Meddelelse om fejl NAV i Wealth Invest AlphaCura

 | Source: Investeringsforeningen Wealth Invest Investeringsforeningen Wealth Invest

Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K

København, torsdag den 6. november 2025

Meddelelse om fejl i indre værdi (NAV) i perioden fra den 3. oktober 2025 til 10. oktober 2025 samt perioden fra den 24. oktober 2025 til 31. oktober 2025
i Investeringsforeningen Wealth Invest

I andelsklassen AlphaCura 0/50/100 W (ISIN DK0063856646) i Investeringsforeningen Wealth Invest har der i perioden fra den 3. oktober 2025 til 10. oktober 2025 samt perioden fra den 24. oktober 2025 til 31. oktober 2025 været offentliggjort fejlagtige NAV-værdier.

ISIN AndelsklasseTidsinterval (2025)Afvigelse i NAV (%)For lav eller for høj
DK0063856646AlphaCura 0/50/100 W3. oktober - 10. oktober
24. oktober - 31. oktober		0,50-0,63For høj

Der er i de nævnte tidsrum været emissioner i andelsklassen.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Wealth Invest


Recommended Reading