pakistanaise.



** Le libellé « Autres branches industrielles » fait référence aux activités de plusieurs secteurs d’exploitation qui ne sont pas classés individuellement ou collectivement comme des secteurs déclarables. Le chiffre d’affaires net des Autres branches industrielles se doit principalement aux ventes d’édulcorants et d’amidon réalisées par notre branche pakistanaise, aux ventes de stévia et d’autres ingrédients réalisées dans le cadre de nos activités avec PureCircle, mais aussi dans celui de notre politique de réduction de l’usage du sucre, et aux ventes d’ingrédients à base de protéines de pois réalisées dans le cadre de nos activités avec Protein Fortification.

Autres critères d’ordre financier

Au 30 septembre 2025, la dette totale et la trésorerie, investissements à court terme compris, s’élèvent respectivement à 1,8 milliard et 921 millions de dollars, contre les 1,8 milliard et 1,0 milliard de dollars respectivement comptabilisés au 31 décembre 2024.

Les coûts de financement nets déclarés pour le trimestre se creusent à 7 millions de dollars, contre le seul million de dollars enregistré à la même période de l’exercice précédent, à savoir que les moins‐values de change y contribuent.

Les taux d’imposition effectifs déclarés et ajustés pour le trimestre s’établissent respectivement à 28,6 % et 26,4 %, contre 30,8 % et 26,9 % respectivement à la même période de l’exercice précédent. La baisse du taux d’imposition effectif déclaré tient principalement à un jugement fiscal défavorable rendu au même trimestre de l’exercice précédent et aux fluctuations du peso mexicain par rapport au dollar américain. Ces effets sont partiellement nuancés par la révision de la politique de réinvestissement des bénéfices de l’une de nos filiales étrangères durant le troisième trimestre 2025 et les conséquences fiscales de la cession de notre activité en Corée du Sud en 2024.

Au 30 septembre 2025, les dépenses d’investissement nettes totalisent 298 millions de dollars.

Dividendes et rachats de titres

Au cours du troisième trimestre, la Société a versé 54 millions de dollars de dividendes à ses actionnaires. Le 27 août 2025, elle a annoncé un dividende trimestriel de 0,82 dollar par action et l’a versé le 21 octobre suivant (contre un dividende trimestriel précédent de 0,80 dollar par action), soit la 11ᵉ progression annuelle consécutive. Depuis le début de l’année et jusqu’au 30 septembre 2025, la Société a racheté pour 134 millions de dollars d’actions ordinaires.

Perspectives révisées pour l’ensemble de l’exercice 2025

La Société table sur un BPA déclaré pour l’ensemble de l’exercice 2025 de l’ordre de 11,11 à 11,31 dollars, et sur un BPA ajusté compris entre 11,10 et 11,30 dollars.

Ces prévisions tiennent compte des droits de douane en vigueur en octobre 2025. Elles s’entendent hors coûts d’intégration et de restructuration liés à des acquisitions, et hors frais de dépréciations éventuels.

La Société privilégie désormais un scénario reposant sur la quasi-stabilité de son chiffre d’affaires net en 2025, voire en recul de quelques points. Cette prévision s’appuie sur la croissance des ventes au sein de la branche Texture et Santé et sur un mix tarifaire moindre motivé des coûts des matières premières en baisse et les effets de change attendus.

La croissance du bénéfice d’exploitation déclaré et ajusté au titre de l’exercice 2025 devrait s’inscrire dans une fourchette basse à moyenne.

Les prévisions 2025 pour l’exercice complet tablent également sur les hypothèses suivantes : la croissance du bénéfice d’exploitation de la branche Texture et Santé devrait ressortir à deux chiffres, épaulée par la hausse des ventes ; le bénéfice d’exploitation de la branche Ingrédients alimentaires et industriels devrait rester stable et ne pas dépasser 3 % en Amérique Latine et devrait céder quelques points en Amérique du Nord. Le bénéfice d’exploitation des Autres branches industrielles devrait toujours renouer avec l’équilibre.

La hausse des frais généraux comptabilisée au titre de l’exercice complet 2025 devrait rester légèrement inférieure à 10 %, motivée par des investissements de nature informatique et les charges liées à l’avancement des projets de transformation numérique.

La Société table également sur un taux d’imposition effectif déclaré compris entre 25,5 %, et 26,5 %, et entre 26,0 % et 27,0 % pour son homologue ajusté.

