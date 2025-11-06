EssilorLuxottica étend sa plateforme de solutions de gestion de la myopie avec les verres Essilor Stellest 2.0, des lunettes connectées

et une solution innovante pour adresser la pré-myopie

Paris, France (6 novembre 2025) – EssilorLuxottica a annoncé aujourd'hui l'évolution de sa plateforme de solutions Essilor Stellest lors du salon China International Import Expo (CIIE). Fort de ses quarante-cinq années de recherche et d'innovation dans la gestion de la myopie, le portefeuille Essilor Stellest s’étend et renforce l’engagement du Groupe à apporter des solutions innovantes et cliniquement prouvées aux 740 millions d'enfants dans le monde que la myopie touchera d'ici 20501.

Les nouveaux verres Essilor Stellest 2.0 ont une efficacité nettement supérieure dans le ralentissement de l'allongement axial de l'œil qui cause une vision myopique. Une étude récente2 montre que ce nouveau design de verres optiques contribue encore plus efficacement à la gestion de la myopie : il génère un signal optique plus fort, transmettant le double de la puissance optique moyenne3. S'appuyant sur le succès du verre Essilor Stellest - premier verre optique à l’efficacité cliniquement prouvée pour ralentir la progression de la myopie chez les enfants4 à recevoir une autorisation de mise sur le marché de la FDA - , les verres Essilor Stellest 2.0 sont actuellement disponibles en Chine. Ils seront déployés dans d'autres marchés clés à partir de 20265.

Reconnaissant l’intérêt fondamental à retarder l'apparition de la myopie dans une approche à long terme, les paires de verres optiques plans Essilor Stellest visent une intervention précoce en proposant des solutions cliniquement prouvées aux enfants considérés comme risquant de devenir myopes. Des recherches cliniques ont montré que retarder l'apparition de la myopie d'une seule année peut apporter des bénéfices comparables à plus de deux ans de ralentissement de la progression myopique6,7. L'un des premiers essais indépendants, randomisés et contrôlés au monde sur l’action de verres de gestion de la myopie plans - sans correction d’un défaut visuel - pour prévenir la myopie6 a révélé que les enfants âgés de 6 à 12 ans identifiés comme risquant de devenir myopes qui ont porté les paires de verres plans Essilor Stellest plus de 30 heures par semaine ont connu un ralentissement de l’allongement axial de l’œil. Cette innovation marque une avancée majeure, étendant la gestion de la myopie à une approche préventive scientifiquement prouvée. Cette solution est disponible en Chine5.

Lors du CIIE, EssilorLuxottica a également présenté pour la première fois les lunettes Essilor Stellest Smartglasses, déployant ses technologies connectées sur la marque Essilor Stellest. Équipées de verres Essilor Stellest, ces lunettes enregistrent le temps et les habitudes de port, fournissant des informations comportementales et aidant ainsi à respecter les recommandations de port, essentielles à l'efficacité de la solution de gestion de la myopie. Les lunettes Essilor Stellest Smartglasses seront disponibles en Chine continentale à partir du premier trimestre 2026.

« Grâce à notre capacité d’innovation med-tech, nous transformons la gestion de la myopie autour de notre plateforme Essilor Stellest. En combinant une technologie de pointe sur les verres optiques avec des fonctionnalités connectées, nous favorisons une intervention précoce, encourageons de bonnes habitudes de port des lunettes et progressons encore dans le ralentissement de la progression de la myopie infantile. Notre objectif est clair : faire des technologies un levier de progrès. En nous associant avec des partenaires clés de notre industrie et en développant des solutions à l’efficacité prouvée, nous visons à offrir des solutions encore plus innovantes, renforçant notre engagement à améliorer la santé visuelle pour la prochaine génération », ont déclaré Francesco Milleri, Président-Directeur Général, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica.

Notes:

