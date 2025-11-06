COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 06 novembre 2025 N° 02-2025

SCOR Investment Partners franchit les 5 milliards USD d’actifs sous gestion sur sa stratégie Insurance-Linked Securities

SCOR Investment Partners annonce avoir franchi le cap des 5 milliards de dollars d’actifs sous gestion sur sa plateforme d’investissement dédiée aux Insurance-Linked Securities, ou « ILS », titres adossés aux risques d’assurance et dont les obligations catastrophes constituent la catégorie la plus connue, confirmant ainsi sa position d’acteur mondial de premier plan dans la classe d’actifs.

La croissance régulière des actifs sous gestion de la plateforme, soutenue par le développement rapide du marché des ILS, témoigne de la solidité des performances de gestion et de la confiance de nos clients, exclusivement institutionnels.

La plateforme d’investissement propose une gamme de trois fonds ouverts complémentaires :

Atropos, le fonds phare lancé en 2011, totalise 3,4 milliards de dollars d’actifs sous gestion 1 . Ce fonds à la liquidité mensuelle, est investi en obligations catastrophes et transactions privées et vise un rendement annuel de SOFR + 600 à 800 points de base.

. Ce fonds à la liquidité mensuelle, est investi en obligations catastrophes et transactions privées et vise un rendement annuel de SOFR + 600 à 800 points de base. Atropos Catbond, lancé en 2013, totalise 1,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion1. Ce fonds à la liquidité hebdomadaire, est exclusivement investi en obligations catastrophes et vise un rendement annuel de SOFR + 400 à 500 points de base.

Atropos Plus, lancé en début d’année 2025 avec une liquidité semestrielle, vient compléter la gamme, avec une allocation renforcée en transactions privées et un objectif de performance de SOFR + 1000 à 1400 points de base. Il totalise 121 millions de dollars d’actifs sous gestion1.





Sous la responsabilité de Sidney Rostan, la plateforme d’investissement compte une équipe dédiée de 10 professionnels présentant plus de 13 ans d’expérience moyenne sur le marché. L’équipe opère depuis Paris et Londres et a été récemment renforcée par l’arrivée de deux gérants expérimentés qui viennent enrichir l’expertise du pôle, à la fois sur les obligations catastrophes et les transactions ILS privées. L’équipe possède une expertise technique unique grâce à des compétences complémentaires incluant la géoscience, la modélisation des risques, la souscription de réassurance, le « trading » d’obligations catastrophes et la structuration de transactions ILS. En tant qu’acteur reconnu de la classe d’actifs, l’équipe bénéficie en outre d’un accès privilégié aux principaux marchés mondiaux de l’assurance et de la réassurance.

Depuis 2011, la stratégie d’investissement se concentre sur les catastrophes naturelles avec une diversification optimisée des expositions. Elle se distingue par une sélectivité stricte qui permet de construire des portefeuilles homogènes et robustes combinant la génération de rendements récurrents et une capacité démontrée à absorber des chocs en cas de survenance de catastrophes naturelles sévères.

Cette démarche rigoureuse et disciplinée a été reconnue par l’attribution du prix « Fund of the Year » aux Insurance Insider ILS Awards 2025 pour le fonds Atropos, confirmant la position de SCOR Investment Partners en tant qu'acteur majeur de l'univers des ILS.

Sidney Rostan, Head of Insurance-Linked Securities chez SCOR Investment Partners, commente : « Atteindre le seuil des 5 milliards de dollars d’actifs sous gestion pour notre plateforme d’investissement ILS est avant tout une fierté collective. Ce cap nous conforte dans notre approche visant à élaborer des portefeuilles performants, transparents et résilients, aptes à faire face aux événements extrêmes.»

Louis Bourrousse, Directeur général de SCOR Investment Partners, a déclaré : « Ce résultat reflète l’engagement et l’expertise de nos équipes d’investissement, ainsi que la relation de proximité que nous entretenons avec nos clients. Je suis convaincu que notre modèle, qui conjugue l’indépendance de gestion et l’assise du Groupe SCOR, nous permettra de continuer à accompagner durablement nos partenaires dans leurs enjeux de diversification et de performance. »

A propos de SCOR Investment Partners

« Révéler la valeur dans l’univers obligataire alternatif »

SCOR Investment Partners est un spécialiste reconnu de la gestion obligataire alternative. Sa mission : générer des rendements réguliers ajustés du risque, grâce à une approche rigoureuse et une gestion globale des risques.

L’offre de SCOR Investment Partners s’articule autour de trois plateformes d’investissement chacune conçue pour répondre aux besoins spécifiques des investisseurs institutionnels en quête de diversification et d’un couple rendement-risque optimisé :

Insurance-Linked Securities (ILS) : cette plateforme investit dans des instruments adossés aux risques d’assurance de type catastrophe naturelle et dont les obligations catastrophes constituent la catégorie la plus connue. Forte de plus de 5 milliards USD d’actifs sous gestion, la plateforme se distingue par une approche rigoureuse, résiliente face aux événements extrêmes, et faiblement corrélée aux marchés financiers traditionnels.

: cette plateforme investit dans des instruments adossés aux risques d’assurance de type catastrophe naturelle et dont les obligations catastrophes constituent la catégorie la plus connue. Forte de plus de 5 milliards USD d’actifs sous gestion, la plateforme se distingue par une approche rigoureuse, résiliente face aux événements extrêmes, et faiblement corrélée aux marchés financiers traditionnels. Crédit liquide : dédiée au financement corporate sur les segments liquides du marché, cette plateforme couvre les obligations à haut rendement et les prêts syndiqués. Elle gère près de 3 milliards EUR d’encours, avec une expertise reconnue dans l’analyse crédit et la sélection active des émetteurs.

: dédiée au financement corporate sur les segments liquides du marché, cette plateforme couvre les obligations à haut rendement et les prêts syndiqués. Elle gère près de 3 milliards EUR d’encours, avec une expertise reconnue dans l’analyse crédit et la sélection active des émetteurs. Financement d’actifs réels : cette plateforme regroupe les activités de dette infrastructure et de dette immobilière, représentant également près de 3 milliards EUR d’encours. Elle se distingue par son engagement dans le financement de projets d’infrastructures stratégiques, notamment ceux liés à la transition énergétique et numérique. Elle possède également une expertise historique dans le financement immobilier « value-add », visant à revaloriser durablement les actifs tout en accompagnant leur transformation énergétique.





SCOR Investment Partners conjugue la solidité d’un grand groupe à l’indépendance et à la transparence attendues par les investisseurs institutionnels, pour les accompagner durablement dans leurs enjeux de diversification et de performance.

Filiale du Groupe SCOR, réassureur mondial de premier plan, SCOR Investment Partners est agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) depuis 2009 (n° GP09000006). Elle compte plus de 100 collaborateurs répartis entre Paris, Londres et Zurich. Depuis 2012, elle propose à plus de 300 clients institutionnels dans une trentaine de pays l’accès à certaines de ses stratégies initialement développées pour le Groupe SCOR.

Au 30 juin 2025, les encours sous gestion ou conseillés s’élèvent à près de 28 milliards d’euros, dont 8 milliards provenant d’investisseurs externes (engagements non tirés inclus).

Visitez le site de SCOR Investment Partners : www.scor-ip.com

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Veuillez-vous référer à l’ensemble des documents réglementaires du Fonds, disponibles gratuitement et sur simple demande auprès de l’équipe vente et marketing de SCOR Investment Partners SE, avant de prendre toute décision finale d’investissement.

1 Données au 30.09.2025

