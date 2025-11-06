ROYALTON HOTELS & RESORTS LANZA SU VENTA DE BLACK FRIDAY MÁS TEMPRANO QUE NUNCA

ST. MICHAEL, Barbados, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En el marco de su 15.º aniversario y tras un año lleno de importantes hitos que incluyeron nuevas aperturas, renovaciones en todo su portafolio e iniciativas solidarias, Royalton Hotels & Resorts continúa con sus celebraciones al lanzar su Venta de Black Friday más temprano que nunca. Este evento, muy esperado por los viajeros, se ha convertido en una tradición por ofrecer las tarifas más atractivas del año, permitiendo reservar estadías desde hoy y hasta diciembre de 2026.

A partir del 6 de noviembre, el portafolio en expansión de Royalton invita a los viajeros a ahorrar cientos de dólares en las vacaciones que mejor se adapten a sus preferencias. Las opciones incluyen la colección de ultra lujo Royalton Reserve Collection, que presenta el icónico Paraíso de la Bonita, la vibrante atmósfera solo para adultos de Royalton CHIC Resorts, la serenidad sofisticada de Royalton Hideaway, la experiencia consciente de Royalton Vessence Resorts, y el lujo familiar de Royalton Luxury Resorts, Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton y el encanto boutique de Mystique by Royalton.

La Venta de Black Friday de Royalton se extiende por todo su portafolio, incluyendo los renovados y favoritos de los huéspedes Royalton Riviera Cancun y Royalton Hideaway Riviera Cancun. Todas las suites recientemente renovadas están disponibles durante esta promoción sin fechas restringidas hasta diciembre de 2026, siendo la opción perfecta para quienes desean celebrar las fiestas frente al mar mientras disfrutan de grandes ahorros. La próxima apertura de Royalton Vessence Barbados, programada para el verano de 2026, añade aún más entusiasmo a esta campaña, acercando a los viajeros a las vacaciones de sus sueños.

Esta venta aplica a todas las categorías de habitaciones y suites, incluyendo las Diamond Club™ y el recientemente presentado nivel Royalton Suites & Villas, que ofrece los espacios más amplios y exclusivas suites del Caribe. Entre ellas se incluyen las Presidential Suites frente al mar, los bungalows sobre el agua, las Chairman Suites de varios dormitorios y la exclusiva CHIC Mansion.

Las parejas y los grupos también pueden aprovechar beneficios exclusivos de Black Friday en los resorts participantes, incluyendo un evento privado de cortesía y la promoción de niños gratis para reservas de bodas y eventos sociales que califiquen. Desde ceremonias íntimas frente al mar hasta celebraciones memorables en el trópico, Royalton Hotels & Resorts ofrece escenarios ideales para crear momentos inolvidables.

Con fechas de viaje disponibles hasta finales de 2026, planificar con anticipación durante la Venta de Black Friday garantiza acceso a la mejor selección de categorías de habitaciones y fechas dentro del portafolio. La disponibilidad y los precios varían según el destino y la temporada, por lo que reservar temprano es la mejor manera de asegurar las estadías más solicitadas.

Para más información, visite royaltonresorts.com y planethollywoodhotels.com.

Acerca de Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts es una compañía líder en hospitalidad todo incluido con un portafolio selecto de 24 resorts en siete de los destinos más codiciados del Caribe, cada uno ofreciendo una experiencia distintiva e inmersiva. Sus ocho marcas incluyen Royalton Luxury Resorts con su galardonado concepto All-In Luxury®, donde Todos son Familia, reconocido por su confort elevado y servicio atento a través de características exclusivas como All-In Connectivity™ y DreamBed™. Royalton Hideaway ofrece una escapada exclusiva solo para adultos diseñada en torno al concepto Togetherness, con gastronomía exclusiva y modernas habitaciones. Royalton Vessence Resorts introduce El Arte de Vacacionar con un enfoque de bienestar en el todo incluido, centrado en el equilibrio y la conexión consciente. Royalton CHIC Resorts con su concepto Party Your Way invita a vibrantes escapadas solo para adultos llenas de estilo y espontaneidad, mientras que Mystique by Royalton ofrece retiros boutique A Millas de lo Ordinario que celebran la belleza natural, la cultura local y la sofisticación relajada. En Jamaica, Grand Lido Negril presenta una experiencia única Completamente al Natural para huéspedes de 21 años en adelante, con lujo frente al mar en un ambiente exclusivo.

El portafolio también incluye Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton que invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like A Star™ en entornos llenos de entretenimiento y rodeados de memorabilia icónica, así como Planet Hollywood Adult Scene by Royalton, donde el glamour y la privacidad se unen para ofrecer escapadas solo para adultos definidas por la exclusividad.

Para más información sobre Royalton Hotels & Resorts, visite www.royalton.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b1551b18-28e6-4561-ba2b-0757c2828311/es