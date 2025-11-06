Bombardier se joint au programme Partnership for Your Success (PaYS) de l’Armée américaine, qui facilite la transition de carrière des soldats et des anciens combattants

Le programme Partnership for Your Success (PaYS) met en relation des militaires avec des occasions de carrière civile, garantissant des entrevues d’emploi aux candidats qualifiés auprès d’employeurs participants après leurs années d’engagement militaire

Ce programme peut offrir aux militaires américains en transition de carrière une expérience professionnelle significative dans l’aviation d’affaires et la défense, ce qui témoigne du profond engagement de Bombardier à soutenir les anciens combattants qui réintègrent la vie civile et permet de renforcer le bassin de talents de l’entreprise

Première société d’aviation au Kansas à se joindre au réseau PaYS, Bombardier consolide sa position d’employeur de choix – tant dans l’État que partout aux États-Unis







WICHITA, Kan., 06 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui un partenariat officiel avec l’Armée américaine dans le cadre du programme Partnership for Your Success (PaYS), une initiative à l’échelle nationale qui aide les soldats et les anciens combattants à trouver un emploi significatif après leurs années d’engagement militaire. Bombardier est la première entreprise du secteur aérospatial dans l’État du Kansas à participer au PaYS.

En signant l’entente PaYS, Bombardier se joint à un brillant réseau de plus de 1 000 entités publiques et privées qui se sont engagées à soutenir la réussite professionnelle des soldats américains. Par l’intermédiaire du programme PaYS, les militaires admissibles ont droit à jusqu’à cinq entrevues d’emploi garanties, qui font correspondre les compétences militaires des candidats avec des occasions de carrière civile.

« Bombardier entretient un partenariat de longue date avec l’Armée américaine, et nous sommes honorés d’approfondir cette relation par notre participation au programme PaYS », a déclaré Steve Patrick, vice-président de Bombardier Défense. « En tant que première entreprise du secteur aérospatial au Kansas à se joindre au programme PaYS, cette étape témoigne de notre engagement inébranlable à soutenir les militaires américains dans leur transition de retour à la vie civile. Avec l’expansion continue de nos activités aux États-Unis, nous sommes impatients d’accueillir les anciens combattants hautement qualifiés au sein de notre main-d’œuvre. »

Bombardier présente une solide empreinte aux États-Unis, ancrée dans cinq centres de service à des emplacements clés à travers le pays – avec un nouveau centre de service qui s’apprête à ouvrir à Fort Wayne pendant la seconde moitié de 2026 – et des établissements manufacturiers à Red Oak et à Los Angeles. Grâce au programme PaYS, les soldats qualifiés peuvent profiter d’occasions dans tout le robuste réseau de soutien de Bombardier pour les avions civils et militaires.

Établi il y a plus de 25 ans, le programme PaYS met en relation des soldats – qu’ils soient en service actif, dans la réserve de l’Armée ou dans la Garde nationale de l’Armée – avec des employeurs qui reconnaissent la valeur de leur discipline, de leur formation et de leur expérience en matière de leadership. Les soldats sont admissibles à participer au programme dès leur enrôlement, et le programme leur garantit des entrevues avec les partenaires de leur choix à la fin de leur engagement, à condition que des emplois soient vacants et qu’ils satisfont aux exigences de qualification. Pour en savoir plus sur le programme PaYS de l’Armée américaine, visitez le site www.armypays.com .

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.



Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.



Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com .

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X @Bombardier.

Stephanie Faraggi

+1-514-513-7830

stephanie.faraggi@aero.bombardier.com

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9820b47f-aead-45b7-95d3-13ad70df98c1/fr