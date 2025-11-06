Industries Lassonde inc. annonce ses résultats du troisième trimestre de 2025

ROUGEMONT, Québec, 06 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Industries Lassonde inc. (TSX : LAS.A) (« Lassonde » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l’exercice 2025.

Faits saillants financiers :

Troisièmes trimestres terminés les 27 sept. 2025 28 sept. 2024 ∆ (en millions de dollars, sauf indication) $ $ $ Ventes 723,9 668,3 55,6 Marge brute 197,6 179,8 17,8 Résultat d’exploitation 57,9 47,2 10,7 Résultat net 37,0 29,1 7,9 Attribuable :



Aux actionnaires de la Société 36,8 29,7 7,1 Aux participations ne donnant pas le contrôle 0,2 (0,6 ) 0,8 BPA (en $) 5,40 4,35 1,05 Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (en milliers) 6 822 6 822 - BAIIA ajusté1 86,4 69,3 17,1 BPA ajusté1 (en $) 5,84 4,53 1,31

Note: : Il ne s'agit que des faits saillants financiers. Le rapport de gestion, les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et les notes afférentes pour le trimestre terminé le 27 septembre 2025 sont accessibles sur le site Web de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca ainsi que sur le site Web de Industries Lassonde inc.

« Lassonde a enregistré une solide croissance de ses ventes et de son résultat net au troisième trimestre, portée par une exécution rigoureuse en matière d’ajustements de prix de vente et une variation favorable dans la composition de nos ventes canadiennes de marque privée », a déclaré Vince Timpano, chef de la direction de Industries Lassonde Inc. « Chaque unité d’affaires a enregistré une hausse des ventes, alors que notre portefeuille de produits diversifié continue de représenter un avantage concurrentiel clé pour répondre aux besoins des consommateurs dans un environnement macroéconomique difficile. »

« Pour l’avenir, notre priorité demeure l’exécution de notre stratégie, y compris les projets d’investissements en immobilisations. À cet égard, le transfert de lignes de production d’un conditionneur à forfait vers notre usine en Caroline du Nord est maintenant terminé et nous augmentons progressivement la production. Cette première production interne de boîtes de jus aux États-Unis améliore notre capacité à servir nos clients avec une fiabilité accrue et des coûts moindres. Par ailleurs, la construction de l’usine au New Jersey progresse bien. Nous avons récemment démarré les travaux, et le projet continue de respecter le budget et le calendrier. Je suis fier des efforts de nos équipes dans chacune de ces priorités et je demeure confiant que ces initiatives renforceront notre réseau et accroîtront notre présence sur le marché nord-américain des aliments et des boissons », a ajouté M. Timpano.

Faits saillants du troisième trimestre :

Ventes de 723,9 millions $. En excluant un effet de change favorable de 3,4 millions $ et les ventes de Summer Garden 2 , les ventes ont connu une hausse de 30,7 millions $ (4,8 %) par rapport au trimestre comparable de l’exercice précédent, expliquée principalement par l’effet favorable d’ajustements de prix de vente et par une variation favorable de la composition des ventes canadiennes de marque privée.

, les ventes ont connu une hausse de 30,7 millions $ (4,8 %) par rapport au trimestre comparable de l’exercice précédent, expliquée principalement par l’effet favorable d’ajustements de prix de vente et par une variation favorable de la composition des ventes canadiennes de marque privée. Marge brute de 197,6 millions $ (27,3 % des ventes). En excluant un effet de change défavorable de 2,1 millions $ et la marge brute de Summer Garden 2 , la marge brute a connu une hausse de 8,9 millions $ par rapport au trimestre comparable de l’exercice précédent. Cette hausse nette découle principalement de l’effet des éléments suivants : Effet favorable d‘ajustements de prix de vente; et Effet favorable d’un changement de la composition des ventes;

atténués par : Hausse des coûts de conversion, essentiellement aux États-Unis; Augmentation du coût de certains intrants, touchant, entre autres, les concentrés d’orange, d’ananas et de pomme; et Charges liées aux initiatives d’optimisation des activités, incluant l’amortissement accéléré de l’usine du New Jersey.

