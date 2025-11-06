Meddelelse om fejl NAV i Wealth Invest AlphaCura

Nasdaq Copenhagen A/S

Nikolaj Plads 6

1067 København K

København, torsdag den 6. november 2025

Meddelelse om fejl i indre værdi (NAV) i perioden fra den 3. oktober 2025 til 10. oktober 2025 samt perioden fra den 24. oktober 2025 til 31. oktober 2025

i Investeringsforeningen Wealth Invest

I andelsklassen AlphaCura 0/50/100 W (ISIN DK0063856646) i Investeringsforeningen Wealth Invest har der i perioden fra den 3. oktober 2025 til 10. oktober 2025 samt perioden fra den 24. oktober 2025 til 31. oktober 2025 været offentliggjort fejlagtige NAV-værdier.

ISIN Andelsklasse Tidsinterval (2025) Afvigelse i NAV (%) For lav eller for høj DK0063856646 AlphaCura 0/50/100 W 3. oktober - 10. oktober

24. oktober - 31. oktober 0,50-0,63 For høj

Der er i de nævnte tidsrum været emissioner i andelsklassen.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Wealth Invest