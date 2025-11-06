Mohawk Industries kündigt geplanten Führungswechsel an

Finanzvorstand James F. Brunk wird im kommenden Jahr in den Ruhestand treten

Nicholas P. Manthey wird Brunk ab dem 1. April 2026 als neuer CFO nachfolgen

CALHOUN, Georgia, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) hat heute bekannt gegeben, dass James F. Brunk, Finanzvorstand des Unternehmens, mit Wirkung zum 1. April 2026 in den Ruhestand treten wird. Nicholas P. Manthey, Vice President Corporate Finance and Investor Relations, wird Herrn Brunk als neuer Finanzvorstand von Mohawk nachfolgen.

„Es war mir eine Ehre, als CFO bei Mohawk tätig zu sein, und ich bin stolz auf die Fortschritte, die unser Unternehmen in den vergangenen 20 Jahren erzielt hat, in denen wir uns zum weltweit führenden Anbieter von Bodenbelägen entwickelt haben“, sagt Brunk. „Ich bin unserem Führungsteam und unserem Finanzteam für ihre hervorragende Arbeit sehr dankbar. Ich hatte das Vergnügen, mit außergewöhnlichen Menschen auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, und diese Beziehungen waren der erfüllendste Teil meiner Tätigkeit. Ich bin stolz auf alles, was wir als Team erreicht haben.“

Brunk hat eng mit Manthey zusammengearbeitet, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, und wird Mohawk nach seinem Ruhestand in einer beratenden Führungsfunktion unterstützen.

„Ich schätze Jims zahlreiche Beiträge zu Mohawks Erfolg sehr“, sagt Jeffrey S. Lorberbaum, Chairman und Chief Executive Officer. „Seine Führungsstärke war entscheidend dafür, dass Mohawk durch den Eintritt in neue Märkte, die Integration bedeutender Übernahmen und die weltweite Geschäftsausweitung zum größten Bodenbelagsunternehmen der Welt geworden ist. Jim hat Mohawk mit einem engagierten Team talentierter Fachkräfte und einer soliden Finanzbasis in eine Position gebracht, auf der das Unternehmen auf seinen jahrelangen Erfolgen aufbauen und sein zukünftiges Wachstum weiter vorantreiben kann.“

„Seit Nick Teil unseres Unternehmens geworden ist, hat er gemeinsam mit unserem Führungsteam daran gearbeitet, das Geschäft weiter zu verbessern. Ich bin überzeugt, dass er über die Erfahrung und die Fähigkeiten verfügt, um als unser nächster Finanzvorstand exzellente Ergebnisse zu erzielen“, sagt Lorberbaum. „Nick verfügt über einen tiefgreifenden und vielseitigen Finanzhintergrund mit jahrzehntelanger Erfahrung in internationalen Industrie- und Technologieunternehmen. Er hat eng mit unserem globalen Finanzteam und den Segmentleitungen zusammengearbeitet, um ein umfassendes Verständnis unserer weltweiten Geschäftsaktivitäten zu gewinnen.“

Manthey trat 2020 in Mohawks Segment Flooring North America als Finanzvorstand des Segments ein und war seither als Vice President Corporate Finance and Investor Relations für Mohawk tätig. Bevor Manthey zu Mohawk kam, erweiterte er seine Finanz- und Führungskompetenzen bei Bridgestone und Intel, wo er in analytischen und strategischen operativen Funktionen tätig war und Führungspositionen sowohl in den USA als auch in Lateinamerika innehatte.

„Mohawk ist ein starkes Unternehmen mit großem Potenzial, und ich freue mich sehr über diese Chance“, sagt Manthey. „Wir verfügen im gesamten Unternehmen über ein herausragendes Finanzteam. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit ihnen neue Möglichkeiten zur Stärkung unseres Geschäfts zu identifizieren und mit unserem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um herausragende Ergebnisse für unsere Aktionäre zu erzielen.“

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES



Mohawk Industries ist ein weltweit führender Hersteller von Bodenbelägen, der in rund 180 Ländern Produkte zur Verschönerung von Wohn- und Geschäftsräumen anbietet. In den letzten zwei Jahrzehnten haben wir die operative Präsenz des Unternehmens mit Produktionsstätten in Nordamerika, Europa, Südamerika, Ozeanien und Asien erweitert. Unsere vertikal integrierten Fertigungs- und Vertriebsprozesse bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Keramikfliesen, Teppichen, Laminat, Holz, Stein und Vinylböden. Mit unserer branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und alle Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den bekanntesten der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex.

Kontakt: Robert Webb, Corporate Communications, 706.624.2050