, la marge brute a connu une hausse de 8,9 millions $ par rapport au trimestre comparable de l’exercice précédent. Cette hausse nette découle principalement de l’effet des éléments suivants : Résultat d’exploitation de 57,9 millions $. En excluant la contribution de Summer Garden 2 , le résultat d’exploitation a connu une hausse de 6,7 millions $ par rapport au trimestre comparable de l’exercice précédent. Cette hausse nette découle principalement de l’effet des éléments suivants : Augmentation de la marge brute; Baisse de 2,8 millions $ des frais de transport des produits expédiés aux clients, découlant d’un coût moindre; et Diminution de 2,0 millions $ des charges de rémunération liées à la performance;

atténuées par : Augmentation de 3,0 millions $ de certains frais d’administration; et Hausse de 1,3 million $ des frais d’entreposage de produits finis, essentiellement au Canada.

, le résultat d’exploitation a connu une hausse de 6,7 millions $ par rapport au trimestre comparable de l’exercice précédent. Cette hausse nette découle principalement de l’effet des éléments suivants : En excluant les éléments affectant la comparabilité mais incluant Summer Garden 2 , le BAIIA ajusté 1 est de 86,4 millions $ (11,9 % des ventes), en hausse de 17,1 millions $ ou 24,7 % par rapport au trimestre comparable de l’exercice précédent.

, le BAIIA ajusté est de 86,4 millions $ (11,9 % des ventes), en hausse de 17,1 millions $ ou 24,7 % par rapport au trimestre comparable de l’exercice précédent. Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 36,8 millions $ pour un BPA de 5,40 $, en hausse de 24,2 % par rapport au trimestre comparable de 2024. En excluant la contribution de Summer Garden 2 ainsi que l’effet des frais financiers additionnels, net d’impôts, relatifs à son acquisition, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société aurait été en hausse de 4,7 millions $ (ou 15,1 %) sur celui du trimestre comparable de 2024. En excluant les éléments affectant la comparabilité, le BPA ajusté 1 est de 5,84 $, en hausse de 28,9 % par rapport au trimestre comparable de l’exercice précédent.

ainsi que l’effet des frais financiers additionnels, net d’impôts, relatifs à son acquisition, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société aurait été en hausse de 4,7 millions $ (ou 15,1 %) sur celui du trimestre comparable de 2024. En excluant les éléments affectant la comparabilité, le BPA ajusté est de 5,84 $, en hausse de 28,9 % par rapport au trimestre comparable de l’exercice précédent. Au 27 septembre 2025, la Société a un actif total de 2 292,0 millions $ par rapport à 2 277,8 millions $ au 31 décembre 2024, une hausse de 0,6 % provenant principalement d’une augmentation des immobilisations corporelles, des débiteurs et des stocks, atténuée par un taux de change de conversion plus bas au 27 septembre 2025 et une baisse des immobilisations incorporelles.

Au 27 septembre 2025, la dette à long terme, incluant la tranche à court terme, se solde à 558,5 millions $, représentant un ratio de dette nette sur BAIIA ajusté 1 de 1,71:1. Ceci représente une hausse de 81,0 millions $ par rapport au 31 décembre 2024, attribuable essentiellement aux investissements en immobilisations et aux besoins de fonds de roulement.

de 1,71:1. Ceci représente une hausse de 81,0 millions $ par rapport au 31 décembre 2024, attribuable essentiellement aux investissements en immobilisations et aux besoins de fonds de roulement. Génération de fonds de 117,8 millions $ par les activités d’exploitation comparativement à une génération de fonds de 87,5 millions $ au cours du trimestre comparable de l’exercice précédent. En excluant les flux de trésorerie de Summer Garden 2 , les activités d’exploitation ont généré 22,4 millions $ de plus qu’au troisième trimestre de 2024 sur une base comparable. Cette génération supérieure de fonds est expliquée principalement par la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d’exploitation qui a généré 23,9 millions $ de plus qu’au trimestre comparable de 2024 et par un résultat d’exploitation supérieur, atténués par une hausse de 11,7 millions $ des impôts nets versés.

, les activités d’exploitation ont généré 22,4 millions $ de plus qu’au troisième trimestre de 2024 sur une base comparable. Cette génération supérieure de fonds est expliquée principalement par la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d’exploitation qui a généré 23,9 millions $ de plus qu’au trimestre comparable de 2024 et par un résultat d’exploitation supérieur, atténués par une hausse de 11,7 millions $ des impôts nets versés. Dividende de 1,10 $ par action, payé le 15 septembre 2025.





