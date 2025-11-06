ZenaTech invitada a presentar en dos eventos exclusivos para inversionistas en Palm Beach, Florida, incluido The Mar-a-Lago Club

VANCOUVER, Columbia Británica, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), un proveedor de soluciones tecnológicas empresariales especializado en drones impulsados por inteligencia artificial (IA), Drones como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anunció que ha sido invitada a presentar ante dos grupos de inversionistas VIP en Palm Beach, Florida, la próxima semana (del 10 al 14 de noviembre de 2025), incluyendo una mesa redonda de inversionistas en The Mar-a-Lago Club. Cada uno de estos eventos reunirá a individuos de alto poder adquisitivo, oficinas familiares e inversionistas institucionales para mantener conversaciones detalladas con los ejecutivos de ZenaTech sobre la trayectoria de la empresa, oportunidades de crecimiento, tecnología y servicios de drones, así como el panorama regulatorio e industrial en constante evolución.

El jueves 13 de noviembre por la noche, los ejecutivos de ZenaTech presentarán ante un grupo de inversionistas VIP en The Mar-a-Lago Club, el mundialmente famoso y prestigioso club privado de Palm Beach reconocido por su rica historia y su asociación con el presidente Donald J. Trump, y su membresía exclusiva.

El miércoles 12 de noviembre por la noche, los ejecutivos de ZenaTech presentarán ante un grupo selecto de 50 a 60 inversionistas en un espacio ubicado en Worth Avenue, la reconocida zona de compras y encuentros de lujo de Palm Beach.

Estos eventos privados para inversionistas coinciden con la participación de ZenaTech en la The PIPEs Conference, un evento de DealFlow para inversionistas, en la cercana ciudad de Fort Lauderdale. Durante la conferencia, el equipo de ZenaTech participará en reuniones informativas individuales con diversas oficinas familiares e inversionistas institucionales.

Los interesados en coordinar una reunión con el equipo ejecutivo de ZenaTech durante su estancia en Florida, pueden contactar a investors@zenatech.com.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en soluciones de drones con inteligencia artificial (IA) Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y computación cuántica, diseñadas para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento normativo y levantamiento topográficos para los clientes. Zena cuenta con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, salud, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el ZenaDrone 1000 dron se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Contactos para más información:

Empresa, inversores y medios de comunicación:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Inversores:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otras, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluidos sus productos de drones, incluidos ZenaDrone 1000 e IQ Nano; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones y riesgo de ejecución; expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la venta de compromisos de capital o deuda; capital de inversión y participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; cambios en los mercados objetivo; incertidumbre del mercado; capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes, regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech.