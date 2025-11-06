Mohawk Industries kondigt geplande leiderschapsoverdracht aan

Chief Financial Officer James F. Brunk gaat volgend jaar met pensioen

Nicholas P. Manthey volgt Brunk op als CFO, met ingang van 1 april 2026

CALHOUN, Georgia, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) heeft vandaag bekendgemaakt dat James F. Brunk, Chief Financial Officer van het bedrijf, van plan is om met ingang van 1 april 2026 met pensioen te gaan. Nicholas P. Manthey, Vice President Corporate Finance and Investor Relations, zal de heer Brunk opvolgen als de nieuwe Chief Financial Officer van Mohawk.

“Het was een voorrecht om als CFO bij Mohawk te mogen werken. Ik ben trots op de vooruitgang die ons bedrijf de afgelopen 20 jaar heeft geboekt, aangezien we wereldwijd marktleider op het gebied van vloeren zijn geworden”, aldus de heer Brunk. “Ik ben dankbaar voor het uitstekende werk van ons managementteam en ons financiële team. Ik heb het genoegen gehad om over de hele wereld samen te werken met uitzonderlijke mensen, en dat contact met hen is het meest voldoeninggevende aspect van mijn functie geweest. Ik ben trots op alles wat we als team hebben bereikt.”

De heer Brunk heeft nauw samengewerkt met de heer Manthey om een soepele wisseling van de wacht te garanderen. Nadat hij met pensioen is gegaan, zal de heer Brunk Mohawk blijven ondersteunen in een senior adviserende functie.

“Ik waardeer de vele bijdragen van Jim aan het succes van Mohawk”, aldus Jeffrey S. Lorberbaum, Chairman en Chief Executive Officer. “Zijn leiderschap was van cruciaal belang voor Mohawk om 's werelds grootste vloerenbedrijf te worden door nieuwe markten te betreden, belangrijke overnames te integreren en de wereldwijde uitbreiding van het bedrijf te stimuleren. Jim heeft Mohawk in staat gesteld om voort te bouwen op het jarenlange succes met een toegewijd team van getalenteerde professionals en een sterke financiële positie die onze toekomstige groei zal ondersteunen.”

“Sinds Nick bij ons bedrijf is gaan werken, hebben hij en ons managementteam samengewerkt om het bedrijf te verbeteren, en ik ben ervan overtuigd dat hij over de ervaring en vaardigheden beschikt om uitstekende resultaten te behalen als onze volgende CFO,” aldus de heer Lorberbaum. “Nick heeft een uitgebreide en diverse achtergrond in financiën met tientallen jaren ervaring bij internationale productie- en technologiebedrijven. Hij heeft samengewerkt met ons wereldwijde financiële team en het segmentmanagement om een uitgebreid inzicht te verkrijgen in onze wereldwijde activiteiten.”

De heer Manthey trad in 2020 in dienst bij Mohawk's Flooring North America-divisie als financieel directeur van de divisie en is sindsdien werkzaam als vicepresident Corporate Finance en Investor Relations bij Mohawk. Voordat hij bij Mohawk in dienst trad, heeft de heer Manthey zijn financiële en leiderschapsvaardigheden uitgebreid bij Bridgestone en Intel, waar hij analytische en strategische operationele functies bekleedde, waaronder leidinggevende functies in zowel de Verenigde Staten als Latijns-Amerika.

“Mohawk is een sterk bedrijf met een groot potentieel en ik ben enthousiast over deze kans”, aldus de heer Manthey. “We beschikken over een uitzonderlijk financieel team dat in het gehele bedrijf actief is. Ik kijk ernaar uit om met hen samen te werken om nieuwe kansen te identificeren om ons bedrijf te versterken en om samen met ons managementteam uitstekende resultaten voor onze aandeelhouders te behalen.”

OVER MOHAWK INDUSTRIES



Mohawk Industries is een van de grootste vloerfabrikanten ter wereld en levert producten die zowel woonruimtes als commerciële ruimtes in ongeveer 180 landen verfraaien. In de afgelopen twee decennia hebben wij de operationele voetafdruk van het bedrijf uitgebreid met productiefaciliteiten in Noord-Amerika, Europa, Zuid-Amerika, Oceanië en Azië. Onze verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen bieden concurrentievoordelen bij de productie van keramische tegels, tapijt, laminaat, hout, steen en vinylvloeren. Onze toonaangevende innovatie heeft producten en technologieën opgeleverd die onze merken op de markt onderscheiden en voldoen aan alle eisen op het gebied van renovatie en nieuwbouw. Onze merken behoren tot de meest erkende in de branche en omvatten American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin en Vitromex.

Bepaalde in de voorgaande paragrafen opgenomen uitspraken over toekomstige prestaties, bedrijfsvooruitzichten, groei- en bedrijfsstrategieën en soortgelijke onderwerpen en die de woorden 'zou kunnen', 'zou moeten', 'gelooft', 'anticipeert', 'verwacht', 'schat' of soortgelijke termen bevatten, zijn 'toekomstgerichte uitspraken' ('forward-looking statements') zoals bedoeld in Sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Ten aanzien van deze uitspraken doet Mohawk een beroep op de zogenaamde 'veilige haven' voor toekomstgerichte uitspraken, genoemd in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Het management is van mening dat deze toekomstgerichte uitspraken redelijk zijn op het moment dat ze worden gedaan; voorzichtigheid is echter geboden om niet overmatig te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte uitspraken, omdat deze alleen relevant zijn op de datum waarop ze worden gedaan. Behoudens wettelijk verplicht, heeft het Bedrijf geen verplichting om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, noch op grond van nieuwe informatie, noch op grond van toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Er bestaat geen garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid van toekomstgerichte verklaringen omdat deze zijn gebaseerd op uiteenlopende veronderstellingen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Belangrijke factoren waardoor toekomstige resultaten kunnen afwijken van ervaringen uit het verleden en van onze huidige verwachtingen of prognoses, zijn onder andere: veranderende economische of industriële omstandigheden; de impact van importheffingen; concurrentie; inflatie en deflatie van vrachtkosten, grondstofprijzen en andere inkoopkosten; inflatie en deflatie van consumentenmarkten; valutaschommelingen; energiekosten en -voorzieningen; de timing en het niveau van kapitaaluitgaven; de timing en implementatie van prijsverhogingen van de producten van het Bedrijf; bijzondere waardeverminderingen; de identificatie en eventuele voltooiing van overnames onder gunstige voorwaarden; de integratie van overnames; internationale activiteiten; de introductie van nieuwe producten; de stroomlijning van activiteiten; belasting en fiscale hervormingen; product- en andere claims; rechtszaken; geopolitieke conflicten; veranderingen in de regelgeving en politiek in de rechtsgebieden waarin het Bedrijf actief is; en andere mogelijke risicofactoren zoals beschreven in de rapporten die Mohawk heeft ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en in openbare aankondigingen van Mohawk.

Contactpersoon: Robert Webb, Corporate Communications, 706.624.2050