Perspectives

Lassonde continue de s’attendre à ce que les principaux facteurs ayant une incidence sur sa performance au cours de l’exercice 2025 soient la santé financière des consommateurs, le contexte inflationniste et les réactions des acteurs du marché à ces facteurs. Étant donné l'incertitude élevée concernant l'ampleur, l'étendue, le calendrier et la durée de tout conflit commercial (y compris les tarifs actuels et les menaces de tarifs, les droits et autres restrictions commerciales, incluant les contre-mesures, collectivement appelées « Tarifs »), et la situation en constante évolution, cette section des perspectives a été rédigée sans prendre en compte l'impact anticipé des Tarifs à la date du présent communiqué de presse. Toutes les perspectives concernant ces Tarifs et leur impact potentiel sur Lassonde sont présentées ci-dessous dans une sous-section distincte. Par conséquent, la Société utilise actuellement les hypothèses suivantes pour son exercice financier 2025 :

Taux de croissance des ventes

Pour l’exercice 2025, sous réserve de facteurs externes significatifs et en excluant l’effet de change, Lassonde prévoit un taux de croissance des ventes légèrement au-dessus de 10 %, principalement en raison de : l’impact des résultats de Summer Garden 2 pour une année complète par rapport à seulement cinq mois en 2024; l’augmentation de volume stimulée par le sentiment « Acheter Canadien »; l’effet annualisé des ajustements de prix de vente existants et prévus; et une amélioration séquentielle du volume de ventes américaines provenant de l’effet combiné des éléments suivants : (i) le rythme de la stratégie américaine de rétablissement de la demande pour les produits de la Société; et (ii) les volumes additionnels disponibles à la suite de la mise en service de sa ligne de production de format individuel en Caroline du Nord.

La Société surveille de près l’évolution des habitudes alimentaires des consommateurs et l’élasticité de la demande pour ses produits dans un contexte d’inflation continue du coût de certaines de ses principales matières premières. De plus, elle a constaté, principalement au cours du deuxième trimestre de 2025, une augmentation des activités promotionnelles des concurrents sur le marché américain. Depuis, elle a noté des hausses de prix sur les produits de marque nationale de l’industrie, dont on s’attend à ce qu’elles rétablissent l’écart historique avec le prix des produits de marque privée.





Coût des principales matières premières et autres intrants

Les tendances récentes indiquent que les pressions inflationnistes se sont atténuées pour certaines matières premières, notamment les concentrés de pomme, et ont diminué sensiblement pour les concentrés d’orange. Malgré tout, compte tenu des conditions actuelles du marché, les coûts des matières premières devraient demeurer volatils durant le quatrième trimestre de 2025.

Étant donné qu'une grande partie des achats de matières premières des activités canadiennes de Lassonde sont en dollars américains, l’accroissement de la valeur de cette monnaie par rapport au dollar canadien entraîne une hausse du coût des produits vendus sur le marché canadien, après l’exercice des contrats de change à terme existants.





Charges, incluant les éléments affectant la comparabilité entre les périodes

Les charges d'exploitation de la Société en 2025 continueront de refléter des investissements ciblés pour renforcer le portfolio d'innovation, l'expansion de la distribution et les dépenses commerciales stratégiques pour soutenir la croissance.

Lassonde prévoit continuer de mettre en œuvre sa Stratégie, d’optimiser ses activités et de mettre à niveau ses systèmes clés et ses infrastructures informatiques pour améliorer son efficacité. Les charges prévues pour appuyer ces éléments pourraient atteindre jusqu’à 7,0 millions $ en 2025.





Amortissement

La charge d'amortissement annuelle pourrait atteindre jusqu’à 115,0 millions $. Ceci comprend : (i) l'effet annualisé de la répartition du prix d'achat de Summer Garden2, (ii) la mise en service de divers projets d'investissement entrepris en 2024, dont la nouvelle ligne de format individuel à l’usine de Caroline du Nord, et (iii) l'amortissement accéléré de certains actifs existants à l'usine du New Jersey, estimé à 6,0 millions $ US pour 2025, ainsi que tout nouvel investissement en immobilisations pour cette usine jusqu'à sa fermeture.





