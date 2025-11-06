Le fonds de revenu Canoe EIT annonce une distribution mensuelle ainsi qu’une distribution trimestrielle sur les parts privilégiées pour novembre 2025

CALGARY, Alberta, 06 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le fonds de revenu Canoe EIT (le « Fonds ») [Bourse de Toronto : EIT.UN] annonce une distribution mensuelle de 0,10 $ par part novembre 2025. De plus, le Fonds annonce une distribution trimestrielle sur les parts privilégiées. Les porteurs de parts privilégiées rachetables à dividende cumulatif de série 1 (EIT.PR.A) et de série 2 (EIT.PR.B) recevront une distribution de 0,30 $ par part. Les porteurs de parts inscrits le 21 novembre 2025 recevront des distributions versée le 15 décembre 2025.

À propos du fonds de revenu Canoe EIT

Le fonds de revenu Canoe EIT est l’un des fonds de placement à capital fixe les plus importants au Canada; il vise à maximiser les distributions mensuelles et l’appréciation du capital en investissant dans un portefeuille largement diversifié de titres de haute qualité. Coté à la Bourse de Toronto sous le symbole EIT.UN, le fonds est activement géré par Robert Taylor, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille de Canoe Financial.

À propos de la Financière Canoe

Financière Canoe est l'une des sociétés de fonds communs de placement indépendantes connaissant la croissance la plus rapide au Canada, gérer plus de 21,5 milliards de dollars d'actifs parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés. Fondée en 2008, Financière Canoe est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l’établissement d’un patrimoine financier pour les Canadiens. Financière Canoe a une présence importante partout au Canada, notamment grâce à ses bureaux à Calgary, Toronto et Montréal.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec:

Relations avec les investisseurs

1-877-434-2796

www.canoefinancial.com

info@canoefinancial.com

Le présent communiqué ne doit pas être distribué aux agences de transmission américaines ni être diffusé aux États-Unis.

Le fonds verse des distributions mensuelles d’un montant composé en partie ou en totalité du remboursement de capital de la valeur liquidative par part. Le remboursement du capital réduit le montant du placement initial et peut entraîner le remboursement du montant total de votre placement initial. Un remboursement de capital non réinvesti diminue la valeur liquidative du fonds, ce qui réduit la capacité de celui-ci à produire des revenus à l’avenir. Vous ne devriez pas tirer de conclusions à propos du rendement du fonds en vous fiant au montant de cette distribution. Les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire les renseignements sur le fonds présentés sur www.sedar.com avant d’investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. La présente communication ne saurait être interprétée comme un appel public à l’épargne visant la vente de titres, ou comme une sollicitation dans le cadre d’une offre d’achat de valeurs mobilières. Une telle offre ne peut être présentée qu’au moyen d’un prospectus ou de tout autre document de placement applicable; ces documents doivent être lus attentivement avant de procéder à un placement. La présente communication n’est offerte qu’à titre d’information. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller en placement pour obtenir les renseignements et les facteurs de risque concernant certaines stratégies précises et divers produits de placement.