La trésorerie issue des activités d’exploitation devrait se situer entre 800 et 900 millions de dollars en fin d’exercice 2025 pour traduire un retour à l’investissement dans les soldes du fonds de roulement. Les dépenses d’investissement pour l’exercice complet devraient se confirmer entre 400 et 425 millions de dollars.

Détails de la téléconférence téléphonique et de la webdiffusion

Ingredion a organisé une conférence téléphonique le mardi 4 novembre 2025 à 8 heures, heure du Centre, ou 9 heures, heure de l’Est, conjointement animée par Jim Zallie, président et directeur général, et James Gray, vice-président exécutif et directeur financier. La conférence téléphonique était retransmise en direct à l’adresse suivante : https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations. Une présentation contenant des informations financières et des données opérationnelles supplémentaires était accessible et téléchargeable sur le site Internet de la Société quelques heures avant l’ouverture de la conférence. Une rediffusion est disponible pour une durée limitée à l’adresse suivante : https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results.

À propos de la Société

Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), domiciliée dans la banlieue de Chicago, est un fournisseur mondial de solutions d’ingrédients de premier ordre au service d’un portefeuille de clients répartis dans près de 120 pays. Forte d’un chiffre d’affaires net annuel de près de 7,4 milliards de dollars en 2024, la Société transforme des céréales, des fruits, des légumes et d’autres végétaux en solutions d’ingrédients à valeur ajoutée destinées aux secteurs de l’alimentation, des boissons, de l’alimentation animale, de la brasserie et de l’industrie. Dans ses centres d’innovation Idea Labs® répartis dans le monde entier, et à l’appui de ses quelque 11 000 employés, Ingredion travaille en cocréation avec ses clients pour développer des solutions d’ingrédients qui conjuguent le potentiel de l’humain, de la nature et de la technologie pour rendre la vie meilleure. Rendez-vous sur le site ingredion.com pour en savoir plus et consulter les dernières actualités de la Société.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient ou peut contenir des déclarations prospectives au sens de l’article 27A de la loi fédérale américaine « Securities Exchange Act » de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi fédérale américaine « Securities Exchange Act » de 1934, dans sa version modifiée. Ingredion entend que ces déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions d’exonération relatives aux énoncés prévisionnels prévues par les lois fédérales des États-Unis, dites « Safe Harbor ».

Les déclarations prospectives visent, entre autres, toute déclaration concernant les attentes de la Société au titre de l’exercice 2025 en matière de BPA déclaré et ajusté par action, chiffre d’affaires net, résultat d’exploitation déclaré et ajusté, résultat d’exploitation par branche, frais généraux, taux d’imposition effectif déclaré et ajusté, revenus d’exploitation, dépenses en capital, et toute autre déclaration relative à nos prévisions ou opérations futures, ainsi qu’à notre situation financière, la demande pour nos produits, nos flux de trésorerie, nos dépenses ou autres éléments financiers, y compris les plans, stratégies et objectifs développés par la direction en lien avec tout ce qui précède et toute hypothèse, attente ou conviction sous-jacente également en rapport avec ce qui précède.

Ces déclarations se caractérisent parfois par l’emploi d’un lexique prospectif. Les formulations telles que « peut », « sera », « devrait », « anticipe », « suppose », « croit », « prévoit », « envisage », « estime », « s’attend à », « a l’intention de », « poursuit », « pro forma », « prévisions », « perspectives », « opportunités », « potentiel » ou d’autres expressions de même sens ou leur forme négative constituent des déclarations prospectives, au même titre que toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques.

Les déclarations prospectives reflètent les circonstances ou les attentes actuelles, et sont assujetties à un certain nombre de risques inhérents et d’incertitudes, pour la plupart difficiles à prévoir et indépendants de notre volonté. Si la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, aucune ne garantit aux investisseurs que nos pronostics se vérifieront.

