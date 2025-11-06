Mohawk Industries annonce une évolution à venir de son équipe de direction

Son directeur financier, ­James F. Brunk, prendra sa retraite l’année prochaine et

CALHOUN, État de Géorgie, 06 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) annonce ce jour que son directeur financier, James F. Brunk, partira en retraite le 1er avril 2026. Nicholas P. Manthey, actuel vice-président du département Finance et Relations investisseurs lui succédera.

« Exercer la fonction de directeur financier au sein de Mohawk a été pour moi un réel privilège. Je constate avec fierté les progrès accomplis par notre Société au cours des 20 dernières années pour se positionner aujourd’hui comme leader mondial des revêtements de sol » relève M. Brunk. « J’adresse tous mes remerciements à l’équipe de direction et à l’équipe financière pour leur excellent travail. J’ai eu la chance de travailler avec des acteurs exceptionnels à travers le monde. Dans le cadre de mes fonctions, cet excellent relationnel s’avère le volet le plus gratifiant. Je suis vraiment fier de tout ce que nous avons collectivement accompli. »

M. Brunk et M. Manthey ont travaillé main dans la main à un programme de transition fluide. Après son départ en retraite, M. Brunk maintiendra son accompagnement auprès de Mohawk dans un rôle de conseiller senior.

« J’apprécie les nombreuses contributions de James Brunk à la réussite de Mohawk » souligne Jeffrey S. Lorberbaum, président du conseil et directeur général. « Son leadership s’est avéré clé pour faire de Mohawk la plus grande entreprise de revêtements de sol du monde, s’imposer sur de nouveaux marchés et prendre part à des acquisitions majeures tout en accompagnant le développement de nos activités à l’échelle mondiale. Il a su positionner Mohawk en capitalisant sur ses années de réussite à l’appui d’une équipe dédiée et fort talentueuse et d’une solide situation financière qui viendra en appui de notre croissance à venir. »

« Depuis sa prise de fonction, Nicholas Manthey a travaillé de concert avec notre équipe de direction pour renforcer nos activités, et je suis convaincu qu’il témoigne de l’expérience et des compétences nécessaires pour obtenir d’excellents résultats dans son prochain rôle de directeur financier » ajoute M. Lorberbaum. « Il est fort d’une expérience à la fois longue et diversifiée en finance, qu’il a gagnée en travaillant plusieurs dizaines d’années pour le compte de sociétés industrielles ou technologiques d’envergure internationale. Il a également étroitement travaillé avec notre équipe financière d’amplitude mondiale et les directions de nos branches pour se familiariser parfaitement avec le périmètre de nos activités partout dans le monde. »

M. Manthey a rejoint la branche Revêtements de sol — Amérique du Nord de Mohawk en 2020 comme directeur financier. Depuis lors, il occupe le poste de vice-président du département Finance et Relations investisseurs. Avant de rejoindre Mohawk, M. Manthey a développé ses compétences financières et managériales auprès de Bridgestone Corporation et d’Intel Corporation, où il a exercé des fonctions d’analyse et d’exploitation stratégiques, et a plus particulièrement exercé des fonctions de direction aux États-Unis et en Amérique latine.

« Mohawk est une entreprise solide pleine de potentiel, et je me réjouis de cette nouvelle opportunité qui m’est donnée » indique M. Manthey. « La configuration de l’équipe financière est exceptionnelle à l’échelle de l’entreprise. J’ai hâte de la rejoindre et d’identifier de nouvelles opportunités en vue de développer nos activités, et de travailler avec l’équipe de direction pour dégager des résultats exemplaires pour nos actionnaires. »

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES



Mohawk Industries est le numéro 1 mondial de la fabrication de revêtements de sol, et se spécialise dans la production de produits destinés à l’amélioration des espaces résidentiels et des surfaces commerciales dans près de 180 pays. Au cours de ces vingt dernières années, nous avons étendu l’empreinte opérationnelle de l’entreprise en exploitant des sites de production en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Océanie et en Asie. Nos méthodes de fabrication et de distribution verticalement intégrées nous confèrent des avantages concurrentiels dans la production de carreaux de céramique, moquettes, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle. L’innovation révolutionnaire que nous apportons à notre secteur nous conduit à la réalisation de produits et au développement de technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus renommées du secteur et comprennent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin et Vitromex.

Certaines des déclarations figurant dans les paragraphes qui précèdent, en particulier celles qui anticipent les performances futures, les perspectives commerciales, les stratégies de croissance et d’exploitation et d’autres questions similaires, ainsi que celles qui emploient les constructions « pourrait », « devrait », « croit », « prévoit », « s’attend à » ou « estime », ou toute expression de même sens constituent des « déclarations prospectives » au sens de l’article 27A de la loi américaine Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée. S’agissant de ces déclarations, Mohawk revendique la protection de la sphère de sécurité applicable aux déclarations prospectives dite « safe harbor » et énoncée dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (loi américaine sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières privées). La direction de la Société estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à leur date de formulation. Il convient toutefois de ne pas s’y fier indûment, car elles sont exclusivement valables à leur date de publication. La Société décline toute obligation de les actualiser ou de les réviser publiquement, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres circonstances, sauf si la loi l’exige. Rien ne garantit que les déclarations prospectives seront exactes, car elles reposent sur de nombreuses hypothèses induisant des risques et des incertitudes. Les facteurs importants visés ci-après pourraient entraîner des résultats futurs différents de nos résultats historiques et de nos attentes ou projections actuelles : changements dans les conditions économiques ou sectorielles ; effets des droits de douane ; concurrence ; inflation et déflation des prix du fret, des matières premières et d’autres coûts d’intrants ; inflation et déflation sur les marchés de consommation ; fluctuations monétaires ; coûts et approvisionnement en énergie ; calendrier et niveau des dépenses d’investissement ; calendrier et mise en œuvre des augmentations de prix des produits de la Société ; charges de dépréciation ; identification et réalisation d’acquisitions à des conditions favorables, le cas échéant ; intégration des acquisitions ; opérations internationales ; introduction de nouveaux produits ; rationalisation des opérations ; impôts et réformes fiscales ; réclamations relatives aux produits et autres ; litiges ; conflits géopolitiques ; évolutions réglementaires et politiques dans les juridictions dans lesquelles la Société exerce ses activités ; et autres risques identifiés dans les annonces publiques et dans les rapports de Mohawk déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

