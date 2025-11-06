Compagnie de l’Odet : DECLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

Compagnie de l’Odet
Raison sociale de l’émetteur :
Compagnie de l’Odet
Société Européenne
Capital : 105 375 840 euros
Siège social : Odet - 29500 Ergué-Gabéric
056 801 046 RCS Quimper
DECLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 31 octobre 2025 :
Total actions émises
|6 585 990
Total droits de vote
10 011 374
Total droits de vote exerçables en assemblée
|7 642 975
Le 6 novembre 2025
Compagnie de l’Odet
51 Boulevard de Montmorency 75016 Paris - France
T +33 1 71 71 17 11 - www.compagniedelodet.net
Siège social : Odet - 29500 Ergué-Gabéric – France - SE au capital de 105 375 840 euros - 056 801 046 R.C.S. Quimper - FR 49 056 801 046