Les résultats et développements réels peuvent différer sensiblement des attentes exprimées ou induites dans ces déclarations prospectives en raison de divers risques et incertitudes, liés notamment à l’évolution dans les pratiques, les préférences, la demande et les perceptions des consommateurs qui sont susceptibles de réduire la demande pour nos produits ; aux conflits géopolitiques et aux actions qui en découlent, notamment les effets sur la disponibilité et le prix des matières premières et des ressources énergétiques, les interruptions dans la chaîne d’approvisionnement, et la volatilité des taux de change et d’intérêt ; les effets de la conjoncture économique mondiale et des conditions de marché, politiques, économiques et commerciales générales qui touchent les clients et les particuliers dans les différents pays et périmètres géographiques où nous achetons nos matières premières et/ou fabriquons ou vendons nos produits, et l’effet potentiel de ces facteurs sur nos ventes, le prix de nos produits et notre capacité à recouvrer nos créances ; les achats futurs de nos produits par les principales industries que nous desservons et dont nous tirons une part majeure de notre chiffre d’affaires, y compris, sans s’y limiter, les secteurs de l’alimentation, de la nutrition animale, des boissons et de la brasserie ; les risques en lien avec les pandémies ; notre capacité à développer ou à acquérir de nouveaux produits et services de qualité ou à des taux suffisants pour être acceptés sur nos marchés ; la pression accrue de la concurrence et/ou des clients dans l’industrie du raffinage du maïs et les industries connexes, y compris en ce qui concerne les marchés et les prix de nos produits et coproduits primaires, en particulier l’huile de maïs, et la capacité de répercuter les augmentations de prix de nos principaux intrants ; les fluctuations de prix, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les tarifs douaniers et droits de douane, et les pénuries affectant les intrants nécessaires à nos achats, à nos processus de production et nos canaux de livraison, y compris les matières premières, les coûts et la réserve en énergie, le coût du fret et de la logistique ; notre capacité à maîtriser nos coûts, à respecter nos budgets et à réaliser les synergies attendues, y compris en ce qui concerne notre capacité à achever les projets de maintenance et d’investissement prévus dans le respect du budget et des calendriers, ainsi qu’en matière de gestion des coûts de fret et d’expédition et des activités de couverture; les difficultés d’exploitation de nos usines et les responsabilités liées à la sécurité et à la qualité des produits ; les effets du changement climatique et les mesures juridiques, réglementaires et commerciales visant à y répondre ; notre capacité à identifier et à conclure des acquisitions, des cessions ou des alliances stratégiques à des conditions favorables, ainsi que notre capacité à exercer une diligence raisonnable et à intégrer avec succès les entreprises acquises ou à initier et maintenir des alliances stratégiques et à réaliser les synergies anticipées en lien avec tout ce qui précède ; les risques économiques, politiques et d’autre nature inhérents à la conduite d’opérations à l’étranger et en devises étrangères ; l’incapacité à maintenir des relations de travail satisfaisantes ; notre capacité à attirer, développer, motiver et maintenir un bon relationnel avec notre personnel ; l’impact de procédures judiciaires et réglementaires, de poursuites, de réclamations et d’enquêtes ; l’effet des charges de dépréciation sur notre fonds de commerce ou nos actifs à long terme ; les incidences d’événements politiques, de conflits commerciaux et internationaux, de guerres, menaces ou actes de terrorisme et de catastrophes naturelles sur nos activités ; les évolutions légales, réglementaires ou de politique gouvernementale et les coûts de conformité légale, y compris le respect de la réglementation environnementale ou la survenance d’autres événements importants indépendants de notre volonté ; l’évolution de nos taux d’imposition ou notre exposition à des obligations fiscales supplémentaires ; les risques affectant notre capacité à lever des fonds à des taux raisonnables et d’autres facteurs affectant notre accès à des fonds suffisants pour notre croissance et notre expansion futures ; les hausses des taux d’intérêt qui pourraient augmenter nos coûts d’emprunt ; les interruptions, incidents de sécurité ou défaillances des systèmes, processus et sites informatiques ; les risques affectant la poursuite de notre politique de dividendes ; et notre capacité à maintenir un contrôle interne efficace sur l’information financière.

Nos déclarations prospectives sont uniquement valables à leur date de publication. Nous déclinons toute obligation de les mettre à jour pour refléter des faits ou des circonstances postérieurs à leur date de publication à la suite de nouvelles informations, événements ou développements futurs ou à un autre titre. Si nous mettons à jour ou corrigeons une ou plusieurs de ces déclarations, les investisseurs et les lecteurs ne doivent pas tenir d’autres mises à jour ou corrections pour garanties. Pour obtenir de plus amples détails sur ces risques et d’autres risques, veuillez consulter la rubrique « Facteurs de risque » et les autres informations intégrées à notre rapport annuel sous formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi qu’aux rapports postérieurs déposés sous formulaires 10-Q et 8-K auprès de la Securities and Exchange Commission.

