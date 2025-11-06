Mohawk Industries anuncia la transición planificada en su liderazgo

El director financiero James F. Brunk se retirará el próximo año

Nicholas P. Manthey sucederá a Brunk como próximo director financiero, a partir del 1 de abril de 2026

CALHOUN, Georgia, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) anunció hoy que James F. Brunk, su director financiero, planea retirarse con efecto a partir del 1 de abril de 2026, y Nicholas P. Manthey, vicepresidente de finanzas corporativas y relaciones con inversores, sucederá al Sr. Brunk como el próximo director financiero de Mohawk.

"Ha sido un privilegio desempeñarme como director financiero en Mohawk, y me enorgullece el progreso que nuestra empresa ha logrado durante los últimos 20 años, al convertirnos en el líder mundial en pisos", dijo el Sr. Brunk. "Agradezco a nuestro equipo de liderazgo y al equipo financiero por su excelente trabajo. He tenido el placer de trabajar con personas excepcionales en todo el mundo, y esas relaciones han sido la parte más gratificante del trabajo. Me enorgullece todo lo que hemos logrado juntos como equipo".

El Sr. Brunk ha trabajado en estrecha colaboración con el Sr. Manthey para garantizar una transición transparente, y continuará apoyando a Mohawk en un cargo de asesor sénior tras su jubilación.

"Aprecio las numerosas contribuciones de Jim al éxito de Mohawk", dijo Jeffrey S. Lorberbaum, presidente y director ejecutivo. "Su liderazgo fue fundamental para que Mohawk se convirtiera en la mayor empresa de pisos del mundo al ingresar a nuevas regiones geográficas, integrar adquisiciones importantes y fomentar la expansión de negocios en todo el mundo. Jim ha posicionado a Mohawk para continuar construyendo sobre sus años de éxito con un equipo dedicado de profesionales talentosos y una sólida posición financiera que respaldará nuestro crecimiento futuro".

"Desde que Nick se unió a nuestra empresa, ha colaborado con nuestro equipo directivo para mejorar el negocio, y confío en que tiene la experiencia y las habilidades para ofrecer excelentes resultados como nuestro próximo director financiero", dijo el Sr. Lorberbaum. "Nick posee una profunda y diversa trayectoria en finanzas, con décadas de experiencia en empresas internacionales de manufactura y tecnología. Ha trabajado con nuestro equipo financiero global y con los líderes de nuestras divisiones para obtener una comprensión integral de nuestras operaciones en todo el mundo".

El Sr. Manthey se incorporó al segmento Flooring North America de Mohawk en 2020 como director financiero del segmento, y desde entonces ha ejercido como vicepresidente de finanzas corporativas y relaciones con los inversores de Mohawk. Antes de unirse a Mohawk, el Sr. Manthey amplió su experiencia en finanzas y liderazgo en Bridgestone e Intel, ocupando puestos analíticos y estratégicos en operaciones, incluyendo roles de liderazgo tanto en Estados Unidos como en América Latina.

"Mohawk es una empresa sólida con un gran potencial, y me entusiasma esta oportunidad", dijo el Sr. Manthey. "Contamos con un equipo financiero excepcional en toda la organización. Espero colaborar con ellos para identificar nuevas oportunidades que fortalezcan nuestro negocio y trabajar junto a nuestro equipo directivo para ofrecer resultados sobresalientes a nuestros accionistas".

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries es un fabricante líder mundial de pisos, que ofrece productos diseñados para mejorar los espacios residenciales y comerciales en aproximadamente 180 países. Durante las dos últimas décadas, la empresa ha ampliado su presencia operativa con instalaciones de manufactura en América del Norte, Europa, América del Sur, Oceanía y Asia. Nuestros procesos de fabricación y distribución verticalmente integrados ofrecen ventajas competitivas en la producción revestimientos para pisos de cerámica, alfombra, laminado, madera, piedra y vinilo. Nuestra innovación líder en la industria ha lanzado productos y tecnologías que diferencian nuestras marcas en los mercados y satisfacen todas las necesidades de remodelación y nueva construcción. Nuestras marcas están entre las más reconocidas en la industria e incluyen, American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin y Vitromex.

Algunas declaraciones en los párrafos inmediatos anteriores, en especial anticipando rendimiento futuro, perspectivas de negocios, estrategias operativas y de crecimiento y asuntos similares, e incluyen las palabras "podría", "debería", "considera", "anticipa", "espera" y "estima" o expresiones similares constituyen "declaraciones prospectivas", dentro de su significado bajo la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmienda, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa y Valores de 1934, según enmienda. Para esas declaraciones, Mohawk se acoge a la protección de las disposiciones Safe Harbor (salvaguarda) para las declaraciones prospectivas contenidas bajo la Ley de Litigio de Valores Privados de 1995. La administración considera que estas declaraciones prospectivas son razonables como y cuando fueron emitidas, sin embargo, se debe tener cautela de no depositar confianza indebida en ninguna declaración prospectiva debido a que tales declaraciones son válidas sólo a la fecha en que fueron emitidas. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto según lo exija la ley. No puede haber garantía de que las declaraciones prospectivas sean exactas debido a que están basadas en varias suposiciones, que implican riesgos e incertidumbres. Los factores importantes que pueden causar que los resultados futuros difirieran de la experiencia histórica y nuestras expectativas actuales y proyecciones, que incluyen sin limitación, lo siguiente; cambios en las condiciones económicas o del sector; el impacto de los aranceles; la competencia; inflación y deflación en los precios de flete, materia prima y costos de otros insumos; inflación y deflación en mercados de consumo; fluctuaciones de tipo de moneda; costos y suministro de energía, tiempo y nivel de gastos de capital; tiempo e implementación de aumentos de los precios de los productos de la empresa; cargos por desvalorizaciones; identificación e integración de adquisiciones; operaciones internacionales; introducción de nuevos productos; agilización de operaciones; impuestos y reformas tributarias, reclamos por productos y otros; litigios; conflicto geopolítico, cambios regulatorios y políticos en las jurisdicciones en las que la empresa realiza negocios y otros riesgos identificados en los informes de Mohawk presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y en anuncios públicos.

Contacto: Robert Webb, Comunicaciones Corporativas, 706.624.2050