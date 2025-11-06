Une nouvelle livrée arrive en ville : Air Canada dévoile une livrée spéciale en collaboration avec Zootopia 2 de Disney

Zootopia 2 sortira en salle seulement dès le 26 novembre et tiendra l’affiche sur un appareil A220 d’Airbus exploité par Air Canada

MONTRÉAL, 06 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada a dévoilé aujourd’hui une toute nouvelle livrée inspirée du film Zootopia 2, pour souligner la suite tant attendue de ce film produit par Walt Disney Animation Studios, en salle seulement dès le 26 novembre. Elle ornera l’appareil A220 d’Airbus numéro 138, et on pourra l’admirer dans le ciel de même que dans diverses destinations dont Montréal, Toronto, Ottawa, Vancouver, Los Angeles, New York LaGuardia, Denver et Boston.





« Ajout spectaculaire à notre partenariat élargi avec Disney, cette livrée nous rappelle que les voyages, tout comme les contes, éveillent l’imagination, renforcent les liens et suscitent l’enchantement, a déclaré Andy Shibata, vice-président – Marques d’Air Canada. Nous sommes fiers de partager ce moment avec les amateurs de Disney et les familles passionnées de voyages. Nous avons hâte de voir le film en salle, et d’y repérer une certaine société aérienne à Zootopia qui ressemble étrangement à la nôtre! »

« Nous sommes ravis de collaborer avec Air Canada pour propulser la magie de Zootopia 2 vers de nouveaux sommets, littéralement, a expliqué Quincy Kelman, vice-président, Marketing, des Walt Disney Studios Canada. Alors que Judy Hopps et Nick Wilde reviennent au grand écran, cette collaboration invite les amateurs à vivre une expérience inoubliable qui allie la magie des contes et des voyages, célébrant l’esprit d’aventure qui définit à la fois Disney et Air Canada. »



Air Canada offre également la chance aux membres Aéroplan de gagner* leur propre aventure grandiose : l’un des deux séjours offerts au Walt Disney World Resort. Apportez votre bande, votre meute ou votre troupeau et préparez-vous à taper des pattes et à hurler de tout ton cœur avec Zootopia: Better Zoogether, le tout nouveau spectacle 4D au parc thématique Disney’s Animal Kingdom!

La livrée en l’honneur de Zootopia 2 est la troisième d’Air Canada inspirée d’un film de Disney. En novembre 2023, la société aérienne a dévoilé des personnages du film Le Souhait : Asha et la bonne étoile de Walt Disney Animation Studios sur l’un de ses appareils 787 Dreamliner de Boeing et, en février 2022, une livrée inspirée d’Alerte rouge de Disney et Pixar pour un appareil A220 d’Airbus.

Zootopia 2 sortira en salle seulement dès le 26 novembre. Billets disponibles maintenant.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires – au nombre de 45 – et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d’hôtels, de vols, de croisières, d’excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

À propos de Zootopia 2

Dans Zootopia 2 de Walt Disney Animation Studios, les policiers recrus Judy Hopps (doublée par Ginnifer Goodwin) et Nick Wilde (doublé par Jason Bateman) se retrouvent sur la piste sinueuse d'un grand mystère lorsque Gary De'Snake (doublé par Ke Huy Quan) arrive à Zootopia et met la métropole animale sens dessus dessous. Pour résoudre l'affaire, Judy et Nick explorent de nouveaux quartiers imprévisibles de la ville, où leur coopération grandissante est mise à rude épreuve. L'équipe oscarisée composée de Jared Bush et Byron Howard (réalisateurs) et Yvett Merino (productrice) sont les principaux cinéastes. Zootopia 2 en salle le 26 novembre.

* Aucun achat ni aucune contrepartie monétaire ne sont requis pour participer et courir la chance de gagner. Nul là où la loi l’interdit ou lorsque limité par la loi. Une (1) seule participation par participant admissible est permise pendant la durée du concours. Le concours s’adresse à tous les résidents du Canada qui sont membres Aéroplan et qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence avant le 6 novembre 2025. Deux (2) prix sont à gagner, chacun consistant en un forfait vacances au Walt Disney World Resort en Floride, aux États-Unis, comprenant des vols aller-retour avec Air Canada. La valeur approximative de chaque prix est de 16 786,22 $ CA. Le concours prend fin le 26 novembre 2025 à 23 h 59 (HE). Tous les détails, y compris les exigences relatives à la question d’habileté, sont accessibles à l’adresse https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/book/special-offers/disney-promotion.html.

