IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 44 - 2025

|Présentation agrégée par jour et par marché
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 27 Octobre au 31 Octobre 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|27/10/2025
|FR0010259150
|600
|119,65000
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|27/10/2025
|FR0010259150
|900
|119,86667
|CEUX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|27/10/2025
|FR0010259150
|300
|119,30000
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|27/10/2025
|FR0010259150
|2700
|120,13244
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|28/10/2025
|FR0010259150
|300
|119,30000
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|28/10/2025
|FR0010259150
|1500
|119,30107
|CEUX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|28/10/2025
|FR0010259150
|200
|119,36650
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|28/10/2025
|FR0010259150
|2700
|119,63256
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|29/10/2025
|FR0010259150
|300
|121,10000
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|29/10/2025
|FR0010259150
|300
|121,00
|CEUX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|29/10/2025
|FR0010259150
|171
|121,10000
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|29/10/2025
|FR0010259150
|2705
|120,89397
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|30/10/2025
|FR0010259150
|300
|121,40000
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|30/10/2025
|FR0010259150
|1000
|121,20000
|CEUX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|30/10/2025
|FR0010259150
|300
|121,20000
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|30/10/2025
|FR0010259150
|2256
|121,58293
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|31/10/2025
|FR0010259150
|300
|122,08267
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|31/10/2025
|FR0010259150
|1000
|122,10000
|CEUX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|31/10/2025
|FR0010259150
|300
|121,90000
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|31/10/2025
|FR0010259150
|2400
|121,84713
|XPAR
|20532
|120,67970
