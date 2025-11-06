Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 20 octobre 2025

 | Source: INVENTIVA INVENTIVA

 Article R. 22-10-23 du Code de commerce

 Place de cotation : Euronext Paris
Code ISIN / Mnémo : FR0013233012 / IVA
Site web : www.inventivapharma.com


 

Date 		Nombre de titres composant le capital en circulation
 

Nombre total de droits
de vote bruts(1)
 

Nombre total de droits de vote nets(2)
20 octobre 2025 145 951 274 158 653 570 158 594 019


 (1)   Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques ») sert de base de calcul pour les franchissements de seuil. Conformément à larticle 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de lensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2)   Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote, à savoir les actions propres (y compris les actions détenues en vertu du contrat de liquidité). Il est communiqué pour la bonne information du public.

