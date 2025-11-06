GTT : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

 | Source: GTT GTT

Information mensuelle relative au nombre total
de droits de vote et d’actions composant le capital social

Articles L. 233-8-II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général
de l’Autorité des marchés financiers

Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 6 novembre 2025

DateNombre total d’actions composant le capitalNombre total de droits de vote théoriques1Nombre total de droits de vote nets2
31 octobre 202537 117 77237 117 77237 064 515

Contact Relations Investisseurs :
information-financiere@gtt.fr / + 33 1 30 23 42 64

                                

1 Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ce nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

2 Déduction faite des actions autodétenues

