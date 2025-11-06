Meddelelse om fejl NAV i Wealth Invest AlphaCura

Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K
København, torsdag den 6. november 2025
Meddelelse om fejl i indre værdi (NAV) i perioden fra den 3. oktober 2025 til 10. oktober 2025 samt perioden fra den 24. oktober 2025 til 31. oktober 2025
i Investeringsforeningen Wealth Invest
I andelsklassen AlphaCura 0/50/100 W (ISIN DK0063856646) i Investeringsforeningen Wealth Invest har der i perioden fra den 3. oktober 2025 til 10. oktober 2025 samt perioden fra den 24. oktober 2025 til 31. oktober 2025 været offentliggjort fejlagtige NAV-værdier.
|ISIN
|Andelsklasse
|Tidsinterval (2025)
|Afvigelse i NAV (%)
|For lav eller for høj
|DK0063856646
|AlphaCura 0/50/100 W
|3. oktober - 10. oktober
24. oktober - 31. oktober
|0,50-0,63
|For høj
Der er i de nævnte tidsrum været emissioner i andelsklassen.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Wealth Invest