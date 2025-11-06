WeRide 港交所上市，成为全球首家在港股和美股双重上市的 Robotaxi 公司

中国香港, Nov. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的自动驾驶科技公司 WeRide (HKEX: 0800.HK, NASDAQ: WRD) 今日宣布正式在香港联合交易所 (HKEX) 挂牌上市，股票代码 0800.HK，成为全球首家在香港和美国交易所公开交易的 Robotaxi 企业。

同时，WeRide也成为全球首家实现香港联交所与纳斯达克双重主要上市的 Robotaxi 及自动驾驶科技公司。

本次港股上市，WeRide 共发售 8,825 万股（绿鞋前），其中公开发售股份 1,765 万股，国际配售股份 7,060 万股。每股定价 27.1 港元，募资总额（绿鞋前）约 23.9 亿港元。

WeRide 创始人兼首席执行官 Tony Han 博士已于 2025 年 10 月 28 日自愿签署三年锁定协议，承诺未来三年内不减持其持有的公司股份。此举充分体现了创始人及管理团队对 WeRide 基本面和增长前景的信心，以及对公司长期愿景和全球扩张的坚定承诺。

Tony Han 博士在上市仪式上表示：“衷心感谢各位合作伙伴、投资者、客户以及 WeRide 每一位员工， 是你们的信任和付出让自动驾驶的梦想照进现实。过去八年间，WeRide 从技术创新不断迈向商业化落地，成为全球唯一一家旗下产品同时获得七国自动驾驶牌照的企业，其业务已覆盖 11 个国家、30 多座城市。我们始终坚信，安全、可靠的自动驾驶技术将带来巨大的经济和社会效益。此次港股上市标志着新的起点，我们将继续以技术引领企业发展，推动自动驾驶技术全球商业布局，为股东和社会创造长期且可持续的价值。”

WeRide 成立于 2017 年，并于 2024 年 10 月 25 日在纳斯达克证券交易所挂牌上市，成为全球首家 Robotaxi 和通用自动驾驶技术上市公司。此次港股上市不仅拓宽了投资者基础和融资渠道，还将加大技术研发投入，并加速其自动驾驶车队的全球部署。

WeRide 基于自研的 WeRide One 通用自动驾驶技术平台，围绕智慧出行、智慧物流和智慧环卫三大应用场景，提供 L2 至 L4 级自动驾驶产品和服务，包括 Robotaxi 无人驾驶出租车、Robobus 自动驾驶小巴、Robosweeper 自动驾驶环卫车、Robovan 无人驾驶厢式货车以及 ADAS 高级辅助驾驶系统。同时借助自研闭环仿真引擎 WeRide GENESIS，WeRide 已大幅降低路测成本和安全风险，实现产品迭代和市场扩张速度明显加快、商业应用规模显著扩大。

目前，WeRide 是全球唯一一家旗下产品同时获得中国、阿联酋、新加坡、沙特阿拉伯、法国、比利时和美国七国自动驾驶牌照的科技公司。本公司运营超过 1,500 辆 L4 级自动驾驶车辆，其中 Robotaxi 超过 700 辆。公司还与 Uber 合作，在阿布扎比共同运营着中美两国以外规模最大的商业化 Robotaxi 车队。未来，WeRide 计划到 2030 年部署数万辆 Robotaxi。

在产业协同方面，WeRide 持续吸引全球顶尖投资者和生态系统合作伙伴，并与 NVIDIA、Bosch、Uber 以及 Renault-Nissan 等企业携手，构建战略合作网络。WeRide 也是唯一获得网约车巨头 Uber 和 Grab 投资承诺的自动驾驶科技公司，这凸显了其在行业中的战略地位和领先优势。

WeRide 在 L4 级自动驾驶汽车的全球商业化落地方面已取得多项关键里程碑。在中国，全自动无人驾驶 WeRide Robotaxi 已在广州和北京投入商业运营，24 小时自动驾驶服务已覆盖机场、火车站等主要交通枢纽。在中东、新加坡等核心市场，WeRide 继续保持先发优势，比竞争对手至少领先 1.5 年。在法国、瑞士、比利时等欧洲国家，WeRide 是唯一实现 L4 级车队商业化部署的自动驾驶公司。

在 ADAS 领域，WeRide 与 Bosch 联合开发的一段式端到端辅助驾驶解决方案已顺利完成量产启动 (SOP)，并将于 2025 年正式投产。上述进展显示，WeRide 的自动驾驶技术与商业模式在全球各地展现出卓越的适应性和竞争力。

凭借强大的技术实力和全球商业布局，WeRide 已赢得国际广泛认可，曾两度入选《财富》杂志“改变世界的公司”榜单，成为迄今唯一入选的自动驾驶企业，并且两次跻身《财富》杂志“全球未来 50 强”，今年更是位居第 16 名，成为榜单中排名最高的中国企业。

在港交所和纳斯达克双主板上市后，WeRide 将继续践行企业使命，致力于通过自动驾驶技术改变城市生活方式， 同时持续推动自动驾驶技术发展、扩大全球商业化运营规模，与全球合作伙伴一道，共同构建更加安全、高效、舒适和更可持续的智慧出行生态系统。

关于 WeRide

WeRide 是自动驾驶行业的全球领导者与先行者，同时也是全球首家公开上市的 Robotaxi 企业。我们旗下自动驾驶汽车已在全球 11 个国家、30 多座城市完成测试或投入运营。WeRide 也是唯一一家旗下产品同时获得中国、阿联酋、新加坡、法国、沙特阿拉伯、比利时和美国七国自动驾驶牌照的科技公司。借助极具成本效益和高度适应性的 WeRide One 智能通用平台，WeRide 专注于提供 L2 至 L4 级自动驾驶产品和服务，满足出行、物流及环卫行业的运输需求。WeRide 成功入选《财富》杂志“2025 年改变世界企业榜”和“2025 年全球未来 50 强榜”。

媒体垂询：

pr@weride.ai

安全港声明

根据美国 1995 年《私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)，本新闻稿中部分内容可能构成“前瞻性”陈述。您可通过 “将”、“期望”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“预估”、“可能会”等术语和类似的陈述来识别这些前瞻性陈述。非历史事实类陈述，包括关于 WeRide 信念、计划和预期的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。有关前瞻性陈述及其他风险的更多信息，请参阅 WeRide 向美国证券交易委员会提交的备案文件。本新闻稿所载信息仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。除适用法律另有规定外，WeRide 不承担更新任何前瞻性陈述的义务。

此公告随附照片可登陆以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cf56fe7e-50f7-4346-a4b9-6f973a0a51a9