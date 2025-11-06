REALTOR.ca Canada Inc. nomme Scott Neil au poste de chef de la direction

OTTAWA, Ontario, 06 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- REALTOR.ca Canada Inc. a le plaisir d’annoncer la nomination de Scott Neil au poste de chef de la direction, dont l’entrée en fonction est prévue le 5 janvier 2026.

M. Neil est un cadre chevronné qui compte plus de 20 ans d’expérience à la tête de marchés numériques et de plateformes médiatiques en Amérique du Nord et en Europe. Plus récemment, il a occupé le poste de chef de la direction chez Kijiji Canada, où il a mené une restructuration complète de l’entreprise, modernisé son modèle opérationnel et positionné la société pour la création de valeur future. Sous sa direction, Kijiji a développé ses segments de marché de l’automobile et de l’immobilier, a lancé des outils d’intelligence artificielle et a renforcé sa position en tant que l’une des marques numériques les plus reconnues au Canada.

M. Neil a précédemment occupé des postes de direction chez eBay, Adevinta, AutoTrader, Microsoft et Mercedes-Benz. Il mettra à profit une grande expertise dans la monétisation des petites annonces, la stratégie de plateforme et la mise en place d’équipes performantes dans des environnements complexes. Son expérience s’étend du commerce entreprise à consommateur (B2C) au commerce interentreprises (B2B), en passant par les partenariats stratégiques et la responsabilité complète de la gestion financière (profits et pertes) d’entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse les 200 millions de dollars.

« Nous sommes ravis d’accueillir M. Neil au sein de REALTOR.ca Canada Inc., a déclaré David Oikle, président du conseil d’administration de REALTOR.ca. Ses antécédents en matière d’innovation, de croissance et d’excellence opérationnelle font de lui le leader idéal pour guider l’évolution de REALTOR.ca. La vision de M. Neil correspond à notre mission, qui consiste à habiliter les courtiers et agents immobiliers et à offrir une valeur exceptionnelle aux consommateurs canadiens. »

M. Neil, qui sera basé à Ottawa, en Ontario, est enthousiaste à l’idée d’accélérer la croissance, d’améliorer l’expérience des utilisateurs et de renforcer l’engagement des courtiers et agents immobiliers et des consommateurs à l’échelle du pays.

« Je suis honoré de diriger REALTOR.ca vers sa prochaine phase de croissance. Cette plateforme est un outil fiable sur lequel les Canadiens comptent pour découvrir, explorer et comprendre l’immobilier. Je suis impatient de poursuivre sur ces fondations, de stimuler l’innovation, d’élargir les possibilités de revenus et de renforcer l’expérience et la valeur que nous offrons aux courtiers et agents immobiliers et aux millions de Canadiens qui utilisent cette plateforme chaque jour », a déclaré M. Neil.

M. Neil remplacera la chef de la direction intérimaire, Janice Myers, qui reprend ses fonctions de chef de la direction de L’Association canadienne de l’immobilier (ACI).

