GXO annonce ses résultats du troisième trimestre 2025

Chiffre d’affaires arrêté au montant record de 3,4 milliards de dollars, soit une hausse de 8 % en glissement annuel, et croissance interne du chiffre d’affaires de 4 %

Nouveaux contrats valorisés à 280 millions de dollars, soit une hausse de 24 % en glissement annuel

Flux de trésorerie d’exploitation de 232 millions de dollars et flux de trésorerie disponible de 187 millions de dollars

Prévisions 2025 confirmées

GREENWICH, Connecticut, 06 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc. (NYSE : GXO) publie ce jour ses résultats du troisième trimestre 2025.

Patrick Kelleher, président-directeur général de GXO, a déclaré : « Nous avons enregistré un chiffre d’affaires record au troisième trimestre, ainsi qu’une croissance à deux chiffres de l’EBITDA ajusté, ce qui souligne la solidité et la résilience du modèle économique de GXO. Les nouveaux contrats remportés ont augmenté de 24 % par rapport à l’année précédente, et notre portefeuille commercial solide, qui s’élève à 2,3 milliards de dollars, est géographiquement diversifié et en pleine expansion dans les secteurs à forte croissance. L’intégration de Wincanton progresse rapidement, la réalisation des synergies est en bonne voie et, à l’approche de la fin de l’année, nous sommes heureux de réaffirmer nos prévisions pour l’ensemble de l’exercice.

« Pour l’avenir, nos priorités sont claires et visent à accélérer la croissance et à augmenter les marges. Depuis mon arrivée chez GXO en août, j’ai été profondément impressionné par la qualité de nos opérations et de nos équipes. Nous nous appuyons sur une position de force et sommes prêts à entrer dans une nouvelle ère de croissance qui apportera une valeur significative à nos clients et à nos actionnaires. »

Résultats pour le troisième trimestre 2025

Le chiffre d’affaires s’établit à 3,4 milliards de dollars, contre 3,2 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, soit une hausse de 8 % en glissement annuel. Le chiffre dʼaffaires organique1 progresse de 4 %.

Le bénéfice net s’élève à 60 millions de dollars, contre les 35 millions de dollars enregistrés au troisième trimestre 2024. Le bénéfice dilué par action (« BPA ») s’est élevé à 0,51 dollar, contre 0,28 dollar au troisième trimestre 2024.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements (ou « EBITDA ajusté1 ») a atteint 251 millions de dollars, contre 223 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024. Le BPA dilué ajusté1 s’établit à 0,79 dollar, par rapport à 0,79 dollar pour le troisième trimestre 2024.

GXO a dégagé 232 millions de dollars de flux de trésorerie d’exploitation, contre 198 millions de dollars à la même période de l’exercice précédent. Au troisième trimestre 2025, GXO enregistre un flux de trésorerie disponible1 à hauteur de 187 millions de dollars, contre les 110 millions de dollars de flux de trésorerie disponible au troisième trimestre 2024.

1 Pour les définitions des indicateurs non conformes aux PCGR, voir le paragraphe « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

Soldes de trésorerie et encours de la dette

Au 30 septembre 2025, la trésorerie et les équivalents de trésorerie (à l’exclusion des liquidités soumises à restrictions), l’encours de la dette et la dette nette1 affichent respectivement 339 millions de dollars, 2,7 milliards de dollars et 2,4 milliards de dollars.

Prévisions

La Société réitère ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice fiscal 20252, comme suit :

Croissance du chiffre d’affaires organique 1 de 3,5 à 6,5 % ;

de 3,5 à 6,5 % ; EBITDA ajusté 1 compris entre 865 et 885 millions de dollars ;

compris entre 865 et 885 millions de dollars ; BPA dilué ajusté 1 de l’ordre de 2,43 à 2,63 dollars ; et

de l’ordre de 2,43 à 2,63 dollars ; et Conversion de lʼEBITDA ajusté1 en flux de trésorerie disponible1 comprise entre 25 et 35 %.

Conférence téléphonique

GXO organise une conférence téléphonique le mercredi 5 novembre 2025 à 8 h 30, heure de l’Est. Les participants pourront rejoindre gratuitement la téléconférence en composant le 877-407-8029 depuis l’Amérique du Nord, ou le +1 201-689-8029 depuis l’international. Numéro de la réunion : 13755806. Une retransmission en direct de la conférence sera disponible depuis la page « Relations investisseurs » du site Internet de la Société à l’adresse : investors.gxo.com . La conférence sera archivée jusqu’au 20 novembre 2025. Pour accéder à la retransmission par téléphone, veuillez composer le numéro vert 877-660-6853 depuis l’Amérique du Nord, ou le +1 201-612-7415 depuis l’international et saisir le code 13755806.

À propos de GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE : GXO) est le plus important fournisseur mondial de logistique contractuelle pure-play au monde et entend bénéficier de l’essor du commerce électronique, de l’automatisation et de la sous-traitance. GXO s’engage à fournir un lieu de travail diversifié d’envergure mondiale et de premier ordre à plus de 150 000 collaborateurs répartis sur plus de 1 000 sites totalisant près de 18,6 millions de mètres carrés. La Société s’associe à des entreprises prépondérantes à l’empreinte mondiale pour résoudre des enjeux logistiques complexes au moyen de solutions technologiquement avancées et spécialisées dans la chaîne d’approvisionnement et le commerce électronique, à grande échelle et dans des délais serrés. GXO est domiciliée à Greenwich, dans l’État du Connecticut des États-Unis. Nous vous invitons à consulter le site GXO.com pour en savoir plus et à nous retrouver sur LinkedIn , X , Facebook , Instagram et YouTube .

Indicateurs financiers non conformes aux PCGR

Conformément aux règles de la Securities and Exchange Commission, ou « SEC », les tableaux ci-dessous présentent un rapprochement entre les indicateurs financiers non conformes aux principes comptables généralement reconnus, les PCGR, évoqués dans le présent communiqué de presse et les indicateurs conformes aux PCGR les plus directement comparables.

Les indicateurs financiers non conformes aux PCGR figurant dans le présent communiqué de presse comprennent les éléments suivants : le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements ajusté (ou « EBITDA ajusté »), la marge sur EBITDA ajusté, le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements ajusté (ou « EBITA ajusté »), l’EBITA ajusté net d’impôt, la marge sur EBITA ajusté, le bénéfice net ajusté attribuable à GXO, le bénéfice ajusté par action, de base et dilué (ou « BPA ajusté »), le flux de trésorerie disponible et son taux de conversion, le chiffre d’affaires organique et son taux de croissance, le ratio d’endettement net, la dette nette et le rendement opérationnel du capital investi, ou « ROIC ».

2 Nos orientations tiennent compte des taux de changes actuels.

Nous sommes convaincus que les indicateurs financiers ajustés ci-dessus facilitent l’analyse de nos opérations courantes, dans la mesure où ils excluent les éléments qui peuvent ne pas refléter, ou qui ne sont pas liés aux performances opérationnelles de base de GXO. Ils peuvent aider les investisseurs à établir des comparaisons avec les périodes de référence précédentes et à évaluer les tendances de nos activités sous-jacentes. Le calcul des principes comptables généralement reconnus peut différer des méthodes adoptées par d’autres entreprises, et ne présenter aucune équivalence. Les indicateurs financiers non conformes aux PCGR adoptés par GXO ne sauraient servir à d’autres fins que celles visant à fournir des indicateurs complémentaires au regard de nos performances opérationnelles.

LʼEBITDA ajusté, l’EBITA ajusté, le bénéfice net ajusté attribuable à GXO et le BPA ajusté comprennent des ajustements au titre des frais de transaction, d’intégration, de litiges et des dépenses de nature réglementaire, ainsi que les charges de restructuration et d’autres ajustements, comme indiqué dans les tableaux financiers présentés ci-après. Les ajustements liés aux transactions et à l’intégration sont généralement des coûts supplémentaires résultant d’une acquisition, d’une cession ou d’une scission réelle ou prévue et peuvent inclure des frais de transaction, des honoraires de conseil, des primes de fidélisation, des salaires internes (dans la mesure où les personnes concernées sont affectées à plein temps aux activités d’intégration et de transformation) et certaines charges liées à l’intégration et à la séparation des systèmes informatiques. Les frais liés aux litiges et les dépenses de nature réglementaire se rapportent au règlement d’affaires juridiques et d’ordre réglementaire. Les charges de restructuration concernent principalement les indemnités de départ liées aux initiatives d’optimisation de nos activités.

Nous sommes convaincus que l’EBITDA ajusté, la marge d’EBITDA ajusté, l’EBITA ajusté, l’EBITA net d’impôt ajusté et la marge d’EBITA ajusté participent d’une meilleure comparabilité d’une période de référence à l’autre en éliminant les effets induits par notre structure de capital (charges d’intérêts), notre base d’actifs (amortissements et dépréciations), les effets fiscaux et d’autres ajustements comme indiqué dans les tableaux ci-après, que la direction estime ne pas être représentatifs des activités principales de la Société, et aider ainsi les investisseurs à mieux appréhender les tendances de nos activités sous-jacentes.

Nous estimons que le chiffre d’affaires organique et sa croissance constituent des indicateurs majeurs au sens où ils ne tiennent pas compte de l’effet des fluctuations de change des devises étrangères, ni du chiffre d’affaires des entreprises acquises.

Nous estimons également que le bénéfice net ajusté attribuable à GXO et le BPA ajusté améliorent la comparabilité de nos résultats d’exploitation d’une période de référence à l’autre en neutralisant l’effet induit par certaines charges ou recettes, que la direction estime ne pas être représentatives des activités principales de la Société, notamment l’amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions qu’elle réalise.

Nous sommes enfin persuadés que le flux de trésorerie disponible et son taux de conversion constituent des indicateurs majeurs de notre capacité à rembourser nos dettes parvenues à échéance ou à financer d’autres utilisations de capital qui, selon nous, auront une incidence positive sur la valeur apportée à nos actionnaires. Pour calculer le flux de trésorerie disponible, nous utilisons la formule suivante : flux de trésorerie issue des activités d’exploitation minoré des dépenses d’investissement et majoré du produit de la vente d’immobilisations corporelles. Pour établir le taux de conversion du flux de trésorerie disponible, nous divisons le flux de trésorerie disponible par l’EBITDA ajusté, exprimé en pourcentage.

Nous pensons que la dette nette et le ratio d’endettement net constituent des indicateurs majeurs de l’état de nos liquidités globales. Ils sont calculés en ajoutant les découverts bancaires et en déduisant la trésorerie et les équivalents de trésorerie (hors liquidités soumises à restrictions) de notre dette totale et de la dette nette sous la forme du ratio de notre EBITDA ajusté. Pour calculer le ROIC, nous divisons l’EBITA ajusté net d’impôt des douze derniers mois par le capital investi moyen. Nous sommes convaincus que le ROIC apporte aux investisseurs une perspective majeure sur l’efficacité avec laquelle GXO déploie son capital. Nous utilisons cet indicateur en interne comme objectif de haut niveau pour évaluer la performance globale tout au long du cycle commercial.

La direction se repose sur ces indicateurs financiers non conformes aux PCGR pour prendre des décisions financières, opérationnelles et de planification et évaluer la performance continue de GXO.

En ce qui concerne nos objectifs financiers de croissance organique du chiffre d’affaires, d’EBITDA ajusté, de BPA ajusté dilué et de taux de conversion du flux de trésorerie disponible pour l’exercice 2025, le rapprochement entre les indicateurs non conformes aux PCGR et les indicateurs conformes correspondants est laborieux, du fait de la variabilité et de la complexité des éléments de rapprochement décrits ci-dessus que nous excluons de ces indicateurs cibles non conformes aux PCGR. La nature variable de ces éléments pouvant avoir un effet sensible sur nos résultats financiers conformes aux PCGR à venir, nous ne sommes pas en mesure de préparer les prévisionnels de recettes et de flux de trésorerie conformément aux PCGR nécessaires pour fournir la réconciliation correspondante.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A de la loi fédérale américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi fédérale américaine Securities Exchange Act (loi sur les bourses de valeurs) de 1934, dans sa version modifiée. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques caractérise ou peut caractériser des déclarations prospectives, y compris nos perspectives de croissance 2025 de notre chiffre d’affaires organique, de notre EBITDA ajusté, de notre bénéfice par action dilué ajusté et de notre taux de conversion du flux de trésorerie disponible. Dans certains cas, les déclarations prospectives se caractérisent par l’emploi de termes prospectif tels que « anticiper », « estimer », « croire », « continuer », « pourrait », « avoir l’intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « devrait », « sera », « s’attendre à », « objectif », « projection », « prévision(s) », « but », « orientations », « perspectives », « effort », « cible », « trajectoire » ou d’autres expressions de même sens et leur forme négative. Toutefois, l’absence de ces termes ne signifie pas que les déclarations ne soient pas de nature prospective. Ces déclarations prospectives reposent sur certaines hypothèses et analyses établies par la Société à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, du contexte actuel et des développements ultérieurs attendus, et sur d’autres facteurs que la Société juge appropriés en fonction des circonstances.

Elles induisent des risques connus ou non, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les niveaux d’activité, les performances ou les réalisations diffèrent sensiblement des futurs résultats, niveaux d’activité, performances ou réalisations qui y sont explicitement ou implicitement exprimés. Les facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible ou d’y contribuer comprennent, sans toutefois s’y limiter, les risques décrits dans les documents déposés auprès de la SEC par nos soins, ainsi que les éléments suivants : les conditions économiques en général ; les enjeux inhérents à la chaîne d’approvisionnement, y compris les pénuries de main-d’œuvre ; les effets de la concurrence et de la pression tarifaire qui en découle ; notre capacité à aligner nos investissements en immobilisations, y compris l’équipement, les centres opérationnels et les entrepôts, sur les demandes de nos clients ; notre aptitude à réussir nos projets d’intégration et à concrétiser les synergies anticipées, les économies de coûts et les opportunités d’amélioration des bénéfices découlant de nos acquisitions, y compris celle de Wincanton ; les acquisitions infructueuses ou d’autres risques ou développements nuisant à notre situation financière et à nos résultats ; notre capacité à développer et à mettre en œuvre des systèmes informatiques appropriés et à prévenir leurs défaillances ou leurs violations ; notre endettement ; notre capacité à lever des capitaux d’emprunt et des capitaux propres ; les litiges ; les questions sociales, y compris notre aptitude à gérer nos sous-traitants, et les risques associés aux conflits sociaux chez nos clients et aux efforts des organisations syndicales pour mobiliser leurs employés ; les risques associés aux régimes à prestations définies destinés à nos collaborateurs actuels et passés ; notre capacité à attirer ou à conserver les talents nécessaires ; l’augmentation des charges associées à la main-d’œuvre ; les fluctuations des taux de change ; celles des taux d’intérêt fixes et variables ; celles de la confiance et de la dépense des consommateurs ; les questions liées à nos droits de propriété intellectuelle ; la réglementation gouvernementale, y compris les lois environnementales, les lois de conformité commerciale, ainsi que les modifications apportées aux politiques commerciales et aux régimes fiscaux à l’international ; les actions gouvernementales ou politiques, y compris la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne ; les catastrophes naturelles, les attaques terroristes ou incidents similaires ; l’atteinte à notre réputation ; une perturbation matérielle des opérations de la Société ; notre incapacité à atteindre les niveaux attendus de croissance du chiffre d’affaires, de génération de trésorerie, d’économies de coûts, d’amélioration de la rentabilité et des marges, de discipline fiscale ou de renforcement de la compétitivité et des opérations prévues ou ciblées ; notre incapacité à gérer correctement les stocks de nos clients ; l’impact d’éventuelles cyberattaques et violations de nos technologies de l’information ou de la sécurité de nos données ; notre incapacité à piloter avec succès des initiatives technologiques ; notre capacité à atteindre nos objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance ; et une décision de l’administration fiscale des États-Unis (« l’IRS ») prévoyant de traiter la distribution ou certaines opérations de scission connexes comme des transactions imposables. D’autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives, qui doivent donc être interprétées à la lumière de ces facteurs.

Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont assorties de ces mises en garde et rien ne garantit que les résultats réels ou les développements que nous anticipons se réaliseront ou, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur notre organisation ou sur nos activités ou exploitations. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué ne sont valables qu’à leur date de publication, et nous déclinons toute obligation de les mettre à jour à la suite de nouvelles circonstances ou de nouveaux événements, d’évolutions des attentes ou en cas de survenance d’événements imprévus, sauf si la loi l’exige.

GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Operations

(Unaudited) Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2025 2024 2025 2024 Revenue $ 3,395 $ 3,157 $ 9,671 $ 8,459 Direct operating expense 2,857 2,671 8,228 7,116 Selling, general and administrative expense 285 265 818 784 Depreciation and amortization expense 118 111 337 302 Transaction and integration costs 14 21 50 55 Restructuring costs and other 3 9 22 26 Regulatory matter and litigation expense(1) — (1 ) 65 59 Operating income 118 81 151 117 Other income (expense), net 5 (6 ) (10 ) 1 Interest expense, net (35 ) (33 ) (103 ) (69 ) Income before income taxes 88 42 38 49 Income tax expense (28 ) (7 ) (45 ) (11 ) Net income (loss) 60 35 (7 ) 38 Net income attributable to noncontrolling interests (“NCI”) (1 ) (2 ) (4 ) (4 ) Net income (loss) attributable to GXO $ 59 $ 33 $ (11 ) $ 34 Earnings (loss) per share Basic $ 0.52 $ 0.28 $ (0.09 ) $ 0.28 Diluted $ 0.51 $ 0.28 $ (0.09 ) $ 0.28 Weighted-average shares used in computation of earnings (loss) per share Basic 114,473 119,461 116,075 119,387 Diluted 115,329 119,793 116,075 119,718

(1) Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2025, la Société a enregistré une charge de 65 millions de dollars liée à la déductibilité des paiements de taxe sur la valeur ajoutée effectués par la Société à certains prestataires de services tiers. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la Société a enregistré une charge de 59 millions de dollars liée à la déductibilité des paiements de taxe sur la valeur ajoutée effectués par la Société à certains prestataires de services tiers.





GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Balance Sheets

(Unaudited) September 30, December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2025 2024 ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 339 $ 413 Accounts receivable, net of allowance of $12 and $15 2,015 1,799 Other current assets 452 429 Total current assets 2,806 2,641 Long-term assets Property and equipment, net of accumulated depreciation of $2,027 and $1,732 1,197 1,160 Operating lease assets 2,589 2,329 Goodwill 3,779 3,549 Intangible assets, net of accumulated amortization of $749 and $618 959 986 Other long-term assets 577 601 Total long-term assets 9,101 8,625 Total assets $ 11,907 $ 11,266 LIABILITIES AND EQUITY Current liabilities Accounts payable $ 716 $ 776 Accrued expenses 1,523 1,271 Current debt 522 110 Current operating lease liabilities 743 647 Other current liabilities 430 385 Total current liabilities 3,934 3,189 Long-term liabilities Long-term debt 2,176 2,521 Long-term operating lease liabilities 2,060 1,898 Other long-term liabilities 749 623 Total long-term liabilities 4,985 5,042 Commitments and Contingencies Stockholders’ Equity Common Stock, $0.01 par value per share; 300,000 shares authorized, 119,842 and 119,496 shares issued and 114,486 and 119,496 shares outstanding, respectively 1 1 Treasury stock, at cost; 5,356 and 0 shares, respectively (202 ) — Preferred Stock, $0.01 par value per share; 10,000 shares authorized, 0 issued and outstanding — — Additional Paid-In Capital (“APIC”) 2,655 2,629 Retained earnings 675 686 Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) (“AOCIL”) (174 ) (313 ) Total stockholders’ equity before NCI 2,955 3,003 NCI 33 32 Total equity 2,988 3,035 Total liabilities and equity $ 11,907 $ 11,266





GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited) Nine Months Ended September 30, (In millions) 2025 2024 Cash flows from operating activities: Net income (loss) $ (7 ) $ 38 Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by operating activities Depreciation and amortization expense 337 302 Stock-based compensation expense 34 30 Deferred tax benefit (24 ) (37 ) Other 11 11 Changes in operating assets and liabilities Accounts receivable (76 ) 50 Other assets 40 (21 ) Accounts payable (91 ) (29 ) Accrued expenses and other liabilities 40 19 Net cash provided by operating activities 264 363 Cash flows from investing activities: Capital expenditures (269 ) (255 ) Proceeds from sale of property and equipment 101 16 Acquisition of businesses, net of cash acquired — (863 ) Cross-currency swap agreements settlement (1 ) (5 ) Net cash used in investing activities (169 ) (1,107 ) Cash flows from financing activities: Common stock repurchased (200 ) — Proceeds from debt, net — 1,085 Net borrowings under revolving credit facilities 38 (66 ) Repayments of debt, net (56 ) (150 ) Repayments of finance lease obligations (38 ) (32 ) Taxes paid related to net share settlement of equity awards (8 ) (8 ) Other (2 ) — Net cash provided by (used in) financing activities (266 ) 829 Effect of exchange rates on cash and cash equivalents 30 14 Net increase (decrease) in cash, restricted cash and cash equivalents (141 ) 99 Cash, restricted cash and cash equivalents, beginning of period 485 470 Cash, restricted cash and cash equivalents, end of period $ 344 $ 569 Reconciliation of cash, restricted cash and cash equivalents Cash and cash equivalents $ 339 $ 548 Restricted Cash (included in Other current assets) 3 — Restricted Cash (included in Other long-term assets) 2 21 Total cash, restricted cash and cash equivalents $ 344 $ 569 Non-cash financing activities: Excise tax liability related to stock repurchases $ 2 $ —





GXO Logistics, Inc.

Key Data

Disaggregation of Revenue

(Unaudited) La ventilation du chiffre d’affaires par zone géographique se présente comme suit : Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, (In millions) 2025 2024 2025 2024 United Kingdom $ 1,628 $ 1,525 $ 4,609 $ 3,727 United States 801 771 2,320 2,249 Netherlands 275 242 760 680 France 210 195 612 596 Spain 170 147 479 421 Italy 103 98 303 288 Other 208 179 588 498 Total $ 3,395 $ 3,157 $ 9,671 $ 8,459





Le chiffre d’affaires de la Société peut également être ventilé selon le secteur d’activité principal de ses clients. La ventilation du chiffre d’affaires par secteur d’activité se présente comme suit : Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, (In millions) 2025 2024 2025 2024 Omnichannel retail $ 1,645 $ 1,479 $ 4,693 $ 3,817 Technology and consumer electronics 420 392 1,215 1,137 Industrial and manufacturing 386 376 1,151 973 Food and beverage 371 344 1,044 986 Consumer packaged goods 324 311 898 896 Other 249 255 670 650 Total $ 3,395 $ 3,157 $ 9,671 $ 8,459





GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITDA

and Adjusted EBITDA Margins

(Unaudited) Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, Year Ended Trailing Twelve Months Ended (In millions) 2025 2024 2025 2024 December 31, 2024 September 30, 2025 Net income (loss) attributable to GXO $ 59 $ 33 $ (11 ) $ 34 $ 134 $ 89 Net income attributable to NCI 1 2 4 4 4 4 Net income (loss) $ 60 $ 35 $ (7 ) $ 38 $ 138 $ 93 Interest expense, net 35 33 103 69 103 137 Income tax expense 28 7 45 11 8 42 Depreciation and amortization expense 118 111 337 302 415 450 Transaction and integration costs 14 21 50 55 76 71 Restructuring costs and other 3 9 22 26 27 23 Regulatory matter and litigation expense — (1 ) 65 59 59 65 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts (7 ) 8 11 4 (11 ) (4 ) Adjusted EBITDA(1) $ 251 $ 223 $ 626 $ 564 $ 815 $ 877 Revenue $ 3,395 $ 3,157 $ 9,671 $ 8,459 Operating income $ 118 $ 81 $ 151 $ 117 Operating income margin(2) 3.5 % 2.6 % 1.6 % 1.4 % Adjusted EBITDA margin(1)(3) 7.4 % 7.1 % 6.5 % 6.7 %

(1) Veuillez vous reporter à la rubrique « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

(2) La marge de résultat d’exploitation s’obtient en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires de la période de référence.

(3) La marge d’EBITDA ajusté se calcule par la division de l’EBITDA ajusté par le chiffre d’affaires de la période de référence.





GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITA

and Adjusted EBITA Margins

(Unaudited) Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, Year Ended Trailing Twelve Months Ended (In millions) 2025 2024 2025 2024 December 31, 2024 September 30, 2025 Net income (loss) attributable to GXO $ 59 $ 33 $ (11 ) $ 34 $ 134 $ 89 Net income attributable to NCI 1 2 4 4 4 4 Net income (loss) $ 60 $ 35 $ (7 ) $ 38 $ 138 $ 93 Interest expense, net 35 33 103 69 103 137 Income tax expense 28 7 45 11 8 42 Amortization of intangible assets acquired 31 36 90 77 108 121 Transaction and integration costs 14 21 50 55 76 71 Restructuring costs and other 3 9 22 26 27 23 Regulatory matter and litigation expense — (1 ) 65 59 59 65 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts (7 ) 8 11 4 (11 ) (4 ) Adjusted EBITA(1) $ 164 $ 148 $ 379 $ 339 $ 508 $ 548 Revenue $ 3,395 $ 3,157 $ 9,671 $ 8,459 Adjusted EBITA margin(1)(2) 4.8 % 4.7 % 3.9 % 4.0 %

(1) Veuillez vous reporter à la rubrique « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

(2) La marge d’EBITA ajusté s’obtient en divisant le montant de l’EBITA ajusté par celui du chiffre d’affaires de la période de référence.





GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted Net Income

and Adjusted Earnings Per Share

(Unaudited) (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts)



Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, 2025 2024 2025 2024 Net income (loss) $ 60 $ 35 $ (7 ) $ 38 Net income attributable to NCI (1 ) (2 ) (4 ) (4 ) Net income (loss) attributable to GXO $ 59 $ 33 $ (11 ) $ 34 Amortization of intangible assets acquired 31 36 90 77 Transaction and integration costs 14 21 50 55 Restructuring costs and other 3 9 22 26 Regulatory matter and litigation expense — (1 ) 65 59 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts (7 ) 8 11 4 Income tax associated with the adjustments above(1) (9 ) (11 ) (36 ) (40 ) Adjusted net income attributable to GXO(2) $ 91 $ 95 $ 191 $ 215 Adjusted basic EPS(2) $ 0.79 $ 0.80 $ 1.65 $ 1.80 Adjusted diluted EPS(2) $ 0.79 $ 0.79 $ 1.64 $ 1.80 Weighted-average shares used in computation of adjusted earnings per share Basic 114,473 119,461 116,075 119,387 Diluted(3) 115,329 119,793 116,540 119,718

(1) Le taux d’imposition applicable est aligné sur le taux effectif annuel en vigueur selon les PCGR.

(2) Veuillez vous reporter à la rubrique « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

(3) En vertu de la clause d’anti-dilution, les 465 000 actions sont respectivement exclues du calcul du bénéfice par action dilué (PCGR) comptabilisé pour les neuf mois clos le 30 septembre 2025.





GXO Logistics, Inc.

