IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 44 - 2025

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 27 Octobre au 31 Octobre 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1127/10/2025FR0010259150600119,65000AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1127/10/2025FR0010259150900119,86667CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1127/10/2025FR0010259150300119,30000TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1127/10/2025FR00102591502700120,13244XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1128/10/2025FR0010259150300119,30000AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1128/10/2025FR00102591501500119,30107CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1128/10/2025FR0010259150200119,36650TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1128/10/2025FR00102591502700119,63256XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1129/10/2025FR0010259150300121,10000AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1129/10/2025FR0010259150300121,00CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1129/10/2025FR0010259150171121,10000TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1129/10/2025FR00102591502705120,89397XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1130/10/2025FR0010259150300121,40000AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1130/10/2025FR00102591501000121,20000CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1130/10/2025FR0010259150300121,20000TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1130/10/2025FR00102591502256121,58293XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1131/10/2025FR0010259150300122,08267AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1131/10/2025FR00102591501000122,10000CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1131/10/2025FR0010259150300121,90000TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1131/10/2025FR00102591502400121,84713XPAR
    20532120,67970 