Taux effectif d’impôt

Taux effectif d’impôt d’environ 24,5 % pour l’exercice 2025.





Fonds de roulement

À la fin du troisième trimestre, le nombre de jours de fonds de roulement d’exploitation1 de la Société était supérieur aux niveaux historiques. Basée sur les stratégies actuelles de gestion des stocks, la Société prévoit terminer l’exercice 2025 avec un ratio près de la limite supérieure de sa fourchette normalisée historique. Cette perspective pourrait être affectée par : (i) des décisions opportunistes pour sécuriser le coût des stocks avant de potentielles augmentations de prix additionnelles par les fournisseurs, (ii) l’objectif d’assurer un niveau de service adéquat, (iii) des décisions pour contrer de nouvelles perturbations potentielles de la chaîne d’approvisionnement, ou (iv) le soutien aux projets d’optimisation du réseau manufacturier de la Société, incluant le calendrier des sorties de fonds liées aux investissements en immobilisations.





Investissements en immobilisations

Le programme global d’investissements en immobilisations de la Société pour 2025 devrait atteindre jusqu’à 7,0 % de ses ventes alors qu’elle continue de déployer des capitaux pour appuyer sa Stratégie. Cette estimation est tributaire du degré d’avancement de certains grands projets d’immobilisations ainsi que de l’évolution de l’environnement macroéconomique.

Les nouvelles immobilisations seront financées, dans la mesure du possible, à même les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de la Société, bien que la Société puisse également recourir aux emprunts si les taux d’intérêt et les conditions s’avéraient avantageuses.





Tarifs

La Société s’approvisionne en matières premières dans le monde entier, incluant à partir du Brésil et de la Chine, et vend sur le marché américain des produits finis fabriqués au Canada et, dans une moindre mesure, sur le marché canadien des produits finis fabriqués aux États-Unis. Cette structure expose la Société à des risques tarifaires potentiels. Dans le contexte actuel, la Société évalue continuellement ses risques directs et indirects, son positionnement concurrentiel ainsi que ses stratégies d'atténuation, lesquelles pourraient inclure de nouveaux ajustements de prix. Étant donné l’incertitude entourant certaines variables clés telles que la durée et l'évolution des Tarifs, les fluctuations connexes des devises, les tendances des taux d'intérêt ainsi que leur impact combiné sur l'économie en général, le calendrier et l'efficacité des mesures d'atténuation demeurent difficiles à prévoir. Bien que la Société estime qu'il est prématuré de divulguer des informations détaillées sur son exposition, elle prévoit que tout changement important entraînant une augmentation des Tarifs aura probablement un effet plus prononcé dans les premiers mois suivant leur mise en œuvre. Cela s'explique par le temps nécessaire à la mise en place des mesures d'atténuation.





Les énoncés prospectifs présentés ici reposent sur des hypothèses clés qui reflètent les meilleures estimations de la Société dans un contexte d’incertitude accrue : (i) La Société suppose qu’il n’y aura pas d’escalade significative dans les tensions géopolitiques actuelles, incluant les conflits commerciaux, les sanctions ou l’instabilité régionale, bien que leur volatilité soit reconnue; (ii) elle anticipe que la confiance des consommateurs demeurera stable, tout en reconnaissant sa sensibilité à l’inflation, aux taux d’intérêt et aux tendances du marché de l’emploi; (iii) elle prévoit des fluctuations modérées des taux de change; (iv) elle compte sur l’efficacité continue des stratégies de prix malgré la variabilité de l’élasticité de la demande; (v) elle présume que les activités se poursuivront sans perturbations majeures, tout en demeurant attentive aux risques liés à l’approvisionnement et à la logistique mondiaux; (vi) elle s’attend à un environnement concurrentiel stable tout en surveillant les évolutions du marché; et (vii) elle envisage des délais raisonnables pour la livraison des équipements ainsi qu’une disponibilité suffisante des ressources pour soutenir le programme d’investissements, tout en reconnaissant les retards possibles dus à des contraintes dans la chaîne d’approvisionnement, à l’obtention de permis ou à des pénuries de main-d’œuvre. Ces hypothèses sont par nature sujettes à modification et ne tiennent pas compte d’événements extraordinaires hors du contrôle de la Société. La Société avertit les lecteurs que la liste de facteurs qui précède n’est pas exhaustive. Elle avertit aussi que les résultats réels peuvent différer significativement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. La Société croit que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais rien ne garantit qu’elles s’avéreront exactes et il ne faut pas se fier sans réserve à de tels énoncés prospectifs. Pour plus d’informations, se référer à la section 2 – « Énoncés prospectifs » du rapport de gestion de la Société pour le troisième trimestre de 2025.

