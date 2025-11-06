Budget fédéral 2025 : des mesures concrètes pour stimuler l’exploration et le développement minier

ROUYN-NORANDA, Québec, 06 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) accueille favorablement le Budget fédéral 2025, qui met en place des mesures concrètes pour soutenir l’exploration minière, la mise en valeur des gisements et le développement des chaînes d’approvisionnement liées aux minéraux critiques. Ce budget reconnaît que la transition énergétique et la fabrication de technologies propres reposent d’abord sur la découverte de nouvelles ressources.

Le gouvernement confirme le renouvellement du Crédit d’impôt à l’exploration minière (CIM) jusqu’en 2027, un outil essentiel pour attirer les capitaux vers les sociétés d’exploration. Il élargit aussi le Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (CMETC) à 12 nouveaux minéraux stratégiques, dont le germanium, le molybdène, le niobium et le tungstène. Ces mesures permettront de diversifier les cibles d’exploration et de soutenir la recherche de gisements clés pour les batteries, les alliages avancés et les équipements électroniques.

« Le budget reconnaît que tout commence par l’exploration. Sans découverte, il n’y a ni projets, ni emplois, ni industrie de transformation. Les mesures annoncées vont dans la bonne direction, en soutenant clairement la première étape du développement minier » selon Simon T. Hébert, président du conseil d’administration de l’AEMQ.

Le budget crée aussi de nouveaux leviers financiers pour soutenir les projets en développement :

Un Fonds souverain des minéraux critiques de 2 milliards $ sur cinq ans, destiné à réaliser des investissements directs et des garanties de prêts dans des projets stratégiques ;

Un Fonds Premier et Dernier Mille de 371,8 millions $ sur quatre ans, pour accélérer la mise en production de projets à court terme et améliorer les chaînes logistiques ;

Un Fonds pour l’infrastructure de l’Arctique de 1 milliard $, afin d’appuyer le développement des corridors nordiques ;

Et 443 millions $ sur cinq ans pour la recherche, les technologies de traitement et la création d’un mécanisme de stockage stratégique.

Ces mesures s’ajoutent à la Super-déduction pour la productivité, qui encouragera l’investissement en capital, et à l’élargissement du crédit d’impôt pour la fabrication de technologies propres, qui inclut désormais le traitement polymétallique et plusieurs minéraux critiques.

Ces annonces traduisent en actions les engagements exprimés par Ottawa pour appuyer le développement des ressources naturelles et le développement de nouvelles filières minérales porteuses d’avenir. C’est une évolution bienvenue pour l’industrie, qui se traduit par des gestes tangibles visant à stimuler la découverte, l’investissement et l’innovation sur le terrain.

À PROPOS DE L’ASSOCIATION DE L’EXPLORATION MINIÈRE DU QUÉBEC (AEMQ)

L’AEMQ est une association professionnelle et industrielle représentant les intervenants œuvrant dans le domaine de l'exploration minière au Québec. Fondée en 1975, l’Association a comme mission de promouvoir l'exploration durable et responsable des ressources minérales du Québec et leur contribution essentielle à l'économie québécoise. Elle rassemble plus de 150 membres corporatifs et plus de 1100 membres individuels. L’Association organise annuellement Xplor, un congrès qui rassemble la filière minérale québécoise.

