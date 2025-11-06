Denodo Diiktiraf sebagai Vendor Terbaik dalam Laporan Dresner Advisory Active Data Architecture™ Dua Kali Berturut-turut

PALO ALTO, Calif., Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo , peneraju dalam pengurusan data, mengumumkan bahawa ia telah disenaraikan sebagai vendor terbaik dalam laporan Active Data Architecture™ 2025 oleh Dresner Advisory Services. Menurut Dresner, Active Data Architecture™ merujuk kepada seni bina yang “menyokong lapisan bebas platform antara storan data fizikal dan titik penggunaan data.” Pendekatan ini direka untuk membantu organisasi mengatasi cabaran dalam mengekalkan fleksibiliti, kebolehsuaian serta skalabiliti infrastruktur data mereka. Untuk tahun kedua berturut-turut, Denodo mengekalkan kedudukan teratas dalam laporan penilaian yang sangat kompetitif ini, hasil daripada kekuatan menyeluruhnya dalam integrasi data, pengurusan metadata, tadbir urus data, prestasi serta akses kepada Active Data Architecture.

Laporan lengkap dan percuma boleh didapati di sini .

Seperti yang dinyatakan dalam laporan tersebut, “[p]ada asasnya, Active Data Architecture ialah lapisan abstraksi yang menterjemahkan struktur perniagaan dan fizikal. Ia merupakan seni bina yang dioptimumkan secara dinamik untuk prestasi, skalabiliti dan pengurusan kos.” Laporan itu turut menambah bahawa “[p]ada asasnya, seni bina data aktif menyediakan (antara lain) satu lapisan abstraksi yang membolehkan data diurus dan digunakan secara bebas daripada aplikasi tertentu. Daripada konsep data yang bebas daripada aplikasi ini lahirlah idea tentang lapisan semantik—satu disusun semula untuk aliran bahasa yang lebih lancar bagi objek serta paparan data yang diperlukan untuk proses dan operasi perniagaan yang kritikal.”

Platform Denodo merangkumi prinsip asas dan ciri utama Active Data Architecture™ sebagaimana yang ditakrifkan oleh Dresner. Denodo menggunakan pendekatan logik dalam pengurusan data , yang membolehkan organisasi mengurus data secara bebas daripada aplikasi tertentu tanpa perlu melakukan replikasi terlebih dahulu. Selain itu, Denodo menawarkan pelbagai teknik integrasi data, termasuk integrasi masa nyata melalui virtualisasi data ; lapisan semantik sejagat untuk menyediakan data kepada pelbagai kumpulan pengguna dalam bahasa perniagaan harian; pasaran data yang lengkap dengan pelbagai ciri; ciri pengurusan data dikuasakan oleh AI yang tercanggih; tadbir urus dan keselamatan data secara menyeluruh; serta sokongan untuk data yang dikawal selia dan sedia untuk AI .

“Perkara utama mengenai Active Data Architecture ialah ia bukan satu usaha ‘buang dan ganti sepenuhnya’,” kata Howard Dresner, ketua pegawai penyelidik di Dresner Advisory Services. “Ia merupakan evolusi daripada infrastruktur data analitik sedia ada seperti keupayaan integrasi data, gudang data dan sebagainya, bagi memenuhi keperluan kes penggunaan dan aplikasi BI serta analitik yang semakin kompleks, pelbagai dan teragih. “Kami mengucapkan tahniah kepada Denodo atas penarafan sebagai vendor teratas dalam laporan ini, untuk tahun kedua berturut-turut.”

Laporan Active Data Architecture™ ini, yang merupakan sebahagian daripada Kajian Pasaran Wisdom of Crowds® oleh Dresner, adalah hasil tinjauan terhadap lebih 8,000 organisasi di seluruh dunia, serta maklumat yang diperoleh melalui crowdsourcing dan komuniti pelanggan para vendor. Setiap penyertaan responden disahkan secara teliti oleh Dresner bagi memastikan hanya peserta yang memenuhi kelayakan disertakan dalam kajian ini. Industri perkhidmatan perniagaan dan pembuatan merupakan penyumbang terbesar dalam laporan 2025, diikuti oleh sektor teknologi.

“Kami amat berbesar hati apabila Platform Denodo sekali lagi diiktiraf sebagai penyedia teknologi #1 bagi Active Data Architecture,” kata Ravi Shankar, Naib Presiden Kanan dan Ketua Pegawai Pemasaran di Denodo. “Laporan tersebut menyatakan bahawa 60% daripada responden kaji selidik menganggap lapisan semantik sebagai ‘kritikal’ atau ‘sangat penting’ dalam Active Data Architecture. Dengan keupayaan pengurusan data logikal yang dimiliki, lapisan semantik Platform Denodo sangat berkuasa — merentasi lakehouse dan aplikasi terasing — untuk menterjemah data secara automatik kepada bahasa perniagaan harian.”

Melalui laporan ini, pembaca boleh memperoleh cerapan penting mengenai prestasi penyedia teknologi, sekali gus membuat perbandingan yang lebih berinformasi berbanding piawaian industri sepanjang proses mengenal pasti dan memilih vendor yang sesuai.