Dividende

Le conseil d’administration de la Société a déclaré aujourd’hui, conformément à la politique de dividendes de la Société, un dividende trimestriel de 1,10 $ par action à l’égard des actions de catégories A et B, payable le 15 décembre 2025 à tous les porteurs d’actions de catégories A et B inscrits aux registres en date du 19 novembre 2025. Ce dividende est un dividende déterminé aux fins de l’impôt du Canada.

Appel conférence pour discuter des résultats financiers du troisième trimestre de 2025

OUVERT AUX : Investisseurs, analystes et autres personnes intéressées DATE : Le vendredi 7 novembre 2025 HEURE : 8H30 HE TÉL. : 416-945-7677 (pour les participants d’outre-mer)

1-888-699-1199 (pour les autres participants en Amérique du Nord)

La conférence téléphonique sera accessible via webdiffusion audio, à partir du site web de la Société à la page Investisseurs ou ici : https://www.gowebcasting.com/14353. Un enregistrement de la webdiffusion demeurera disponible au même lien jusqu’à minuit le 14 novembre 2025.

Mesures financières non conformes aux IFRS

Les mesures financières ou ratios, détaillés ci-après, ne constituent pas des mesures financières ou ratios normalisés selon le référentiel d’information financière appliqué pour établir les états financiers de la Société. Ces mesures non-IFRS ne doivent pas être considérées séparément ou comme substituts à des mesures financières reconnues par les IFRS. Il pourrait être impossible de les comparer à des mesures financières ou ratios similaires présentés par d’autres émetteurs.

Éléments affectant la comparabilité entre les périodes

Le tableau suivant contient une liste, une description et une quantification des éléments ayant une incidence sur la comparabilité de la performance financière entre les périodes :

Troisièmes trimestres terminés les 27 sept. 2025 28 sept. 2024 (en millions de dollars) $ $ Coûts liés à la Stratégie - 0,7 Coûts d’implantation de nouveaux systèmes clés 0,3 0,4 Optimisation des activités 0,6 0,1 Frais liés à l’acquisition de Summer Garden - 0,4 Somme des éléments affectant la comparabilité sur le BAIIA : 0,9 1,6 Charge d’amortissement accéléré liée à l’optimisation des activités 2,7 - Somme des éléments affectant la comparabilité sur le résultat d’exploitation : 3,6 1,6 Élément affectant la comparabilité des frais financiers : Intérêts liés à des taxes non récupérables 0,8 - Impact fiscal des éléments précédents (1,1 ) (0,4 ) Effet sur le résultat net 3,3 1,2 Attribuable :



Aux actionnaires de la Société 3,0 1,2 Aux participations ne donnant pas le contrôle 0,3 -



BAIIA et BAIIA ajusté

La mesure financière « BAIIA » est utilisée par la Société et les investisseurs pour mesurer sa capacité de générer des flux monétaires futurs à même ses activités et d’acquitter ses charges financières. La mesure financière « BAIIA ajusté » est utilisée par la Société pour comparer les BAIIA entre les périodes en excluant les éléments affectant la comparabilité. Le BAIIA se compose de la somme du résultat d’exploitation et de l’amortissement des immobilisations ainsi que des « (Gains) pertes sur immobilisations », tels que présentés dans le tableau consolidé des flux de trésorerie. Le BAIIA ajusté est calculé en ajustant le BAIIA avec les éléments considérés par la direction comme ayant un effet sur la comparabilité entre les périodes.

