Digitalist Group Oy - Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Rosebloom Enterprises AB

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

(X) Oikeushenkilö (1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Andreas Rosenlew

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oy

LEI: 743700AL68PUX6JMS644

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 129194/5/4

Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-31

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000591698

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1199 Yksikköhinta: 4.3 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 1199 Keskihinta: 4.3 EUR