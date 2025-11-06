Mohawk Industries annuncia la transizione pianificata della leadership

James F. Brunk, Chief Financial Officer, si ritirerà a partire dall'anno prossimo

Nicholas P. Manthey sostituirà Brunk come CFO, con effetto dal 1° aprile, 2026

CALHOUN, Georgia, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha annunciato oggi che James F. Brunk, Chief Financial Officer dell’Azienda, ha deciso di ritirarsi dal suo incarico a partire dal 1° aprile 2026. A partire da tale data, Nicholas P. Manthey, attualmente Vice President of Corporate Finance and Investor Relations, assumerà il ruolo di nuovo Chief Financial Officer di Mohawk.

"È stato un privilegio ricoprire il ruolo di Chief Financial Officer in Mohawk e sono orgoglioso dei progressi compiuti dalla nostra Azienda negli ultimi vent’anni, durante i quali siamo diventati il leader globale nel settore delle pavimentazioni" ha dichiarato Brunk. "Sono grato al nostro team di leadership e al team finanziario per l’eccellente lavoro svolto. Ho avuto il piacere di collaborare con persone straordinarie in tutto il mondo, e quelle relazioni hanno rappresentato l’aspetto più gratificante del mio lavoro. Sono orgoglioso di tutto ciò che abbiamo realizzato insieme come squadra."

Brunk ha collaborato a stretto contatto con Manthey per garantire una transizione fluida, e continuerà a supportare Mohawk in qualità di senior advisor anche dopo il pensionamento.

"Apprezzo profondamente il contributo di Jim al successo di Mohawk" ha dichiarato Jeffrey S. Lorberbaum, Presidente e Amministratore Delegato. "La sua leadership è stata determinante nel trasformare Mohawk nella più grande azienda di pavimentazioni al mondo, grazie all’espansione in nuovi mercati geografici, all’integrazione di importanti acquisizioni e alla crescita delle attività a livello globale. Jim ha posto le basi perché Mohawk possa proseguire sulla strada del successo, grazie a un team dedicato di professionisti di talento e a una solida posizione finanziaria che sosterrà la nostra crescita futura."

"Da quando Nick è entrato a far parte della nostra azienda, lui e il nostro team di leadership hanno collaborato per migliorare il business, e sono certo che possieda l’esperienza e le competenze necessarie per ottenere risultati eccellenti nel suo nuovo ruolo di Chief Financial Officer" ha dichiarato Lorberbaum. "Nick vanta un’ampia e diversificata esperienza nel settore finanziario, con decenni di attività in aziende internazionali di produzione e tecnologia. Ha collaborato con il nostro team finanziario globale e con i responsabili dei vari segmenti, acquisendo una conoscenza approfondita delle nostre operazioni a livello mondiale."

Manthey è entrato a far parte del segmento Flooring North America di Mohawk nel 2020 in qualità di Chief Financial Officer del segmento e, successivamente, ha ricoperto il ruolo di Vice President of Corporate Finance and Investor Relations dell’Azienda. Prima di unirsi a Mohawk, Manthey ha ampliato le proprie competenze finanziarie e di leadership presso Bridgestone e Intel, ricoprendo posizioni analitiche e strategiche di responsabilità operativa, inclusi ruoli di leadership sia negli Stati Uniti che in America Latina.

"Mohawk è un’azienda solida, con un grande potenziale, e sono entusiasta di questa opportunità" ha dichiarato Manthey. "Disponiamo di un team finanziario eccezionale in tutta l’organizzazione. Sono ansioso di collaborare con loro per individuare nuove opportunità di crescita e di rafforzamento del nostro business, e di lavorare insieme al team di leadership per ottenere risultati straordinari a beneficio dei nostri azionisti".

INFORMAZIONI SU MOHAWK INDUSTRIES



Mohawk Industries è un’azienda leader a livello mondiale nella produzione di pavimenti, che fornisce prodotti per valorizzare gli spazi residenziali e commerciali in circa 180 Paesi. Negli ultimi vent’anni abbiamo ampliato la presenza operativa dell’Azienda con stabilimenti produttivi in Nord America, Europa, Sud America, Oceania e Asia. I nostri processi di produzione e distribuzione integrati verticalmente offrono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti, piastrelle in ceramica, laminati, pavimenti in legno, pietra e vinile. La nostra eccezionale capacità di innovazione ha portato alla creazione di prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. I nostri marchi sono fra i più noti del settore e includono American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex.

Contatto: Robert Webb, Corporate Communications, 706.624.2050