Troisièmes trimestres terminés les 27 sept. 2025 28 sept. 2024 (en millions de dollars) $ $ Résultat d’exploitation 57,9 47,2 Amortissement des immobilisations 27,5 20,3 (Gains) pertes sur immobilisations 0,1 0,2 BAIIA 85,5 67,7 Somme des éléments affectant la comparabilité 0,9 1,6 BAIIA ajusté 86,4 69,3



Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société et BPA ajusté

Les mesures financières « résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société » et « BPA ajusté » sont utilisées par la Société pour comparer le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société et le BPA entre les périodes en excluant les éléments affectant la comparabilité. Ils sont calculés en les ajustant avec les éléments considérés par la direction comme ayant un effet sur la comparabilité entre les périodes.

Troisièmes trimestres terminés les 27 sept. 2025 28 sept. 2024 (en millions de dollars, sauf indication) $ $ Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 36,8 29,7 Somme des éléments affectant la comparabilité 3,0 1,2 Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société 39,8 30,9 Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (en milliers) 6 822 6 822 BPA ajusté (en $) 5,84 4,53



Dette nette sur BAIIA ajusté

La mesure financière « dette nette sur BAIIA ajusté » est utilisée par la Société pour évaluer sa capacité à rembourser sa dette existante ainsi qu’à définir sa capacité d’emprunt disponible. Le ratio dette nette sur BAIIA ajusté est obtenu en divisant la dette nette par la somme des BAIIA ajustés des quatre derniers trimestres. La dette nette représente la dette à long terme, incluant la tranche à court terme, moins le poste « Trésorerie et équivalents de trésorerie », tels qu’ils sont présentés à l’état consolidé de la situation financière de la Société.

Au 27 sept. 2025 Au 31 déc. 2024 (en millions de dollars, sauf le ratio dette nette sur BAIIA ajusté) $ $ Tranche à court terme de la dette à long terme 21,2 25,1 Dette à long terme 537,3 452,4 Moins : Trésorerie et équivalent de trésorerie (9,0 ) (28,2 ) Dette nette 549,5 449,3 Somme des BAIIA ajustés des quatre derniers trimestres 321,9 275,8 Ratio dette nette sur BAIIA ajusté 1,71:1 1,63:1



Jours de fonds de roulement d’exploitation

La mesure financière « jours de fonds de roulement d’exploitation » est utilisée par la Société pour identifier le nombre de jours de ventes lié au fonds de roulement d’exploitation. Cette mesure financière est obtenue en divisant le fonds de roulement d’exploitation par les ventes du dernier trimestre, tel qu’elles sont présentées dans ce communiqué de presse, multiplié par 91 jours. Le fonds de roulement d’exploitation se compose de la somme des débiteurs-clients, des rabais à recevoir et des stocks, moins les fournisseurs et frais courus et les frais commerciaux à payer, tels qu’ils sont présentés dans les notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires de la Société.

À propos de Lassonde

Établie au Canada et avec des activités à travers l'Amérique du Nord, Industries Lassonde inc. est un chef de file de l'industrie des aliments et des boissons en Amérique du Nord. La Société développe, fabrique et commercialise une vaste gamme de produits de marque nationale et de marque privée, incluant des jus et boissons de fruits, des produits d’aliments de spécialité ainsi que de collations à base de fruits. Lassonde fabrique et commercialise aussi des sauces aux canneberges ainsi que des vins sélectionnés, des cidres et d’autres boissons alcoolisées. Au total, Lassonde distribue plus de 3 500 produits uniques dans environ 200 formats répartis dans des catégories de produits de tablette sèche, réfrigérés et surgelés.

La stratégie de commercialisation de la Société regroupe (i) les ventes effectuées aux détaillants et grossistes en alimentation, dont les chaînes de supermarchés, les marchands indépendants, les grandes surfaces, les clubs-entrepôts, les dépanneurs ainsi que les grandes chaînes de pharmacies et (ii) les ventes de services alimentaires effectuées aux restaurants, hôtels, hôpitaux, écoles et grossistes desservant ces établissements.

Lassonde exploite 19 usines situées au Canada et aux États-Unis (« É.-U. ») grâce à l’expertise de plus de 2 900 employés équivalents temps plein. Pour en apprendre davantage, visitez le www.lassonde.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent document comporte de l’« information prospective » et les communications publiques verbales et écrites de la Société qui ne constituent pas un fait historique peuvent être réputées une « information prospective » au sens de la réglementation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Les énoncés constituant de l’information prospective comprennent, sans s’y limiter, des énoncés sur les objectifs et buts de la Société et sont fondés sur les attentes, projections, croyances, jugements et hypothèses actuels selon l’information disponible au moment où l’énoncé prospectif applicable a été fait à la lumière de l’expérience de la Société et de sa perception des tendances historiques.

