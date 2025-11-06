Compagnie de l’Odet : DECLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS





Compagnie de l’Odet

Raison sociale de l’émetteur :

Compagnie de l’Odet

Société Européenne

Capital : 105 375 840 euros

Siège social : Odet - 29500 Ergué-Gabéric

056 801 046 RCS Quimper

DECLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 31 octobre 2025 :





Total actions émises



6 585 990



Total droits de vote







10 011 374



Total droits de vote exerçables en assemblée



7 642 975

Le 6 novembre 2025

Compagnie de l’Odet

51 Boulevard de Montmorency 75016 Paris - France

T +33 1 71 71 17 11 - www.compagniedelodet.net

Siège social : Odet - 29500 Ergué-Gabéric – France - SE au capital de 105 375 840 euros - 056 801 046 R.C.S. Quimper - FR 49 056 801 046

Pièce jointe