CONTACT :

Investisseurs : Noah Weiss, 773-896-5242

Médias : Rick Wion, 708-209-6323

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(dollars and shares in millions, except per share data)



Three Months Ended

September 30, Change

%



Nine Months Ended

September 30, Change

%



2025 2024 2025 2024 Net sales $ 1,816 $ 1,870 (3%) $ 5,462 $ 5,630 (3%) Cost of sales 1,361 1,391 4,064 4,288 Gross profit 455 479 (5%) 1,398 1,342 4% Operating expenses 203 198 3% 604 578 4% Other operating expense (income), net — 1 (15 ) 5 Restructuring/impairment charges 3 12 13 38 Operating income 249 268 (7%) 796 721 10% Financing costs 7 1 28 30 Net (gain) on sale of business — (8 ) — (90 ) Other non-operating expense 1 2 1 2 Income before income taxes 241 273 (12%) 767 779 (2%) Provision for income taxes 69 84 198 222 Net income 172 189 (9%) 569 557 2% Less: Net income attributable to non-controlling interests 1 1 5 5 Net income attributable to Ingredion $ 171 $ 188 (9%) $ 564 $ 552 2% Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 64.3 65.3 64.4 65.6 Diluted 65.4 66.5 65.5 66.6 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 2.66 $ 2.88 (8%) $ 8.76 $ 8.41 4% Diluted $ 2.61 $ 2.83 (8%) $ 8.61 $ 8.29 4%





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts) September 30,

2025 December 31,

2024 (Unaudited) Assets Current assets: Cash and cash equivalents $ 915 $ 997 Short-term investments 6 11 Accounts receivable, net 1,312 1,093 Inventories 1,225 1,187 Prepaid expenses and assets held for sale 58 67 Total current assets 3,516 3,355 Property, plant and equipment, net 2,435 2,264 Intangible assets, net 1,273 1,264 Other non-current assets 609 561 Total assets $ 7,833 $ 7,444 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 57 $ 44 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,221 1,237 Total current liabilities 1,278 1,281 Long-term debt 1,741 1,787 Other non-current liabilities 490 486 Total liabilities 3,509 3,554 Share-based payments subject to redemption 58 60 Redeemable non-controlling interests 7 7 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 shares issued at September 30, 2025 and December 31, 2024 1 1 Additional paid-in capital 1,156 1,152 Less: Treasury stock (common stock: 14.1 and 13.3 shares at September 30, 2025 and December 31, 2024) at cost (1,466 ) (1,355 ) Accumulated other comprehensive loss (950 ) (1,086 ) Retained earnings 5,497 5,092 Total Ingredion stockholders’ equity 4,238 3,804 Non-redeemable non-controlling interests 21 19 Total stockholders’ equity 4,259 3,823 Total liabilities and stockholders’ equity $ 7,833 $ 7,444





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(dollars in millions)



Nine Months Ended September 30, 2025 2024 Cash from operating activities Net income $ 569 $ 557 Non-cash charges to net income: Depreciation and amortization 165 160 Mechanical stores expense 50 45 Net (gain) on sale of business — (90 ) Impairment charges 6 26 Deferred income taxes 2 19 Margin accounts 3 7 Changes in other trade working capital (235 ) 248 Other (21 ) 28 Cash provided by operating activities 539 1,000 Cash from investing activities Capital expenditures and mechanical stores purchases, net (298 ) (170 ) Proceeds from sale of business 12 255 Investments in unconsolidated affiliates, net (11 ) — Other (5 ) (6 ) Cash (used for) provided by investing activities (302 ) 79 Cash from financing activities Payments on borrowings, net (37 ) (12 ) Commercial paper borrowings, net — (327 ) Repurchases of common stock, net (134 ) (87 ) Common stock activity for share-based compensation, net (12 ) 21 Purchases of non-controlling interests — (40 ) Dividends paid, including to non-controlling interests (157 ) (156 ) Cash used for financing activities (340 ) (601 ) Effects of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents 21 (2 ) (Decrease) increase in cash and cash equivalents (82 ) 476 Cash and cash equivalents, beginning of period 997 401 Cash and cash equivalents, end of period $ 915 $ 877





Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)