Les énoncés prospectifs sont habituellement définis par des mots comme « anticiper », « continuer », « estimer », « s’attendre », « peut », « fera », « projeter », « devrait », « pourrait », « croire », « planifier », « avoir l’intention de », « concevoir », « cibler », « objectif », « stratégie », « probable », « potentiel », « perspectives », « viser », « but » et d’autres expressions similaires suggérant des événements futurs ou un rendement futur ainsi que la forme négative de ces termes ou leurs variations. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent document peuvent constituer des énoncés prospectifs.

Dans le présent document, les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les énoncés indiqués dans la section Perspectives ci-dessus, qui présente aussi certaines des principales hypothèses (mais pas toutes) utilisées pour établir les énoncés prospectifs. Certains des énoncés prospectifs figurant dans le présent document, comme les énoncés concernant le volume et le taux de croissance des ventes, le coût des principales matières premières et autres intrants, les charges incluant les éléments affectant la comparabilité entre les périodes, le taux effectif d’impôt, le fonds de roulement, les investissements en immobilisations et les effets des tarifs, peuvent être considérés comme étant des perspectives financières aux fins de la réglementation canadienne en valeurs mobilières applicable. Ces perspectives financières sont présentées pour évaluer les bénéfices futurs potentiels et les utilisations futures prévues des flux de trésorerie, et pourraient ne pas convenir à d’autres fins.

Divers facteurs ou diverses hypothèses sont appliqués par la Société pour tirer des conclusions ou pour élaborer les énoncés prospectifs. Ces facteurs et hypothèses sont fondés sur l’information dont dispose actuellement la Société, y compris l’information obtenue de sources tierces. Les lecteurs sont prévenus que les hypothèses utilisées par la Société pour appuyer ces énoncés prospectifs pourraient se révéler inexactes en totalité ou en partie.

