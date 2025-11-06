Digitalist Group Oy - Johdon liiketoimet

 Source: Digitalist Group Oyj

Digitalist Group Oy - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Rosebloom Enterprises AB
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
(X) Oikeushenkilö (1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Andreas Rosenlew
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oy
LEI: 743700AL68PUX6JMS644
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 129194/5/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-31
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000591698
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1199 Yksikköhinta: 4.3 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 1199 Keskihinta: 4.3 EUR


