Denodo הוכרה כספקית מובילה בדו"ח Dresner Advisory Active Data Architecture™, בפעם השנייה ברציפות

פאלו אלטו, קליפורניה, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Denodo, חברה מובילה בניהול נתונים, הודיעה כי דורגה כספקית מובילה בדו"ח Active Data Architecture של Dresner Advisory Services ל-2025. Dresner מוגדרת כ-" Active Data Architecture™" ש-"תומכת בשכבה בלתי תלויה בפלטפורמה הנמצאת בין מאגרי נתונים פיזיים לנקודות צריכת נתונים", כדי להתגבר על האתגרים העומדים בפני ארגונים רבים בשמירה על גמישות, יכולת הסתגלות ומדרגיות של תשתיות הנתונים שלהם. זו השנה השנייה ברציפות בה Denodo צוינה כמובילה בדו"ח ההערכה התחרותי הזה, בהתבסס על חוזקה הכולל באינטגרציה של נתונים, ניהול מטא-נתונים, ריבונות נתונים, ביצועים ובגישה ל-Active Data Architecture.

את הדו"ח המלא והמשלים ניתן למצוא כאן.

כפי שמציין הדו"ח, "בליבה, Active Data Architecture היא שכבת הפשטה המתרגמת מבנים עסקיים ופיזיים. זוהי ארכיטקטורה שממוטבת באופן דינמי לביצועים, מדרגיות וניהול עלויות". בהמשך נכתב כי, "במהותה, Active Data Architecture מספקת (בין היתר) שכבת הפשטה המאפשרת ניהול ויישום נתונים באופן שאינו תלוי ביישום. מתוך תפיסה זו של נתונים בלתי תלויים ביישום נובע הרעיון של שכבה סמנטית - ייצוג משולב, מיושר סמנטית ועקבי של אובייקטי נתונים ותצוגות הנחוצים לתהליכים עסקיים קריטיים".

Denodo Platform מגלמת את עקרונות הליבה והתכונות של Active Data Architecture™ כפי שהוגדרה בידי Dresner. Denodo משתמשת בגישה לוגית לניהול נתונים המאפשרת לארגונים לנהל נתונים באופן בלתי תלוי ביישום, מבלי שיהיה צורך לשכפל אותם תחילה. מעבר לזה, Denodo מציעה מגוון טכניקות לשילוב נתונים, כולל אינטגרציה בזמן אמת באמצעות וירטואליזציה של נתונים; שכבה סמנטית אוניברסלית המספקת נתונים למספר קבוצות משתמשים בשפה עסקית יומיומית; שוק נתונים מלא; תכונות ניהול נתונים מועצמות בינה מלאכותית מתקדמות, ריבונות ואבטחת נתונים מקצה לקצה, ותמיכה בנתונים נשלטים ומוכנים לבינה מלאכותית.

"נקודה מרכזית ב-Active Data Architecture היא שזה לא תרגיל 'תלישה והחלפה'", אמר הווארד דרזנר ((Howard Dresner, מנהל המחקר הראשי של שירותי הייעוץ של Dresner. "מדובר בהתפתחות של תשתית נתונים אנליטית קיימת, כגון יכולות שילוב נתונים, מחסני נתונים וכדומה, כדי לעמוד בדרישות של תרחישי שימוש ויישומים מורכבים, מגוונים ומבוזרים יותר ויותר בתחום הבינה העסקית והאנליטיקה. אנו מברכים את Denodo על דירוגה כספקית מובילה בדו"ח זה, זו השנה השנייה ברציפות".

כחלק ממחקרי השוק Wisdom of Crowds® של Dresner, דו"ח Active Data Architecture™ מבוסס על סקר של למעלה מ-8,000 ארגונים ברחבי העולם, כמו גם מיקור המונים וקהילות לקוחות של ספקים. Dresner מאמתים בקפידה את כל המשתתפים המשיבים כדי להבטיח שרק משתתפים מתאימים ייכללו. שירותים עסקיים וייצור מהווים את התעשיות הגדולות ביותר המיוצגות בדו"ח 2025, ואחריהם טכנולוגיה.

"שמחנו מאוד לשמוע שפלטפורמת Denodo נבחרה שוב כספקית טכנולוגיה מספר אחת עבור ארכיטקטורת נתונים אקטיבית", אמר ראווי שנקר ((Ravi Shankar, סגן נשיא בכיר ומנהל שיווק ראשי, ב-Denodo. "הדו"ח מציין כי 60% מהמשיבים לסקר רואים בשכבות סמנטיות 'קריטיות' או 'חשובות מאוד' בארכיטקטורת נתונים פעילה, ועם יכולות ניהול הנתונים הלוגיות שלנו, השכבה הסמנטית של פלטפורמת Denodo היא חזקה ביותר, ומגיעה לרוחב בתי עסק ולכל יישום מבודד, כדי לתרגם נתונים באופן אוטומטי לשפה עסקית יומיומית".

בעזרת דו"ח זה, תוכלו ללקט תובנות מרכזיות לגבי ביצועי הספקים, כדי לבצע השוואות מושכלות מול נורמות התעשייה לאורך תהליכי זיהוי ובחירת הספקים שלכם.

אודות Denodo

Denodo היא חברה מובילה בתחום של ניהול נתונים. פלטפורמת Denodo עטורת הפרסים היא הפלטפורמה המובילה לניהול נתונים לוגיים המספקת נתונים בשפה עסקית, במהירות של העסק, עבור כל היוזמות הקשורות לנתונים ברחבי הארגון, כולל בינה מלאכותית ושירות עצמי. לקוחותיה של Denodo בכל התעשיות ברחבי העולם סיפקו נתונים אמינים, מוכנים לשימוש בבינה מלאכותית ובעסקים, בשליש מהזמן ועם ביצועים טובים עד פי עשרה בהשוואה לפלטפורמות נתונים מרכזיות אחרות בלבד. לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר denodo.com.