Les facteurs significatifs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et les conclusions, prévisions ou projections reflétées dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent, entre autres, les risques associés aux éléments suivants : la détérioration des conditions macroéconomiques ou socioéconomiques générales, y compris les conflits internationaux, tels que les conflits commerciaux (y compris les tarifs, les droits et autres restrictions commerciales), qui peuvent avoir des répercussions négatives sur les fournisseurs, les clients et les coûts d'exploitation de la Société; la disponibilité des matières premières et des emballages et les variations de prix qui en découlent, plus précisément pour les matières premières importantes pour la Société ainsi que l’efficacité de ses stratégies de couverture s’y rattachant; la capacité à s’adapter aux changements et les faits nouveaux touchant le secteur d’activités de la Société, notamment, les préférences, les goûts et les habitudes d’achat des clients, les conditions du marché et les activités des concurrents et des clients; les perturbations ou les défaillances des systèmes de technologie de l’information de la Société, et le développement et la performance des technologies; les cybermenaces et les autres risques liés à la technologie de l’information en lien avec les interruptions d’activités, la confidentialité, l’intégrité des données et les fraudes par compromission de courriels d’affaires; le déploiement fructueux de la stratégie pluriannuelle de la Société (définie à la section 4 - « Stratégie pluriannuelle » du rapport de gestion de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2024), incluant l’exécution réussie de ses projets d’investissement clés ainsi que la matérialisation des bénéfices sous-jacents attendus; les changements climatiques et les catastrophes entraînant une augmentation des coûts d'exploitation et des dépenses en immobilisations et une réduction de la production, ou ayant une incidence sur la disponibilité, la qualité ou la volatilité des prix des principaux produits de base achetés par la Société; la possibilité d’arrêts de travail en raison du non-renouvellement ou l’incapacité de conclure des conventions collectives ou autres raisons; la capacité de la Société à intégrer efficacement les entreprises acquises; la perte de fournisseurs clés ou des litiges avec eux ou la concentration des fournisseurs; les modifications apportées aux lois et règles qui touchent les activités de la Société notamment en matière fiscale, ainsi que leur interprétation, et les nouvelles prises de position adoptées par les autorités compétentes; la capacité à maintenir de solides plateformes d'approvisionnement et de fabrication ainsi que des canaux de distribution efficaces; les fluctuations des frais de transport entrant et sortant, l’incidence du prix du pétrole (et de ses dérivés) sur les coûts directs et indirects de la Société, ainsi que la capacité de cette dernière de transférer ces augmentations au moyen de hausses des prix ou d’autres moyens, le cas échéant, à ses clients dans des conditions de marché concurrentielles et en tenant compte de l’élasticité de la demande; l’instauration réussie des programmes de santé et de sécurité de la Société et l’application des lois et règlements en matière de santé et sécurité; les blessures graves subies par un employé ou le décès d’un employé, qui pourraient avoir des répercussions importantes sur la continuité des activités de la Société et sa réputation et engendrer des coûts liés à la conformité; la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et son incidence sur l’embauche, la formation, le perfectionnement, la fidélisation et la fiabilité des membres du personnel ainsi que sur leur productivité, les enjeux en matière d’emploi, la conformité aux lois sur les normes du travail dans divers territoires; la consolidation accrue des clients dans le secteur de l’alimentation, ce qui leur donne un pouvoir de négociation important notamment sur les prix de vente de la Société; la mise en œuvre, le coût et l’incidence des initiatives de durabilité environnementale ainsi que le coût des mesures d’assainissement liées aux passifs environnementaux; l’incapacité de maintenir la sécurité et l’intégrité des produits de la Société qui pourrait entraîner des rappels de produits et des réclamations en responsabilité du fait des produits alimentaires mal étiquetés, falsifiés, contaminés ou avariés, et nuire à sa réputation; les risques liés aux fluctuations des taux d'intérêt, des taux de change, de la liquidité et du crédit, du cours des actions et des obligations de retraite; l’engagement de frais de restructuration, de frais d’aliénation ou d’autres frais connexes ainsi que la constatation de perte de valeur du goodwill ou d’actifs à long terme; la suffisance de la garantie d’assurance; et l’incidence ainsi que l’issue des actions en justice, litiges ou instances réglementaires potentiels auxquels la Société peut être partie. La Société avertit les lecteurs que la liste qui précède n’est pas exhaustive.

La capacité de la Société d’atteindre ses priorités, ses cibles et ses objectifs en matière de développement durable est également assujettie, entre autres, à sa capacité d’accéder à toutes les technologies nécessaires à cette fin et de les mettre en œuvre, au développement, au déploiement et au rendement des technologies et des solutions propres à l’industries, à la réglementation environnementale, à la disponibilité, à l’accessibilité et à la pertinence de données complètes et de haute qualité, ainsi qu’à l’évolution des normes ou des méthodologies utilisées. La capacité de la Société à réaliser ses priorités, ses cibles et ses objectifs en matière de durabilité est également soumise, entre autres, à sa capacité à tirer parti de ses relations avec les fournisseurs.

Les hypothèses, les attentes et les estimations formulées dans le cadre de la préparation des énoncés prospectifs ainsi que les risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement des énoncés prospectifs sont abordés dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, dont l’information sur les facteurs de risque qui se retrouvent à la section 21 - « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2024. Les lecteurs devraient lire cette section attentivement.

Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document n’ont une valeur qu’à la date des présentes. À moins d’y être tenue par la loi, la Société ne s’engage pas à mettre à jour publiquement ni à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont expressément et entièrement sous réserve de la présente mise en garde.

___________________

1 Cette mesure ne constitue pas une mesure financière normalisée selon le référentiel d’information financière appliqué pour établir les états financiers de la Société. Il pourrait être impossible de la comparer à une mesure financière similaire présentée par d’autres émetteurs. Se référer à la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » de ce communiqué de presse pour plus d'informations, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio ainsi que le rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers, le cas échéant.

2 Le 8 août 2024, Lassonde a complété l’acquisition de The Zidian Group, qui exploite Summer Garden Food Manufacturing et certaines entités affiliées (ensemble, « Summer Garden »). À compter de cette date, Summer Garden a été consolidée dans les résultats financiers de Lassonde.