Aspo Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 6.11.2025 klo 15.45
Aspo Oyj - Johdon liiketoimet - Rolf Jansson
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Rolf Jansson
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Aspo Oyj
LEI: 7437000TB0GHDHLPX677
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 129496/4/6
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-05
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009008072
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 6.76 EUR
(2): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 6.76 EUR
(3): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 6.76 EUR
(4): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 6.76 EUR
(5): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 6.76 EUR
(6): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 6.76 EUR
(7): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 6.76 EUR
(8): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 6.76 EUR
(9): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 6.76 EUR
(10): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 6.76 EUR
(11): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 6.76 EUR
(12): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 6.76 EUR
(13): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 6.76 EUR
(14): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 6.76 EUR
(15): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 6.76 EUR
(16): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 6.76 EUR
(17): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 6.76 EUR
(18): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 6.76 EUR
(19): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 6.76 EUR
(20): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 6.76 EUR
(21): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 6.76 EUR
(22): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 6.76 EUR
(23): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 6.76 EUR
(24): Volyymi: 336 Yksikköhinta: 6.68 EUR
(25): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 6.6 EUR
(26): Volyymi: 728 Yksikköhinta: 6.6 EUR
(27): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 6.52 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (27):
Volyymi: 2927 Keskihinta: 6.58743 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-05
Kauppapaikka: BEUP
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009008072
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 6.69 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 13 Keskihinta: 6.69 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-05
Kauppapaikka: DHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009008072
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 6.74 EUR
(2): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 6.74 EUR
(3): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 6.74 EUR
(4): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 6.74 EUR
(5): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 6.73 EUR
(6): Volyymi: 2572 Yksikköhinta: 6.68 EUR
(7): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 6.69 EUR
(8): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 6.69 EUR
(9): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 6.65 EUR
(10): Volyymi: 1713 Yksikköhinta: 6.65 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (10):
Volyymi: 7384 Keskihinta: 6.68241 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-05
Kauppapaikka: LNEQ
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009008072
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 297 Yksikköhinta: 6.66 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 297 Keskihinta: 6.66 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-05
Kauppapaikka: TQEA
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009008072
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 591 Yksikköhinta: 6.69 EUR
(2): Volyymi: 572 Yksikköhinta: 6.55 EUR
(3): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 6.56 EUR
(4): Volyymi: 479 Yksikköhinta: 6.55 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (4):
Volyymi: 2042 Keskihinta: 6.59248 EUR
Aspo Oyj
Erkka Repo
Talous- ja rahoitusjohtaja
Lisätietoja:
Erkka Repo, talous- ja rahoitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 040 5827 971, erkka.repo@aspo.com
Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Aspon liiketoiminnot – ESL Shipping, Telko and Leipurin – mahdollistavat tulevaisuudenkestäviä valintoja asiakkaille lukuisilla teollisuudenaloilla. Aspo perustettiin vuonna 1929, ja nykyään meillä on noin 800 asiantuntijaa maalla ja merellä. Pohjoismaat ovat kotimarkkinamme, mutta palvelemme asiakkaitamme maailmanluokan ratkaisuilla yhteensä 18 maassa ympäri Eurooppaa sekä muutamissa Aasian maissa.
Aspo on listattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa.
Aspo – Sustainable value creation