Other Reconciliations

(Unaudited) Rapprochement du flux de trésorerie issue des activités d’exploitation et du flux de trésorerie disponible : Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, (In millions) 2025 2024 2025 2024 Cash flows from operations(1) $ 232 $ 198 $ 264 $ 363 Capital expenditures (144 ) (94 ) (269 ) (255 ) Proceeds from sale of property and equipment 99 6 101 16 Free cash flow(2) $ 187 $ 110 $ 96 $ 124

(1) Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation.

(2) Voir le paragraphe « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.





Rapprochement du chiffre d’affaires et du chiffre d’affaires organique : Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, (In millions) 2025 2024 2025 2024 Revenue $ 3,395 $ 3,157 $ 9,671 $ 8,459 Revenue from acquired business(1) — — (655 ) — Foreign exchange rates (115 ) — (209 ) — Organic revenue(2) $ 3,280 $ 3,157 $ 8,807 $ 8,459 Revenue growth(3) 7.5 % 14.3 % Organic revenue growth(2)(4) 3.9 % 4.1 %

(1) La Société exclut le chiffre d’affaires dégagé par les entreprises qu’elle acquiert pour les périodes de référence non comparables.

(2) Voir le paragraphe « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

(3) La croissance du chiffre d’affaires, exprimée en pourcentage, se calcule comme l’écart entre les chiffres d’affaires d’une période de référence à l’autre, divisés par ceux de la période précédente.

(4) La croissance organique du chiffre d’affaires, exprimée en pourcentage, se calcule comme l’écart entre les chiffres d’affaires organiques d’une période de référence à l’autre, divisés par ceux de la période précédente.





GXO Logistics, Inc.

Liquidity Reconciliations

(Unaudited) Rapprochement entre la dette totale et la dette nette : (In millions) September 30, 2025 Current debt $ 522 Long-term debt 2,176 Total debt(1) $ 2,698 Less: Cash and cash equivalents (excluding restricted cash) (339 ) Net debt(2) $ 2,359

(1) Y compris les contrats de location-financement et d’autres dettes pour un montant de 416 millions de dollars au 30 septembre 2025.

(2) Voir le paragraphe « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.





Rapprochement entre la dette totale et le ratio de revenu net : (In millions) September 30, 2025 Total debt $ 2,698 Trailing twelve months net income $ 93 Debt to net income ratio 29.0 x





Rapprochement du ratio d’endettement net : (In millions) September 30, 2025 Net debt(1) $ 2,359 Trailing twelve months adjusted EBITDA(1) $ 877 Net leverage ratio(1) 2.7 x

(1) Voir le paragraphe « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.





GXO Logistics, Inc.

Return on Invested Capital

(Unaudited) EBITA ajusté, net des impôts payés : Nine Months Ended September 30, Year Ended Trailing Twelve Months Ended (In millions) 2025 2024 December 31, 2024 September 30, 2025 Adjusted EBITA(1) $ 379 $ 339 $ 508 $ 548 Less: Cash paid for income taxes (35 ) (26 ) (43 ) (52 ) Adjusted EBITA, net of income taxes paid(1) $ 344 $ 313 $ 465 $ 496

(1) Voir le paragraphe « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.





Rendement opérationnel du capital investi, ou « ROIC » : September 30, (In millions) 2025 2024 Average Selected Assets: Accounts receivable, net $ 2,015 $ 1,968 $ 1,992 Other current assets 452 443 448 Property and equipment, net 1,197 1,161 1,179 Selected Liabilities: Accounts payable $ (716 ) $ (748 ) $ (732 ) Accrued expenses (1,523 ) (1,411 ) (1,467 ) Other current liabilities (430 ) (369 ) (400 ) Invested capital $ 995 $ 1,044 $ 1,020 Trailing twelve months net income to average invested capital 9.1 % Operating return on invested capital(1)(2) 48.6 %

(1) Voir le paragraphe « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

(2) Le ratio du rendement opérationnel du capital investi s’obtient en divisant l’EBITA ajusté des douze derniers mois, net des impôts payés, par la moyenne du capital investi.



