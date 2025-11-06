Mohawk Industries anuncia una transición planificada en su dirección

El director financiero (CFO), James F. Brunk, se jubilará el próximo año

Nicholas P. Manthey sucederá a Brunk como próximo director financiero (CFO), con efecto a partir del 1 de abril de 2026

CALHOUN, Georgia, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha anunciado hoy que James F. Brunk, director financiero (CFO) de la empresa, prevé jubilarse el 1 de abril de 2026, y que Nicholas P. Manthey, vicepresidente de Finanzas corporativas y Relaciones con los inversores, será el sucesor de Brunk como próximo director financiero (CFO) de Mohawk.

«Ha sido un privilegio desempeñar el cargo de director financiero en Mohawk, y estoy orgulloso de los avances logrados por nuestra empresa en los últimos 20 años, hasta convertirnos en líderes mundiales en el sector de los revestimientos de suelos», afirmó Brunk. «Estoy muy agradecido a nuestro equipo directivo y al equipo financiero por su excelente trabajo. He tenido el placer de trabajar con profesionales excepcionales de todo el mundo, y esas relaciones han sido la parte más gratificante de mi trabajo. Estoy orgulloso de todo lo que hemos logrado como equipo».

Brunk ha trabajado en estrecha colaboración con Manthey para garantizar una transición fluida y, tras su jubilación, continuará prestando apoyo a Mohawk en calidad de asesor veterano.

«Agradezco las numerosas contribuciones de Jim al éxito de Mohawk», señaló Jeffrey S. Lorberbaum, presidente y consejero delegado (CEO). «Su liderazgo fue fundamental para que Mohawk se convirtiera en la empresa de suelos más grande del mundo, al entrar en nuevos mercados, integrar importantes adquisiciones e impulsar la expansión del negocio en todo el mundo. Jim ha posicionado a Mohawk para seguir creciendo sobre la base de sus años de éxito, con un equipo dedicado de profesionales de talento y una sólida posición financiera que respaldará nuestro crecimiento futuro».

«Desde que Nick entró a formar parte de nuestra empresa, él y nuestro equipo directivo han colaborado para mejorar el negocio, y estoy seguro de que cuenta con la experiencia y las competencias necesarias para obtener excelentes resultados como nuestro próximo director financiero», comentó Lorberbaum. «Nick cuenta con una amplia y diversa experiencia en finanzas, con décadas de trayectoria en empresas internacionales de fabricación y tecnología. Ha trabajado con nuestro equipo financiero global y con los responsables de los distintos segmentos para adquirir un profundo conocimiento de nuestras operaciones en todo el mundo».

Manthey se incorporó al segmento suelos de Norteamérica de Mohawk en 2020 como director financiero (CFO) del segmento y, desde entonces, ha trabajado como vicepresidente de Finanzas corporativas y Relaciones con los inversores de Mohawk. Antes de incorporarse a Mohawk, Manthey amplió sus conocimientos financieros y sus capacidades de liderazgo en Bridgestone e Intel, donde ocupó puestos analíticos y estratégicos, incluidos puestos directivos tanto en EE. UU. como en Latinoamérica.

«Mohawk es una empresa sólida con gran potencial, y esta oportunidad me hace especial ilusión», aseguró Manthey. «Contamos con un equipo financiero excepcional a nivel de toda la empresa. Estoy deseando colaborar con ellos para identificar nuevas oportunidades que fortalezcan nuestro negocio y trabajar con nuestro equipo directivo para ofrecer unos resultados excepcionales a nuestros accionistas».

Mohawk Industries es un fabricante líder mundial de suelos que ofrece productos que realzan los espacios residenciales y comerciales en cerca de 180 países. En las dos últimas décadas, hemos expandido las capacidades operativas de la empresa con fábricas en Norteamérica, Europa, Sudamérica, Oceanía y Asia. Nuestros procesos de fabricación y distribución integrados de forma vertical ofrecen ventajas competitivas en la fabricación de baldosas de cerámica, moquetas, suelos laminados, de madera, de piedra y de vinilo. Nuestra innovación es líder en la industria, y creamos productos y tecnologías que diferencian nuestras marcas en el mercado y satisfacen todos los requisitos de remodelación y de obra nueva. Nuestras marcas se encuentran entre las más reconocidas del sector e incluyen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin y Vitromex.

Algunas de las afirmaciones recogidas en los párrafos anteriores, en particular las que prevén resultados a futuro, perspectivas de negocio, estrategias de crecimiento y funcionamiento, y otros aspectos similares, así como aquellas que incluyen las palabras «podría», «debería», «cree», «prevé», «espera» y “estima”, o expresiones similares, constituyen «declaraciones de proyecciones futuras» en el sentido de la Sección 27A de la Ley de valores de EE. UU. de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de mercado de valores de 1934, en su versión modificada. Para dichas afirmaciones, Mohawk se acoge a la protección de la cláusula de salvaguarda de las previsiones a futuro recogida en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. La dirección de la empresa considera que estas proyecciones a futuro son razonables en el momento en que se realizan. Sin embargo, se deberá proceder con cautela para no depositar una confianza indebida en ninguna de estas proyecciones a futuro, ya que estas solo son válidas en la fecha en que se realizaron. La empresa no se compromete a actualizar o revisar públicamente ninguna de las proyecciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos, salvo que así lo exija la ley. No se garantiza la exactitud de las proyecciones a futuro porque se basan en numerosas suposiciones que entrañan riesgos e incertidumbres. Los siguientes factores relevantes, entre otros, podrían provocar que los resultados futuros difirieran de la evolución histórica y de nuestras expectativas o previsiones actuales: cambios en las condiciones económicas o del sector; impacto de los aranceles; competencia; inflación y deflación en los precios del transporte, las materias primas y otros costes de producción; inflación y deflación en los mercados de bienes de consumo; fluctuaciones monetarias; costes y suministro de energía; el momento y el nivel de las inversiones en activo fijo; el momento de la aplicación del aumento de precios para los productos de la empresa; cargos por deterioro; identificación y realización de adquisiciones en condiciones favorables (si las hubiera); integración de adquisiciones; operaciones internacionales; lanzamiento de nuevos productos; optimización de operaciones; impuestos y reformas fiscales; reclamaciones sobre productos o de otro tipo; litigios; conflictos geopolíticos; cambios normativos y políticos en las jurisdicciones en las que la empresa desarrolla su actividad; y otros riesgos identificados en los informes que Mohawk envía a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., así como en sus informes y comunicados de prensa.

Contacto: Robert Webb, Comunicación corporativa, 706.624.2050