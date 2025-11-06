GTT : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

Information mensuelle relative au nombre total

de droits de vote et d’actions composant le capital social

Articles L. 233-8-II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général

de l’Autorité des marchés financiers

Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 6 novembre 2025

Date Nombre total d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote théoriques1 Nombre total de droits de vote nets2 31 octobre 2025 37 117 772 37 117 772 37 064 515

Contact Relations Investisseurs :

information-financiere@gtt.fr / + 33 1 30 23 42 64

1 Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ce nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

2 Déduction faite des actions autodétenues