I. Segment Information of Net Sales and Operating Income



Three Months Ended

September 30, Change

% Change

Excl. FX

%

Nine Months Ended

September 30, Change

%

Change

Excl. FX

%

2025 2024 2025 2024 Net Sales: Texture & Healthful Solutions (i) $ 605 $ 600 1% (1%) $ 1,806 $ 1,785 1% —% Food & Industrial Ingredients–LATAM (ii) 585 620 (6%) (7%) 1,754 1,866 (6%) (4%) Food & Industrial Ingredients–U.S./Canada (iii) 507 548 (7%) (7%) 1,550 1,644 (6%) (5%) All Other (iv) 119 102 17% 18% 352 335 5% 6% Total Net Sales $ 1,816 $ 1,870 (3%) (4%) $ 5,462 $ 5,630 (3%) (2%) Operating Income (Loss): Texture & Healthful Solutions $ 105 $ 96 9% 7% $ 315 $ 256 23% 21% Food & Industrial Ingredients–LATAM 116 131 (11%) (12%) 370 362 2% 3% Food & Industrial Ingredients–U.S./Canada 81 99 (18%) (18%) 259 291 (11%) (10%) All Other (4 ) (4 ) NM NM (5 ) (18 ) NM NM Corporate (44 ) (40 ) (10%) (10%) (139 ) (123 ) (13%) (13%) Adjusted Operating Income 254 282 (10%) (11%) 800 768 4% 4% Restructuring and resegmentation costs (3 ) (6 ) (7 ) (12 ) Impairment charges — (8 ) (6 ) (26 ) Other matters (2 ) — 9 (9 ) Total Operating Income $ 249 $ 268 (7%) (8%) $ 796 $ 721 10% 11%

Remarques à propos du chiffre d’affaires

(i) Net de ventes intersectorielles réalisées respectivement à hauteur de 7 millions de dollars et 11 millions de dollars pour les troisièmes trimestres 2025 et 2024, et de 25 millions et 42 millions de dollars depuis le début des exercices 2025 et 2024. (ii) Net de ventes intersectorielles réalisées respectivement à hauteur de 12 millions de dollars et 13 millions de dollars pour les troisièmes trimestres 2025 et 2024, et de 39 millions et 33 millions de dollars depuis le début des exercices 2025 et 2024. (iii) Net de ventes intersectorielles réalisées respectivement à hauteur de 25 millions de dollars et 19 millions de dollars pour les troisièmes trimestres 2025 et 2024, et de 85 millions et 70 millions de dollars depuis le début des exercices 2025 et 2024. (iv) Net de ventes intersectorielles réalisées respectivement à hauteur de 3 millions de dollars et 4 millions de dollars pour les troisièmes trimestres 2025 et 2024, et de 10 millions et 11 millions de dollars depuis le début des exercices 2025 et 2024.

II. Informations relatives aux indicateurs non conformes aux PCGR

Pour compléter les résultats financiers consolidés préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis, les « PCGR », nous avons recours à des indicateurs financiers historiques non conformes aux PCGR, qui excluent certains éléments des PCGR tels que les frais de restructuration et de redéfinition des segments opérationnels, le produit net obtenu sur la cession d’activités, les charges de dépréciation, la provision fiscale mexicaine et d’autres éléments spécifiques. Nous employons généralement l’adjectif « ajusté » pour désigner ces montants non conformes aux PCGR.

La direction applique des indicateurs financiers non conformes aux PCGR en interne à la prise de décisions stratégiques, à la prévision des résultats futurs et à l’évaluation des performances actuelles. En précisant les indicateurs financiers non conformes aux PCGR, la direction vise à fournir aux investisseurs une comparaison plus claire et plus cohérente des résultats d’exploitation de la Société et des tendances pour les périodes de référence. L’emploi des indicateurs financiers non conformes aux PCGR se fait en complément et en conjonction avec les résultats présentés conformément aux PCGR et permet une analyse supplémentaire des opérations de la Société qui, conjointement à nos résultats présentés conformément aux PCGR, vise à apporter une meilleure compréhension des facteurs et tendances influant sur ses activités. Les indicateurs financiers ci-dessus sont susceptibles de ne pas refléter certains frais, coûts et/ou profits futurs intrinsèquement difficiles à prévoir et/ou à évaluer en raison des inconnues liées à leur calendrier, leurs effets et/ou leur importance. Les indicateurs financiers ajustés font généralement l’objet d’ajustements non conformes aux PCGR, ce qui renforce la confiance de la direction dans sa capacité à anticiper les indicateurs financiers ajustés par rapport à sa capacité à prévoir les indicateurs financiers conformes aux PCGR. Ces indicateurs financiers non conformes aux PCGR s’entendent comme un complément, et non comme un remplacement ni une forme supérieure des indicateurs correspondants calculés conformément aux PCGR.

