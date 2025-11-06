Aspo Oyj - Johdon liiketoimet - Rolf Jansson

Aspo Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 6.11.2025 klo 15.45

Aspo Oyj - Johdon liiketoimet - Rolf Jansson

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Rolf Jansson

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Aspo Oyj

LEI: 7437000TB0GHDHLPX677

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 129496/4/6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-05

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008072

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 6.76 EUR

(2): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 6.76 EUR

(3): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 6.76 EUR

(4): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 6.76 EUR

(5): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 6.76 EUR

(6): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 6.76 EUR

(7): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 6.76 EUR

(8): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 6.76 EUR

(9): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 6.76 EUR

(10): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 6.76 EUR

(11): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 6.76 EUR

(12): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 6.76 EUR

(13): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 6.76 EUR

(14): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 6.76 EUR

(15): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 6.76 EUR

(16): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 6.76 EUR

(17): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 6.76 EUR

(18): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 6.76 EUR

(19): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 6.76 EUR

(20): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 6.76 EUR

(21): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 6.76 EUR

(22): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 6.76 EUR

(23): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 6.76 EUR

(24): Volyymi: 336 Yksikköhinta: 6.68 EUR

(25): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 6.6 EUR

(26): Volyymi: 728 Yksikköhinta: 6.6 EUR

(27): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 6.52 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (27):

Volyymi: 2927 Keskihinta: 6.58743 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-05

Kauppapaikka: BEUP

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008072

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 6.69 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 13 Keskihinta: 6.69 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-05

Kauppapaikka: DHEL

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008072

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 6.74 EUR

(2): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 6.74 EUR

(3): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 6.74 EUR

(4): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 6.74 EUR

(5): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 6.73 EUR

(6): Volyymi: 2572 Yksikköhinta: 6.68 EUR

(7): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 6.69 EUR

(8): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 6.69 EUR

(9): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 6.65 EUR

(10): Volyymi: 1713 Yksikköhinta: 6.65 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (10):

Volyymi: 7384 Keskihinta: 6.68241 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-05

Kauppapaikka: LNEQ

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008072

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 297 Yksikköhinta: 6.66 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 297 Keskihinta: 6.66 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-05

Kauppapaikka: TQEA

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008072

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 591 Yksikköhinta: 6.69 EUR

(2): Volyymi: 572 Yksikköhinta: 6.55 EUR

(3): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 6.56 EUR

(4): Volyymi: 479 Yksikköhinta: 6.55 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (4):

Volyymi: 2042 Keskihinta: 6.59248 EUR



Aspo Oyj

Erkka Repo
Talous- ja rahoitusjohtaja

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
www.aspo.fi

Lisätietoja:
Erkka Repo, talous- ja rahoitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 040 5827 971, erkka.repo@aspo.com


Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Aspon liiketoiminnot – ESL Shipping, Telko and Leipurin – mahdollistavat tulevaisuudenkestäviä valintoja asiakkaille lukuisilla teollisuudenaloilla. Aspo perustettiin vuonna 1929, ja nykyään meillä on noin 800 asiantuntijaa maalla ja merellä. Pohjoismaat ovat kotimarkkinamme, mutta palvelemme asiakkaitamme maailmanluokan ratkaisuilla yhteensä 18 maassa ympäri Eurooppaa sekä muutamissa Aasian maissa. 

Aspo on listattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. 

Aspo – Sustainable value creation