Les indicateurs financiers non conformes aux PCGR n’étant pas préparés conformément aux PCGR, les informations non conformes aux PCGR de la Société ne sont pas nécessairement comparables aux indicateurs intitulés de manière comparable présentés par d’autres sociétés. Les tableaux ci-dessous font état du rapprochement de chaque indicateur financier non conforme aux PCGR avec l’indicateur financier conforme aux PCGR le plus comparable.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to Non-

GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited) Three Months Ended

September 30, 2025 Nine Months Ended

September 30, 2025 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted Net income attributable to Ingredion $ 171 $ 2.61 $ 564 $ 8.61 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 3 0.05 6 0.09 Impairment charges (iii) — — 4 0.06 Other matters (iv) 1 0.02 (7 ) (0.10 ) Tax item–Mexico (v) (3 ) (0.05 ) (10 ) (0.15 ) Other tax matters (vi) 8 0.12 6 0.09 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 180 $ 2.75 $ 563 $ 8.60





Three Months Ended

September 30, 2024 Nine Months Ended

September 30, 2024 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 188 $ 2.83 $ 552 $ 8.29 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 5 0.08 9 0.14 Net gain on sale of business (ii) (14 ) (0.21 ) (86 ) (1.29 ) Impairment charges (iii) 6 0.08 28 0.41 Other matters (iv) — — 7 0.11 Tax item–Mexico (v) 8 0.12 12 0.18 Other tax matters (vi) 10 0.15 12 0.18 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 203 $ 3.05 $ 534 $ 8.02

Le résultat net et le BPA peuvent ne pas correspondre ou être recalculés en raison des arrondis.

Remarques :

(i) Au cours du trimestre et des neuf mois clos le 30 septembre 2025, nous avons engagé des frais de restructuration avant impôts respectivement établis à 3 millions et 7 millions de dollars, résultant principalement de dépenses de démantèlement suivant les fermetures d’usines précédemment annoncées et des charges de restructuration correspondantes. Au cours du trimestre et des neuf mois clos le 30 septembre 2024, nous avons comptabilisé des frais de restructuration avant impôts respectivement établis à 6 millions et 12 millions de dollars, principalement issus de la redéfinition des segments opérationnels de nos activités débutée le 1er janvier 2024. (ii) Au cours du trimestre et des neuf mois clos le 30 septembre 2024, nous avons comptabilisé des produits bruts de respectivement 8 millions et 90 millions de dollars au titre de la cession de nos activités en Corée du Sud. (iii) Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2025, nous avons comptabilisé 6 millions de dollars de charges de dépréciation avant impôts liées à certains titres de participation. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, nous avons comptabilisé 26 millions de dollars de charges de dépréciation avant impôts. Elles comprennent des charges de dépréciation avant impôts de 8 millions de dollars liées aux immobilisations corporelles associées à nos installations industrielles du Royaume-Uni pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, et des charges de 18 millions de dollars principalement engagées au titre de nos placements par mise en équivalence pour le deuxième trimestre 2024. (iv) Au cours du trimestre et des neuf mois clos le 30 septembre 2025, nous avons engagé des frais avant impôts de 2 millions de dollars et calculé un bénéfice brut respectif de 9 millions de dollars, principalement induit par des recouvrements d’assurance et un jugement favorable relatif à certaines taxes indirectes. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, nous avons déboursé 9 millions de dollars avant impôts au titre des dommages causés par une tornade ayant frappé l’un de nos entrepôts aux États-Unis. (v) Nous comptabilisons des provisions fiscales respectives de 3 millions et de 10 millions de dollars pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2025, et des avantages fiscaux respectifs de 8 millions et 12 millions de dollars pour la même période de référence de 2024, du fait de la fluctuation du peso mexicain par rapport au dollar américain et de son incidence sur la réévaluation de nos états financiers pour le Mexique au cours des périodes sous revue. (vi) Au cours du trimestre et des neuf mois clos le 30 septembre 2025, nous avons révisé la politique de réinvestissement des bénéfices de l’une de nos filiales étrangères et comptabilisé une réévaluation des impôts différés aux États-Unis, un recouvrement des avantages fiscaux américains de l’exercice précédent et les répercussions fiscales des ajustements non conformes aux PCGR ci-dessus. Ces écritures sont partiellement nuancées par un avantage lié à notre capacité à réaliser de futurs reports de pertes fiscales au Canada et par des intérêts calculés sur des avantages fiscaux précédemment comptabilisés au titre de certaines incitations fiscales locales brésiliennes auparavant imposables.





Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax)



Three Months Ended

September 30, Nine Months Ended

September 30, 2025

2024

2025

2024

Operating income $ 249 $ 268 $ 796 $ 721 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 3 6 7 12 Impairment charges (iii) — 8 6 26 Other matters (iv) 2 — (9 ) 9 Non-GAAP adjusted operating income $ 254 $ 282 $ 800 $ 768

Pour les remarques (i) à (iv), voir les remarques (i) à (iv) du volet Rapprochement du bénéfice net attribuable à Ingredion et du bénéfice par action (« BPA ») dilué conformes aux PCGR avec le bénéfice net attribuable à Ingredion ajusté et le BPA dilué ajusté non conformes aux PCGR.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)



Three Months Ended September 30, 2025 Nine Months Ended September 30, 2025 Income before Income Taxes

(a) Provision for

Income Taxes

(b) Effective

Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes

(a) Provision for

Income Taxes

(b) Effective

Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 241 $ 69 28.6%

$ 767 $ 198 25.8%

Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 3 — 7 1 Impairment charges (iii) — — 6 2 Other matters (iv) 2 1 (9 ) (2 ) Tax item–Mexico (v) — 3 — 10 Other tax matters (vi) — (8 ) — (6 ) Adjusted Non-GAAP $ 246 $ 65 26.4%

$ 771 $ 203 26.3%











Three Months Ended September 30, 2024 Nine Months Ended September 30, 2024 Income before

Income Taxes

(a) Provision for

Income Taxes

(b) Effective

Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes

(a) Provision for

Income Taxes

(b) Effective

Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 273 $ 84 30.8%

$ 779 $ 222 28.5%

Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 1 12 3 Net gain on sale of business (ii) (8 ) 6 (90 ) (4 ) Impairment charges (iii) 8 2 26 (2 ) Other matters (iv) — — 9 2 Tax item–Mexico (v) — (8 ) — (12 ) Other tax matters (vi) — (10 ) — (12 ) Adjusted Non-GAAP $ 279 $ 75 26.9%

$ 736 $ 197 26.8%



Pour les remarques (i) à (vi), voir les remarques (i) à (vi) du volet Rapprochement du bénéfice net attribuable à Ingredion et du bénéfice par action (« BPA ») dilué conformes aux PCGR avec le bénéfice net attribuable à Ingredion ajusté et le BPA dilué ajusté non conformes aux PCGR.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings Per Share (“GAAP EPS”)

to Expected Adjusted Diluted Earnings Per Share (“Adjusted EPS”)

(Unaudited)



Expected EPS Range

for Full-Year2025 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 11.11 $ 11.31 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 0.09 0.09 Impairment charges (iii) 0.06 0.06 Other matters (iv) (0.10 ) (0.10 ) Tax item–Mexico (v) (0.15 ) (0.15 ) Other tax matters (vi) 0.09 0.09 Adjusted EPS $ 11.10 $ 11.30

Pour les remarques (i) à (vi), voir les remarques (i) à (vi) du volet Rapprochement du bénéfice net attribuable à Ingredion et du bénéfice par action (« BPA ») dilué conformes aux PCGR avec le bénéfice net attribuable à Ingredion ajusté et le BPA dilué ajusté non conformes aux PCGR.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Effective Income Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected Adjusted Effective Income Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(Unaudited)



Expected Effective Income

Tax Rate Range

for Full-Year2025 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 25.5 % 26.5 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) (0.1 %) (0.1 %) Impairment charges (iii) 0.1 % 0.1 % Other matters (iv) — % — % Tax item–Mexico (v) 1.0 % 1.0 % Other tax matters (vi) (0.5 %) (0.5 %) Adjusted ETR 26.0 % 27.0 %

Pour les remarques (i) à (vi), voir les remarques (i) à (vi) du volet Rapprochement du bénéfice net attribuable à Ingredion et du bénéfice par action (« BPA ») dilué conformes aux PCGR avec le bénéfice net attribuable à Ingredion ajusté et le BPA dilué ajusté non conformes aux PCGR.